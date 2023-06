La Slovenia green che piace sempre di più: Italia primo mercato anche in aprile La Slovenia ‘green’ – per i suoi paesaggi ma anche e soprattutto per la vocazione alla sostenibilità ambientale – si conferma destinazione di grande richiamo per i turisti, tanto da essere tornata quest’anno a sfiorare i numeri dei flussi pre-pandemia. Nel mese di aprile il numero totale dei pernottamenti (1.047.136) equivale al 99,24% di quello dello stesso periodo nel 2019, mentre il numero degli arrivi si attesta sul 97,04%. Decisivo, nel computo totale, l’apporto del turismo transfrontaliero (gli stranieri costituiscono il 73,72% del totale degli arrivi) e soprattutto quello dall’Italia, che con 59.624 arrivi in aprile ha costituito il 18,38% degli arrivi dall’estero e il 15,87% dei pernottamenti, posizionandosi saldamente nella posizione di primo mercato assoluto. Seguono la Germania e l’Austria, tradizionalmente i mercati principali per il turismo sloveno, con uno share rispettivo del 12,7% e del 12,1%. “Di fronte ai recenti dati giunti da Lubiana non possiamo che sentirci fieri del lavoro che svolgiamo quotidianamente per raccontare una realtà come quella slovena, premiata finalmente anche dai numeri dopo i difficili anni della pandemia da Covid-19 – commenta Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia -. A renderci particolarmente orgogliosi è la forte componente italiana nel numero degli arrivi e dei pernottamenti dall’estero, a riconferma del fatto che il nostro mercato è tra quelli più attenti ai temi della sostenibilità ambientale e sociale e che, quindi, l’offerta slovena è in quest’ottica la scelta ideale per le nostre vacanze green.” Condividi

\r

Nel mese di aprile il numero totale dei pernottamenti (1.047.136) equivale al 99,24% di quello dello stesso periodo nel 2019, mentre il numero degli arrivi si attesta sul 97,04%.\r

\r

Decisivo, nel computo totale, l’apporto del turismo transfrontaliero (gli stranieri costituiscono il 73,72% del totale degli arrivi) e soprattutto quello dall’Italia, che con 59.624 arrivi in aprile ha costituito il 18,38% degli arrivi dall’estero e il 15,87% dei pernottamenti, posizionandosi saldamente nella posizione di primo mercato assoluto. Seguono la Germania e l’Austria, tradizionalmente i mercati principali per il turismo sloveno, con uno share rispettivo del 12,7% e del 12,1%. \r

\r

“Di fronte ai recenti dati giunti da Lubiana non possiamo che sentirci fieri del lavoro che svolgiamo quotidianamente per raccontare una realtà come quella slovena, premiata finalmente anche dai numeri dopo i difficili anni della pandemia da Covid-19 - commenta Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia -. A renderci particolarmente orgogliosi è la forte componente italiana nel numero degli arrivi e dei pernottamenti dall’estero, a riconferma del fatto che il nostro mercato è tra quelli più attenti ai temi della sostenibilità ambientale e sociale e che, quindi, l’offerta slovena è in quest’ottica la scelta ideale per le nostre vacanze green.”","post_title":"La Slovenia green che piace sempre di più: Italia primo mercato anche in aprile","post_date":"2023-06-21T11:10:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687345853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447880","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 100.000 passeggeri di Vueling hanno deciso di contribuire alla fornitura di carburanti sostenibili per l’aviazione - Saf - che riduce le emissioni di CO2 dell’80% rispetto ai carburanti tradizionali.\r

\r

Il vettore del gruppo Iag dà ai viaggiatori questa possibilità durante il processo di prenotazione e grazie alla partnership con Avikor, un servizio offerto da Exolum. Per l’anniversario di un anno di questa collaborazione Vueling rivela alcuni dei risultati di questa partnership evidenziando che oltre il 50% dei consumatori coinvolti che utilizzano il programma Saf ha un'età compresa tra 35 e 64 anni, il 40% ha meno di 34 anni, e il 9% ha più di 65 anni.\r

