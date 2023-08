La Malesia ospita dal 18 al 20 agosto il summit sulla conservazione degli oceani Si svolgerà in Malesia tra il 18 e il 20 agosto prossimi l’Adex Sabah Ocean Partnership Summit 2023: nato a seguito della proclamazione da parte delle Nazioni Unite del “Decennio della scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile”, che coprirà il periodo tra il 2021 e il 2030, l’incontro presenterà esperti globali e pionieri provenienti da tutto il mondo per discutere ed esplorare temi legati a discipline subacquee, conservazione degli oceani e sostenibilità, offrendo al tempo stesso l’opportunità di connettere network legati al settore delle immersioni, all’industria del turismo, dell’ospitalità e del mondo delle crociere, della fotografia e dell’istruzione. La fase sostenibile di Adex accoglie tavole rotonde e dibattiti sull’economia blu che si riferisce allo sfruttamento, alla conservazione e alla rigenerazione dell’ambiente marino. Durante il summit l’attenzione sarà concentrata su come l’oceano possa essere protetto evitandone lo sfruttamento da parte delle industrie che dipendono dalle sue risorse, e sull’analisi critica dell’operato delle aziende. Mentre i partecipanti parleranno di economia verde e di “rinverdimento” del nostro pianeta, si apriranno anche momenti dedicati a tematiche che affliggono il processo di gestione e cura delle nostre acque e la nostra economia blu. Un’interessante opportunità per discutere dei benefici e delle sfide che dobbiamo affrontare, e di cosa si può fare per migliorare tutelando la salute finanziaria delle imprese in ambiente oceanico. Condividi

