La Norvegia allenta le norme per entrare nel Paese, dal prossimo 24 giugno

La Norvegia è pronta a riaprire i suoi confini ai viaggiatori: dal prossimo 24 giugno sarà infatti consentito l’ingresso a chi proviene da alcuni Paesi dell’Unione europea in possesso di un certificato Covid-19 verificabile con un QR code, senza dover essere messe in quarantena. Ad oggi, invece, solo un certificato Covid-19 norvegese o danese con un codice QR che può essere verificato dalle autorità norvegesi è considerato un modo sicuro e verificabile per documentare la vaccinazione o aver avuto COVID-19.

I viaggiatori che vivono in un’area nella lista verde possono viaggiare in Norvegia senza quarantena, se sono rimasti in aree verdi negli ultimi 10 giorni prima di entrare in Norvegia. L’elenco delle aree “verdi” o “rosse” è consultabile sulla mappa codificata a colori del sito web ufficiale dell’Istituto norvegese di sanità pubblica (NIPH). Le modifiche al regolamento verranno annunciate ogni venerdì ed entreranno in vigore dalla mezzanotte del lunedì successivo.

Dal 5 luglio il sistema di ingresso codificato a colori della Norvegia sarà equiparato al sistema dell’Ue.