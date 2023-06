La grande ripresa dell’Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall’Italia» Il 2023 sarà l’anno dei record per gli arrivi italiani in Egitto dal 2011. A raccontare alla stampa di settore le aspettative, i piani di sviluppo e le iniziative per la filiera è stato il ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica araba d’Egitto, Ahmed Issa, nella cornice dell’ambasciata egiziana a Roma. L’evento, moderato dalla giornalista di Travel Quotidiano Claudiana Di Cesare, ha visto in apertura i saluti dell’ambasciatore Bassam Rady, che ha evidenziato quanto l’Italia e l’Egitto possano vantare lunghi rapporti di amicizia e affinità. Il ministro Issa ha quindi preso la parola e annunciato i numeri che chiuderanno il 2023 e la crescita attesa nei prossimi anni: «Abbiamo accolto nel primo trimestre dell’anno 257.000 italiani e abbiamo la prospettiva arrivare a quota 700/800.000 arrivi entro la fine dell’anno. Quello italiano è un bacino chiave per noi e abbiamo l’intenzione di investire per lo sviluppo di questo mercato».

Al momento non è prevista una rappresentanza diretta in Italia: «Le relazioni continueranno a essere gestiti dai nostri uffici regionali e quelle con l’Italia faranno capo all’ufficio di Berlino – spiega -, ma abbiamo un ufficio al Cairo che è dedicato al mercato italiano, oltre all’ambasciata che è competente rispetto a molti aspetti». Gli aiuti alle compagnie aeree Uno degli asset strategici su cui sta lavorando il Governo è quello dei rapporti con i vettori, lato charter e low cost. «Abbiamo lanciato un programma che permette alle compagnie aeree di ottenere un supporto economico a seconda del load factor che riescono a raggiungere e che cambia in base all’aeroporto e alle aspettative di richieste su quell’hub». Tra le compagnie citate, Neos, Condor, Wizz Air, easyJet e altri vettori che forniscono charter e voli low cost. «Oltre a questo programma – aggiunge il ministro Issa – abbiamo previsto azioni di co-marketing importanti, che permettono alle compagnie di abbattere il 50% dei costi di promozione». L’obiettivo dichiarato è di aumentare il numero dei posti volo del 35% nel 2023 e del 30% nel 2024.

Le crociere sul Nilo Importanti investimenti saranno allocati anche sul prodotto crociere. «Stiamo lavorando molto alacremente per tornare ad ampliare la capacità sul Nilo – spiega il ministro -. Non ho mai visto una qualità maggiore di investimenti nel settore: parliamo costruzione di imbarcazioni, accordi con le municipalità locali per costruire nuovi punti di approdo e nuovi porti». Tra le destinazioni maggiormente interessate dagli stanziamenti del Governo per il prodotto crociere ci sono Il Cairo, Luxor e Assuan, ma anche il Sud, che vedrà dieci imbarcazioni per Abu Simbel. Le altre strategie Il turismo sarà supportato da iniziative governative importanti, «che aiuteranno il settore privato – sottolinea il ministro – e porteranno a una crescita prevista del 25-30% anno su anno, dai 15 milioni di turisti attesi nel 2023 al raggiungimento della quota di 30 milioni di visitatori entro il 2028».