[post_title] => La Malesia ospita dal 18 al 20 agosto il summit sulla conservazione degli oceani [post_date] => 2023-08-03T13:29:19+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691069359000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450758 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450759" align="alignleft" width="300"] Fabiola Materozzi[/caption] “Negli agriturismi toscani a luglio abbiamo registrato un calo di presenze di circa il 30% in media. Mancano all’appello soprattutto i turisti italiani, su cui pesano molto i rincari dei carburanti e la ridotta capacità di spesa. In aumento invece i vacanzieri stranieri”. A raccontare l’estate 2023 negli agriturismi toscani sono Fabiola Materozzi di Confagricoltura Toscana e Daniela Maccaferri, presidente di Agriturist Toscana. “Un calo delle presenze in media del 30% a luglio sulla costa, poi sold out da sabato 5 agosto fino a fine mese - dice Materozzi - In altre zone della regione in aumento dei turisti stranieri ma pochi italiani. Assistiamo a presenze massicce a Ferragosto ed a settembre, soprattutto tedeschi e inglesi. Ogni zona della Toscana ha comunque la sua specificità”. “Nel Senese – sottolinea Daniela Maccaferri – si registrano soggiorni brevi o brevissimi, e quasi tutti stranieri da tutto il mondo, molti nordici (danesi e scandinavi), e anche mezze pensioni di turisti dall’est asiatico. Mentre dal Grossetano gli operatori segnalano prenotazioni ridotte nella prima quindicina di luglio mentre la seconda è stata quasi al completo. Forte calo di italiani anche al Giglio e all’Argentario. Ad Orbetello bene le ultime due settimane di giugno e le prime due di luglio, poi c’è stato registrato un crollo della domanda”. [post_title] => Agriturismi toscani: calo di presenze di circa il 30%. Mancano gli italiani [post_date] => 2023-08-03T13:23:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691068983000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450745 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo trimestre foriero di buone notizie per il Gruppo Lufthansa che nei tre mesi terminati a fine giugno centra ricavi in rialzo del 17% a 9,4 miliardi di euro (ancora un po' al di sotto dei 10,2 miliardi del 2019), un utile netto che raggiunge quota 881 milioni di euro - stabilendo un nuovo record - e un Ebit rettificato al record di 1,1 miliardi di euro. Il gruppo, spiega una nota, non si aspetta una diminuzione della elevata domanda di viaggi aerei nella seconda metà del 2023 e prevede anzi un "ulteriore leggero aumento" dello yield. Di fatto nel secondo trimestre la domanda è stata particolarmente elevata nelle classi premium. Le prenotazioni da agosto a dicembre sono in media superiori al 90% dei livelli pre-pandemia, per cui la capacità offerta nel terzo trimestre sarà all'88% del livello del 2019. Per l'intero 2023 il gruppo prevede un Ebit rettificato di almeno 2,6 miliardi di euro. "Il nostro outlook indica un continuo sviluppo positivo per i passeggeri, i dipendenti e gli azionisti, la previsione degli utili dimostra chiaramente che siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di mercato che ci siamo posti nel medio termine. E questo ci consente di portare avanti gli investimenti di massima qualità pianificati per i nostri clienti", ha commentato il ceo del gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, sottolineando, che "grazie ai grandi sforzi dei nostri dipendenti, siamo stati in grado di evitare una situazione come quella della scorsa estate e offrire ancora una volta ai nostri passeggeri una operatività più stabile". Infine, novità positive per la flotta di lungo raggio: "Quest'anno torneranno in servizio di linea altri due A380, a cui ne seguiranno altri insieme a nuovi Boeing 787 e Airbus A350 nel prossimo anno". [post_title] => Lufthansa macina utili da record. La domanda terrà il passo anche nei prossimi mesi [post_date] => 2023-08-03T12:12:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691064763000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450743 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche l’Hotel Capo d’Orso di Palau è entrato nella classifica dei 10 migliori hotel sul mare stilata dal quotidiano inglese The Telegraph che seleziona “i migliori rifugi sul mare d’Italia, dove le serate miti si estendono ben oltre agosto e la brezza costiera è nell'aria”. La giornalista Kate Bolton, esperta di viaggi, seleziona i migliori indirizzi sul mare per una vacanza nella penisola. Un portafoglio di hotel di charme tra monasteri storici e ville Belle Époque, masserie e resort in cima alla scogliera con spiagge da sogno e piscine thalasso. Unico selezionato in Sardegna col il voto 9 su 10 l'Hotel Capo d'Orso Thalasso & Spa 5 stelle a Palau, il boutique hotel della catena alberghiera gallurese Delphina hotels & resorts. Un rifugio sul mare con 86 camere immerso nel Parco di Cala Capra che guarda l’Isola di Caprera fino alla Costa Smeralda, con marina privata, campo da golf 9 buche pitch & putt e centro Thalasso. Ai lati dell’hotel le spiagge di Cala Capra e Cala Selvaggia, oltre i lettini posizionati su cinque solarium in legno adagiati sull’acqua. Un’oasi di quiete e relax simbolo della naturale bellezza della Sardegna, che non è sfuggita al prestigioso quotidiano inglese che lo descrive così: "L’Hotel Capo d’Orso prende il nome dalla gigantesca roccia a forma di orso che protegge le Bocche di Bonifacio sulla leggendaria costa settentrionale della Sardegna. Il Capo d'Orso si trova tra due graziose insenature