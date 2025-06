La Svizzera in bicicletta: le esperienze nel Cantone di Neuchatel e in Canton Ticino Nel simpatico Swiss Bike Corner, allestito a Milano presso lo storico negozio di ciclismo Rossignoli, alcuni cantoni svizzeri si sono presentati al mercato del turismo italiano raccontando la propria vocazione sportiva e la ricca offerta di percorsi per biciclette. «Il turismo in bicicletta è un asset fondamentale per la Svizzera, anche nell’ottica della strategia Travel Better dell’ente del turismo svizzero, che vuole orientare gli ospiti verso mete poco conosciute, in campagna e nei borghi. – racconta Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo – La bicicletta è una modalità ideale per raggiungere luoghi insoliti. Abbiamo oltre 20 mila sentieri tracciati per bici e mtb e il nostro fiore all’occhiello è SvizzeraMobile: un piattaforma gratuita per organizzare il tempo libero e scoprire i percorsi escursionistici del paese; una rete del turismo slow dotata di una segnaletica uniforme su tutto il territorio. Per bici, mtb, skating, sci alpinismo e ciaspolate nella neve. La Svizzera ha anche integrato le piste ciclabili con i trasporti pubblici, per cui si può salire sui treni con la bicicletta, si possono noleggiare bici in ogni stazione e anche scegliere i bike hotel, dotati di tutti i servizi». Nel Cantone di Neuchatel, nel nord est della Svizzera, si possono visitare meraviglie naturali come l’anfiteatro roccioso di Creux du Van, oppure i comuni di Le Locle e Chaux de Fonds – città natale del grande architetto Le Corbusier – che dal 2009 sono patrimonio Unesco per la loro industria orologiera. Neuchatel è anche un paradiso per gli amanti della bicicletta. Nel Bike Corner sono stati presentati 2 dei 36 percorsi disponibili: il Neuchatel Bike, di 194km, che da Neuchatel arriva a La Bréviere con un dislivello di 530m e l’Areuse Bike, che si snoda per 22,5km nell’area di Fleurier e accompagna alla scoperta dell’assenzio, il distillato a base di erbe prodotto nella zona. Dal primo al 3 agosto è in programma a Neuchatel il “Pedaleo”, un evento che si svolgerà in contemporanea in 4 città europee dedicato al bikepaking: un cicloturismo minimalista e avventuroso, che prevede l’uso di piccole borse fissate al telaio della bicicletta. Neuchatel propone molte attività ai suoi visitatori: oltre a un percorso di incontro con l’assenzio, gli amanti dell’arte dell’orologeria potranno vivere l’esperienza Watch Explorer guardando uno specialista che assembla un orologio. Per favorire il turismo nella regione è stata anche pensata la Neuchetel Tourist Card. Anche nel Canton Ticino si trovano numerosi itinerari in bicicletta, che spesso si concludono in un “grotto”: le osterie locali aperte durante la bella stagione, dove assaggiare polenta, formaggi, salumi e un Merlot ticinese. Il cantone offre percorsi unici, come l’impegnativo tragitto di 10km sulle Alpi che, con 1000m di dislivello, sale da Airolo al Passo del San Gottardo sulla Tremola, la vecchia strada del passo fatta di cubetti di pavé che rendono irregolare, tremolante, l’ascesa dei ciclisti. Da Airolo si possono anche raggiungere i 2500m di altitudine del Passo della Novena, verso il Vallese, oppure il Passo del Lucomagno. Dalle montagne del Canton Ticino si può anche scendere verso il Lago Maggiore, con itinerari alla portata di tutti. Interessante la ciclabile della Valle Maggia, realizzata su un’ex-linea della ferrovia e che prevede diverse soste nei grotti delle cittadine che si attraversano. Negli ultimi anni c’è un focus sulle nuove discipline sportive e tanti appassionati arrivano in Ticino per muoversi con le biciclette da gravel o da sterrato: a partire da Lugano è in programma un Gravel Tour di oltre 230km. Bello da visitare anche il Mendrisiotto, la parte più meridionale del Canton Ticino, dove partecipando a un bike&wine si potranno scoprire le cantine del territorio, degustando i vini locali.