I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447752 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 sarà l'anno dei record per gli arrivi italiani in Egitto dal 2011. A raccontare alla stampa di settore le aspettative, i piani di sviluppo e le iniziative per la filiera è stato il ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica araba d'Egitto, Ahmed Issa, nella cornice dell'ambasciata egiziana a Roma. L'evento, moderato dalla giornalista di Travel Quotidiano Claudiana Di Cesare, ha visto in apertura i saluti dell'ambasciatore Bassam Rady, che ha evidenziato quanto l'Italia e l'Egitto possano vantare lunghi rapporti di amicizia e affinità. Il ministro Issa ha quindi preso la parola e annunciato i numeri che chiuderanno il 2023 e la crescita attesa nei prossimi anni: «Abbiamo accolto nel primo trimestre dell'anno 257.000 italiani e abbiamo la prospettiva arrivare a quota 700/800.000 arrivi entro la fine dell'anno. Quello italiano è un bacino chiave per noi e abbiamo l'intenzione di investire per lo sviluppo di questo mercato». Al momento non è prevista una rappresentanza diretta in Italia: «Le relazioni continueranno a essere gestiti dai nostri uffici regionali e quelle con l'Italia faranno capo all'ufficio di Berlino - spiega -, ma abbiamo un ufficio al Cairo che è dedicato al mercato italiano, oltre all'ambasciata che è competente rispetto a molti aspetti». Gli aiuti alle compagnie aeree Uno degli asset strategici su cui sta lavorando il Governo è quello dei rapporti con i vettori, lato charter e low cost. «Abbiamo lanciato un programma che permette alle compagnie aeree di ottenere un supporto economico a seconda del load factor che riescono a raggiungere e che cambia in base all'aeroporto e alle aspettative di richieste su quell'hub». Tra le compagnie citate, Neos, Condor, Wizz Air, easyJet e altri vettori che forniscono charter e voli low cost. «Oltre a questo programma - aggiunge il ministro Issa - abbiamo previsto azioni di co-marketing importanti, che permettono alle compagnie di abbattere il 50% dei costi di promozione». L'obiettivo dichiarato è di aumentare il numero dei posti volo del 35% nel 2023 e del 30% nel 2024. [gallery ids="447757,447758,447755"] Le crociere sul Nilo Importanti investimenti saranno allocati anche sul prodotto crociere. «Stiamo lavorando molto alacremente per tornare ad ampliare la capacità sul Nilo - spiega il ministro -. Non ho mai visto una qualità maggiore di investimenti nel settore: parliamo costruzione di imbarcazioni, accordi con le municipalità locali per costruire nuovi punti di approdo e nuovi porti». Tra le destinazioni maggiormente interessate dagli stanziamenti del Governo per il prodotto crociere ci sono Il Cairo, Luxor e Assuan, ma anche il Sud, che vedrà dieci imbarcazioni per Abu Simbel. Le altre strategie Il turismo sarà supportato da iniziative governative importanti, «che aiuteranno il settore privato - sottolinea il ministro - e porteranno a una crescita prevista del 25-30% anno su anno, dai 15 milioni di turisti attesi nel 2023 al raggiungimento della quota di 30 milioni di visitatori entro il 2028». I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura. [post_title] => La grande ripresa dell'Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall'Italia» [post_date] => 2023-06-15T14:34:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => ahmed-issa [1] => ambasciatore [2] => compagnie-aeree [3] => crociera-sul-nilo [4] => egitto [5] => in-evidenza [6] => ministro-del-turismo [7] => voli ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Ahmed Issa [1] => ambasciatore [2] => compagnie aeree [3] => crociera sul Nilo [4] => egitto [5] => In evidenza [6] => ministro del turismo [7] => voli ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686839683000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ungheria si affaccia ad una stagione estiva ricca di festival e celebrazioni musicali, spettacoli di danza e manifestazioni culturali. E' dunque fitto il calendario di eventi che parte da Budapest, il 22 giugno, con la parata per il 120° anniversario della nascita della famosa casa motociclistica