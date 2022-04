La Spagna semplifica le norme di ingresso per i viaggiatori muniti di green pass digitale europeo (certificato di vaccinazione, guarigione o test con il tampone): da ieri questi ultimi non devono più compilare il modulo di controllo sanitario del Spain Travel Health, richiesto dal governo per tutelare la salute dei cittadini.

La soppressione del modulo Spth è già stata pubblicata sul Boe, l’equivalente della nostra Gazzetta Ufficiale; quindi dal 6 aprile i viaggiatori sono autorizzati a entrare in Spagna con il Green Pass digitale europeo o un equivalente, come nel caso del Regno Unito, e non devono compilare più il formulario SPTH, che tuttavia resta valido per tutti i viaggiatori dai 12 anni in su sprovvisti del Certificato Covid Ue.

Permangono comunque diverse misure sanitarie: alle frontiere aeree o marittime verrà controllata la temperatura (il limite è sempre 37,5 gradi) con termometri senza contatto o con camere termografiche; è sempre necessario il certificato di vaccinazione o di tampone negativo; i vaccini sono validi a partire dal 14esimo giorno dall’ultima dose e al 270esimo è necessaria la dose di rinforzo – eccetto per i minori di 18 anni – che saranno validi anche dopo il 270esimo giorno dalla vaccinazione precedente. Va anche ricordato che non è più valida la distinzione di Paesi a rischio, perché tutti lo sono allo stesso modo, e permane la restrizione temporale di viaggi non essenziali da Paesi terzi.

Le informazioni dettagliate sono disponibili alla pagina https://travelsafe.spain.info/it/