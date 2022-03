La Malesia allenta le restrizioni per i turisti in arrivo a Langkawi

La Malesia ha eliminato dallo scorso 3 marzo, per i viaggiatori che arrivano dall’estero utilizzando vari programmi di viaggio, l‘obbligo di sottoporsi a test Covid-19 su base giornaliera.

La nuova procedura sarà applicata a tutti coloro che entrano in Malesia usufruendo delle procedure legate a Langkawi International Tourism Bubble (Litb), ai programmi Air and Land Vaccinated Travel Lane (Vtl) e One Stop Center (Osc) per i visitatori d’affari a breve termine. I viaggiatori che utilizzano questi protocolli, inoltre, non dovranno osservare la quarantena obbligatoria all’arrivo nel Paese. È stato cancellato anche l’obbligo di sottoporsi al test Covid-19 per i turisti che arrivano in Malesia nell’ambito del programma Litb prima di lasciare l’isola di Langkawi.

Tuttavia, rimane in vigore l’obbligo di test Pcr due giorni prima della partenza e immediatamente dopo l’arrivo. Sop (Standard Operating Procedure) e altri protocolli sono ancora in vigore per i turisti che entrano in Malesia attraverso altri programmi.

“Viaggiare in Malesia è facile con l’aggiornamento del protocollo Sop, relativo al programma Langkawi International Travel Bubble – ha commentato Libra Lee Haniff, direttore Tourism Malaysia Paris, responsabile anche per i mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. Non ci sono più test Covid 19 su base giornaliera. I turisti devono solo sottoporsi al test Pcr prima della partenza e all’arrivo. Con un risultato negativo, possono quindi vivere liberamente la propria esperienza a Langkawi. Dopo 5 giorni (per quelli che hanno già effettuato il richiamo vaccinale), si può uscire da Langkawi e visitare altre destinazioni malesi”.