dove è possibile crogiolarsi sull'acqua o raggiungere con una passeggiata il promontorio di Capo d’Orso. Gestito dal gruppo Delphina, promotore di un'etica green, questo boutique hotel offre 'cottage' gioiello immersi nel verde tra cui si trovano angoli all’ombra, una piscina con acqua di mare e una SPA, romantici bar e ristoranti che fluttuano sognanti sopra l'acqua." Destinazione di relax e privacy, l’Hotel Capo d’Orso è amato dalle coppie anche per viaggi di nozze e anniversari sul mare nel Nord Sardegna, con la possibilità di scegliere tra proposte ed esperienze dedicate. [post_title] => Il Capo d'Orso di Palau (Gruppo Delphina) scelto da The Telegraph fra i migliori 10 hotel sul mare in Italia [post_date] => 2023-08-03T12:05:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691064301000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450740 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha riaperto i battenti dopo un significativo rinnovo, il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia. Situata a Tropolach, nel comprensorio sciistico di Nassfeld, la struttura è stata protagonista di un restyling da 9 milioni di euro che ha portato all'upgrade dell'hotel nella categoria 4 stelle superior, grazie alla riprogettazione di camere, spazi del ristorante, sala fitness e centro benessere. L'hotel va così ad arricchire il portfolio Premium Collection del gruppo altoatesino. Grazie al rinnovamento degli ambienti, a cui si uniscono una spa e un concept gastronomico completamente rivisti, l’esperienza di soggiorno si configura ancora più esclusiva, offrendo un rifugio moderno e confortevole per tutti gli ospiti che desiderano una vacanza indimenticabile in montagna, circondati da un suggestivo panorama alpino. Le camere – passate da 160 a 140 - sono state ridisegnate e modernizzate per dare maggiore comfort agli ospiti. Anche gli spazi comuni sono stati pensati per essere più intimi e accoglienti in modo da garantire una maggior qualità agli ospiti. Di nuova concezione è anche il centro benessere Acquapura Spa da 2.400 mq, il cui concept si ispira all’area della regione carnica, dove dinamica, potere della natura e relax si combinano in modo armonico. La rinnovata proposta gastronomica della struttura permette agli ospiti di compiere un vero e proprio viaggio gastronomico lungo il Carnic High Trail, sentiero escursionistico al confine tra Italia, Austria e Slovenia. [post_title] => Riaperto dopo un rinnovo da 9 mln di euro il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia [post_date] => 2023-08-03T11:52:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691063535000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 dell'aeroporto di Perugia non smette di produrre risultati positivi: lo scorso 1° agosto "è stato registrato il nuovo record storico giornaliero con 3.129 passeggeri transitati, superando il precedente picco di traffico di 3.073 passeggeri dell’11 luglio scorso". Sase, la società di gestione dell'aeroporto internazionale dell’Umbria sottolinea l'ottima performance dello scalo, confermata anche dall'ultimo report dell'Airports Council International. Lo scalo si piazza infatti al secondo posto in Europa per crescita del traffico passeggeri, nella categoria degli aeroporti con traffico al di sotto dei 10 milioni annui, alle spalle di un altro aeroporto italiano, quello di Trapani. L'analisi evidenzia come gli aeroporti regionali e minori abbiano recuperato completamente, nel primo semestre dell’anno, i volumi di passeggeri precedenti alla pandemia, chiudendo il mese di giugno con un +2,2% medio rispetto al 2019. In particolare Perugia registra un +137%, numeri che sono stati favoriti anche dal boom nel post-pandemia dell’utilizzo da parte dei vacanzieri delle compagnie low cost, che hanno reso più popolari destinazioni diverse rispetto agli anni precedenti. "Stiamo vedendo i frutti di un lavoro portato avanti da tempo, con il supporto di tutto il territorio, e che sta portando l’Umbria ad essere considerata una meta rilevante e desiderata nel panorama italiano ed europeo - ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Siamo convinti che ci siano ancora ulteriori margini di crescita e che non verrà a mancare il sostegno necessario per proseguire in questo cammino che ci vede registrare incrementi, a doppia o tripla cifra, da ormai sedici mesi consecutivi”. [post_title] => Il 2023 dell'aeroporto di Perugia incamera nuovi record di traffico [post_date] => 2023-08-03T11:40:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691062846000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' salpata ieri da Copenaghen per il suo viaggio inaugurale Explora I, la prima nave ad unirsi alla flotta di Explora Journeys: l'itinerario di 7 notti condurrà gli ospiti attraverso i paesaggi di Lerwick, nelle Isole Shetland e Kirkwall, nelle Orcadi, prima di dirigersi a Reykjavik Durante il mese di agosto la nave farà nuovamente scalo nel porto di Copenaghen per una crociera che salperà verso Amburgo, in Germania. Explora I trascorrerà diverse settimane in Nord Europa per offrire una gamma di itinerari diversi, quindi attraverserà l'Atlantico e trascorrerà l'inverno in Nord America e nel mar dei Caraibi, prima di tornare in Europa nell'estate del 2024 per itinerari nel Mediterraneo. "I nostri ospiti potranno sperimentare la migliore ospitalità europea in mare e il nostro senso vibrante e cosmopolita del lusso, scoprendo alcune delle destinazioni più straordinarie del mondo. Con la prima partenza di Explora I inizia una nuova