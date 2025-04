La scommessa dell’India sul comparto crocieristico: 1 mln di passeggeri entro il 2029 Rotta su un rinnovato turismo crocieristico per l’India: la destinazione rilancia un segmento che viene dato in progressiva crescita attraverso la Cruise Bharat Mission e la Maritime India Vision 2030. Entro il 2029, il governo indiano mira ad accogliere un milione di crocieristi rispetto ai 471.000 dell’anno fiscale 2024. Secondo il governo indiano, “il mercato delle crociere in India ha il potenziale per crescere dell’800% nel prossimo decennio, grazie all’aumento della domanda e del reddito disponibile”. Proprio nel solco del progetto Cruise Bharat Mission, lo scorso 21 aprile è stato inaugurato il Mumbai International Cruise Terminal: situato al Ballard Pier, il Mict è ora il più grande terminal crociere dell’India. Con la capacità di gestire oltre un milione di passeggeri all’anno, fino a 10.000 al giorno, il Mict è destinato a trasformare Mumbai in un importante hub crocieristico internazionale. Un traguardo che ben rappresenta la visione più ampia dell’India di posizionarsi come attore globale nei viaggi marittimi di lusso e di piacere. Il terminal si sviluppa su quattro piani: due dedicati ai passeggeri, con 72 banchi di immigrazione e check-in, e due piani commerciali costruiti secondo gli standard internazionali. Complessivamente il Cruise Bharat Mission mira a creare 10 terminal per crociere marittime e 100 terminal per crociere fluviali in tutta l’India entro il 2029, con l’intenzione di generare oltre 4.000 posti di lavoro e di portare il turismo crocieristico in primo piano nella narrativa economica indiana. Condividi