È in questo periodo, infatti, che i campi della zona si colorano delle mille tonalità del viola, grazie alla fioritura della lavanda: un profumatissimo spettacolo che regala un colpo d'occhio unico e scenografico. Fino alla fine di luglio, quando la lavanda viene poi tagliata, le distese fiorite possono essere un meraviglioso fil rouge tematico per andare alla scoperta di questo territorio, facilmente raggiungibile in un'ora di automobile da Torino, Milano e Genova. I campi di lavanda possono essere l'occasione per una gita all'aria aperta, alla scoperta dei paesi della zona, custodi di piccole bellezze architettoniche e capaci di riportare indietro nel tempo chi li visita. Qui la lavanda ha da qualche anno hanno assunto un ruolo sempre più importante nell'economia agricola, con aziende che ne lavorano i fiori per creare olii, profumi e prodotti di bellezza. Ecco dieci luoghi diversi da visitare Alessandria, cuore pulsante di queste zone, è il luogo giusto per fare un'esperienza didattica con la lavanda. Città meravigliosa da girare in bici (alle biciclette la città ha dedicato anche un museo), propone un mix di architetture antiche ( la Cittadella, uno dei più grandiosi monumenti europei nell'ambito della fortificazione permanente) e moderne come lo spettacolare ponte Meier, e può facilmente essere il luogo nevralgico da cui partire per andare alla scoperta della lavanda nella zona. Anche negli immediati dintorni della città si trovano splendidi campi di lavanda le cui aziende collegate offrono spunti ed esperienze da fare in giornata. Castelletto d'Erro: siamo nella parte Sud Occidentale della provincia, nell’alto Monferrato acquese, sulla dorsale che divide la Val Bormida dalla Valle dell'Erro, già vicinissimi al confine ligure, di cui si avvertono le contaminazioni, nell’architettura dei borghi, nei sapori e anche nell’accento parlato. Il piccolo borgo di Castelletto d'Erro, poco più di 150 abitanti arroccati su una collina, è un punto di partenza ideale per ammirare le fioriture estive della lavanda. Qui si trovano infatti alcuni punti panoramici. Per esempio la piccola chiesetta di Sant'Anna, amatissima dai fedeli locali perché qui, nel giorno della festa patronale (la terza domenica di luglio) la statua di Sant'Anna viene trasportata in processione. Oppure, un altro punto panoramico da cui ammirare i campi in viola è la torre quadrata del XIII secolo che domina il paese. Un altro punto per ammirare le fioriture di lavanda è Spigno Monferrato, nella zona più a sud della provincia di Alessandria, al confine con la Liguria. Il suo centro storico è ricco di palazzi nobiliari, portali in arenaria scolpita, vie e stradine che mostrano la ricchezza di questo piccolo borgo. Tutto il territorio, poi, è cosparso di antiche e suggestive chiesette e piccole pievi campestri come la cappella medioevale della Madonna della Neve presso Turpino o la chiesina Madonna del Casato, posta lungo la strada verso Merana, al cui interno sono custoditi importanti affreschi tardogotici del Maestro di Roccaverano (1480 circa), uno dei più completi esempi di pittura gotico-provenzale dell'alessandrino. A Spigno si trova la cooperativa Agronatura, dove si trasformano erbe officinali e si coordina la trasformazione di tutta la lavanda della provincia conferita dai soci produttori. La cooperativa organizza visite su prenotazione e ha uno spaccio per l'acquisto degli olii essenziali e delle acque profumate. Poco più di trecento abitanti, Cuccaro Monferrato è legato al vicino Lu tramite una bellissima strada panoramica dalla quale ammirare tutta la bellezza del paesaggio collinare e dei borghi vicini. E, naturalmente, dei campi di lavanda. Il punto più bello per una foto a tema è la Big Bench n. 99, la grande panchina su cui sedersi e ammirare i dintorni dall'alto. Anche Lu ospita una Big Bench panoramica. Questo piccolo borgo, con i suoi vicoletti, le antiche chiese e gli edifici storici che portano fino alla parte alta del paese (dove si trova il Gerbido della Torre Civica, circondato da un bel parco), è una vera bellezza da visitare. Quargnento è una tappa assolutamente imperdibile per chi vuole conoscere la lavanda: qui infatti si trova il campo a perdita d’occhio dell’azienda “La lavanda di Lu” di Sergio Amadori. La lavanda viene trasformata in olio essenziale (per ottenere una boccetta da dieci millilitri di olio essenziale, occorrono circa due chili di lavanda, pari a cinque metri quadrati di coltura) con estrazione in corrente di vapore, e in parte fatta essiccare, raccolta in mazzetti per poi essere sgranata manualmente e racchiusa in sacchetti confezionati artigianalmente con tessuti ricercati per meglio esaltarne la profumazione. Da vedere, in città, la Basilica minore di San Dalmazio, unica basilica della diocesi di Alessandria, che custodisce bellissimi affreschi opera del pittore Vincenzo Boniforti. A metà strada tra Valenza e Casale Monferrato c’è il borgo di Giarole, che ospita uno dei più bei castelli della provincia, il Castello Sannazzaro costruito nel 1200 dai conti Sannazzaro Natta e oggi bed and breakfast e dimora storica visitabile, grazie all'accoglienza di Giose e Letizia Sannazzaro. A poche centinaia di metri, l’azienda agricola Pavese Andrea ha inserito tra le sue coltivazioni, proprio in zona confinante con il comune di Pomaro, alcuni campi di lavanda biologica, che si snodano tra il torrente Grana, le colline e la valle. Il borgo di Viguzzolo, profuma di lavanda grazie ai campi della tenuta di Giancarlo Nossa, giardiniere appassionato, che qui dal 2007 coltiva fragole e, appunto, gli scenografici fiori viola. Una volta poi raccolta, la lavanda viene portata alla cooperativa Agronatura di Spigno per il processo di trasformazione. Da non perdere a Virguzzolo è certamente la pieve di Santa Maria, edificata intorno all’anno mille sui resti di una antica chiesa e custode, al suo interno, di un commovente crocifisso ligneo realizzato in legno di fico, a grandezza umana e montato su di una croce alta tre metri. La piccolissima Merana, con la sua chiesa parrocchiale circondata dal verde dei prati, è uno di quei luoghi che permette di tornare indietro nel tempo. Lo dimostra anche la filosofia dell'Agriturismo Verdita , che intorno alla lavanda ha costruito un'intera proposta turistica. Le finestre delle sue quattro camere (che hanno i nomi di piante e fiori, tra cui ovviamente la lavanda), infatti, si aprono sulla campagna circostante, fatta di prati fioriti, colline, boschi, vigneti e noccioleti. Ma soprattutto, l'agriturismo offre la meravigliosa esperienza di dormire o semplicemente di rilassarsi in una delle “starsbox”, romantiche capanne di legno in mezzo ai campi di lavanda, che permettono di godere a pieno dell'immersione nella natura, senza filtri o mediazioni. La Val Borbera, incastonata tra quattro regioni, è un luogo incantevole e incontaminato dalla straordinaria bellezza naturalistica. Vendersi, frazione di Albera Ligure, è il paese degli Spaventapasseri. In questo villaggio grazie all’opera ingegnosa di alcune abitanti, sono comparsi questi manichini realizzati con materiali ed accessori di riciclo che hanno reso l’atmosfera gioiosa e magica. Ci sono più di 70 spaventapasseri dislocati nel borgo ed ognuno di loro ha un nome ed una storia ispirata proprio dalle persone che una volta lo abitavano. In cima al paese vi accoglierà un profumatissimo campo di lavanda reso ancora più affascinante dal contesto naturalistico in cui è inserito. Possibilità di acquistare saponette e prodotti ottenuti dalla lavanda qui coltivata. [post_title] => Piemonte, lo spettacolo della fioritura della lavanda tra l’Alessandrino e il Monferrato [post_date] => 2025-06-06T12:47:40+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749214060000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492006 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eti - Express Travel International debutta in Italia: l'operatore specializzato sull'Egitto che movimenta oltre 600.000 ospiti all’anno, il prossimo 25 luglio effettuerà il primo volo charter da Verona verso Sharm El Sheikh. Il volo sarà operato da Eti Österreich GmbH: il riferimento per le agenzie di viaggio italiane è Nicole Cudicio, che insieme a Nikola Stampfer sta sviluppando la rete di distribuzione sul mercato Italia. In seguito, nell'autunno 2025, Eti aprirà una società propria in Italia e opererà come tour operator italiano. Fino ad allora, la vendita sarà gestita a livello transfrontaliero, con il supporto di Eti Austria e Eti Slovenia. La sicurezza e il comfort degli ospiti sono da sempre una priorità per il to: l’azienda è coperta da assicurazione contro l’insolvenza presso Accelerant Insurance Europe SA e offre assistenza in lingua italiana a tutti i partner e clienti provenienti dall’Italia. Oltre agli hotel del marchio Red Sea Hotels, Eti propone anche soggiorni nei resort delle catene Pickalbatros e Xperience Hotels – tutte strutture selezionate con attenzione per garantire il massimo della soddisfazione. L'operatore è stato fondato nel 1998 a Francoforte sul Meno da Maja-Jennifer Köhl e Mohamed Samir, con l’obiettivo di specializzarsi nei pacchetti vacanze per l’Egitto. Oggi l’azienda è presente con sedi proprie in Austria, Svizzera, Regno Unito, Slovenia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania. Eti si distingue per il rapporto qualità-prezzo, reso possibile grazie ad accordi esclusivi con Red Sea Hotels e con l'agenzia locale Cairo Express Travel. [post_title] => L'Egitto di Eti - Express Travel International sbarca in Italia [post_date] => 2025-06-05T11:16:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749122212000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Frena il costo del jet fuel ma le tariffe del trasporto aereo ‘volano’. Nonostante i costi del carburante avio mostrino infatti un trend discendente, a farla da padrone sul prezzo finale dei biglietti dei voli aerei sono le complicazioni delle tariffe e dei costi aggiuntivi. È quanto afferma Assoviaggi Confesercenti in una nota. Secondo l’ultimo Jet Fuel Price Monitor pubblicato da Iata, il prezzo medio globale del jet fuel, voce di spesa strategica per il comparto dei viaggi aerei, si è attestato a 82,30 dollari al barile nell’ultima settimana di maggio, segnando un calo dell’1,7% rispetto a quella precedente. Una fase discendente che prosegue da inizio anno, con valori medi inferiori del 12% rispetto al 2024, quando il prezzo medio era di circa 93 dollari al barile nel primo trimestre. Jet fuel crack spread Il jet fuel crack spread - la differenza tra il prezzo del jet fuel e quello del greggio - si è ridotto a meno di 20 dollari al barile, segnalando una maggiore efficienza nei costi di raffinazione. Così come i carburanti terrestri mostrano segnali di stabilità: la benzina registrava 1,81 €/litro a gennaio e 1,70 €/litro a maggio 2025; il gasolio auto e bus da 1,71 €/litro di gennaio è sceso a 1,59 €/litro in maggio. Il confronto con il primo semestre del 2024 fa emergere, perciò, prezzi medi inferiori per il semestre in corso sia per il trasporto aereo che per quello terrestre. “Il calo del jet fuel