era di viaggi oceanici di lusso" ha commentato Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys. Explora II è attualmente in costruzione in Italia ed entrerà in servizio nell'agosto 2024. Explora III sarà la prima delle due navi alimentate a Gnl (gas naturale liquefatto) che entreranno a far parte della flotta di Explora Journeys: la nave sarà consegnata nel 2026 e Explora IV nel 2027. [post_title] => Explora I ha mollato gli ormeggi: crociera inaugurale in Nord Europa [post_date] => 2023-08-03T11:16:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691061363000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450726 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Accordo trovato per Trenitalia e Italo con i sindacati: un'intesa che consente di voltare pagina sulle vertenze che a metà luglio avevano portato le due società ad uno sciopero di 24 ore del personale. Nel caso di Trenitalia - come si legge da Il Sole 24 Ore - l’accordo con i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie prevede 2.000 nuove assunzioni per il 2023, l’aumento del ticket restaurant per tutti i lavoratori delle società del gruppo Fs a 10,50 euro a partire dal 1° ottobre, misure di mitigazione nei turni degli equipaggi, opportunità di crescita professionale e formazione. Per quanto riguarda invece Italo, è stata siglata con i sindacati "l’ipotesi" di accordo per il rinnovo del contratto, scaduto a dicembre 2021. Il contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2024, fa presente la Filt Cgil, spiegando che "dal punto di vista economico è previsto un aumento di 110 euro in due step, 80 euro a settembre e 30 euro ad agosto 2024". Il rinnovo prevede anche 800 euro di un una tantum per la vacanza contrattuale ad agosto e 200 euro in welfare a settembre. «Tra minimi e variabili complessivamente l’aumento economico vale tra i 200 e i 280 euro mensili», sottolinea la Filt Cgil. L'accordo non è stato firmato da Uiltrasporti. [post_title] => Italo e Trenitalia: intesa trovata con i sindacati, le novità dei contratti [post_date] => 2023-08-03T11:04:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691060680000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450708 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' sbarcata anche in Italia la nuova campagna integrata di FlixBus “More life in real life”: prodotta da McCann Germany, e basate su un concetto globale, le prime tre campagne localizzate andranno in onda oltre che nel nostro Paese in Germania e Portogallo, dalla fine di luglio su tv, tv online, social, display e (D)ooh. In questo allargamento del media mix si riflette la consapevolezza, da parte di FlixBus, di un pubblico sempre più trasversale e composito, al cui interno convergono istanze fortemente digitalizzate, corrispondenti grosso modo alla fascia d’età fra i 18 e 45 anni, e altre meno avvezze all’uso dei nuovi media. “Puntiamo a mettere il cliente sempre più al centro. Ogni viaggio è una storia unica e Flix permette a tutti di vivere queste esperienze autentiche e reali. Mettiamo in contatto i nostri clienti con i loro cari e amici e consentiamo loro di scoprire destinazioni in tutto il mondo” ha dichiarato Max Zeumer, coo di Flix. Sul mercato Italia la campagna proseguirà fino a dicembre, per una durata complessiva di 20 settimane. In tutto saranno coinvolti quattro tipi di canali: in tv la programmazione della campagna coinvolgerà 26 canali dei gruppi Mediaset, Sky Italia e Discovery Italia. La messa in onda prevede un primo flight di due settimane fra luglio e agosto e un secondo, sempre di due settimane, a novembre. In tv, come anche sugli altri canali, saranno programmati tutti i quattro formati. Su Connected TV, la novità principale è costituita dal debutto su Netflix, che si affianca a Finecast e Infinity, oltre che a YouTube, fra le piattaforme su cui sarà pianificato lo spot. Una novità assoluta è rappresentata dall’esordio di FlixBus nella pianificazione OLV,: sui canali del Gruppo Mediamond, su quelli gestiti da Xaxis, e sulla piattaforma Twitch. A livello di Out of Home, la campagna si dividerà in non-programmatic Dooh, con una pianificazione di due settimane a Roma, Milano e Napoli, e programmatic Dooh, con una pianificazione suddivisa in due wave per un totale di sei settimane in tutto, e la programmazione di annunci digitali in dieci città italiane nei giorni di maggiore intensità per i flussi turistici. [post_title] => FlixBus: la nuova campagna “More life in real life” sbarca in Italia, Germania e Portogallo [post_date] => 2023-08-03T09:30:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691055044000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la malesia ospita dal 18 al 20 agosto il summit sulla conservazione degli oceani" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2222,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà in Malesia tra il 18 e il 20 agosto prossimi l'Adex Sabah Ocean Partnership Summit 2023: nato a seguito della proclamazione da parte delle Nazioni Unite del \"Decennio della scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile”, che coprirà il periodo tra il 2021 e il 2030, l'incontro presenterà esperti globali e pionieri provenienti da tutto il mondo per discutere ed esplorare temi legati a discipline subacquee, conservazione degli oceani e sostenibilità, offrendo al tempo stesso l'opportunità di connettere network legati al settore delle immersioni, all'industria del turismo, dell’ospitalità e del mondo delle crociere, della fotografia e dell'istruzione.\r

