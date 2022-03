La Grecia elimina il modulo Plf per tutti i viaggiatori, dal 15 marzo

La Grecia semplifica ulteriormente l’arrivo dei turisti eliminando l’obbligo di compilazione del modulo Plf, spostando l’attenzione sul controllo dei certificati di vaccinazione. In linea con quanto raccomandato dal Comitato di esperti del Ministero della Salute, dal 15 marzo 2022 viene quindi abolito il modulo di localizzazione passeggeri per i visitatori da tutti i paesi per il loro ingresso in Grecia.

La Commissione ha inoltre raccomandato di aumentare la capacità degli autobus turistici dall’85% al 100%, da sabato 5 marzo 2022, mantenendo le restanti misure di protezione – ventilazione naturale, uso di mascherine – invariate. Si segnala che nel nuovo protocollo sanitario speciale per il funzionamento delle strutture ricettive turistiche resta obbligatoria per gli alloggi oltre le 50 camere la collaborazione con un medico o una struttura sanitaria, che agisce secondo le indicazioni del Ministero della Salute per il controllo del Covid-19.