sarebbe un segnale incoraggiante per il settore - commenta Gianni Rebecchi presidente Assoviaggi - e potrebbe tradursi in una maggiore competitività delle tariffe aeree ed in una programmazione più sostenibile per le agenzie di viaggio, mentre la stabilità dei carburanti terrestri aiuta a contenere i prezzi dei servizi a terra. Ancillary revenue Ma a far impennare i costi del trasporto aereo sono le cosiddette ancillary revenue o entrate ancillari, ovvero gli extra-costi praticati dalle compagnie aeree per i servizi connessi ai voli – dai bagagli in stiva, posti a bordo, pasti e bevande, la selezione dell’area dell’aeromobile dove viaggiare, l’imbarco prioritario e altri servizi personalizzati - che hanno fatto schizzare in alto negli ultimi mesi i prezzi finali dei biglietti rispetto alle tariffe base o scontate proposte al pubblico. Oggi si paga più per un bagaglio da imbarcare che per il volo, se vuoi scegliere il posto a sedere paghi, se vicino al corridoio o nelle prime file o vicino alle uscite di sicurezza costa di più. Diverse compagnie aeree hanno, per esempio, introdotto per le tariffe di Business Class una maggiorazione del prezzo se vuoi scegliere il posto prima del check-in aeroportuale, per non parlare del complesso sistema tariffario per il quale inizia un’avventura tra tariffe non rimborsabili, o modificabili, con penale in percentuale se cancelli o con l’applicazione di una fee a forfait, con incluso od escluso il bagaglio e un limite di Kg, con imbarco prioritario o senza. Un vero e proprio caos tariffario e dei costi aggiuntivi che incide sul prezzo finale del biglietto, tanto che anche l’Unione Europea riunirà i ministri dei Trasporti degli Stati membri per discutere di nuove regole chiare per il bagaglio a mano in cabina”. [post_title] => Assoviaggi: jet fuel in calo ma le tariffe dei voli s'impennano. Perché? [post_date] => 2025-06-05T10:43:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => aerei [1] => ancillary [2] => iata [3] => in-evidenza [4] => jet-fuel [5] => tariffe ) [post_tag_name] => Array ( [0] => aerei [1] => ancillary [2] => iata [3] => In evidenza [4] => jet fuel [5] => tariffe ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749120184000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491815 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C’è un mondo tutto da vivere attorno al famoso viadotto della Ferrovia retica. Attorno alla linea ferroviaria, nota per i suoi treni panoramici come il Bernina Express e le opere d’ingegneria d’alta quota, dal 14 giugno aprirà il parco tematico del Landwasser, un’area realizzata su cinque zone tematiche all’aperto nella valle del fiume Landwasser. Il progetto, in collaborazione tra la Ferrovia retica, il Parc Ela e i Comuni della Regione, è volto a valorizzare il paesaggio, l’agricoltura, la foresta, l’acqua, la cultura e la straordinaria infrastruttura della linea ferroviaria dell’Albula patrimonio Unesco, nel cuore dei Grigioni. Incoraggiare un turismo rispettoso della natura e capace di generare valore per le comunità locali. I visitatori potranno esplorare l’ambiente alpino liberamente in un percorso circolare con installazioni interattive, punti panoramici, aree gioco per i bimbi e informazioni storiche e naturalistiche in un paesaggio autentico e curato. Il Landwasserwelt sorge lungo la linea ferroviaria dell’Albula, una linea spettacolare tra Filisur e Tiefencastel, una delle tratte più straordinarie d’Europa. Per le sue arditezze di progettazione e costruzione, è stata inserita nel patrimonio dell’umanità Unesco, principale arteria di collegamento tra Coira, la capitale del Canton Grigioni, e St. Moritz che si unisce all’altrettanto celebre linea del Bernina, anch’essa patrimonio Unesco. È percorsa oltre che dai normali treni regionali, anche dal Glacier Express con le sue carrozze panoramiche che attraversano le Alpi da est a ovest, da St. Moritz a Zermatt nel Canton Vallese. Nel 2008 le linee del Bernina, da Tirano a St. Moritz, e dell’Albula da St. Moritz a Thusis sono entrate nel patrimonio Unesco insieme ai paesaggi che le circondano. Il viadotto del Landwasser, uno dei simboli della Ferrovia Retica, fa parte del paesaggio dell’Albula. Simbolo dell’area è il viadotto Landwasser, il ponte semicircolare in pietra più famoso e fotografato della rete della Ferrovia Retica. Con i suoi archi slanciati e i 65 metri d’altezza, spunta improvviso alla fine di un tunnel venendo da St. Moritz. Un capolavoro unico dell’ingegneria ferroviaria alpina. «Con il Landwasserwelt vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza immersiva che unisce natura, cultura e mobilità sostenibile – afferma Renato Fasciati, direttore della Ferrovia retica -. Questo luogo racconta il legame profondo tra il paesaggio alpino e l’ingegneria ferroviaria». Il parco è un invito a vivere un turismo lento, spiega Christof Steiner, direttore del Parc Ela: «Siamo orgogliosi di presentare un progetto pensato per i camminatori, le famiglie e i viaggiatori slow, che qui possono vivere un territorio autentico, ricco di biodiversità e storia. Landwasserwelt è un invito a rallentare, a osservare, a respirare davvero le Alpi». Viaggiare senza fretta, privilegiando i treni regionali, le camminate nella natura su sentieri tematici, iniziative culturali e prodotti a “metro 0” nelle fattorie locali. I visitatori possono arrivare in treno, percorrere a piedi o in bici i sentieri segnalati e godere dei paesaggi nel cuore del Parc Ela. [gallery ids="491823,491824,491826,491828,491829,491831"] [post_title] => Landwasserwelt, il parco a tema nella Svizzera del Canton Grigioni [post_date] => 2025-06-03T11:19:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => landwasserwelt [1] => svizzera [2] => treni-panoramici ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Landwasserwelt [1] => Svizzera [2] => treni panoramici ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748949564000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491767 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo enogastronomico in Toscana si consolida come leva strategica per la promozione del territorio e per la creazione di valore nella filiera agroalimentare e culturale locale. Promosso da Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Unioncamere Toscana, con il coinvolgimento attivo delle Camere di Commercio e delle associazioni di categoria, Vetrina Toscana rappresenta un caso esemplare di alleanza strategica per la promozione integrata del territorio. Il progetto valorizza la ristorazione locale come ambasciatrice dell’identità culturale ed enogastronomica, promuovendo percorsi tematici legati al cibo, alla sostenibilità e alla storia del paesaggio. L’enogastronomia si configura come asset trasversale, in grado di dialogare con altri driver economici come l’artigianato artistico, il turismo rurale, la cultura e il benessere. La Toscana ha saputo posizionarsi come destinazione per viaggiatori consapevoli, interessati a esperienze autentiche e inclusive, anche grazie alla crescente attenzione al ruolo delle donne nella filiera turistica e produttiva. [caption id="attachment_491768" align="alignleft" width="244"] Clara Svanera, coordinatrice delle relazioni internazionali per Toscana Promozione Turistica[/caption] “Le imprenditrici del vino, della ristorazione e dell’accoglienza stanno emergendo come protagoniste di un racconto rinnovato del territorio, capace di coniugare qualità, etica e innovazione - ha dichiarato Clara Svanera, coordinatrice delle relazioni internazionali per Toscana Promozione Turistica - Con il progetto “Benvenute” abbiamo riunito attorno a un tavolo circa 145 donne del settore con l’obiettivo di valorizzare la regione come meta accogliente, inclusiva e sensibile alle esigenze femminili”. L’iniziativa, radicata in una visione di turismo esperienziale e sostenibile, intreccia storie di imprenditrici, artigiane, artiste e operatrici culturali che custodiscono tradizioni e saperi nei borghi e nei territori meno noti. Il modello toscano si dimostra così un progetto regionale in grado di evolvere verso una piattaforma di promozione internazionale, capace di rispondere alle esigenze di mercato e di stimolare la competitività delle PMI locali. Come commenta Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica “l’esperienza di Vetrina Toscana è oggi osservata con interesse da altri territori europei per la sua capacità di integrare marketing territoriale, formazione, digitalizzazione e promozione congiunta, in una logica di lungo periodo”. [caption id="attachment_491769" align="alignright" width="185"] Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica[/caption] Partecipano a Vetrina Toscana tutti coloro che offrono esperienze enogastronomiche: ristoranti, botteghe e produttori ma anche agriturismi, strade del vino, cantine, birrifici, oleifici, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e alberghi: “al momento quasi duemila imprese, che compongono una delle più grandi reti agroalimentari in Italia” dichiara Tapinassi. Chi vi aderisce, si impegna a rispettare il Manifesto dei Valori che ha come riferimento la cultura culinaria regionale, vuole essere custode della tradizione ma senza rinunciare all’innovazione, contribuisce al sostegno dell’economia del territorio e alla sua salvaguardia, crede nella qualità del cibo e dei prodotti toscani. [post_title] => Vetrina Toscana: turismo enogastronomico e al femminile, per scoprire luoghi ameni [post_date] => 2025-06-03T09:41:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => enogastronomia [1] => toscana ) [post_tag_name] => Array ( [0] => enogastronomia [1] => toscana ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748943679000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491785 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Quark Hotel Milano (gestione Aries Group), struttura che sorge nel cuore del quartiere Vigentino, vicino alle sedi dell’Università Bocconi, come sempre “pensa in grande”: oltre ad offrire un ampio spettro di spazi e servizi, si appresta ad aprire il prossimo mese una nuova oasi verde con due piscine, ampio solarium allestito, area giochi per bambini con soluzioni interattive sostenibili, deck area per eventi e food garden truck a bordo piscina. Un nuovo angolo esclusivo immerso nel verde, rigenerante e riservato solo alla clientela dell’hotel: ideale sia per le famiglie con bambini, il businessman in cerca di una pausa rigenerante o la coppia in fuga romantica. Un’ospitalità fresca quella del Quark Hotel, contemporanea, connessa e dallo stile tipicamente italiano ma ispirato alle più evolute tendenze internazionali dell’hôtellerie. Un retreat urbano 4 stelle di design completamente ristrutturato e dotato di 283 camere luminose e raffinate da 30 a 70 metri quadrati (con letto king size, balcone privato e amenities di ultima generazione), lo Studios’ Floor al quinto piano con camere destinate a soggiorni ibridi e long stay, due ristoranti “Morbido” e “La Veranda”, lounge bar “Tonico”, angolo Grab-n-Go “prendi e vai” aperto h24, palestra, un vasto centro congressi articolato