La fase sostenibile di Adex accoglie tavole rotonde e dibattiti sull’economia blu che si riferisce allo sfruttamento, alla conservazione e alla rigenerazione dell'ambiente marino.\r

Durante il summit l'attenzione sarà concentrata su come l'oceano possa essere protetto evitandone lo sfruttamento da parte delle industrie che dipendono dalle sue risorse, e sull'analisi critica dell’operato delle aziende.\r

Mentre i partecipanti parleranno di economia verde e di \"rinverdimento\" del nostro pianeta, si apriranno anche momenti dedicati a tematiche che affliggono il processo di gestione e cura delle nostre acque e la nostra economia blu. Un'interessante opportunità per discutere dei benefici e delle sfide che dobbiamo affrontare, e di cosa si può fare per migliorare tutelando la salute finanziaria delle imprese in ambiente oceanico.","post_title":"La Malesia ospita dal 18 al 20 agosto il summit sulla conservazione degli oceani","post_date":"2023-08-03T13:29:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1691069359000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450758","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450759\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabiola Materozzi[/caption]\r

\r

“Negli agriturismi toscani a luglio abbiamo registrato un calo di presenze di circa il 30% in media. Mancano all’appello soprattutto i turisti italiani, su cui pesano molto i rincari dei carburanti e la ridotta capacità di spesa. In aumento invece i vacanzieri stranieri”.\r

\r

A raccontare l’estate 2023 negli agriturismi toscani sono Fabiola Materozzi di Confagricoltura Toscana e Daniela Maccaferri, presidente di Agriturist Toscana.\r

\r

“Un calo delle presenze in media del 30% a luglio sulla costa, poi sold out da sabato 5 agosto fino a fine mese - dice Materozzi - In altre zone della regione in aumento dei turisti stranieri ma pochi italiani. Assistiamo a presenze massicce a Ferragosto ed a settembre, soprattutto tedeschi e inglesi. Ogni zona della Toscana ha comunque la sua specificità”.\r

\r

“Nel Senese – sottolinea Daniela Maccaferri – si registrano soggiorni brevi o brevissimi, e quasi tutti stranieri da tutto il mondo, molti nordici (danesi e scandinavi), e anche mezze pensioni di turisti dall’est asiatico. Mentre dal Grossetano gli operatori segnalano prenotazioni ridotte nella prima quindicina di luglio mentre la seconda è stata quasi al completo. Forte calo di italiani anche al Giglio e all’Argentario. Ad Orbetello bene le ultime due settimane di giugno e le prime due di luglio, poi c’è stato registrato un crollo della domanda”.","post_title":"Agriturismi toscani: calo di presenze di circa il 30%. Mancano gli italiani","post_date":"2023-08-03T13:23:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1691068983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450745","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo trimestre foriero di buone notizie per il Gruppo Lufthansa che nei tre mesi terminati a fine giugno centra ricavi in rialzo del 17% a 9,4 miliardi di euro (ancora un po' al di sotto dei 10,2 miliardi del 2019), un utile netto che raggiunge quota 881 milioni di euro - stabilendo un nuovo record - e un Ebit rettificato al record di 1,1 miliardi di euro.\r

\r

Il gruppo, spiega una nota, non si aspetta una diminuzione della elevata domanda di viaggi aerei nella seconda metà del 2023 e prevede anzi un \"ulteriore leggero aumento\" dello yield. Di fatto nel secondo trimestre la domanda è stata particolarmente elevata nelle classi premium.\r

\r

Le prenotazioni da agosto a dicembre sono in media superiori al 90% dei livelli pre-pandemia, per cui la capacità offerta nel terzo trimestre sarà all'88% del livello del 2019.\r

