L’Algeria investe sullo sviluppo del turismo. Grande interesse per il mercato Italia “Continueremo a investire sulla partecipazione alle fiere internazionali per far conoscere sempre più e promuovere la destinazione Algeria”: così Saliha Nacerbay, direttrice generale dell’ufficio Nazionale del Turismo Algerino (Ont), in occasione della 22a Fiera del Turismo Sitev, che si è svolta nei giorni scorsi ad Algeri. “Vogliamo far scoprire le diversità straordinarie della nostra destinazione, e poter vivere in un soggiorno le quattro stagioni. Per conquistare altri mercati e far loro conoscere la ricchezza del nostro prodotto dobbiamo diversificare l’offerta”. Quanto al mercato Italia, la direttrice ha rimarcato che “è molto importante e non lo abbiamo mai abbandonato. La clientela italiana è fedele e interessata alle ricchezze culturali grazie anche alle diverse testimonianze romane, come i siti di Djemila, Timgad Setif, Batna, Tipasa. Grande interesse anche per sperimentare altri tipi di turismo come nel sud dell’Algeria, che è unico nel suo genere”. Il Sitev, organizzato sotto l’egida del Ministero del turismo e dell’artigianato algerino, è il più grande del suo genere in Nord Africa e Africa per numero e qualità dei partecipanti. Per l’occasione sono stati invitati una delegazione di giornalisti provenienti da circa 10 paesi che oltre a presenziare alla fiera hanno partecipato ad un fam trip organizzato dall’Onat e dal ministero del turismo, con tappe ad Algeri, Ghardaia, El Golea e Timimoun, Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453514" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Gabriele Querelante e Domenico Pellegrino[/caption] È Napoli l’avamposto strategico del gruppo Bluvacanze per sviluppare al Sud tutte le proprie attività travel: il tour operating con Going, il retail del turismo con le agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e il polo di affiliazione Blunet, nonché, il business travel con Cisalpina Tours. "L’azienda è proiettata verso un orizzonte di crescita lungo tre direttrici: internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità – spiega l'a.d., Domenico Pellegrino -: stiamo aprendo uffici in dieci mercati esteri per acquisire nuovi clienti nel business travel e nell’incoming turistico di alto profilo; abbiamo lanciato la prima applicazione digitale, che mira a cambiare radicalmente la relazione tra viaggiatori e adv e progettiamo un futuro di carbon neutrality che richiederà tempo, ma già ci riempie di fiducia per un domani migliore per noi tutti". Parte integrante della costellazione di aziende di viaggi del gruppo Msc, che vede a Napoli la propria compagnia di crociere, Bluvacanze concentra quindi oggi in via Agostino Depretis 40 uno staff operativo di oltre 30 dipendenti, che si prevede a breve supereranno le 50 unità. "E’ il momento del ritorno della valorizzazione e della personalizzazione del servizio come elemento di valutazione della qualità del nostro lavoro – osserva il direttore hr, Gabriele Querelante -. Il contatto digitale è certamente apprezzato, ma solo se dietro c'è una persona fisica o un’azienda conosciuta e di fiducia. Questa è la sfida per chi lavora nel travel oggi, sia leisure sia business travel, e su questo campo Cisalpina Tours e Bluvacanze possono contare su collaboratori professionali e preparati in grado di vincere questa sfida. La scommessa sulla sede di Napoli è già vinta in partenza". La sede partenopea di Bluvacanze diventa perciò un hub, dove si concentrano le attività di organizzazione di viaggi di vacanza con Going (outgoing), per la specializzazione verso gli Stati Uniti e il lungo raggio in genere; incoming sulla Campania attraverso Going2Italy dai mercati Usa, Brasile, Turchia e Regno Unito; ma anche per il business travel, con il nucleo campano di Cisalpina Tours che si occupa principalmente dei viaggi d’affari delle aziende del Sud Italia, ma non solo; per quanto riguarda infine la rete agenziale, il programma di affiliazione Blunet vede una significativa presenza in Campania, cui si aggiunge la partecipazione al network Via Con Noi (110 adv, con headquarter a Napoli). L'obiettivo è ora conquistare nuovi punti vendita. [post_title] => Bluvacanze punta su Napoli: la sede partenopea diventa hub strategico [post_date] => 2023-10-06T13:58:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696600736000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453501 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Numeri e nulla. Sono profondamente contrario a questa invasione di numeri non eplicativi. Mi riferisco a in pratica alle imprese, al ministero, ma anche a tutti coloro che raccolgono dati senza fornire il dato più importante. Cosa c'è dietro quei numeri? Faccio un esempio chiaro. Ogni anno viene pubblicato un report nel quale si afferma: quest'anno l'editoria ha sfornato (che verbo improprio!) 