\r

Avikor fa ora parte del sistema di biglietteria online di Vueling, che consente ai passeggeri di contribuire con SAF attraverso questa alleanza, con oltre 145 tonnellate già fornite. Questo risultato ha contribuito a ridurre le emissioni fino a 350 tonnellate di CO2, che equivalgono a 24 voli dall’aeroporto di Roma Fiumicino a quello di Parigi Orly.\r

\r

La compagnia stima di raggiungere per il 2030 l'obiettivo di utilizzare il 10% di Saf, quasi il doppio rispetto al requisito del 6% dell'Unione europea. Entro il 2030, Vueling spera di fornire più di 100.000 tonnellate di Saf all'anno. Inoltre, il gruppo Iag è stato il primo gruppo aereo a impegnarsi a raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050 nell'ambito del suo programma Flightpath Net Zero.","post_title":"Vueling: scelta green per oltre 100.000 passeggeri che hanno contribuito alla fornitura di Saf","post_date":"2023-06-19T09:15:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687166107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Croazia entra di gran carriera nel picco dell'estate con previsioni decisamente rosee sull'aumento del numero dei visitatori, grazie anche all'ingresso - il 1° gennaio scorso - nell'area Schengen.\r

\r

\"Finora abbiamo registrato quasi 5 milioni di arrivi e oltre 17,5 milioni di pernottamenti, con un aumento del 20% rispetto all'anno scorso\", ha dichiarato Kristijan Stanicic, direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo, ripreso da Reuters, aggiungendo che \"i pernottamenti sono aumentati dell'11% rispetto al 2019, che era stato un anno record per il numero di visitatori. Sulla base di questi risultati, possiamo aspettarci una prosecuzione positiva della stagione turistica principale e... anche dell'intero anno\".\r

\r

Nel 2022 l'industria turistica croata ha registrato un fatturato record di oltre 13 miliardi di euro e le previsioni di Stanicic indicano entrate ancora maggiori per quest'anno.\r

\r

La Croazia segnala anche un nuovo trend in aumento dei turisti provenienti dai Paesi limitrofi come effetto diretto dell'adesione all'area Schengen. \"Non siamo mai stati così vicini ai nostri mercati principali, come Slovenia, Italia, Ungheria, Austria e Baviera, da cui è arrivato il maggior numero di visitatori nel periodo pre-stagionale\".","post_title":"Croazia pronta ad un'estate da record. L'effetto Schengen è positivo","post_date":"2023-06-16T11:56:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686916589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, a cominciare da Washington dove la compagnia - che ha inaugurato il collegamento da Roma lo scorso 2 giugno - ha presentato alla stampa Usa il network invernale 2023-24 e la collaborazione con Confindustria “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” che vede la compagnia di bandiera come official carrier.\r

“Ita Airways è ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, dalla nostra nascita abbiamo voluto rappresentare e far conoscere le eccellenze italiane nel mondo, contribuendo ad esportare lo stile e l’immagine dell’Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di cultura e arte. Alla luce di tale naturale inclinazione e posizionamento, siamo orgogliosi di essere stati scelti da Confindustria come official carrier dell’evento legato all’apertura della sede di Washington – ha dichiarato Emiliana Limosani cco di Ita Airways e ceo di Volare” - Per la nostra compagnia è un onore poter offrire il nostro contributo a questo storico avvenimento, e mi piace ricordare che non è un caso che il nostro hub di riferimento porti il nome proprio di Leonardo Da Vinci, genio riconosciuto in tutto il mondo”\r