su tre livelli di 6200 metri quadrati, 33 sale meeting, garage coperto e parcheggio esterno. Il Quark Hotel Milano offre camere superior da 28 metri quadrati, junior suite da 36 metri quadrati, suite da 45 metri quadrati, apartment suite da 66 metri quadrati, family suite da 44 metri quadrati, apartment family suite da 66 metri quadrati e lo Studio’s Foor, uno spazio ibrido, di convidisione e convivialità, con aree comuni composte da corner con divanetti, cucina con sharing table, lavabi, microonde, vending machine, una lavanderia, area tv e workstation. Lo Studios' Floor, nello specifico, offre 3 diverse tipologie di camera in stile "attico mansardato" per 1, 2 o 3 persone: Studio M, Studio L e Studio XL. Un'offerta ricettiva che quindi sa rispondere ad ogni esigenza di soggiorno e di organizzazione sul fronte Mice, segmento che presto si arricchirà con le nuove proposte di eventi esclusivi a bordo piscina. Per quanto riguarda la proposta gastronomica, la cucina del Morbido, ristorante casual dining raffinato e riservato guidato dallo chef Moreno Ungaretti sulla base del concept firmato dallo chef stellato Andrea Ribaldone, esalta la freschezza delle materie prime, la diversità regionale, includendo piatti iconici della tradizione con un approccio molto semplice ai metodi di preparazione. Per il suo impegno nel turismo responsabile, inoltre, il Quark Hotel Milano ha ricevuto la Certificazione DCA ESG ottenuta secondo lo Standard D&C:2023, che significa attenzione ai diritti umani, ai rapporti, alle condizioni di lavoro, alla salute e alla sicurezza, alla gestione di clienti, utenti e consumatori, al coinvolgimento e allo sviluppo della comunità locale, alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica. Un hub ricettivo trasversale dall’esperienza autentica dove si respira un’accoglienza calda, sincera e professionale, un riferimento sia per il mercato leisure che business, che punta a servizi di eccellenza, in una zona strategica della capitale della moda, dell’economia e della finanza italiana. [post_title] => Il Quark Hotel pensa in grande: a Milano ampi spazi immersi nel verde e nuove piscine esclusive [post_date] => 2025-06-03T09:00:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748941230000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Repubblica Dominicana è un territorio ricco di proposte per il viaggiatore: nei luoghi da scoprire, storici e culturali, nell’offerta gastronomica e anche nella proposta alberghiera. Punta Cana, all’estremità orientale dell’isola di Hispañola, offre tanto: ristoranti di cucina locale e internazionale, parchi tematici per i bambini, locali notturni e centri per lo shopping con brand internazionali. Raggiungendo la costa si trovano lunghe spiagge di sabbia dorata che digradano nell’acqua trasparente proprio dove l’oceano Atlantico incontra il mare Caraibico e rappresentano la bellezza più nota della destinazione. Ma l’ospite di questa terra può trovare molto di più. Nel territorio di Punta Cana lo Scape Park è la meta dove trascorrere una giornata vivendo avventure mozzafiato. Dalle numerose zip-line al percorso di scoperta della storia della civiltà Taino, ai tuffi nelle acque del Blue Hole, un cenote nascosto nella natura rigogliosa, una piscina naturale di acque color smeraldo. Al costo di 130 dollari quotidiani si possono sperimentare tutte le proposte offerte in piena sicurezza. Un’altra esperienza molto interessante per conoscere più a fondo la Repubblica Dominicana è la visita alla sede della Fundación Grupo Puntacana. Un ente no-profit nato nel 1994 con l'importante obiettivo - conferitole dal Ministero dell'Ambiente - di preservare le specie faunistiche locali e di occuparsi della conservazione marina. Si raggiunge la riserva naturale con una navetta e l'ingresso costa circa 100dollari. Accompagnati da una guida si ammirano diversi esemplari animali. L'altero Gavilán de Española è un rapace simile al falco; gli esemplari malati vengono curati all’interno della Fondazione e poi reintrodotti nell'ambiente, evitando i traffici illegali. I piccoli delle grandi iguane endemiche di Santo Domingo nascono qui e crescono protetti, mentre i genitori vengono liberati nella foresta. Non mancano le importanti api e poi specie come le tartarughe, che nuotano in un incantevole sistema di cenote della Ojos Indigenas Ecological Reserve: 12 laghetti connessi da sentieri, in 4 dei quali è possibile nuotare, vivendo un'esperienza unica. Da 30 anni la Fondazione si occupa poi della protezione e conservazione della barriera corallina del Samar, il santuario marino del sud-est, collaborando anche con le comunità locali per eliminare lo sfruttamento eccessivo della pesca nella regione. L’accoglienza alberghiera a Punta Cana è ben rappresentata da strutture all-inclusive, che garantiscono una vacanza completa e curata ai propri ospiti. Quest'anno il Bahia Principe di Punta Cana ha festeggiato i suoi 30 anni di attività, che corrispondono anche ai 50 anni dalla nascita del Grupo alberghiero Piñero - originario di Palma di Maiorca, opera in diversi settori del turismo e gestisce 27 resort: nella Repubblica Dominicana e anche in Messico, Giamaica, Spagna, Canarie e Baleari. I tre hotel 5* e gli appartamenti di Punta Cana possono ospitare fino a 3500 persone. La struttura è molto ampia e il servizio puntuale è garantito dal personale sempre cordiale e attento. I viali immersi nella vegetazione che attraversano la proprietà collegano l'ingresso alla bella spiaggia e sono percorsi da pulmini elettrici in servizio continuo per il trasporto degli ospiti. Diversificata anche l’esperienza gastronomica, con ristoranti a buffet e à la carte. Si possono praticare gli sport acquatici, il tennis e il pick-a-ball - una disciplina simile al padel e tanto amata dal pubblico - e anche organizzare escursioni a cavallo o con il quad. In località Punta Cana si trova anche l'hotel Impressive. Vivace e molto vicino all’animata realtà locale - si può uscire a piedi dall’albergo per scoprire i locali dell’area - offre 5 ristoranti à la carte e, con le sue mille camere, dispone di 2500 letti. Il costo è di 70dollari al giorno a persona per un servizio all-inclusive. All’Impressive non c’è l’aria condizionata, ma solo ventilatori a pale e l’ospite può seguire corsi di merengue e bachata, ma anche di pittura e ceramica. La struttura è molto amata dal pubblico e ha il 97% di occupazione da ottobre a marzo e il 90% nella bassa stagione, da maggio a ottobre. Interessante la possibilità di fare un virtual tour all’interno dell’hotel digitando impressivepuntacana su social. Anche la catena Impressive, con questo hotel e altri 3 in Spagna, è proprietà di una famiglia di Palma di Maiorca. Infine lo sguardo al futuro: tra circa un anno a Punta Cana aprirà il Moon Palace, un albergo extra-lusso sul mare alto 20 piani. Chiara Ambrosioni [gallery ids="491502,491501,491504"] [post_title] => Caraibi formato Punta Cana: la scoperta del territorio e l’accoglienza alberghiera [post_date] => 2025-05-30T12:32:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748608353000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vette innevate, città cosmopolite, laghi cristallini: sono le cartoline di un’immagine della Svizzera tra le più note. Ma oggi attendono di essere scoperti anche luoghi meno conosciuti, le “gemme nascoste” della Svizzera. Lo scorso anno con un progetto integrato tra Il Girasole Viaggi, Svizzera Turismo e Travel Switzerland, è partita una collaborazione per la promozione del territorio alla scoperta dei tesori meno noti. Una sintonia che ha portato alla realizzazione di quattro itinerari, due annuali e due stagionali con percorsi altrettanto suggestivi tra borghi e paesaggi mozzafiato. La proposta alla scoperta dei tesori nascosti è composta da pacchetti di più giorni. Sono stati inoltre programmati momenti di formazione in workshop, webinair e fam trip. Nei giorni scorsi, infatti, è partito un gruppo di agenti di viaggio alla scoperta delle “gemme nascoste”: prodotto che sarà protagonista anche del webinar organizzato da Il Girasole, in programma il prossimo 18 giugno alle 14.30 (qui il link per iscriversi). La capillarità dei trasporti pubblici della Svizzera favorisce viaggi comodi, mobilità green e la possibilità di avere a disposizione un gran numero di tour in treno, come ha spiegato Claudio Parisi, responsabile programmazione e booking Svizzera de Il Girasole: «Un’alternativa al Trenino Rosso del Bernina è il Gotthard Panorama Express, su una tratta che va da Lugano a Lucerna. Molto più di una percorso panoramico. Il tour offre una combinazione di treno più battello per il periodo estivo, da aprile a ottobre, da proporre tra le tratte più affascinati. Un combinato di treno panoramico con gita in battello sul lago dei Quattro Cantoni o Lago di Lucerna, in un unico biglietto, lo Swiss Travel Pass. Delle otto linee ferroviarie panoramiche svizzere, riconosciute come tratte patrimonio mondiale Unesco, il Gotthard Panorama Express è tra le più suggestive». Treni che compiono traversate spettacolari, per valli e monti, su ponti giganteschi e territori dagli scorci unici patrimonio Unesco. Anche il Trenino Rosso dell’Albula, da Coira a Saint Moritz è un’alternativa alla Tirano-Saint Moritz, proseguimento della tratta del cosiddetto Trenino Rosso del Bernina. Patrimonio Unesco anche la tratta, da Tirano a Thusis, fino a Coira. Nella tappa a Bergun si accede al museo ferroviario per scoprire le grandi mirabolanti imprese della costruzione delle linee ferroviarie. Esperienze imperdibili di un viaggio in Svizzera anche la tratta Coira-Arosa, per vivere una speciale passeggiata nel parco degli orsi; l’esperienza Emmental con percorso museale interattivo e il treno del cioccolato, per esperienze all’insegna delle prelibatezze. Il bus postale del Sbb da Coira a Bellinzona attraversa un’area geografica sorprendente. Conduce sulle vette transitabili più alte della Svizzera, dal paesaggio mozzafiato, seguita da una lunga discesa tra i giganti alpini. [gallery ids="491561,491566,491568,491573,491577,491578,491580,491590,491710"] [post_title] => Le “Gemme Nascoste” nei tour di Girasole Viaggi e Travel Switzerland [post_date] => 2025-05-30T09:25:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => gotthard-panorama-express [1] => il-girasole-viaggi [2] => svizzera-turismo [3] => trenino-rosso-del-bernina ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Gotthard Panorama express [1] => il girasole viaggi [2] => Svizzera Turismo [3] => Trenino rosso del Bernina ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748597156000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la svizzera in bicicletta le esperienze nel cantone di neuchatel e in canton ticino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":783,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel simpatico Swiss Bike Corner, allestito a Milano presso lo storico negozio di ciclismo Rossignoli, alcuni cantoni svizzeri si sono presentati al mercato del turismo italiano raccontando la propria vocazione sportiva e la ricca offerta di percorsi per biciclette.\r

