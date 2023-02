La Thailandia incontra gli operatori italiani: il roadshow parte da Milano il 14 marzo La Thailandia chiama il trade a raccolta: tornano infatti i roadshow organizzati dall’Ente nazionale per il turismo con una prima tappa in programma il prossimo 14 marzo a Milano (The Westin Palace, Piazza della Repubblica, 20). Saranno presenti 25 albergatori selezionati che arriveranno dal Paese del sorriso per incontrare 25 tour operator italiani nel corso di un evento che inizierà alle 14.30 del pomeriggio con delle brevi presentazioni per poi passare al focus principale della giornata gli incontri one to one, per terminare con l’estrazione dei premi messi a diposizione sia dagli alberghi che dalle 4 compagnie aeree presenti Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines. “Siamo convinti – commenta il marketing manager Sandro Botticelli – che la formula del roadshow sia alla base della nostra crescita e la nostra intenzione è di puntare sempre più su questa formula. Causa Covid mancavamo da 5 anni. Un’eternità. Questo momento di incontro deve essere il punto di partenza di una rinnovata ed essenziale partnership tra due key players fondamentali della filiera turistica: ‘l’operatore italiano e l’albergo thailandese’. Stiamo coinvolgendo nuovi tour operator. Last but not least non ci può essere un pacchetto turistico senza il supporto delle compagnie aeree e siamo orgogliosi di poter ospitare al nostro evento 4 dei più importanti vettori operanti dal mercato italiano.” Tour operator partecipanti: Alidays, Aliviaggi, Alpitour, Belltravel, Caledoscopio, Combo Tour, Etnia Travel, Futurviaggi, Girovagando. Go Asia, Going, Idee per viaggiare, Karisma, Kibo, Mapo Travel, Viaggi del Mappamondo, Mosaico, Naar, Viaggi del Firmamento, Quicky, Travel World Escape, Tibi World, Viaggi Idea, Yara Tours, Mistral Tour.