Il volo diretto Roma - Washington prevede inizialmente 5 frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal 1° agosto ad un operativo giornaliero; la rotta appena partita registra già ottimi risultati operativi, con un coefficiente di riempimento molto alto sia nei voli verso gli USA che in quelli di ritorno in Italia. Ita Airways e Washington si legano anche grazie al progetto “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” di Confindustria, che ha inaugurato la nuova sede nella capitale Usa. La mostra monografica presenta 12 tavole, selezionate tra le 1119 che compongono il Codice Atlantico di Leonardo, presso la Martin Luther King Jr. Memorial Library di Washington D.C. che aprirà le porte al pubblico il 20 giugno e si concluderà il 20 agosto. Ita supporterà l’iniziativa trasportando sui propri voli dall’ aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino a Washington Dulles, la delegazione di Confindustria e le Tavole di Leonardo, opere di ineguagliabile valore artistico, storico e simbolico.\r

Washington è solo il primo passo per l’espansione del network per ITA Airways, il 2023 sarà infatti l’anno del grande investimento verso il mercato intercontinentale, con 3 nuove destinazioni con partenza da Roma Fiumicino: oltre a Washington, il 1° luglio sarà inaugurato il collegamento con San Francisco e ad ottobre quello con Rio de Janeiro.","post_title":"Ita Airways a Washington diventa sempre più ambasciatrice del Made in Italy nel mondo","post_date":"2023-06-16T09:23:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686907438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Un’ambiziosa strategia di azione a favore del clima e obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra del 10% entro il 2026 e del 25% entro il 2030, rispetto allo standard del 2019, per arrivare alle emissioni zero nel 2050. E' uno dei punti principali contenuti nel resoconto ambientale 2022 di Norwegian Cruise Line Holdings. Il documento, dal nome piuttosto lungo, Social and Governance (Esg) report e Sustainability Accounting Standards Board (Sasb) index, fa parte della strategia di sostenibilità globale della compagnia Sail & Sustain.\r

\r

“Riteniamo che le aziende debbano agire per aiutare ad affrontare le sfide globali, tra cui il cambiamento climatico e la sostenibilità, e noi ci impegniamo a fare la nostra parte operando in modo socialmente responsabile, rispettoso dell'ambiente e con un impatto positivo sulla società - sottolinea Harry Sommer, president e chief executive officer-elect di Norwegian Cruise Line Holdings -. Il nostro programma Sail & Sustain è la chiave per far progredire la nostra attività: va di pari passo con la fornitura di valore a lungo termine per l'azienda e i suoi stakeholder\".\r

\r

Tra le altre iniziative incluse nella relazione, ecco allora l'annuncio relativo alle ultime due navi della classe Prima, in consegna nel 2027 e nel 2028, che sono state modificate per consentire l'uso del metanolo verde come fonte di carburante alternativa in futuro. Focus inoltre sulla gestione dell'acqua, con il 90% di quella dolce consumata sulle navi nel 2022 prodotta direttamente a bordo. Sono state inoltre testate con successo delle piccole quantità di biodiesel su quattro navi. Entro la fine del 2023, il gruppo si impegna a coinvolgere il 20% della flotta in tali sperimentazioni. Infine la holding, che già dispone di 12 unità dotate di capacità di alimentazione a terra, prevede di avere circa il 60% della flotta abilitata entro la fine del 2023 e circa il 70% entro la fine del 2025.","post_title":"Biodiesel, metanolo verde e alimentazione a terra tra gli obiettivi del report green del gruppo Ncl","post_date":"2023-06-14T10:17:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686737871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ una destinazione poco battuta dai to, è l’isola per chi ama i paesaggi più selvaggi, è meno mondana ma con un’impronta francese che la rende interessante. La Corsica di Gioco Viaggi è adatta a ogni tasca. Tra i punti di forza la vicinanza all'Italia, grazie ai collegamenti da Savona, Genova e Livorno, con Moby e Corsica Ferries.\r

