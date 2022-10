La Spagna riconquista i turisti stranieri. Baleari in cima alla classifica degli arrivi La Spagna registra un costante miglioramento del numero di turisti stranieri in arrivo nel Paese: lo scorso agosto il dato è aumentato del 70% rispetto allo stesso mese del 2021, raggiungendo quota 8,82 milioni di visitatori, ma è ancora al di sotto dei 10,12 milioni di turisti che entrarono nel Paese nel 2019. Il Regno Unito è stato il mercato principale, con 1,8 milioni di turisti, seguito da Francia (1,6 milioni) e Germania (1,1 milioni). I turisti stranieri in agosto hanno speso 11,26 miliardi di euro in aumento rispetto ai 5,91 miliardi di euro dello stesso mese dello scorso anno e solo di poco inferiori agli 11,70 miliardi dell’agosto 2019. Complessivamente, nei primi otto mesi del 2022 i turisti sono stati oltre 48 milioni (83% del totale 2019) e la loro spesa è stata di 63.898 milioni di euro (92%). Reyes Maroto, ministro del turismo spagnolo, ha osservato che le aspettative di recuperare nove su dieci dei turisti stranieri del 2019 nei principali mesi estivi (luglio e agosto) “sono state soddisfatte“. La palma per la migliore performance spetta alle isole Baleari, che hanno accolto quasi 2,2 milioni di turisti – il numero più elevato di qualunque altra regione del Paese – pari al 97% del totale 2019. Questi visitatori hanno rappresentato il 24,8% del totale nazionale. Nei primi otto mesi del 2022, le Baleari hanno attirato 9,6 milioni di turisti stranieri, al secondo posto dopo la Catalogna (9,9 milioni) e al terzo le Canarie con 7,8 milioni.

