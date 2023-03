Le Asturie si presentano a Roma: grande successo per l’evento b2b Grande successo di pubblico per la serata “Destinazione Asturie, a soli 155 minuti di volo dal Paradiso”. L’evento, accolto nella bellissima Serra del Palazzo delle Esposizioni di Roma, è stato organizzato dall’Ufficio Spagnolo per il Turismo e il Ministero del Turismo del Principato delle Asturie, che hanno incontrato circa 100 ospiti tra agenti di viaggio e giornalisti della stampa di settore per raccontare i punto di forza di questa destinazione, accompagnati da un percorso gastronomico alla scoperta delle bontà del territorio, con lo chef stellato Ricardo Stores, ritolare del ristorante El Ritiro. La presentazione è stata guidata da Arturo Escudero Garcia di Turespaña Ita e ha visto gli interventi di Gonzalo Ceballos Watling, direttore dell’Ufficio Spagnolo per il Turismo a Roma, dell’Ambasciata Spagnola a Roma e del vice ministro del Turismo del Principato delle Asturie, Graciela Blanco Rodriguez. “Le Asturie sono una piccola regione situata nel cuore della Spagna verde – racconta Graciela Blanco Rodriguez – con un milione di abitanti e circa 2 milioni e mezzo di turisti l’anno, il 19% dei quali internazionali. Abbiamo una bellissima costa, secondo Greenpeace il tratto di costa meglio conservato di tutta la Spagna, costellata da villaggi di pescatori e caratterizzati da tradizioni marinare e sapori genuini. Sono 200 le spiagge delle Asturie, circondate per la maggior parte da una lussureggiante vegetazione, che consente di godere del mare ai piedi delle montagne”.



Presente anche il country manager Italia di Ryanair Mauro Bolla: “Presentiamo la rotta Fiumicino-Oviedo, che avrà 3 frequenze settimanali, mercoledì, venerdì e domenica. Si tratta di una nuova rotta che ci sta dando soddisfazioni: nonostante sia partita in inverno, ha avuto un buon successo ed è stata confermata anche per questa summer, andando ad arricchire il network di oltre 1100 voli tra Italia e Spagna settimanali, con 116 rotte servite”. La media gallery dell’evento è visualizzabile a questo link: https://eventi.travelquotidiano.com/it/gallery/110