Harley-Davidson. Una sfilata che riunisce migliaia di appassionati da tutto il mondo e che dimostra la posizione leader della Capitale come città ospitante di grandi eventi internazionali. Durante l'estate i turisti possono immergersi nella tradizione eterogenea del territorio ungherese e assistere sia a celebrazioni folkloristiche e religiose di piccoli villaggi sia ai grandi eventi musicali e culturali internazionali con artisti di fama mondiale. Balaton Sound: uno dei più grandi e colorati festival di musica elettronica all'aperto in Europa, con i DJ più famosi ed entusiasmanti che suonano dal vivo sulle rive del lago Balaton. Dal 28 giugno al 1° luglio, a Zamárdi, i partecipanti possono trascorrere le giornate alternando alla tintarella le nuotate e momenti di relax che contraddistinguono l’atmosfera sul lago più grande dell’Europa Centrale; mentre la sera si dà il via ai festeggiamenti e ai balli sotto le stelle con i concerti, suddivisi in più palchi e zone del parco, che animano la folla. EFOTT Festival: dal 12 al 16 luglio, a Sukoró, si svolge l'incontro nazionale degli studenti universitari riuniti in uno dei tradizionali eventi musicali estivi ungheresi. Il festival esiste da tempo e, in origine, veniva organizzato annualmente in una località diversa dell'Ungheria per donare agli studenti un’esperienza di campeggio come simbolo dell’inizio delle vacanze. Campus Festival: per il suo 15° compleanno nel 2023, la festa che avviene a Debrecen è uno dei maggiori eventi musicali e culturali popolari dell'Ungheria. Oltre a star mondiali come Parov Stelar, ZAZ e Robin Schulz, sono stati annunciati altri eccezionali artisti internazionali che daranno vita, dal 19 al 23 luglio, a quattro giorni di celebrazioni, tra due grandi palcoscenici e vari spettacoli di intrattenimento. Sziget Festival: nell’isola di Óbuda, il Sziget, nato nel 1993, è considerato uno dei più grandi festival musicali d'Europa. Dal 9 al 14 agosto, la grande manifestazione musicale regalerà a migliaia di visitatoti più di 1.000 esibizioni in 60 palchi diversi per 6 giorni e una vasta gamma di attività artistiche come spettacoli circensi, esibizioni di danza, scene teatrali, performance e luoghi creati appositamente per presentare progetti di arte visiva. [post_title] => Ungheria fra eventi e festival: gli appuntamenti di un'estate a pieno ritmo [post_date] => 2023-06-15T12:50:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686833435000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua la ripresa per il settore crocieristico. Se è vero che la pandemia ha cambiato l’assetto delle vendite è anche vero che ora l’estate è focalizzata principalmente su Nord Europa e Mediterraneo. Il prodotto di alta gamma è molto richiesto, anche perché il crocierista cerca sempre di elevare la propria esperienza a bordo. «Stiamo vendendo molto bene il Mediterraneo per luglio e agosto – commenta Chiara Lagioni, responsabile crociere per Gioco Viaggi –. In particolare sulle crociere premium di Princess e Holland America Line, che prevedono partenze da Trieste. Molto richieste le dieci notti con tariffe sicuramente interessanti per il pubblico italiano». E per quanto riguarda i prezzi, Gioco Viaggi segnala anche i last minute che consentono di approfittare di quote che partono dai 399 euro per le sette notti a giugno. «Ci stiamo preparando per l’inverno con i Caraibi – aggiunge Chiara Lagioni –e punteremo sulla nuova Sun Princess. Nel 2024 ci saranno due novità per Princess Cruises e Cunard». Princess Cruises, in particolare, vara la Sun Princess, prima nave classe Sphere, la più grande unità costruita da Fincantieri e la prima di Princess ad avere l’alimentazione con gas naturale liquefatto. A febbraio sarà nel Mediterraneo (da Barcellona a Civitavecchia) con itinerari sette/dieci/14 notti. In Inverno sarà ai Carabi da Fort Lauderdale. Cunard invece battezzerà la Queen Anne, che si aggiunge alle tre sorelle: entrerà in servizio a maggio 2024 e poi sarà impegnata nel giro del mondo da gennaio 2025. Molta infine l’attenzione nei confronti del trade: Gioco Viaggi ha appena organizzato un fam trip con Star Clippers e Welcome Travel, al quale