86 mila novità. Ebbene nessunoi conosce le percentuali di vendita. Nessuno sa se i libri siano piaciuto. Nessuno sa niente delle cose importanti. Così nel turismo. Le imprese parlano di dati e basta come se la loro esistenza fosse legata esclusivamente all'aspetto finanziario ed economico. Naturalmente questo è un nodo fondamentale. Ma è anche fondamentale sapere qual è stata la qualità offerta, se i turisti hanno trovato soddisfazione. Se le proposte erano adeguate alle richieste o sono state imposte attraverso un modello standard. La voce del ministro Anche il ministro Santanchè dichiara: «I dati diffusi dall’Istat sulla disoccupazione sono la conferma che le ricette del governo Meloni su lavoro ed economia sono corrette. Sono fiera che il settore del turismo abbia contribuito in maniera concreta all’aumento dell’occupazione in Italia. Prova ne è che sui 523mila nuovi posti di lavoro 130mila provengono dal comparto, di cui 90mila da inizio 2023». Vorremmo sapere quante ore hanno fatto queste nuove reclute, quanto sono state pagate, se avevano un'assicurazione, eccetera eccetera. Questi sono i dati che contano, non che ci sono stati 523 mila posti di lavoro. E a proposito di questi 523 mila quanti sono fissi e quanti ballerini, e quanti sono già finiti? Giuseppe Aloe [post_title] => Basta con i numeri economici. E' necessario dire cosa c'è dietro le cifre [post_date] => 2023-10-06T12:31:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696595516000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453490" align="alignright" width="300"] Da sinistra, il ministro del turismo e dell'artigianato algerino, Mokhtar Didouche e Saliha Nacerbay, commissario del Sitev e direttore generale dell'ufficio nazionale del turismo[/caption] "Continueremo a investire sulla partecipazione alle fiere internazionali per far conoscere sempre più e promuovere la destinazione Algeria": così Saliha Nacerbay, direttrice generale dell'ufficio Nazionale del Turismo Algerino (Ont), in occasione della 22a Fiera del Turismo Sitev, che si è svolta nei giorni scorsi ad Algeri. "Vogliamo far scoprire le diversità straordinarie della nostra destinazione, e poter vivere in un soggiorno le quattro stagioni. Per conquistare altri mercati e far loro conoscere la ricchezza del nostro prodotto dobbiamo diversificare l'offerta". Quanto al mercato Italia, la direttrice ha rimarcato che "è molto importante e non lo abbiamo mai abbandonato. La clientela italiana è fedele e interessata alle ricchezze culturali grazie anche alle diverse testimonianze romane, come i siti di Djemila, Timgad Setif, Batna, Tipasa. Grande interesse anche per sperimentare altri tipi di turismo come nel sud dell'Algeria, che è unico nel suo genere". Il Sitev, organizzato sotto l'egida del Ministero del turismo e dell'artigianato algerino, è il più grande del suo genere in Nord Africa e Africa per numero e qualità dei partecipanti. Per l'occasione sono stati invitati una delegazione di giornalisti provenienti da circa 10 paesi che oltre a presenziare alla fiera hanno partecipato ad un fam trip organizzato dall'Onat e dal ministero del turismo, con tappe ad Algeri, Ghardaia, El Golea e Timimoun, [post_title] => L'Algeria investe sullo sviluppo del turismo. Grande interesse per il mercato Italia [post_date] => 2023-10-06T11:52:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696593151000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453467" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Franco Ormas, Valeria Scarano,Barbara Coletti, Hannah Smith e Sandro Cristanini[/caption] Si è svolta dall’1 al 4 ottobre la seconda convention Trident Club di Club Med, tenutasi quest’anno presso il resort Exclusive Collection Cefalù. L’evento ha coinvolto 50 agenti di viaggio Trident Club, le adv partner più importanti e con le migliori performance, nonché il top management dell'operatore transalpino rappresentato da Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & emerging markets, e Anne-Laure Redon, direttrice commerciale Italia. Nel corso della quattro giorni, tra workshop e attività, si è tenuta anche una cena di gala durante la quale sono state premiate le Trident Club con le performance più elevate: migliore risultato di vendite, Utpull Express, Barbara Coletti; migliori vendite per la destinazione Antille Francesi: Ometto Viaggiatore, Franco Ormas; migliore performance Exclusive Collection: Cristanini Viaggi, Sandro Cristanini; migliore agente di viaggio: Planet Travel Italia, Valeria Scarano; migliore performance di riposizionamento dell'offerta Club Med: Von Brockdorff A&V, Hannah Smith; migliore crescita 2023: Fiparo Viaggi, Rosa Fierarossa. “Siamo orgogliosi di collaborare con le agenzie che fanno parte del Trident Club, non solo quelle che hanno partecipato a questi giorni speciali, ma tutte quelle che lavorano al nostro fianco ogni giorno - sottolinea Rabeea Ansari -. Nel primo semestre del 2023 abbiamo registrato in Italia una crescita record del +68%. E le Trident Club hanno dato un contributo fondamentale a questi risultati, accelerando sulle destinazioni chiave a lungo raggio come Maldive, Seychelles, Martinica, ma anche sui resort di montagna nelle Alpi francesi, italiane e svizzere”. [post_title] => Alla convention Trident di Club Med premiate le cinque adv con le migliori performance [post_date] => 2023-10-06T10:39:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696588790000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Bologna ha sfiorato il milione di passeggeri movimentati lo scorso settembre: 999.486 per la precisione, dato che stabilisce un nuovo record mensile per il Marconi e una crescita dell'11,8% rispetto al settembre 2019 (+9,8% su settembre 2022). Nel dettaglio, ad aumentare sono stati soprattutto i passeggeri dei voli domestici (252.082, +43,4% su settembre 2019 e +11,2% su agosto 2022), ma il risultato è positivo anche per i passeggeri dei voli internazionali (747.404, +4,1 sul 2019 e +9,4% sul 2022). In crescita anche i movimenti, arrivati a quota 7.091 (+5,8% sullo stesso mese del 2019 e +6,3% sul 2022), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.394 tonnellate (+14,1% sul 2019 e -21,0% sul 2022). Le destinazioni preferite di settembre sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Tirana, Brindisi, Madrid, Francoforte, Istanbul, Parigi De Gaulle e Cagliari. Complessivamente, nei primi nove mesi del 2023 i passeggeri sono stati 7.708.990, in aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2019 e del 18,8% sullo stesso periodo del 2022. [post_title] => L'aeroporto Bologna sfiora il milione di passeggeri a settembre: è nuovo record [post_date] => 2023-10-06T09:41:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696585260000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453426 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea decollerà da Firenze alla volta di Praga nella prossima primavera, e precisamente dal 22 marzo, con due frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì). La nuova rotta per la capitale della Repubblica Ceca, che prevede un’offerta complessiva di oltre 25.500 posti in vendita, si affianca agli altri voli operati dal Vespucci per un totale di 5 collegamenti domestici e 8 internazionali. «L'annuncio della nuova rotta Praga-Firenze operata da Volotea testimonia la solida relazione di collaborazione che abbiamo costruito negli ultimi anni con la compagnia. Solo sei mesi fa abbiamo inaugurato la nuova base della compagnia presso l'Aeroporto di Firenze, e oggi siamo lieti di vedere questa partnership crescere ulteriormente. Volotea offre una rete molto ampia di rotte in tutta Europa e continua a credere nello scalo ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio per i nostri passeggeri. Questo nuovo collegamento è un importante dimostrazione dell’impegno non solo nei confronti dei viaggiatori ma anche del territorio, promuovendone lo sviluppo economico» ha dichiarato Toscana Aeroporti. Dalla più recente delle basi italiane del vettore sono stati operati «Più di 2.600 voli, per una capacità record di oltre 413.000 posti in vendita, il 30% in più rispetto al 2023» afferma Valeria Rebasti, international market director di Volotea. La compagnia conferma anche per il 2024 il numero di posti di lavoro su Firenze, con più di 30 posti di lavoro diretti e oltre 170 indiretti. Oltre all’offerta della base di Firenze per il 2024, la compagnia effettuerà anche per il prossimo anno i collegamenti dall’aeroporto di Pisa per Olbia e Nantes, garantendo così pieno supporto a tutti i passeggeri toscani. [post_title] => Volotea amplia il network internazionale da Firenze con i voli su Praga, dal 22 marzo [post_date] => 2023-10-06T08:55:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696582545000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gulf Air conferma la propria presenza sul mercato italiano collegando Roma e Milano con voli diretti verso il Bahrain. La rotta è servita con Airbus A321neo configurati con 16 poltrone in classe Falcon Gold e 150 poltrone in classe Economy. La Milano-Bahrain è giornaliera: di cui quattro voli diretti e tre via Roma; mentre per la rotta Roma-Bahrain sono disponibili tre voli settimanali (lunedi, mercoledì e sabato). Inoltre, dal Bahrain International Airport i passeggeri possono raggiungere numerose destinazioni in connessione verso Asia, India, Emirati Arabi, Arabia Saudita e India attraverso il network globale della compagnia, ad esempio si può volare da Roma e Milano via Bahrain verso: Maldive, Manila, Bangkok, Singapore, Colombo, Nuova Delhi, Mumbai, Goa, Dubai, Abu Dhabi, Riad, Muscat. [post_title] => Gulf Air conferma l'operativo giornaliero sulle rotte Italia-Bahrain [post_date] => 2023-10-05T15:17:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696519023000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà quest'inverno a Zurigo dopo una ristrutturazione multimilionaria il Mandarin Oriental Savoy. Fondata da Johannes Baur nel 1838, la struttura ha ospitato il primo grand hotel di Zurigo. Situato sulla famosa Paradeplatz, si trova a pochi passi dalle boutique di alta moda, dal centro storico e dalla passeggiata che conduce al lago. Firmati dal designer parigino Tristan Auer, gli interni fondono dettagli storici e uno stile moderno, utilizzando una tavolozza di colori ispirata all’ambiente circostante. Molte delle 44 camere e 36 suite dell'hotel dispongono di balconi, terrazze o rooftop privati, con affaccio sui monumenti della città e sulle Alpi svizzere. Il Mandarin Oriental Savoy include in particolare alcune delle suite più grandi della città, tra cui un appartamento di 275 metri quadrati con quattro camere da letto. L'offerta f&b si declina nel ristorante Orsini guidato da Antonio Guida, già executive chef del due stelle Michelin Seta, all’interno del Mandarin Oriental, Milan, qui nelle vesti di consultant chef. Il Savoy Brasserie & Bar, di ispirazione francese, propone invece piatti e cocktail tutto il giorno. Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi nella Mandarin Lounge o gustare delizie asiatiche al bar sul rooftop 1838, con vista panoramica. Grazie alla posizione in centro città, l'hotel è adatto anche per occasioni speciali come matrimoni, feste ed eventi aziendali. [post_title] => Riapre quest'inverno a Zurigo il Mandarin Oriental Savoy [post_date] => 2023-10-05T15:03:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696518213000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l’edizione 2022 Genova sarà ancora protagonista, ospitando la Clia European Cruise Week che si svolgerà dall’11 al 14 marzo 2024 al Padiglione Jean Nouvel del Porto Antico. L’evento è organizzato in partnership con Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale e Camera di Commercio e vedrà la partecipazione di circa 700 rappresentanti di governi e istituzioni internazionali, e nazionali, esponenti del gotha crocieristico mondiale, oltre a centinaia di fornitori e aziende del comparto. Per la prima volta si svolgeranno contemporaneamente sia la terza edizione del CLIA European Summit che l’inedito CLIA Innovation EXPO, dedicato alla lunga filiera del comparto. L'industria crocieristica ha infatti una delle catene di fornitura più diversificate d'Europa, con aziende di ogni tipo che spaziano dalla progettazione e costruzione delle navi all'intrattenimento a bordo, dai collegamenti satellitari alle scialuppe di salvataggio, dal Food and Beverage fino agli equipaggiamenti tecnologici più innovativi. Uno degli obiettivi dell’appuntamento, grazie a centinaia di stand e incontri, è proprio permettere un contatto diretto aziende fornitrici e compagnie. «Un evento epocale che vede Genova capitale delle crociere nel Mediterraneo – commenta Pierfrancesco Vago, Global Chairman CLIA – l’unico settore che unisce le civiltà del Mare nostro, un ponte ideale di popoli e culture. Raggrupperà tutti i più importanti stakeholder del comparto a livello globale: armatori, autorità marittime, istituzioni politiche, regolatori, ma anche responsabili degli uffici acquisti e dei settori tecnici delle compagnie, insieme all’intero mondo dei fornitori del settore crociere. Questi ultimi potranno entrare così direttamente in contatto con i decision maker delle compagnie per sviluppare notevoli opportunità di business, ascoltando le loro necessità e proponendo, a loro volta, prodotti, servizi, soluzioni e progetti». Una settimana dedicata alla crocieristica che imprime ulteriore impulso ad un settore che sta viaggiando già oggi oltre le aspettative. Per la prima volta nel 2023 il numero di passeggeri movimentati in Italia dovrebbe infatti arrivare a quota 13 milioni, con un incremento rispetto al 2019 che potrebbe a segnare anche +15% (dati CLIA su elaborazione di Risposte Turismo). «L’impatto economico di una nave non si esaurisce con la costruzione ma prosegue per decenni sul territorio – aggiunge Vago – In media ogni passeggero spende a terra 150 euro a crociera. La ricaduta economica della crociera tocca diversi aspetti, a cominciare da tutti i rifornimenti a terra. Sono ben 60 i porti italiani toccati ogni anno». Dal momento che Genova è porto leader per le crociere, nonché primario centro della cantieristica e dello sviluppo di tecnologie in ambito marittimo, l’obiettivo è quello di proseguire con questo tipo di Summit, dopo la fortunata edizione del 2022 e quella in programma nel 2024, con cadenza biennale. «Oggi Genova è capitale del mondo crocieristico – sottolinea Marco Bucci, sindaco di Genova - Vuol non vuol dire solo avere tante persone in giro in città ma essere in grado di gestire tutti i crocieristi con servizi adeguati, parlando e dialogando insieme a tutti i protagonisti del settore, compagnie, equipaggi, aziende, fino a chi si occupa dei rifornimenti. Siamo certi che l’evento sarà un successo per tutti». Genova dovrebbe chiudere il 2023 con 1,5 milioni di crocieristi, numeri che, se confermati, supereranno quelli del 2029. «I porti liguri si confermano un approdo internazionale, tanto che la Liguria è la prima regione d’Italia per numero di crocieristi. Una tradizione di lunga data consolidata non solo a Genova, ma anche a Savona e La Spezia. Ospitare una nuova edizione del gotha delle crociere, dopo il successo del 2022, sarà occasione di crescita e dimostrerà che abbiamo raggiunto la piena ripresa post-covid – sottolinea il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Regione Liguria sarà protagonista del summit attraverso Liguria International, trovando spazio nei focus dedicati alla filiera blue economy sulla quale stiamo investendo molte energie in collaborazione con le stazioni marittime, i poli universitari di ricerca e le associazioni di categoria. Il summit rappresenta per il sistema ligure un ottimo esempio di cooperazione tra enti, visto il coinvolgimento di Camera di Commercio di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Regione Liguria e Comune di Genova». In Liguria sono oltre 14 mila le imprese attive nei servizi di ospitalità/ristorazione (6mila delle quali solo a Genova) e oltre 7mila imprese nelle coltivazioni agricole e nell’industria alimentare. «Queste imprese sono pronte a proporsi come fornitori dell’industria crocieristica globale: per questo l’appuntamento con la CLIA European Cruise Week è importantissimo non soltanto per la nostra blue economy ma anche per l’intera filiera dell’agroalimentare – spiega Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova – e stiamo parlando di una filiera su cui le Camere di Commercio hanno investito molto grazie ai marchi della famiglia “Genova Liguria Gourmet”, che certificano l’origine e l’eccellenza nel campo della ristorazione, del catering, dei bartender e delle produzioni agricole, e che contiamo di far emergere durante la “cruise week”». [post_title] => Clia European Cruise Week, a Genova la 3a edizione del Summit che rilancia con l’Innovation Expo [post_date] => 2023-10-05T11:04:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696503882000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lalgeria investe sullo sviluppo del turismo grande interesse per il mercato italia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2864,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453514\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Gabriele Querelante e Domenico Pellegrino[/caption]\r