\r

Gioco Viaggi ha appena organizzato un educational, al quale ha invitato le migliori sei agenzie tra Liguria, Piemonte e Toscana, per far toccare con mano la Corsica meno conosciuta, al di fuori delle mete turistiche. «L’Isola è vicina a casa nostra – spiega Fulvia Ottonello, responsabile prodotto Corsica per Gioco Viaggi – dispone di strutture di alto livello ma anche di sistemazioni per budget più ridotti e affascina per la natura e le spiagge caraibiche». Tra le novità, l’inserimento di Experience, tra le quali la possibilità di dormire nelle Sfere e vivere la notte sotto le stelle.\r

\r

Per quanto riguarda la montagna, l’operatore genovese ha inoltre preparato una serie di proposte per andare incontro a tutte le necessità Tra le novità l’Alpi Bus, pacchetti bus + hotel (Stat Viaggi), per raggiungere la destinazione da diverse città liguri e dal Basso Piemonte. E' poi previsto l’utilizzo di una card per usufruire dei mezzi locali. Un’altra proposta all’insegna dell’ambiente è la Val d’Aosta Green con la disponibilità di un’auto elettrica. E ancora settimane multisporting, per vivere la montagna attraverso lo svolgimento di diverse attività, dedicate agli adulti ma anche ai bambini. Tra le sistemazioni previste oltre agli hotel anche una selezione di chalet.\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi, molte novità su Corsica e prodotto montagna","post_date":"2023-06-13T10:23:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686651821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Centinaia di partecipanti, anche in tappe di qualificazione infrasettimanali, nei circoli più prestigiosi, da Villa d’Este alla Mandria di Torino, passando per i golf course di Asiago e diversi altri green italiani. Si chiude con 160 gare nei percorsi più sfidanti della Penisola e il gran finale a Djerba, in Tunisia, il Challenge by Bluvacanze e Vivere&Viaggiare: torneo consolidato per le agenzie di viaggi del gruppo di proprietà di Msc Crociere, che da cinque anni a questa parte si è trasformato anche in un prodotto per vacanze sportive, in grado di favorire la destagionalizzazione dell'offerta e di migliorare le relazioni con i tour operator partner del programma Gold.\r

\r

La gara, giocata con la formula della celebre Ryder Cup, nasce da un progetto di Persimmon Golf, operatore specialista di tornei, di cui il Gruppo Bluvacanze è il main sponsor. «Quest’anno abbiamo avuto 24 finalisti, che hanno generato un gruppo di oltre 100 persone complessive per la tappa conclusiva: per tutti loro, le nostre agenzie hanno organizzato la settimana nel resort di Valtur di Djerba, attività per gli accompagnatori non-golfisti e i quattro giorni di gara, nonché le premiazioni -.commenta Francesco Guarneri, trade manager e responsabile agenzie dirette e customer care H24 del gruppo Bluvacanze -. Conclusa questa sfida, è già tempo di dare il via all’edizione 2023 che terminerà l’anno prossimo e, certamente, coinvolgerà almeno il doppio dei partecipanti: da passione inguaribile, il golf torna a essere un motore di viaggi di qualità»,","post_title":"Bluvacanze: si è chiuso a Djerba il Challenge, la \"Ryder Cup\" del network di casa Msc","post_date":"2023-06-13T10:15:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1686651320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447432\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] SIAE 2019 - Anthony Guerra & Alex Marc © SIAE 2019 - Gilles Rolle[/caption]\r

\r

Sono circa 320.000 i visitatori attesi all'edizione 2023 del Salone Internazionale dell'Aeronautica di Parigi Le Bourget: una \"forte affluenza\" secondo quanto indicato dagli organizzatori per l'evento che tornerà - dopo la cancellazione del 2021 a causa della pandemia - dal 19 al 25 prossimi.\r

\r

Guillaume Faury, amministratore delegato di Airbus e presidente del Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), organizzatore del Paris Air Show, ha dichiarato che sarà \"indiscutibilmente il salone della ripresa\" dopo Covid-19. \r