hanno partecipato sette agenti del network, che hanno potuto toccare con mano l’esperienza a bordo di un veliero della compagnia in navigazione lungo le coste del Mediterraneo . [post_title] => Gioco Viaggi: cresce la domanda di crociere. E per il 2024 in arrivo due novità Princess e Cunard [post_date] => 2023-06-15T12:50:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686833418000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il recupero, nonché una nuova corsa ai profitti, dell'industria del trasporto aereo è ormai concreto. Lo sono altrettanto le incertezze che aleggiano attorno al rallentamento dell'economia, all'aumento delle tariffe, al ritardo nelle consegne dei velivoli. AlixPartners definisce un quadro che lascia comunque spazio all'ottimismo e delinea anche una netta avanzata dei vettori low cost, a scapito delle compagnie aeree tradizionali. La ripresa del traffico aereo è stata continua negli ultimi mesi e tutte le regioni, Asia inclusa dopo la recente riapertura della Cina, sono avviate a tornare ai livelli pre-Covid. Il traffico domestico nel 2023 ha già superato il livello pre-crisi del 2019, grazie alla recente accelerazione in Asia e Cina (a fine 2022 il traffico domestico era ancora -20% rispetto al 2019); il traffico intercontinentale ha visto una significativa crescita nei primi mesi del 2023, pur rimanendo a circa -15% % del livello pre-pandemia. Le rotte tra Asia ed Europa o Nord America sono quelle più lontane dal pieno recupero, con un livello di “sedili” previsti per tutto il 2023 pari a circa il 78% e 63% rispetto al 2019. Restano molteplici le incertezze che le compagnie aeree devono affrontare: da un lato l'impatto del rallentamento economico globale e della crescita dei prezzi al consumo, che potrebbe ridurre il reddito disponibile delle famiglie e di conseguenza la domanda di viaggi; il tutto in un contesto di prezzi di biglietti aerei che rimangono attualmente ancora elevati; dall’altro l’incremento dei costi del lavoro e dei tassi di interesse, oltre a una situazione di ritardi nelle consegne di aeromobili e parti di ricambio che incidono sull'operatività. Infine, le nuove normative di decarbonizzazione in Europa che avranno un impatto sui prezzi dei biglietti. «Tra il 2019 e il 2023 i vettori tradizionali europei hanno perso 6 punti percentuali di quota di mercato a favore delle compagnie aeree low cost nel traffico intra-europeo - ha sottolineato Michele Mauri, partner e managing director di AlixPartners -. Se guardiamo ai sedili in vendita fino a fine 2023, Ryanair, che è prevista aumentare la sua quota in Europa dal 13% al 19%, è di fatto la compagnia che sta guidando questa crescita, mentre le altre low cost mostrano andamenti più stabili. La più recente ripresa del traffico internazionale sta finalmente aiutando le compagnie tradizionali, che ricavano la maggior parte dei loro profitti dai voli a lungo raggio». Infine, la sostenibilità ambientale che sta cambiando anche le abitudini di viaggio: quasi la metà dei viaggiatori dichiara di essere disposta a pagare di più per un viaggio sostenibile e circa il 42% dichiara di essere incline a ridurre la distanza dei viaggi. Tra questi viaggiatori attenti alla sostenibilità, circa il 20-25% sono molto propensi a modificare le abitudini di viaggio. [post_title] => Trasporto aereo fra ripresa, incertezze e avanzata low cost (a scapito delle legacy) [post_date] => 2023-06-15T11:50:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686829806000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra il 2024 e il 2026, almeno 15 nuovi porti si aggiungeranno a quelli già operativi per consentire alla flotta Msc Crociere di collegarsi alle reti elettriche a terra, così da rafforzare ulteriormente l’impegno e i progressi verso la decarbonizzazione, nonché da permettere di ridurre le emissioni mentre le navi sono ormeggiate nei porti. Si rafforzano i piani della compagnia per il cosiddetto cold ironing, la cui fruibilità, nel periodo 2024-2026, sarà estesa ad almeno cinque tra i principali porti italiani, su un totale di 15 scalati dalle navi Msc. Il tutto naturalmente a condizione che venga realizzato