\r

«Il turismo in bicicletta è un asset fondamentale per la Svizzera, anche nell'ottica della strategia Travel Better dell’ente del turismo svizzero, che vuole orientare gli ospiti verso mete poco conosciute, in campagna e nei borghi. - racconta Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo - La bicicletta è una modalità ideale per raggiungere luoghi insoliti. Abbiamo oltre 20 mila sentieri tracciati per bici e mtb e il nostro fiore all'occhiello è SvizzeraMobile: un piattaforma gratuita per organizzare il tempo libero e scoprire i percorsi escursionistici del paese; una rete del turismo slow dotata di una segnaletica uniforme su tutto il territorio. Per bici, mtb, skating, sci alpinismo e ciaspolate nella neve. La Svizzera ha anche integrato le piste ciclabili con i trasporti pubblici, per cui si può salire sui treni con la bicicletta, si possono noleggiare bici in ogni stazione e anche scegliere i bike hotel, dotati di tutti i servizi». \r

\r

Nel Cantone di Neuchatel, nel nord est della Svizzera, si possono visitare meraviglie naturali come l’anfiteatro roccioso di Creux du Van, oppure i comuni di Le Locle e Chaux de Fonds - città natale del grande architetto Le Corbusier - che dal 2009 sono patrimonio Unesco per la loro industria orologiera. Neuchatel è anche un paradiso per gli amanti della bicicletta.\r

\r

Nel Bike Corner sono stati presentati 2 dei 36 percorsi disponibili: il Neuchatel Bike, di 194km, che da Neuchatel arriva a La Bréviere con un dislivello di 530m e l’Areuse Bike, che si snoda per 22,5km nell’area di Fleurier e accompagna alla scoperta dell’assenzio, il distillato a base di erbe prodotto nella zona. Dal primo al 3 agosto è in programma a Neuchatel il “Pedaleo”, un evento che si svolgerà in contemporanea in 4 città europee dedicato al bikepaking: un cicloturismo minimalista e avventuroso, che prevede l’uso di piccole borse fissate al telaio della bicicletta. Neuchatel propone molte attività ai suoi visitatori: oltre a un percorso di incontro con l’assenzio, gli amanti dell’arte dell’orologeria potranno vivere l’esperienza Watch Explorer guardando uno specialista che assembla un orologio. Per favorire il turismo nella regione è stata anche pensata la Neuchetel Tourist Card.\r

\r

Anche nel Canton Ticino si trovano numerosi itinerari in bicicletta, che spesso si concludono in un “grotto”: le osterie locali aperte durante la bella stagione, dove assaggiare polenta, formaggi, salumi e un Merlot ticinese. Il cantone offre percorsi unici, come l’impegnativo tragitto di 10km sulle Alpi che, con 1000m di dislivello, sale da Airolo al Passo del San Gottardo sulla Tremola, la vecchia strada del passo fatta di cubetti di pavé che rendono irregolare, tremolante, l’ascesa dei ciclisti. Da Airolo si possono anche raggiungere i 2500m di altitudine del Passo della Novena, verso il Vallese, oppure il Passo del Lucomagno. Dalle montagne del Canton Ticino si può anche scendere verso il Lago Maggiore, con itinerari alla portata di tutti. Interessante la ciclabile della Valle Maggia, realizzata su un’ex-linea della ferrovia e che prevede diverse soste nei grotti delle cittadine che si attraversano.\r

\r

Negli ultimi anni c’è un focus sulle nuove discipline sportive e tanti appassionati arrivano in Ticino per muoversi con le biciclette da gravel o da sterrato: a partire da Lugano è in programma un Gravel Tour di oltre 230km. Bello da visitare anche il Mendrisiotto, la parte più meridionale del Canton Ticino, dove partecipando a un bike&wine si potranno scoprire le cantine del territorio, degustando i vini locali.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Svizzera in bicicletta: le esperienze nel Cantone di Neuchatel e in Canton Ticino","post_date":"2025-06-06T13:17:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1749215827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inizio dell'estate è ideale per visitare l'Alessandrino e nel Monferrato. È in questo periodo, infatti, che i campi della zona si colorano delle mille tonalità del viola, grazie alla fioritura della lavanda: un profumatissimo spettacolo che regala un colpo d'occhio unico e scenografico. \r

\r

Fino alla fine di luglio, quando la lavanda viene poi tagliata, le distese fiorite possono essere un meraviglioso fil rouge tematico per andare alla scoperta di questo territorio, facilmente raggiungibile in un'ora di automobile da Torino, Milano e Genova. \r

\r

I campi di lavanda possono essere l'occasione per una gita all'aria aperta, alla scoperta dei paesi della zona, custodi di piccole bellezze architettoniche e capaci di riportare indietro nel tempo chi li visita. Qui la lavanda ha da qualche anno hanno assunto un ruolo sempre più importante nell'economia agricola, con aziende che ne lavorano i fiori per creare olii, profumi e prodotti di bellezza. \r

Ecco dieci luoghi diversi da visitare\r

Alessandria, cuore pulsante di queste zone, è il luogo giusto per fare un'esperienza didattica con la lavanda. Città meravigliosa da girare in bici (alle biciclette la città ha dedicato anche un museo), propone un mix di architetture antiche ( la Cittadella, uno dei più grandiosi monumenti europei nell'ambito della fortificazione permanente) e moderne come lo spettacolare ponte Meier, e può facilmente essere il luogo nevralgico da cui partire per andare alla scoperta della lavanda nella zona. \r

\r

Anche negli immediati dintorni della città si trovano splendidi campi di lavanda le cui aziende collegate offrono spunti ed esperienze da fare in giornata.\r

\r

Castelletto d'Erro: siamo nella parte Sud Occidentale della provincia, nell’alto Monferrato acquese, sulla dorsale che divide la Val Bormida dalla Valle dell'Erro, già vicinissimi al confine ligure, di cui si avvertono le contaminazioni, nell’architettura dei borghi, nei sapori e anche nell’accento parlato. \r

\r

Il piccolo borgo di Castelletto d'Erro, poco più di 150 abitanti arroccati su una collina, è un punto di partenza ideale per ammirare le fioriture estive della lavanda. Qui si trovano infatti alcuni punti panoramici. Per esempio la piccola chiesetta di Sant'Anna, amatissima dai fedeli locali perché qui, nel giorno della festa patronale (la terza domenica di luglio) la statua di Sant'Anna viene trasportata in processione. Oppure, un altro punto panoramico da cui ammirare i campi in viola è la torre quadrata del XIII secolo che domina il paese.\r

\r

Un altro punto per ammirare le fioriture di lavanda è Spigno Monferrato, nella zona più a sud della provincia di Alessandria, al confine con la Liguria. Il suo centro storico è ricco di palazzi nobiliari, portali in arenaria scolpita, vie e stradine che mostrano la ricchezza di questo piccolo borgo. Tutto il territorio, poi, è cosparso di antiche e suggestive chiesette e piccole pievi campestri come la cappella medioevale della Madonna della Neve presso Turpino o la chiesina Madonna del Casato, posta lungo la strada verso Merana, al cui interno sono custoditi importanti affreschi tardogotici del Maestro di Roccaverano (1480 circa), uno dei più completi esempi di pittura gotico-provenzale dell'alessandrino.\r

\r

A Spigno si trova la cooperativa Agronatura, dove si trasformano erbe officinali e si coordina la trasformazione di tutta la lavanda della provincia conferita dai soci produttori. La cooperativa organizza visite su prenotazione e ha uno spaccio per l'acquisto degli olii essenziali e delle acque profumate. \r

\r

Poco più di trecento abitanti, Cuccaro Monferrato è legato al vicino Lu tramite una bellissima strada panoramica dalla quale ammirare tutta la bellezza del paesaggio collinare e dei borghi vicini. E, naturalmente, dei campi di lavanda. Il punto più bello per una foto a tema è la Big Bench n. 99, la grande panchina su cui sedersi e ammirare i dintorni dall'alto.\r

\r

Anche Lu ospita una Big Bench panoramica. Questo piccolo borgo, con i suoi vicoletti, le antiche chiese e gli edifici storici che portano fino alla parte alta del paese (dove si trova il Gerbido della Torre Civica, circondato da un bel parco), è una vera bellezza da visitare. \r

\r

Quargnento è una tappa assolutamente imperdibile per chi vuole conoscere la lavanda: qui infatti si trova il campo a perdita d’occhio dell’azienda “La lavanda di Lu” di Sergio Amadori. La lavanda viene trasformata in olio essenziale (per ottenere una boccetta da dieci millilitri di olio essenziale, occorrono circa due chili di lavanda, pari a cinque metri quadrati di coltura) con estrazione in corrente di vapore, e in parte fatta essiccare, raccolta in mazzetti per poi essere sgranata manualmente e racchiusa in sacchetti confezionati artigianalmente con tessuti ricercati per meglio esaltarne la profumazione. Da vedere, in città, la Basilica minore di San Dalmazio, unica basilica della diocesi di Alessandria, che custodisce bellissimi affreschi opera del pittore Vincenzo Boniforti. \r

\r

A metà strada tra Valenza e Casale Monferrato c’è il borgo di Giarole, che ospita uno dei più bei castelli della provincia, il Castello Sannazzaro costruito nel 1200 dai conti Sannazzaro Natta e oggi bed and breakfast e dimora storica visitabile, grazie all'accoglienza di Giose e Letizia Sannazzaro. A poche centinaia di metri, l’azienda agricola Pavese Andrea ha inserito tra le sue coltivazioni, proprio in zona confinante con il comune di Pomaro, alcuni campi di lavanda biologica, che si snodano tra il torrente Grana, le colline e la valle.\r