\r

Questa edizione 2023 sarà caratterizzata da una \"forte partecipazione\" degli Stati Uniti, con 425 espositori, il secondo contingente più numeroso dopo i 1.130 francesi, che vanno dai giganti del settore alle pmi e alle numerose start-up. Le Bourget mira anche ad aprire una finestra sul futuro del settore, in un momento in cui abbondano i progetti di taxi volanti e di altre macchine che promettono di rivoluzionare la mobilità aerea, in particolare in un'ottica green.\r

\r

Mentre il traffico aereo mondiale è quasi tornato ai livelli precedenti alla crisi sanitaria, il settore è ancora ostacolato dai problemi della catena di approvvigionamento, oltre che dalla carenza di manodopera, e Gifas conta su questa vetrina per far sapere che le sue circa 440 aziende hanno bisogno di assumere 25.000 persone quest'anno, rivolgendosi ai giovani e alle persone in cerca di lavoro, che beneficeranno di un ingresso gratuito.","post_title":"Le Bourget: attesi 320.000 visitatori per l'edizione 2023. Faury: \"Sarà il Salone della ripresa\"","post_date":"2023-06-12T08:39:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686559196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per il terzo anno consecutivo Tourmeon sceglie il mese di giugno per promuoversi in Italia con un tour commerciale che, come da tradizione, percorrerà lo stivale da sud a nord toccando alcune città strategiche per il business dell’operatore di Dubai. Da oggi, giovedì 8, a martedì 13, infatti, il team Tourmeon sarà impegnato in un tour de force, che toccherà Messina e Taormina, l'8 giugno (Camera di Commercio di Messina e hotel Excelsior Palace Taormina), Roma il 9 (Hotel Nord Nuova Roma), Torino il 12 (Starhotels Majestic) e infine Milano il 13 (Unahotels Cusani).\r

\r

“Il grande lavoro iniziato in concomitanza di Expo 2020 Dubai e proseguito attraverso una relazione continua con le agenzie italiane ci ha permesso di consolidare, anno dopo anno, la nostra presenza sul mercato trade come partner affidabile e di riferimento per la destinazione Emirati Arabi Uniti, ma non solo – spiega Fabrizio Puglisi, fondatore e managing partner di Tourmeon, operatore specializzato nei flussi turistici inbound/outbound tra Italia e mercati del Golfo –. Giordania, Seychelles, Mauritius e Maldive, da un anno esatto nel nostro portfolio, hanno fatto registrare ottimi risultati nella seconda parte del 2022 e nei primi mesi del 2023”.\r

\r

L'evento itinerante permetterà così alle agenzie di viaggi di familiarizzare con le nuove esperienze di viaggio firmate Tourmeon, raccolte all’interno dell'inedita versione del catalogo Emirati Arabi Uniti, Medio Oriente & Oceano Indiano, che includerà alcune novità di prodotto fuori dagli schemi come Sri Lanka, Vietnam e Nepal. “Dubai e il Medio Oriente restano comunque il nostro core business – conclude Puglisi –. Le agenzie ci riconoscono il vantaggio di operare direttamente nel cuore della nuova capitale del turismo globale, apprezzando la qualità delle nostre partnership, le scelte e le novità che portiamo periodicamente a livello di prodotti e servizi per il mercato italiano come il Caesars Palace Dubai, situato nell’iconica Bluewater Island o l’intero portfolio di Dubai Holding Entertainment, che include attrazioni come Ain Dubai, Global Village, Dubai Parks and Resorts, The Green Planet, Motiongate Dubai, Legoland Dubai e Water Park. Inoltre, siamo particolarmente entusiasti di presentare al mercato i nostri itinerari in Sri Lanka, Vietnam e Nepal, certi che anche questa volta le agenzie italiane risponderanno positivamente\".","post_title":"Tourmeon da oggi in Italia con un workshop itinerante da nord a sud della Penisola","post_date":"2023-06-08T09:12:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686215556000]}]}}