il progetto di elettrificazione delle banchine, varato dal governo italiano, che prevede il finanziamento delle opere a terra attraverso i fondi del Pnrr. Il piano comprende inoltre i seguenti scali: Barcellona e Valencia in Spagna, Stavanger e Norfjordied in Norvegia, Miami negli Usa, Copenaghen in Danimarca, Marsiglia in Francia, Rotterdam nei Paesi Bassi, La Valletta a Malta e Stoccolma in Svezia. Dal febbraio 2023 le navi di Msc Crociere hanno utilizzato con successo l'alimentazione da terra nei porti di Southampton, nel Regno Unito, e di Kristiansand, in Norvegia, e nel corso di quest'estate la compagnia testerà le strutture nel porto norvegese di Haugesund. Quest'anno sono inoltre previste altre iniziative in Europa per una serie di navi di a Bergen e Alesund in Norvegia e a Warnemunde in Germania. La compagnia utilizzerà l'energia elettrica da terra anche nei porti tedeschi di Amburgo quest'inverno e di Kiel nell'estate del 2024. Msc Crociere ha poi firmato lo scorso anno un memorandum d'intesa con Cruise Baltic per l'alimentazione a terra nell'area del mar Baltico. Dal 2017, infine, tutte le nuove navi della compagnia sono dotate di alimentazione da terra come standard. Insieme ai retrofit completati su altre unità, il 67% della flotta è oggi dotato di questa tecnologia. Ulteriori navi saranno dotate di questa tecnologia man mano che i porti dei loro itinerari di navigazione renderanno disponibile l'alimentazione da terra. "L'alimentazione da terra è un fattore importante nel nostro percorso verso operazioni a zero emissioni di gas serra - spiega la vp sustainability & esg di Msc Crociere, Linden Coppell -. Abbiamo investito molto nei sistemi ibridi di depurazione dei gas di scarico per ridurre in modo sostanziale le emissioni atmosferiche locali e ora abbiamo bisogno che un maggior numero di porti in tutta Europa e oltre introducano l'alimentazione da terra il più rapidamente possibile. Riducendo notevolmente le emissioni nei porti, stiamo adempiendo alla nostra responsabilità nei confronti delle città e delle comunità costiere che le nostre navi visitano e servono. Insieme all'utilizzo di combustibile gnl, al miglioramento dell'efficienza energetica, all'utilizzo di un trattamento innovativo delle acque reflue e al riciclaggio dei rifiuti, stiamo facendo passi avanti positivi nel contribuire ad affrontare il cambiamento climatico e proteggere la biodiversità degli oceani". [post_title] => Cresce il numero di porti in cui le navi Msc potranno sfruttare l'alimentazione da terra [post_date] => 2023-06-15T11:25:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686828328000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447697 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair compie un balzo in avanti nella stagione estiva 2024 (31 marzo - 26 ottobre) con un aggiornamento dell'operativo in linea con l'aumento della domanda di viaggio che prevede un maggior numero di frequenze tra l'hub di Helsinki e le destinazioni dell'Europa settentrionale e centrale e del Giappone. Novità della summer sarà Wroclaw (Breslavia), operativa dal 2 aprile 2024. In Scandinavia, la compagnia aggiungerà frequenze per Tromsø e Trondheim in Norvegia e riporterà i voli che operava prima della pandemia tra Helsinki e Bergen con scalo a Stoccolma, Arlanda. Ci sarà anche un'ulteriore frequenza mattutina da Helsinki ad Arlanda, così come più frequenze per Billund, in Danimarca. In Germania, ci saranno più frequenze per Düsseldorf e Amburgo. Nel Regno Unito e in Irlanda, Finnair aggiungerà frequenze per Manchester, Dublino ed Edimburgo. Il vettore potenzierà anche le rotte verso Tokyo Narita e Osaka. In Polonia, oltre ad aumentare le frequenze per Cracovia, la compagnia reintrodurrà i voli per Danzica e introdurrà Wroclaw come nuova destinazione. La vivace città, conosciuta come la Silicon Valley polacca, ha un centro storico intatto con musei d'arte, caffè, ristoranti e negozi vintage. Tutte le nuove frequenze europee, già in vendita, si collegano perfettamente con il network a lungo raggio di Finnair verso l'Asia e gli Stati Uniti. [post_title] => Finnair spicca il volo sull'estate 2024: più