La Malesia lancia un concorso internazionale per i divers appassionati di foto e video Un concorso internazionale dedicato agli appassionati di fotografia e video che mette in palio pacchetti immersioni in Malesia per circa 10.000 euro: è questa la più recente iniziativa di Tourism Malaysia e Malaysia International Dive Exhibition (Mide), che hanno lanciato il contest “Dive into the unimaginable – Unfold your story”. Foto delle immersioni e video della durata di tre minuti possono essere inviati fino al 25 agosto 2023 scansionando il codice QR nella locandina del concorso. La partecipazione è individuale, con un massimo di tre iscrizioni consentite per ogni categoria. Gli scatti o i video devono essere originali e recenti (dal 2019 in poi), realizzati in un luogo di immersione nelle acque della Malesia, nella straordinaria vita marina o nelle barriere coralline del Paese, utilizzando action cam o Dslr (Digital Single Lens Reflex). «Dal muck diving alle immersioni che hanno per protagonisti i relitti, le isole tropicali della Malesia offrono gratificanti esperienze subacquee di livello mondiale con siti popolari che attirano subacquei esperti o in in erba e appassionati di vita marina – ha spiegato Dato’ Dr. Ammar Abd. Ghapar, direttore generale di Tourism Malaysia -. La nostra isola di Sipadan nel Sabah, ad esempio, è spesso indicata come una delle migliori destinazioni subacquee a livello globale e ha molti punti di immersione in cui avventurarsi, con alcune delle importanti aree marine protette, tra cui Barracuda Point. Barracuda Point è ben noto per la sua grande scuola di barracuda dove si forma quello che è stato soprannominato il ‘tornado barracuda’, spettacolare per la fotografia subacquea in acque cristalline».

