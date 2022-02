La Grecia brucia le tappe: la stagione estiva aprirà il prossimo 1° marzo

La Grecia corre incontro all’estate 2022, anticipando l’apertura della stagione al prossimo 1° marzo. La decisione è successiva all’appello rivolto dal ministro del turismo, Vassilis Kikilias, alle 13 regioni del Paese, ai comuni, agli albergatori e agli operatori turistici, di estendere la durata della summer, in considerazione dell’aumento della domanda, come dimostrano il trend delle prenotazioni e le richieste di slot aerei, nonché il crescente, forte interesse da parte delle compagnie di crociera.

Il ministro – come riferisce Gtp Headlines – si è impegnato a sostenere gli operatori del settore con “tutti gli strumenti disponibili”, che includono la possibilità di creare organismi di gestione e promozione delle destinazioni (Dmo), la pubblicità diretta per ogni regione in collaborazione con l’Ente nazionale ellenico del turismo, così come l’accesso alle risorse del fondo di recupero.

Kikilias, in un’intervista a margine dell’incontro fra i Regional Tourism Council, ha sottolineato che “quest’anno sono stati fatti numerosi sforzi per far conoscere le destinazioni meno note, dato che i viaggiatori cercano esperienze uniche, isole più piccole e destinazioni alternative”.