frequenze sulle rotte europee e verso il Giappone [post_date] => 2023-06-15T09:41:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686822098000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447641 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una crescita nel 2022 del +12,6 percento di presenze rispetto al 2019, il tratto di costa siciliana ricompresa fra Selinunte e Gela (Costa del Mito) ha registrato il miglior risultato del Paese in fortissima controtendenza rispetto al dato nazionale che aveva segnato un evidente calo con il - 10,3 % e con quello della regione Sicilia rimasto fondamentalmente invariato. Un divario quindi di ben 23 punti percentuali che incorona appunto la Costa del Mito come la reginetta della ripresa del turismo italiano. Al centro della Costa del Mito ci sono Agrigento che, con la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi nel 2025 sarà la Capitale Italiana della Cultura. Un piccolo miracolo italiano dovuto all’opera della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. «Quello che è avvenuto – spiega l’amministratore della DMO Fabrizio La Gaipa - è che è cresciuta la permanenza media. Quindi, non il dato degli “arrivi” che è caratterizzato da grande volatilità, ma quello più rilevante delle “presenze”, cioè il numero di notti che gli ospiti hanno deciso di spendere nel nostro territorio dopo averne valutato le attrattive. Con il sostegno dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, nel Ministero e dell’Enit, abbiamo investito sul turismo esperienziale, lento e sostenibile, mettendo a sistema le grandi opportunità disponibili in questi centocinquanta chilometri di costa e nel territorio che da questi si irradia. Abbiamo proposto l’area archeologica più vasta del mondo che si affaccia su spiagge incontaminate ed esperienze ancora autentiche in borghi fuori dal tempo. Abbiamo proposto il lusso di un’eccellenza accessibile a tutti e lo abbiamo fatto utilizzando le strategie di marketing più innovative con, fra l'altro, un largo uso evoluto dei social». Costa del Mito è l’area archeologica più estesa al mondo con 150 km di spiagge dorate e riserve naturali con ben tre parchi archeologici. Da Selinunte a Gela un viaggio per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio. Costa del Mito è la prima destinazione costiera di Sicilia. È l’offerta di un’esperienza totale e immersiva che mette insieme cultura e natura lungo la fascia costiera centro-meridionale della Sicilia: il Parco Archeologico e Paesaggistico più esteso al mondo, la Valle dei Templi con i suoi 1.300 ettari; poi Selinunte, l’area archeologica più densa di monumenti con i suoi 5 chilometri di itinerari; quindi, Gela, con l’Acropoli e le Mura Timoleontee di Capo Soprano ed Eraclea Minoa con il suo Antiquarium e il Teatro Greco proteso verso il Mar Mediterraneo. [post_title] => Per la Costa del Mito una crescita del 12,6% nel post pandemia [post_date] => 2023-06-14T14:23:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686752585000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro appuntamenti formativi, altrettanti itinerari inediti off the beaten path e una serata in navigazione sul Mincio. Naar Tour Operator, in collaborazione con l'Academy targata Brand Usa, ha coinvolto oltre 500 agenti di viaggi in una serie di webinar condotti tra i mesi di marzo e maggio, dando l'opportunità di scoprire luoghi meno noti della destinazione e di approfondirne gli aspetti più originali. Obiettivo ultimo dell'iniziativa, quello di stimolare la curiosità dei partecipanti, offrendo loro un prodotto completo e ricco di esperienze. Protagonisti delle attività formativa, appunto, i quattro itinerari The Great Outdoors, che si aggiungono agli altri 180 dedicati agli Usa all’interno della programmazione Naar: a tracciare il percorso, un unico filo conduttore nel segno della natura e della vasta gamma di proposte outdoor che contraddistinguono la meta. Paesaggi tropicali da Tampa a New Orleans; I grandi spazi di Texas e New Mexico; Natura maestosa da San Francisco a Seattle; Visioni del Pacifico da Los Angeles alle Hawaii sono i nomi di questi viaggi, tutti disponibili sulla