\r

Per l'intero 2023 il gruppo prevede un Ebit rettificato di almeno 2,6 miliardi di euro.\r

\r

\"Il nostro outlook indica un continuo sviluppo positivo per i passeggeri, i dipendenti e gli azionisti, la previsione degli utili dimostra chiaramente che siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di mercato che ci siamo posti nel medio termine. E questo ci consente di portare avanti gli investimenti di massima qualità pianificati per i nostri clienti\", ha commentato il ceo del gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, sottolineando, che \"grazie ai grandi sforzi dei nostri dipendenti, siamo stati in grado di evitare una situazione come quella della scorsa estate e offrire ancora una volta ai nostri passeggeri una operatività più stabile\".\r

\r

Infine, novità positive per la flotta di lungo raggio: \"Quest'anno torneranno in servizio di linea altri due A380, a cui ne seguiranno altri insieme a nuovi Boeing 787 e Airbus A350 nel prossimo anno\".","post_title":"Lufthansa macina utili da record. La domanda terrà il passo anche nei prossimi mesi","post_date":"2023-08-03T12:12:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691064763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche l’Hotel Capo d’Orso di Palau è entrato nella classifica dei 10 migliori hotel sul mare stilata dal quotidiano inglese The Telegraph che seleziona “i migliori rifugi sul mare d’Italia, dove le serate miti si estendono ben oltre agosto e la brezza costiera è nell'aria”. La giornalista Kate Bolton, esperta di viaggi, seleziona i migliori indirizzi sul mare per una vacanza nella penisola. Un portafoglio di hotel di charme tra monasteri storici e ville Belle Époque, masserie e resort in cima alla scogliera con spiagge da sogno e piscine thalasso.\r

\r

\r

Unico selezionato in Sardegna col il voto 9 su 10 l'Hotel Capo d'Orso Thalasso & Spa 5 stelle a Palau, il boutique hotel della catena alberghiera gallurese Delphina hotels & resorts. Un rifugio sul mare con 86 camere immerso nel Parco di Cala Capra che guarda l’Isola di Caprera fino alla Costa Smeralda, con marina privata, campo da golf 9 buche pitch & putt e centro Thalasso. Ai lati dell’hotel le spiagge di Cala Capra e Cala Selvaggia, oltre i lettini posizionati su cinque solarium in legno adagiati sull’acqua.\r

\r

Un’oasi di quiete e relax simbolo della naturale bellezza della Sardegna, che non è sfuggita al prestigioso quotidiano inglese che lo descrive così: \"L’Hotel Capo d’Orso prende il nome dalla gigantesca roccia a forma di orso che protegge le Bocche di Bonifacio sulla leggendaria costa settentrionale della Sardegna. Il Capo d'Orso si trova tra due graziose insenature dove è possibile crogiolarsi sull'acqua o raggiungere con una passeggiata il promontorio di Capo d’Orso. Gestito dal gruppo Delphina, promotore di un'etica green, questo boutique hotel offre 'cottage' gioiello immersi nel verde tra cui si trovano angoli all’ombra, una piscina con acqua di mare e una SPA, romantici bar e ristoranti che fluttuano sognanti sopra l'acqua.\"\r

\r

Destinazione di relax e privacy, l’Hotel Capo d’Orso è amato dalle coppie anche per viaggi di nozze e anniversari sul mare nel Nord Sardegna, con la possibilità di scegliere tra proposte ed esperienze dedicate.\r

\r

","post_title":"Il Capo d'Orso di Palau (Gruppo Delphina) scelto da The Telegraph fra i migliori 10 hotel sul mare in Italia","post_date":"2023-08-03T12:05:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1691064301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450740","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha riaperto i battenti dopo un significativo rinnovo, il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia. Situata a Tropolach, nel comprensorio sciistico di Nassfeld, la struttura è stata protagonista di un restyling da 9 milioni di euro che ha portato all'upgrade dell'hotel nella categoria 4 stelle superior, grazie alla riprogettazione di camere, spazi del ristorante, sala fitness e centro benessere.\r

L'hotel va così ad arricchire il portfolio Premium Collection del gruppo altoatesino.\r