\r

Il borgo di Viguzzolo, profuma di lavanda grazie ai campi della tenuta di Giancarlo Nossa, giardiniere appassionato, che qui dal 2007 coltiva fragole e, appunto, gli scenografici fiori viola. Una volta poi raccolta, la lavanda viene portata alla cooperativa Agronatura di Spigno per il processo di trasformazione. Da non perdere a Virguzzolo è certamente la pieve di Santa Maria, edificata intorno all’anno mille sui resti di una antica chiesa e custode, al suo interno, di un commovente crocifisso ligneo realizzato in legno di fico, a grandezza umana e montato su di una croce alta tre metri.\r

\r

La piccolissima Merana, con la sua chiesa parrocchiale circondata dal verde dei prati, è uno di quei luoghi che permette di tornare indietro nel tempo. Lo dimostra anche la filosofia dell'Agriturismo Verdita , che intorno alla lavanda ha costruito un'intera proposta turistica. Le finestre delle sue quattro camere (che hanno i nomi di piante e fiori, tra cui ovviamente la lavanda), infatti, si aprono sulla campagna circostante, fatta di prati fioriti, colline, boschi, vigneti e noccioleti. Ma soprattutto, l'agriturismo offre la meravigliosa esperienza di dormire o semplicemente di rilassarsi in una delle “starsbox”, romantiche capanne di legno in mezzo ai campi di lavanda, che permettono di godere a pieno dell'immersione nella natura, senza filtri o mediazioni.\r

\r

La Val Borbera, incastonata tra quattro regioni, è un luogo incantevole e incontaminato dalla straordinaria bellezza naturalistica. Vendersi, frazione di Albera Ligure, è il paese degli Spaventapasseri. In questo villaggio grazie all’opera ingegnosa di alcune abitanti, sono comparsi questi manichini realizzati con materiali ed accessori di riciclo che hanno reso l’atmosfera gioiosa e magica. Ci sono più di 70 spaventapasseri dislocati nel borgo ed ognuno di loro ha un nome ed una storia ispirata proprio dalle persone che una volta lo abitavano. In cima al paese vi accoglierà un profumatissimo campo di lavanda reso ancora più affascinante dal contesto naturalistico in cui è inserito. Possibilità di acquistare saponette e prodotti ottenuti dalla lavanda qui coltivata.","post_title":"Piemonte, lo spettacolo della fioritura della lavanda tra l’Alessandrino e il Monferrato","post_date":"2025-06-06T12:47:40+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1749214060000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eti - Express Travel International debutta in Italia: l'operatore specializzato sull'Egitto che movimenta oltre 600.000 ospiti all’anno, il prossimo 25 luglio effettuerà il primo volo charter da Verona verso Sharm El Sheikh.\r

Il volo sarà operato da Eti Österreich GmbH: il riferimento per le agenzie di viaggio italiane è Nicole Cudicio, che insieme a Nikola Stampfer sta sviluppando la rete di distribuzione sul mercato Italia.\r

In seguito, nell'autunno 2025, Eti aprirà una società propria in Italia e opererà come tour operator italiano. Fino ad allora, la vendita sarà gestita a livello transfrontaliero, con il supporto di Eti Austria e Eti Slovenia.\r

La sicurezza e il comfort degli ospiti sono da sempre una priorità per il to: l’azienda è coperta da assicurazione contro l’insolvenza presso Accelerant Insurance Europe SA e offre assistenza in lingua italiana a tutti i partner e clienti provenienti dall’Italia.\r

Oltre agli hotel del marchio Red Sea Hotels, Eti propone anche soggiorni nei resort delle catene Pickalbatros e Xperience Hotels – tutte strutture selezionate con attenzione per garantire il massimo della soddisfazione.\r

L'operatore è stato fondato nel 1998 a Francoforte sul Meno da Maja-Jennifer Köhl e Mohamed Samir, con l’obiettivo di specializzarsi nei pacchetti vacanze per l’Egitto. Oggi l’azienda è presente con sedi proprie in Austria, Svizzera, Regno Unito, Slovenia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania.\r

Eti si distingue per il rapporto qualità-prezzo, reso possibile grazie ad accordi esclusivi con Red Sea Hotels e con l'agenzia locale Cairo Express Travel.","post_title":"L'Egitto di Eti - Express Travel International sbarca in Italia","post_date":"2025-06-05T11:16:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1749122212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Frena il costo del jet fuel ma le tariffe del trasporto aereo ‘volano’. Nonostante i costi del carburante avio mostrino infatti un trend discendente, a farla da padrone sul prezzo finale dei biglietti dei voli aerei sono le complicazioni delle tariffe e dei costi aggiuntivi. È quanto afferma Assoviaggi Confesercenti in una nota.\r

\r

Secondo l’ultimo Jet Fuel Price Monitor pubblicato da Iata, il prezzo medio globale del jet fuel, voce di spesa strategica per il comparto dei viaggi aerei, si è attestato a 82,30 dollari al barile nell’ultima settimana di maggio, segnando un calo dell’1,7% rispetto a quella precedente. Una fase discendente che prosegue da inizio anno, con valori medi inferiori del 12% rispetto al 2024, quando il prezzo medio era di circa 93 dollari al barile nel primo trimestre.\r

Jet fuel crack spread\r

Il jet fuel crack spread - la differenza tra il prezzo del jet fuel e quello del greggio - si è ridotto a meno di 20 dollari al barile, segnalando una maggiore efficienza nei costi di raffinazione. Così come i carburanti terrestri mostrano segnali di stabilità: la benzina registrava 1,81 €/litro a gennaio e 1,70 €/litro a maggio 2025; il gasolio auto e bus da 1,71 €/litro di gennaio è sceso a 1,59 €/litro in maggio.\r

\r

Il confronto con il primo semestre del 2024 fa emergere, perciò, prezzi medi inferiori per il semestre in corso sia per il trasporto aereo che per quello terrestre. “Il calo del jet fuel sarebbe un segnale incoraggiante per il settore - commenta Gianni Rebecchi presidente Assoviaggi - e potrebbe tradursi in una maggiore competitività delle tariffe aeree ed in una programmazione più sostenibile per le agenzie di viaggio, mentre la stabilità dei carburanti terrestri aiuta a contenere i prezzi dei servizi a terra.\r

Ancillary revenue\r

Ma a far impennare i costi del trasporto aereo sono le cosiddette ancillary revenue o entrate ancillari, ovvero gli extra-costi praticati dalle compagnie aeree per i servizi connessi ai voli – dai bagagli in stiva, posti a bordo, pasti e bevande, la selezione dell’area dell’aeromobile dove viaggiare, l’imbarco prioritario e altri servizi personalizzati - che hanno fatto schizzare in alto negli ultimi mesi i prezzi finali dei biglietti rispetto alle tariffe base o scontate proposte al pubblico.\r

\r

Oggi si paga più per un bagaglio da imbarcare che per il volo, se vuoi scegliere il posto a sedere paghi, se vicino al corridoio o nelle prime file o vicino alle uscite di sicurezza costa di più. Diverse compagnie aeree hanno, per esempio, introdotto per le tariffe di Business Class una maggiorazione del prezzo se vuoi scegliere il posto prima del check-in aeroportuale, per non parlare del complesso sistema tariffario per il quale inizia un’avventura tra tariffe non rimborsabili, o modificabili, con penale in percentuale se cancelli o con l’applicazione di una fee a forfait, con incluso od escluso il bagaglio e un limite di Kg, con imbarco prioritario o senza. \r

\r

Un vero e proprio caos tariffario e dei costi aggiuntivi che incide sul prezzo finale del biglietto, tanto che anche l’Unione Europea riunirà i ministri dei Trasporti degli Stati membri per discutere di nuove regole chiare per il bagaglio a mano in cabina”.","post_title":"Assoviaggi: jet fuel in calo ma le tariffe dei voli s'impennano. Perché?","post_date":"2025-06-05T10:43:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["aerei","ancillary","iata","in-evidenza","jet-fuel","tariffe"],"post_tag_name":["aerei","ancillary","iata","In evidenza","jet fuel","tariffe"]},"sort":[1749120184000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

C’è un mondo tutto da vivere attorno al famoso viadotto della Ferrovia retica. Attorno alla linea ferroviaria, nota per i suoi treni panoramici come il Bernina Express e le opere d’ingegneria d’alta quota, dal 14 giugno aprirà il parco tematico del Landwasser, un’area realizzata su cinque zone tematiche all’aperto nella valle del fiume Landwasser. Il progetto, in collaborazione tra la Ferrovia retica, il Parc Ela e i Comuni della Regione, è volto a valorizzare il paesaggio, l’agricoltura, la foresta, l’acqua, la cultura e la straordinaria infrastruttura della linea ferroviaria dell’Albula patrimonio Unesco, nel cuore dei Grigioni.\r

\r

Incoraggiare un turismo rispettoso della natura e capace di generare valore per le comunità locali. I visitatori potranno esplorare l’ambiente alpino liberamente in un percorso circolare con installazioni interattive, punti panoramici, aree gioco per i bimbi e informazioni storiche e naturalistiche in un paesaggio autentico e curato.\r