piattaforma del tour operator, dove è anche possibile personalizzare l'itinerario, completandolo con i servizi in loco (dal noleggio auto alla scelta della soluzione ricettiva). “La nostra consolidata esperienza sulla destinazione Stati Uniti viene esaltata dalla collaborazione con l’ente del turismo, rappresentando un ulteriore valore aggiunto al percorso formativo degli agenti di viaggio - sottolinea la pm Usa di Narr, Erica Melegari -. Il risultato è una fotografia che vuole mostrare le sfaccettature meno conosciute e più originali di un unico Paese dai mille volti. Di fatto gli Stati Uniti continuano a esercitare un grande fascino sui viaggiatori, richiamando ogni anno un folto numero di repeaters: ecco perché poter contare su idee di viaggio originali, che rappresentano un’alternativa inedita ai circuiti più tradizionali, costituisce un plus significativo”. "Quinto mercato europeo in termini di arrivi negli Stati Uniti, l'Italia ha un forte legame con gli Usa e stimiamo si torni a un totale di 1,1 milioni di visitatori italiani entro il 2025, raggiungendo nuovamente così i numeri pre-pandemia - aggiunge Jackie Ennis, vice president, global trade development di Brand Usa -. Stiamo investendo in modo significativo nel settore del travel trade in Italia, attraverso una serie di partnership strategiche e attività di cooperazione su misura con tour operator italiani come Naar, con l’obiettivo di promuovere gli States e aumentarne la brand awareness tra i potenziali viaggiatori italiani”. [post_title] => Partnership Naar - Brand Usa: tanta formazione e itinerari off the beaten path [post_date] => 2023-06-14T12:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686746445000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Air Maroc mette a punto l'ampliamento della flotta a lungo e medio raggio, in risposta al previsto aumento degli arrivi turistici in Marocco e alla prossima espansione del network delle destinazioni servite. Secondo quanto anticipato a Bloomberg dall'amministratore delegato del vettore, Abdelhamid Addou, Ram "sta apportando gli ultimi ritocchi" a una gara d'appalto per nuovi aeromobili a lungo e medio raggio. Sebbene non sia stato nominata la casa costruttrice, Royal Air Maroc opera con una flotta di 50 aeromobili per lo più Boeing, con 26 737-800, due 737 Max 8, un 767-300F, cinque 787-8 e quattro 787-9 Dreamliner, oltre a quattro Embraer 190 e sei Atr 72-600. "Una flotta più grande è essenziale se vogliamo diventare una compagnia aerea più globale e sfruttare lo status del Marocco come grande attrazione turistica", ha dichiarato il ceo, soprattutto quando la debolezza delle compagnie aeree africane (ad eccezione di Ethiopian Airlines) ha favorito Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines. Per lui, il potenziale del continente africano "è molto grande e deve essere sviluppato dalle compagnie aeree africane". Royal Air Maroc mira a fare della base all'aeroporto di Casablanca-Mohammed V l'"hub di transito più grande per l'Africa subsahariana" e intende aggiungere "molte nuove rotte" al network attuale, principalmente verso l'Africa, l'Europa e le Americhe. La compagnia aerea ha già annunciato che prenderà in leasing per l'estate un Airbus A330-200 di Air Belgium con equipaggio per servire Parigi e Istanbul, con inizio del servizio già da mercoledì prossimo. [post_title] => Royal Air Maroc amplia la flotta di medio e lungo raggio. I piani sull'hub di Casablanca [post_date] => 2023-06-14T10:14:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686737684000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la grande ripresa dellegitto numeri record per gli arrivi dallitalia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":98,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3527,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 sarà l'anno dei record per gli arrivi italiani in Egitto dal 2011. A raccontare alla stampa di settore le aspettative, i piani di sviluppo e le iniziative per la filiera è stato il ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica araba d'Egitto, Ahmed Issa, nella cornice dell'ambasciata egiziana a Roma.\r