Grazie al rinnovamento degli ambienti, a cui si uniscono una spa e un concept gastronomico completamente rivisti, l’esperienza di soggiorno si configura ancora più esclusiva, offrendo un rifugio moderno e confortevole per tutti gli ospiti che desiderano una vacanza indimenticabile in montagna, circondati da un suggestivo panorama alpino.\r

Le camere – passate da 160 a 140 - sono state ridisegnate e modernizzate per dare maggiore comfort agli ospiti. Anche gli spazi comuni sono stati pensati per essere più intimi e accoglienti in modo da garantire una maggior qualità agli ospiti.\r

Di nuova concezione è anche il centro benessere Acquapura Spa da 2.400 mq, il cui concept si ispira all’area della regione carnica, dove dinamica, potere della natura e relax si combinano in modo armonico.\r

\r

La rinnovata proposta gastronomica della struttura permette agli ospiti di compiere un vero e proprio viaggio gastronomico lungo il Carnic High Trail, sentiero escursionistico al confine tra Italia, Austria e Slovenia.","post_title":"Riaperto dopo un rinnovo da 9 mln di euro il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia","post_date":"2023-08-03T11:52:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1691063535000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 dell'aeroporto di Perugia non smette di produrre risultati positivi: lo scorso 1° agosto \"è stato registrato il nuovo record storico giornaliero con 3.129 passeggeri transitati, superando il precedente picco di traffico di 3.073 passeggeri dell’11 luglio scorso\". Sase, la società di gestione dell'aeroporto internazionale dell’Umbria sottolinea l'ottima performance dello scalo, confermata anche dall'ultimo report dell'Airports Council International.\r

\r

Lo scalo si piazza infatti al secondo posto in Europa per crescita del traffico passeggeri, nella categoria degli aeroporti con traffico al di sotto dei 10 milioni annui, alle spalle di un altro aeroporto italiano, quello di Trapani.\r

\r

L'analisi evidenzia come gli aeroporti regionali e minori abbiano recuperato completamente, nel primo semestre dell’anno, i volumi di passeggeri precedenti alla pandemia, chiudendo il mese di giugno con un +2,2% medio rispetto al 2019. In particolare Perugia registra un +137%, numeri che sono stati favoriti anche dal boom nel post-pandemia dell’utilizzo da parte dei vacanzieri delle compagnie low cost, che hanno reso più popolari destinazioni diverse rispetto agli anni precedenti.\r

\r

\"Stiamo vedendo i frutti di un lavoro portato avanti da tempo, con il supporto di tutto il territorio, e che sta portando l’Umbria ad essere considerata una meta rilevante e desiderata nel panorama italiano ed europeo - ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Siamo convinti che ci siano ancora ulteriori margini di crescita e che non verrà a mancare il sostegno necessario per proseguire in questo cammino che ci vede registrare incrementi, a doppia o tripla cifra, da ormai sedici mesi consecutivi”.","post_title":"Il 2023 dell'aeroporto di Perugia incamera nuovi record di traffico","post_date":"2023-08-03T11:40:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691062846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' salpata ieri da Copenaghen per il suo viaggio inaugurale Explora I, la prima nave ad unirsi alla flotta di Explora Journeys: l'itinerario di 7 notti condurrà gli ospiti attraverso i paesaggi di Lerwick, nelle Isole Shetland e Kirkwall, nelle Orcadi, prima di dirigersi a Reykjavik\r

Durante il mese di agosto la nave farà nuovamente scalo nel porto di Copenaghen per una crociera che salperà verso Amburgo, in Germania. Explora I trascorrerà diverse settimane in Nord Europa per offrire una gamma di itinerari diversi, quindi attraverserà l'Atlantico e trascorrerà l'inverno in Nord America e nel mar dei Caraibi, prima di tornare in Europa nell'estate del 2024 per itinerari nel Mediterraneo. \r

\"I nostri ospiti potranno sperimentare la migliore ospitalità europea in mare e il nostro senso vibrante e cosmopolita del lusso, scoprendo alcune delle destinazioni più straordinarie del mondo. Con la prima partenza di Explora I inizia una nuova era di viaggi oceanici di lusso\" ha commentato Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys.\r