\r

È Napoli l’avamposto strategico del gruppo Bluvacanze per sviluppare al Sud tutte le proprie attività travel: il tour operating con Going, il retail del turismo con le agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e il polo di affiliazione Blunet, nonché, il business travel con Cisalpina Tours. \"L’azienda è proiettata verso un orizzonte di crescita lungo tre direttrici: internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità – spiega l'a.d., Domenico Pellegrino -: stiamo aprendo uffici in dieci mercati esteri per acquisire nuovi clienti nel business travel e nell’incoming turistico di alto profilo; abbiamo lanciato la prima applicazione digitale, che mira a cambiare radicalmente la relazione tra viaggiatori e adv e progettiamo un futuro di carbon neutrality che richiederà tempo, ma già ci riempie di fiducia per un domani migliore per noi tutti\".\r

\r

Parte integrante della costellazione di aziende di viaggi del gruppo Msc, che vede a Napoli la propria compagnia di crociere, Bluvacanze concentra quindi oggi in via Agostino Depretis 40 uno staff operativo di oltre 30 dipendenti, che si prevede a breve supereranno le 50 unità. \"E’ il momento del ritorno della valorizzazione e della personalizzazione del servizio come elemento di valutazione della qualità del nostro lavoro – osserva il direttore hr, Gabriele Querelante -. Il contatto digitale è certamente apprezzato, ma solo se dietro c'è una persona fisica o un’azienda conosciuta e di fiducia. Questa è la sfida per chi lavora nel travel oggi, sia leisure sia business travel, e su questo campo Cisalpina Tours e Bluvacanze possono contare su collaboratori professionali e preparati in grado di vincere questa sfida. La scommessa sulla sede di Napoli è già vinta in partenza\".\r

\r

La sede partenopea di Bluvacanze diventa perciò un hub, dove si concentrano le attività di organizzazione di viaggi di vacanza con Going (outgoing), per la specializzazione verso gli Stati Uniti e il lungo raggio in genere; incoming sulla Campania attraverso Going2Italy dai mercati Usa, Brasile, Turchia e Regno Unito; ma anche per il business travel, con il nucleo campano di Cisalpina Tours che si occupa principalmente dei viaggi d’affari delle aziende del Sud Italia, ma non solo; per quanto riguarda infine la rete agenziale, il programma di affiliazione Blunet vede una significativa presenza in Campania, cui si aggiunge la partecipazione al network Via Con Noi (110 adv, con headquarter a Napoli). L'obiettivo è ora conquistare nuovi punti vendita.","post_title":"Bluvacanze punta su Napoli: la sede partenopea diventa hub strategico","post_date":"2023-10-06T13:58:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696600736000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri e nulla. Sono profondamente contrario a questa invasione di numeri non eplicativi. Mi riferisco a in pratica alle imprese, al ministero, ma anche a tutti coloro che raccolgono dati senza fornire il dato più importante. Cosa c'è dietro quei numeri? Faccio un esempio chiaro. Ogni anno viene pubblicato un report nel quale si afferma: quest'anno l'editoria ha sfornato (che verbo improprio!) 86 mila novità. Ebbene nessunoi conosce le percentuali di vendita. Nessuno sa se i libri siano piaciuto. Nessuno sa niente delle cose importanti.\r

\r

Così nel turismo. Le imprese parlano di dati e basta come se la loro esistenza fosse legata esclusivamente all'aspetto finanziario ed economico. Naturalmente questo è un nodo fondamentale. Ma è anche fondamentale sapere qual è stata la qualità offerta, se i turisti hanno trovato soddisfazione. Se le proposte erano adeguate alle richieste o sono state imposte attraverso un modello standard.\r

La voce del ministro\r

Anche il ministro Santanchè dichiara: «I dati diffusi dall’Istat sulla disoccupazione sono la conferma che le ricette del governo Meloni su lavoro ed economia sono corrette. Sono fiera che il settore del turismo abbia contribuito in maniera concreta all’aumento dell’occupazione in Italia. Prova ne è che sui 523mila nuovi posti di lavoro 130mila provengono dal comparto, di cui 90mila da inizio 2023».\r

\r

Vorremmo sapere quante ore hanno fatto queste nuove reclute, quanto sono state pagate, se avevano un'assicurazione, eccetera eccetera. Questi sono i dati che contano, non che ci sono stati 523 mila posti di lavoro. E a proposito di questi 523 mila quanti sono fissi e quanti ballerini, e quanti sono già finiti?\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Basta con i numeri economici. E' necessario dire cosa c'è dietro le cifre","post_date":"2023-10-06T12:31:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1696595516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_453490\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, il ministro del turismo e dell'artigianato algerino, Mokhtar Didouche e Saliha Nacerbay, commissario del Sitev e direttore generale dell'ufficio nazionale del turismo[/caption]\r