\r

Il Landwasserwelt sorge lungo la linea ferroviaria dell’Albula, una linea spettacolare tra Filisur e Tiefencastel, una delle tratte più straordinarie d’Europa. Per le sue arditezze di progettazione e costruzione, è stata inserita nel patrimonio dell’umanità Unesco, principale arteria di collegamento tra Coira, la capitale del Canton Grigioni, e St. Moritz che si unisce all’altrettanto celebre linea del Bernina, anch’essa patrimonio Unesco. È percorsa oltre che dai normali treni regionali, anche dal Glacier Express con le sue carrozze panoramiche che attraversano le Alpi da est a ovest, da St. Moritz a Zermatt nel Canton Vallese. Nel 2008 le linee del Bernina, da Tirano a St. Moritz, e dell’Albula da St. Moritz a Thusis sono entrate nel patrimonio Unesco insieme ai paesaggi che le circondano. Il viadotto del Landwasser, uno dei simboli della Ferrovia Retica, fa parte del paesaggio dell’Albula.\r

\r

Simbolo dell’area è il viadotto Landwasser, il ponte semicircolare in pietra più famoso e fotografato della rete della Ferrovia Retica. Con i suoi archi slanciati e i 65 metri d’altezza, spunta improvviso alla fine di un tunnel venendo da St. Moritz. Un capolavoro unico dell’ingegneria ferroviaria alpina.\r

\r

«Con il Landwasserwelt vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza immersiva che unisce natura, cultura e mobilità sostenibile – afferma Renato Fasciati, direttore della Ferrovia retica -. Questo luogo racconta il legame profondo tra il paesaggio alpino e l’ingegneria ferroviaria».\r

\r

Il parco è un invito a vivere un turismo lento, spiega Christof Steiner, direttore del Parc Ela: «Siamo orgogliosi di presentare un progetto pensato per i camminatori, le famiglie e i viaggiatori slow, che qui possono vivere un territorio autentico, ricco di biodiversità e storia. Landwasserwelt è un invito a rallentare, a osservare, a respirare davvero le Alpi».\r

\r

Viaggiare senza fretta, privilegiando i treni regionali, le camminate nella natura su sentieri tematici, iniziative culturali e prodotti a “metro 0” nelle fattorie locali. I visitatori possono arrivare in treno, percorrere a piedi o in bici i sentieri segnalati e godere dei paesaggi nel cuore del Parc Ela.\r

\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"491823,491824,491826,491828,491829,491831\"]\r

\r

\r

","post_title":"Landwasserwelt, il parco a tema nella Svizzera del Canton Grigioni","post_date":"2025-06-03T11:19:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["landwasserwelt","svizzera","treni-panoramici"],"post_tag_name":["Landwasserwelt","Svizzera","treni panoramici"]},"sort":[1748949564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo enogastronomico in Toscana si consolida come leva strategica per la promozione del territorio e per la creazione di valore nella filiera agroalimentare e culturale locale. \r

\r

Promosso da Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Unioncamere Toscana, con il coinvolgimento attivo delle Camere di Commercio e delle associazioni di categoria, Vetrina Toscana rappresenta un caso esemplare di alleanza strategica per la promozione integrata del territorio. Il progetto valorizza la ristorazione locale come ambasciatrice dell’identità culturale ed enogastronomica, promuovendo percorsi tematici legati al cibo, alla sostenibilità e alla storia del paesaggio.\r

\r

L’enogastronomia si configura come asset trasversale, in grado di dialogare con altri driver economici come l’artigianato artistico, il turismo rurale, la cultura e il benessere. La Toscana ha saputo posizionarsi come destinazione per viaggiatori consapevoli, interessati a esperienze autentiche e inclusive, anche grazie alla crescente attenzione al ruolo delle donne nella filiera turistica e produttiva. \r

\r

[caption id=\"attachment_491768\" align=\"alignleft\" width=\"244\"] Clara Svanera, coordinatrice delle relazioni internazionali per Toscana Promozione Turistica[/caption]\r

\r

“Le imprenditrici del vino, della ristorazione e dell’accoglienza stanno emergendo come protagoniste di un racconto rinnovato del territorio, capace di coniugare qualità, etica e innovazione - ha dichiarato Clara Svanera, coordinatrice delle relazioni internazionali per Toscana Promozione Turistica - Con il progetto “Benvenute” abbiamo riunito attorno a un tavolo circa 145 donne del settore con l’obiettivo di valorizzare la regione come meta accogliente, inclusiva e sensibile alle esigenze femminili”.\r

\r

L’iniziativa, radicata in una visione di turismo esperienziale e sostenibile, intreccia storie di imprenditrici, artigiane, artiste e operatrici culturali che custodiscono tradizioni e saperi nei borghi e nei territori meno noti.\r

\r

Il modello toscano si dimostra così un progetto regionale in grado di evolvere verso una piattaforma di promozione internazionale, capace di rispondere alle esigenze di mercato e di stimolare la competitività delle PMI locali. \r

\r

Come commenta Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica “l’esperienza di Vetrina Toscana è oggi osservata con interesse da altri territori europei per la sua capacità di integrare marketing territoriale, formazione, digitalizzazione e promozione congiunta, in una logica di lungo periodo”.\r

\r

[caption id=\"attachment_491769\" align=\"alignright\" width=\"185\"] Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica[/caption]\r

\r

Partecipano a Vetrina Toscana tutti coloro che offrono esperienze enogastronomiche: ristoranti, botteghe e produttori ma anche agriturismi, strade del vino, cantine, birrifici, oleifici, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e alberghi: “al momento quasi duemila imprese, che compongono una delle più grandi reti agroalimentari in Italia” dichiara Tapinassi. \r

\r

Chi vi aderisce, si impegna a rispettare il Manifesto dei Valori che ha come riferimento la cultura culinaria regionale, vuole essere custode della tradizione ma senza rinunciare all’innovazione, contribuisce al sostegno dell’economia del territorio e alla sua salvaguardia, crede nella qualità del cibo e dei prodotti toscani.","post_title":"Vetrina Toscana: turismo enogastronomico e al femminile, per scoprire luoghi ameni","post_date":"2025-06-03T09:41:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["enogastronomia","toscana"],"post_tag_name":["enogastronomia","toscana"]},"sort":[1748943679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Quark Hotel Milano (gestione Aries Group), struttura che sorge nel cuore del quartiere Vigentino, vicino alle sedi dell’Università Bocconi, come sempre “pensa in grande”: oltre ad offrire un ampio spettro di spazi e servizi, si appresta ad aprire il prossimo mese una nuova oasi verde con due piscine, ampio solarium allestito, area giochi per bambini con soluzioni interattive sostenibili, deck area per eventi e food garden truck a bordo piscina. Un nuovo angolo esclusivo immerso nel verde, rigenerante e riservato solo alla clientela dell’hotel: ideale sia per le famiglie con bambini, il businessman in cerca di una pausa rigenerante o la coppia in fuga romantica. Un’ospitalità fresca quella del Quark Hotel, contemporanea, connessa e dallo stile tipicamente italiano ma ispirato alle più evolute tendenze internazionali dell’hôtellerie.\r

\r

Un retreat urbano 4 stelle di design completamente ristrutturato e dotato di 283 camere luminose e raffinate da 30 a 70 metri quadrati (con letto king size, balcone privato e amenities di ultima generazione), lo Studios’ Floor al quinto piano con camere destinate a soggiorni ibridi e long stay, due ristoranti “Morbido” e “La Veranda”, lounge bar “Tonico”, angolo Grab-n-Go “prendi e vai” aperto h24, palestra, un vasto centro congressi articolato su tre livelli di 6200 metri quadrati, 33 sale meeting, garage coperto e parcheggio esterno. Il Quark Hotel Milano offre camere superior da 28 metri quadrati, junior suite da 36 metri quadrati, suite da 45 metri quadrati, apartment suite da 66 metri quadrati, family suite da 44 metri quadrati, apartment family suite da 66 metri quadrati e lo Studio’s Foor, uno spazio ibrido, di convidisione e convivialità, con aree comuni composte da corner con divanetti, cucina con sharing table, lavabi, microonde, vending machine, una lavanderia, area tv e workstation. Lo Studios' Floor, nello specifico, offre 3 diverse tipologie di camera in stile \"attico mansardato\" per 1, 2 o 3 persone: Studio M, Studio L e Studio XL. Un'offerta ricettiva che quindi sa rispondere ad ogni esigenza di soggiorno e di organizzazione sul fronte Mice, segmento che presto si arricchirà con le nuove proposte di eventi esclusivi a bordo piscina.\r

\r

Per quanto riguarda la proposta gastronomica, la cucina del Morbido, ristorante casual dining raffinato e riservato guidato dallo chef Moreno Ungaretti sulla base del concept firmato dallo chef stellato Andrea Ribaldone, esalta la freschezza delle materie prime, la diversità regionale, includendo piatti iconici della tradizione con un approccio molto semplice ai metodi di preparazione.\r