Explora II è attualmente in costruzione in Italia ed entrerà in servizio nell'agosto 2024. Explora III sarà la prima delle due navi alimentate a Gnl (gas naturale liquefatto) che entreranno a far parte della flotta di Explora Journeys: la nave sarà consegnata nel 2026 e Explora IV nel 2027.","post_title":"Explora I ha mollato gli ormeggi: crociera inaugurale in Nord Europa","post_date":"2023-08-03T11:16:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1691061363000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450726","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Accordo trovato per Trenitalia e Italo con i sindacati: un'intesa che consente di voltare pagina sulle vertenze che a metà luglio avevano portato le due società ad uno sciopero di 24 ore del personale.\r

Nel caso di Trenitalia - come si legge da Il Sole 24 Ore - l’accordo con i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie prevede 2.000 nuove assunzioni per il 2023, l’aumento del ticket restaurant per tutti i lavoratori delle società del gruppo Fs a 10,50 euro a partire dal 1° ottobre, misure di mitigazione nei turni degli equipaggi, opportunità di crescita professionale e formazione.\r

\r

Per quanto riguarda invece Italo, è stata siglata con i sindacati \"l’ipotesi\" di accordo per il rinnovo del contratto, scaduto a dicembre 2021. Il contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2024, fa presente la Filt Cgil, spiegando che \"dal punto di vista economico è previsto un aumento di 110 euro in due step, 80 euro a settembre e 30 euro ad agosto 2024\". Il rinnovo prevede anche 800 euro di un una tantum per la vacanza contrattuale ad agosto e 200 euro in welfare a settembre. «Tra minimi e variabili complessivamente l’aumento economico vale tra i 200 e i 280 euro mensili», sottolinea la Filt Cgil. L'accordo non è stato firmato da Uiltrasporti.","post_title":"Italo e Trenitalia: intesa trovata con i sindacati, le novità dei contratti","post_date":"2023-08-03T11:04:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691060680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' sbarcata anche in Italia la nuova campagna integrata di FlixBus “More life in real life”: prodotta da McCann Germany, e basate su un concetto globale, le prime tre campagne localizzate andranno in onda oltre che nel nostro Paese in Germania e Portogallo, dalla fine di luglio su tv, tv online, social, display e (D)ooh.\r

\r

In questo allargamento del media mix si riflette la consapevolezza, da parte di FlixBus, di un pubblico sempre più trasversale e composito, al cui interno convergono istanze fortemente digitalizzate, corrispondenti grosso modo alla fascia d’età fra i 18 e 45 anni, e altre meno avvezze all’uso dei nuovi media.\r

\r

“Puntiamo a mettere il cliente sempre più al centro. Ogni viaggio è una storia unica e Flix permette a tutti di vivere queste esperienze autentiche e reali. Mettiamo in contatto i nostri clienti con i loro cari e amici e consentiamo loro di scoprire destinazioni in tutto il mondo” ha dichiarato Max Zeumer, coo di Flix.\r

\r

Sul mercato Italia la campagna proseguirà fino a dicembre, per una durata complessiva di 20 settimane. In tutto saranno coinvolti quattro tipi di canali: in tv la programmazione della campagna coinvolgerà 26 canali dei gruppi Mediaset, Sky Italia e Discovery Italia. La messa in onda prevede un primo flight di due settimane fra luglio e agosto e un secondo, sempre di due settimane, a novembre. In tv, come anche sugli altri canali, saranno programmati tutti i quattro formati.\r

\r

Su Connected TV, la novità principale è costituita dal debutto su Netflix, che si affianca a Finecast e Infinity, oltre che a YouTube, fra le piattaforme su cui sarà pianificato lo spot. Una novità assoluta è rappresentata dall’esordio di FlixBus nella pianificazione OLV,: sui canali del Gruppo Mediamond, su quelli gestiti da Xaxis, e sulla piattaforma Twitch.\r

\r

A livello di Out of Home, la campagna si dividerà in non-programmatic Dooh, con una pianificazione di due settimane a Roma, Milano e Napoli, e programmatic Dooh, con una pianificazione suddivisa in due wave per un totale di sei settimane in tutto, e la programmazione di annunci digitali in dieci città italiane nei giorni di maggiore intensità per i flussi turistici.\r

\r

","post_title":"FlixBus: la nuova campagna “More life in real life” sbarca in Italia, Germania e Portogallo","post_date":"2023-08-03T09:30:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691055044000]}]}}