\r

\"Continueremo a investire sulla partecipazione alle fiere internazionali per far conoscere sempre più e promuovere la destinazione Algeria\": così Saliha Nacerbay, direttrice generale dell'ufficio Nazionale del Turismo Algerino (Ont), in occasione della 22a Fiera del Turismo Sitev, che si è svolta nei giorni scorsi ad Algeri.\r

\r

\r

\"Vogliamo far scoprire le diversità straordinarie della nostra destinazione, e poter vivere in un soggiorno le quattro stagioni. Per conquistare altri mercati e far loro conoscere la ricchezza del nostro prodotto dobbiamo diversificare l'offerta\".\r

\r

Quanto al mercato Italia, la direttrice ha rimarcato che \"è molto importante e non lo abbiamo mai abbandonato. La clientela italiana è fedele e interessata alle ricchezze culturali grazie anche alle diverse testimonianze romane, come i siti di Djemila, Timgad Setif, Batna, Tipasa. Grande interesse anche per sperimentare altri tipi di turismo come nel sud dell'Algeria, che è unico nel suo genere\".\r

\r

\r

Il Sitev, organizzato sotto l'egida del Ministero del turismo e dell'artigianato algerino, è il più grande del suo genere in Nord Africa e Africa per numero e qualità dei partecipanti. Per l'occasione sono stati invitati una delegazione di giornalisti provenienti da circa 10 paesi che oltre a presenziare alla fiera hanno partecipato ad un fam trip organizzato dall'Onat e dal ministero del turismo, con tappe ad Algeri, Ghardaia, El Golea e Timimoun,\r

\r

","post_title":"L'Algeria investe sullo sviluppo del turismo. Grande interesse per il mercato Italia","post_date":"2023-10-06T11:52:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696593151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453467\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Franco Ormas, Valeria Scarano,Barbara Coletti, Hannah Smith e Sandro Cristanini[/caption]\r

\r

Si è svolta dall’1 al 4 ottobre la seconda convention Trident Club di Club Med, tenutasi quest’anno presso il resort Exclusive Collection Cefalù. L’evento ha coinvolto 50 agenti di viaggio Trident Club, le adv partner più importanti e con le migliori performance, nonché il top management dell'operatore transalpino rappresentato da Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & emerging markets, e Anne-Laure Redon, direttrice commerciale Italia.\r

\r

Nel corso della quattro giorni, tra workshop e attività, si è tenuta anche una cena di gala durante la quale sono state premiate le Trident Club con le performance più elevate: migliore risultato di vendite, Utpull Express, Barbara Coletti; migliori vendite per la destinazione Antille Francesi: Ometto Viaggiatore, Franco Ormas; migliore performance Exclusive Collection: Cristanini Viaggi, Sandro Cristanini; migliore agente di viaggio: Planet Travel Italia, Valeria Scarano; migliore performance di riposizionamento dell'offerta Club Med: Von Brockdorff A&V, Hannah Smith; migliore crescita 2023: Fiparo Viaggi, Rosa Fierarossa.\r

\r

“Siamo orgogliosi di collaborare con le agenzie che fanno parte del Trident Club, non solo quelle che hanno partecipato a questi giorni speciali, ma tutte quelle che lavorano al nostro fianco ogni giorno - sottolinea Rabeea Ansari -. Nel primo semestre del 2023 abbiamo registrato in Italia una crescita record del +68%. E le Trident Club hanno dato un contributo fondamentale a questi risultati, accelerando sulle destinazioni chiave a lungo raggio come Maldive, Seychelles, Martinica, ma anche sui resort di montagna nelle Alpi francesi, italiane e svizzere”.\r

\r

","post_title":"Alla convention Trident di Club Med premiate le cinque adv con le migliori performance","post_date":"2023-10-06T10:39:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696588790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Bologna ha sfiorato il milione di passeggeri movimentati lo scorso settembre: 999.486 per la precisione, dato che stabilisce un nuovo record mensile per il Marconi e una crescita dell'11,8% rispetto al settembre 2019 (+9,8% su settembre 2022).\r

\r

Nel dettaglio, ad aumentare sono stati soprattutto i passeggeri dei voli domestici (252.082, +43,4% su settembre 2019 e +11,2% su agosto 2022), ma il risultato è positivo anche per i passeggeri dei voli internazionali (747.404, +4,1 sul 2019 e +9,4% sul 2022).\r

\r

In crescita anche i movimenti, arrivati a quota 7.091 (+5,8% sullo stesso mese del 2019 e +6,3% sul 2022), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.394 tonnellate (+14,1% sul 2019 e -21,0% sul 2022).\r

\r

Le destinazioni preferite di settembre sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Tirana, Brindisi, Madrid, Francoforte, Istanbul, Parigi De Gaulle e Cagliari.\r