\r

Per il suo impegno nel turismo responsabile, inoltre, il Quark Hotel Milano ha ricevuto la Certificazione DCA ESG ottenuta secondo lo Standard D&C:2023, che significa attenzione ai diritti umani, ai rapporti, alle condizioni di lavoro, alla salute e alla sicurezza, alla gestione di clienti, utenti e consumatori, al coinvolgimento e allo sviluppo della comunità locale, alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica.\r

\r

Un hub ricettivo trasversale dall’esperienza autentica dove si respira un’accoglienza calda, sincera e professionale, un riferimento sia per il mercato leisure che business, che punta a servizi di eccellenza, in una zona strategica della capitale della moda, dell’economia e della finanza italiana.","post_title":"Il Quark Hotel pensa in grande: a Milano ampi spazi immersi nel verde e nuove piscine esclusive","post_date":"2025-06-03T09:00:30+00:00","category":["alberghi","informazione-pr"],"category_name":["Alberghi","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1748941230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Repubblica Dominicana è un territorio ricco di proposte per il viaggiatore: nei luoghi da scoprire, storici e culturali, nell’offerta gastronomica e anche nella proposta alberghiera.\r

\r

Punta Cana, all’estremità orientale dell’isola di Hispañola, offre tanto: ristoranti di cucina locale e internazionale, parchi tematici per i bambini, locali notturni e centri per lo shopping con brand internazionali. Raggiungendo la costa si trovano lunghe spiagge di sabbia dorata che digradano nell’acqua trasparente proprio dove l’oceano Atlantico incontra il mare Caraibico e rappresentano la bellezza più nota della destinazione. Ma l’ospite di questa terra può trovare molto di più. Nel territorio di Punta Cana lo Scape Park è la meta dove trascorrere una giornata vivendo avventure mozzafiato. Dalle numerose zip-line al percorso di scoperta della storia della civiltà Taino, ai tuffi nelle acque del Blue Hole, un cenote nascosto nella natura rigogliosa, una piscina naturale di acque color smeraldo. Al costo di 130 dollari quotidiani si possono sperimentare tutte le proposte offerte in piena sicurezza.\r

\r

Un’altra esperienza molto interessante per conoscere più a fondo la Repubblica Dominicana è la visita alla sede della Fundación Grupo Puntacana. Un ente no-profit nato nel 1994 con l'importante obiettivo - conferitole dal Ministero dell'Ambiente - di preservare le specie faunistiche locali e di occuparsi della conservazione marina. Si raggiunge la riserva naturale con una navetta e l'ingresso costa circa 100dollari. Accompagnati da una guida si ammirano diversi esemplari animali. L'altero Gavilán de Española è un rapace simile al falco; gli esemplari malati vengono curati all’interno della Fondazione e poi reintrodotti nell'ambiente, evitando i traffici illegali. I piccoli delle grandi iguane endemiche di Santo Domingo nascono qui e crescono protetti, mentre i genitori vengono liberati nella foresta. Non mancano le importanti api e poi specie come le tartarughe, che nuotano in un incantevole sistema di cenote della Ojos Indigenas Ecological Reserve: 12 laghetti connessi da sentieri, in 4 dei quali è possibile nuotare, vivendo un'esperienza unica. Da 30 anni la Fondazione si occupa poi della protezione e conservazione della barriera corallina del Samar, il santuario marino del sud-est, collaborando anche con le comunità locali per eliminare lo sfruttamento eccessivo della pesca nella regione.\r

\r

L’accoglienza alberghiera a Punta Cana è ben rappresentata da strutture all-inclusive, che garantiscono una vacanza completa e curata ai propri ospiti. Quest'anno il Bahia Principe di Punta Cana ha festeggiato i suoi 30 anni di attività, che corrispondono anche ai 50 anni dalla nascita del Grupo alberghiero Piñero - originario di Palma di Maiorca, opera in diversi settori del turismo e gestisce 27 resort: nella Repubblica Dominicana e anche in Messico, Giamaica, Spagna, Canarie e Baleari. I tre hotel 5* e gli appartamenti di Punta Cana possono ospitare fino a 3500 persone. La struttura è molto ampia e il servizio puntuale è garantito dal personale sempre cordiale e attento. I viali immersi nella vegetazione che attraversano la proprietà collegano l'ingresso alla bella spiaggia e sono percorsi da pulmini elettrici in servizio continuo per il trasporto degli ospiti. Diversificata anche l’esperienza gastronomica, con ristoranti a buffet e à la carte. Si possono praticare gli sport acquatici, il tennis e il pick-a-ball - una disciplina simile al padel e tanto amata dal pubblico - e anche organizzare escursioni a cavallo o con il quad.\r

\r

In località Punta Cana si trova anche l'hotel Impressive. Vivace e molto vicino all’animata realtà locale - si può uscire a piedi dall’albergo per scoprire i locali dell’area - offre 5 ristoranti à la carte e, con le sue mille camere, dispone di 2500 letti. Il costo è di 70dollari al giorno a persona per un servizio all-inclusive. All’Impressive non c’è l’aria condizionata, ma solo ventilatori a pale e l’ospite può seguire corsi di merengue e bachata, ma anche di pittura e ceramica. La struttura è molto amata dal pubblico e ha il 97% di occupazione da ottobre a marzo e il 90% nella bassa stagione, da maggio a ottobre. Interessante la possibilità di fare un virtual tour all’interno dell’hotel digitando impressivepuntacana su social. Anche la catena Impressive, con questo hotel e altri 3 in Spagna, è proprietà di una famiglia di Palma di Maiorca. Infine lo sguardo al futuro: tra circa un anno a Punta Cana aprirà il Moon Palace, un albergo extra-lusso sul mare alto 20 piani.\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"491502,491501,491504\"]","post_title":"Caraibi formato Punta Cana: la scoperta del territorio e l’accoglienza alberghiera","post_date":"2025-05-30T12:32:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748608353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Vette innevate, città cosmopolite, laghi cristallini: sono le cartoline di un’immagine della Svizzera tra le più note. Ma oggi attendono di essere scoperti anche luoghi meno conosciuti, le “gemme nascoste” della Svizzera. \r

\r

Lo scorso anno con un progetto integrato tra Il Girasole Viaggi, Svizzera Turismo e Travel Switzerland, è partita una collaborazione per la promozione del territorio alla scoperta dei tesori meno noti. Una sintonia che ha portato alla realizzazione di quattro itinerari, due annuali e due stagionali con percorsi altrettanto suggestivi tra borghi e paesaggi mozzafiato. La proposta alla scoperta dei tesori nascosti è composta da pacchetti di più giorni. Sono stati inoltre programmati momenti di formazione in workshop, webinair e fam trip. Nei giorni scorsi, infatti, è partito un gruppo di agenti di viaggio alla scoperta delle “gemme nascoste”: prodotto che sarà protagonista anche del webinar organizzato da Il Girasole, in programma il prossimo 18 giugno alle 14.30 (qui il link per iscriversi).\r

\r

La capillarità dei trasporti pubblici della Svizzera favorisce viaggi comodi, mobilità green e la possibilità di avere a disposizione un gran numero di tour in treno, come ha spiegato Claudio Parisi, responsabile programmazione e booking Svizzera de Il Girasole: «Un’alternativa al Trenino Rosso del Bernina è il Gotthard Panorama Express, su una tratta che va da Lugano a Lucerna. Molto più di una percorso panoramico. Il tour offre una combinazione di treno più battello per il periodo estivo, da aprile a ottobre, da proporre tra le tratte più affascinati. Un combinato di treno panoramico con gita in battello sul lago dei Quattro Cantoni o Lago di Lucerna, in un unico biglietto, lo Swiss Travel Pass. Delle otto linee ferroviarie panoramiche svizzere, riconosciute come tratte patrimonio mondiale Unesco, il Gotthard Panorama Express è tra le più suggestive». Treni che compiono traversate spettacolari, per valli e monti, su ponti giganteschi e territori dagli scorci unici patrimonio Unesco.\r

\r

Anche il Trenino Rosso dell’Albula, da Coira a Saint Moritz è un’alternativa alla Tirano-Saint Moritz, proseguimento della tratta del cosiddetto Trenino Rosso del Bernina. Patrimonio Unesco anche la tratta, da Tirano a Thusis, fino a Coira. Nella tappa a Bergun si accede al museo ferroviario per scoprire le grandi mirabolanti imprese della costruzione delle linee ferroviarie. \r

\r

Esperienze imperdibili di un viaggio in Svizzera anche la tratta Coira-Arosa, per vivere una speciale passeggiata nel parco degli orsi; l’esperienza Emmental con percorso museale interattivo e il treno del cioccolato, per esperienze all’insegna delle prelibatezze. \r

\r

Il bus postale del Sbb da Coira a Bellinzona attraversa un’area geografica sorprendente. Conduce sulle vette transitabili più alte della Svizzera, dal paesaggio mozzafiato, seguita da una lunga discesa tra i giganti alpini.\r

\r

[gallery ids=\"491561,491566,491568,491573,491577,491578,491580,491590,491710\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Le “Gemme Nascoste” nei tour di Girasole Viaggi e Travel Switzerland","post_date":"2025-05-30T09:25:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["gotthard-panorama-express","il-girasole-viaggi","svizzera-turismo","trenino-rosso-del-bernina"],"post_tag_name":["Gotthard Panorama express","il girasole viaggi","Svizzera Turismo","Trenino rosso del Bernina"]},"sort":[1748597156000]}]}}