\r

Complessivamente, nei primi nove mesi del 2023 i passeggeri sono stati 7.708.990, in aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2019 e del 18,8% sullo stesso periodo del 2022.","post_title":"L'aeroporto Bologna sfiora il milione di passeggeri a settembre: è nuovo record","post_date":"2023-10-06T09:41:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696585260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea decollerà da Firenze alla volta di Praga nella prossima primavera, e precisamente dal 22 marzo, con due frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì). La nuova rotta per la capitale della Repubblica Ceca, che prevede un’offerta complessiva di oltre 25.500 posti in vendita, si affianca agli altri voli operati dal Vespucci per un totale di 5 collegamenti domestici e 8 internazionali.\r

«L'annuncio della nuova rotta Praga-Firenze operata da Volotea testimonia la solida relazione di collaborazione che abbiamo costruito negli ultimi anni con la compagnia. Solo sei mesi fa abbiamo inaugurato la nuova base della compagnia presso l'Aeroporto di Firenze, e oggi siamo lieti di vedere questa partnership crescere ulteriormente. Volotea offre una rete molto ampia di rotte in tutta Europa e continua a credere nello scalo ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio per i nostri passeggeri. Questo nuovo collegamento è un importante dimostrazione dell’impegno non solo nei confronti dei viaggiatori ma anche del territorio, promuovendone lo sviluppo economico» ha dichiarato Toscana Aeroporti.\r

Dalla più recente delle basi italiane del vettore sono stati operati «Più di 2.600 voli, per una capacità record di oltre 413.000 posti in vendita, il 30% in più rispetto al 2023» afferma Valeria Rebasti, international market director di Volotea. La compagnia conferma anche per il 2024 il numero di posti di lavoro su Firenze, con più di 30 posti di lavoro diretti e oltre 170 indiretti.\r

Oltre all’offerta della base di Firenze per il 2024, la compagnia effettuerà anche per il prossimo anno i collegamenti dall’aeroporto di Pisa per Olbia e Nantes, garantendo così pieno supporto a tutti i passeggeri toscani.","post_title":"Volotea amplia il network internazionale da Firenze con i voli su Praga, dal 22 marzo","post_date":"2023-10-06T08:55:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696582545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gulf Air conferma la propria presenza sul mercato italiano collegando Roma e Milano con voli diretti verso il Bahrain. La rotta è servita con Airbus A321neo configurati con 16 poltrone in classe Falcon Gold e 150 poltrone in classe Economy.\r

\r

La Milano-Bahrain è giornaliera: di cui quattro voli diretti e tre via Roma; mentre per la rotta Roma-Bahrain sono disponibili tre voli settimanali (lunedi, mercoledì e sabato).\r

\r

Inoltre, dal Bahrain International Airport i passeggeri possono raggiungere numerose destinazioni in connessione verso Asia, India, Emirati Arabi, Arabia Saudita e India attraverso il network globale della compagnia, ad esempio si può volare da Roma e Milano via Bahrain verso: Maldive, Manila, Bangkok, Singapore, Colombo, Nuova Delhi, Mumbai, Goa, Dubai, Abu Dhabi, Riad, Muscat. ","post_title":"Gulf Air conferma l'operativo giornaliero sulle rotte Italia-Bahrain","post_date":"2023-10-05T15:17:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696519023000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà quest'inverno a Zurigo dopo una ristrutturazione multimilionaria il Mandarin Oriental Savoy. Fondata da Johannes Baur nel 1838, la struttura ha ospitato il primo grand hotel di Zurigo. Situato sulla famosa Paradeplatz, si trova a pochi passi dalle boutique di alta moda, dal centro storico e dalla passeggiata che conduce al lago. Firmati dal designer parigino Tristan Auer, gli interni fondono dettagli storici e uno stile moderno, utilizzando una tavolozza di colori ispirata all’ambiente circostante.\r

\r

Molte delle 44 camere e 36 suite dell'hotel dispongono di balconi, terrazze o rooftop privati, con affaccio sui monumenti della città e sulle Alpi svizzere. Il Mandarin Oriental Savoy include in particolare alcune delle suite più grandi della città, tra cui un appartamento di 275 metri quadrati con quattro camere da letto.\r

\r

L'offerta f&b si declina nel ristorante Orsini guidato da Antonio Guida, già executive chef del due stelle Michelin Seta, all’interno del Mandarin Oriental, Milan, qui nelle vesti di consultant chef. Il Savoy Brasserie & Bar, di ispirazione francese, propone invece piatti e cocktail tutto il giorno. Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi nella Mandarin Lounge o gustare delizie asiatiche al bar sul rooftop 1838, con vista panoramica. Grazie alla posizione in centro città, l'hotel è adatto anche per occasioni speciali come matrimoni, feste ed eventi aziendali.","post_title":"Riapre quest'inverno a Zurigo il Mandarin Oriental Savoy","post_date":"2023-10-05T15:03:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696518213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l’edizione 2022 Genova sarà ancora protagonista, ospitando la Clia European Cruise Week che si svolgerà dall’11 al 14 marzo 2024 al Padiglione Jean Nouvel del Porto Antico. L’evento è organizzato in partnership con Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale e Camera di Commercio e vedrà la partecipazione di circa 700 rappresentanti di governi e istituzioni internazionali, e nazionali, esponenti del gotha crocieristico mondiale, oltre a centinaia di fornitori e aziende del comparto.\r

\r

Per la prima volta si svolgeranno contemporaneamente sia la terza edizione del CLIA European Summit che l’inedito CLIA Innovation EXPO, dedicato alla lunga filiera del comparto. L'industria crocieristica ha infatti una delle catene di fornitura più diversificate d'Europa, con aziende di ogni tipo che spaziano dalla progettazione e costruzione delle navi all'intrattenimento a bordo, dai collegamenti satellitari alle scialuppe di salvataggio, dal Food and Beverage fino agli equipaggiamenti tecnologici più innovativi. Uno degli obiettivi dell’appuntamento, grazie a centinaia di stand e incontri, è proprio permettere un contatto diretto aziende fornitrici e compagnie.\r

\r

«Un evento epocale che vede Genova capitale delle crociere nel Mediterraneo – commenta Pierfrancesco Vago, Global Chairman CLIA – l’unico settore che unisce le civiltà del Mare nostro, un ponte ideale di popoli e culture. Raggrupperà tutti i più importanti stakeholder del comparto a livello globale: armatori, autorità marittime, istituzioni politiche, regolatori, ma anche responsabili degli uffici acquisti e dei settori tecnici delle compagnie, insieme all’intero mondo dei fornitori del settore crociere. Questi ultimi potranno entrare così direttamente in contatto con i decision maker delle compagnie per sviluppare notevoli opportunità di business, ascoltando le loro necessità e proponendo, a loro volta, prodotti, servizi, soluzioni e progetti».\r

\r

Una settimana dedicata alla crocieristica che imprime ulteriore impulso ad un settore che sta viaggiando già oggi oltre le aspettative. Per la prima volta nel 2023 il numero di passeggeri movimentati in Italia dovrebbe infatti arrivare a quota 13 milioni, con un incremento rispetto al 2019 che potrebbe a segnare anche +15% (dati CLIA su elaborazione di Risposte Turismo).\r

\r

«L’impatto economico di una nave non si esaurisce con la costruzione ma prosegue per decenni sul territorio – aggiunge Vago – In media ogni passeggero spende a terra 150 euro a crociera. La ricaduta economica della crociera tocca diversi aspetti, a cominciare da tutti i rifornimenti a terra. Sono ben 60 i porti italiani toccati ogni anno».\r

\r

Dal momento che Genova è porto leader per le crociere, nonché primario centro della cantieristica e dello sviluppo di tecnologie in ambito marittimo, l’obiettivo è quello di proseguire con questo tipo di Summit, dopo la fortunata edizione del 2022 e quella in programma nel 2024, con cadenza biennale.\r

\r

«Oggi Genova è capitale del mondo crocieristico – sottolinea Marco Bucci, sindaco di Genova - Vuol non vuol dire solo avere tante persone in giro in città ma essere in grado di gestire tutti i crocieristi con servizi adeguati, parlando e dialogando insieme a tutti i protagonisti del settore, compagnie, equipaggi, aziende, fino a chi si occupa dei rifornimenti. Siamo certi che l’evento sarà un successo per tutti».\r

\r

Genova dovrebbe chiudere il 2023 con 1,5 milioni di crocieristi, numeri che, se confermati, supereranno quelli del 2029.\r

\r

«I porti liguri si confermano un approdo internazionale, tanto che la Liguria è la prima regione d’Italia per numero di crocieristi. Una tradizione di lunga data consolidata non solo a Genova, ma anche a Savona e La Spezia. Ospitare una nuova edizione del gotha delle crociere, dopo il successo del 2022, sarà occasione di crescita e dimostrerà che abbiamo raggiunto la piena ripresa post-covid – sottolinea il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Regione Liguria sarà protagonista del summit attraverso Liguria International, trovando spazio nei focus dedicati alla filiera blue economy sulla quale stiamo investendo molte energie in collaborazione con le stazioni marittime, i poli universitari di ricerca e le associazioni di categoria. Il summit rappresenta per il sistema ligure un ottimo esempio di cooperazione tra enti, visto il coinvolgimento di Camera di Commercio di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Regione Liguria e Comune di Genova».\r

\r

In Liguria sono oltre 14 mila le imprese attive nei servizi di ospitalità/ristorazione (6mila delle quali solo a Genova) e oltre 7mila imprese nelle coltivazioni agricole e nell’industria alimentare.\r

\r

«Queste imprese sono pronte a proporsi come fornitori dell’industria crocieristica globale: per questo l’appuntamento con la CLIA European Cruise Week è importantissimo non soltanto per la nostra blue economy ma anche per l’intera filiera dell’agroalimentare – spiega Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova – e stiamo parlando di una filiera su cui le Camere di Commercio hanno investito molto grazie ai marchi della famiglia “Genova Liguria Gourmet”, che certificano l’origine e l’eccellenza nel campo della ristorazione, del catering, dei bartender e delle produzioni agricole, e che contiamo di far emergere durante la “cruise week”».","post_title":"Clia European Cruise Week, a Genova la 3a edizione del Summit che rilancia con l’Innovation Expo","post_date":"2023-10-05T11:04:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1696503882000]}]}}