\r

L'evento, moderato dalla giornalista di Travel Quotidiano Claudiana Di Cesare, ha visto in apertura i saluti dell'ambasciatore Bassam Rady, che ha evidenziato quanto l'Italia e l'Egitto possano vantare lunghi rapporti di amicizia e affinità.\r

\r

Il ministro Issa ha quindi preso la parola e annunciato i numeri che chiuderanno il 2023 e la crescita attesa nei prossimi anni: «Abbiamo accolto nel primo trimestre dell'anno 257.000 italiani e abbiamo la prospettiva arrivare a quota 700/800.000 arrivi entro la fine dell'anno. Quello italiano è un bacino chiave per noi e abbiamo l'intenzione di investire per lo sviluppo di questo mercato».\r

Al momento non è prevista una rappresentanza diretta in Italia: «Le relazioni continueranno a essere gestiti dai nostri uffici regionali e quelle con l'Italia faranno capo all'ufficio di Berlino - spiega -, ma abbiamo un ufficio al Cairo che è dedicato al mercato italiano, oltre all'ambasciata che è competente rispetto a molti aspetti».\r

\r

Gli aiuti alle compagnie aeree\r

\r

Uno degli asset strategici su cui sta lavorando il Governo è quello dei rapporti con i vettori, lato charter e low cost. «Abbiamo lanciato un programma che permette alle compagnie aeree di ottenere un supporto economico a seconda del load factor che riescono a raggiungere e che cambia in base all'aeroporto e alle aspettative di richieste su quell'hub».\r

\r

Tra le compagnie citate, Neos, Condor, Wizz Air, easyJet e altri vettori che forniscono charter e voli low cost. «Oltre a questo programma - aggiunge il ministro Issa - abbiamo previsto azioni di co-marketing importanti, che permettono alle compagnie di abbattere il 50% dei costi di promozione». L'obiettivo dichiarato è di aumentare il numero dei posti volo del 35% nel 2023 e del 30% nel 2024.\r

\r

[gallery ids=\"447757,447758,447755\"]\r

\r

Le crociere sul Nilo\r

\r

Importanti investimenti saranno allocati anche sul prodotto crociere. «Stiamo lavorando molto alacremente per tornare ad ampliare la capacità sul Nilo - spiega il ministro -. Non ho mai visto una qualità maggiore di investimenti nel settore: parliamo costruzione di imbarcazioni, accordi con le municipalità locali per costruire nuovi punti di approdo e nuovi porti». Tra le destinazioni maggiormente interessate dagli stanziamenti del Governo per il prodotto crociere ci sono Il Cairo, Luxor e Assuan, ma anche il Sud, che vedrà dieci imbarcazioni per Abu Simbel.\r

\r

Le altre strategie\r

\r

Il turismo sarà supportato da iniziative governative importanti, «che aiuteranno il settore privato - sottolinea il ministro - e porteranno a una crescita prevista del 25-30% anno su anno, dai 15 milioni di turisti attesi nel 2023 al raggiungimento della quota di 30 milioni di visitatori entro il 2028».\r

I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura.","post_title":"La grande ripresa dell'Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall'Italia»","post_date":"2023-06-15T14:34:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ahmed-issa","ambasciatore","compagnie-aeree","crociera-sul-nilo","egitto","in-evidenza","ministro-del-turismo","voli"],"post_tag_name":["Ahmed Issa","ambasciatore","compagnie aeree","crociera sul Nilo","egitto","In evidenza","ministro del turismo","voli"]},"sort":[1686839683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ungheria si affaccia ad una stagione estiva ricca di festival e celebrazioni musicali, spettacoli di danza e manifestazioni culturali. E' dunque fitto il calendario di eventi che parte da Budapest, il 22 giugno, con la parata per il 120° anniversario della nascita della famosa casa motociclistica Harley-Davidson. Una sfilata che riunisce migliaia di appassionati da tutto il mondo e che dimostra la posizione leader della Capitale come città ospitante di grandi eventi internazionali.\r

\r

Durante l'estate i turisti possono immergersi nella tradizione eterogenea del territorio ungherese e assistere sia a celebrazioni folkloristiche e religiose di piccoli villaggi sia ai grandi eventi musicali e culturali internazionali con artisti di fama mondiale.\r

\r

Balaton Sound: uno dei più grandi e colorati festival di musica elettronica all'aperto in Europa, con i DJ più famosi ed entusiasmanti che suonano dal vivo sulle rive del lago Balaton. Dal 28 giugno al 1° luglio, a Zamárdi, i partecipanti possono trascorrere le giornate alternando alla tintarella le nuotate e momenti di relax che contraddistinguono l’atmosfera sul lago più grande dell’Europa Centrale; mentre la sera si dà il via ai festeggiamenti e ai balli sotto le stelle con i concerti, suddivisi in più palchi e zone del parco, che animano la folla.\r

\r

EFOTT Festival: dal 12 al 16 luglio, a Sukoró, si svolge l'incontro nazionale degli studenti universitari riuniti in uno dei tradizionali eventi musicali estivi ungheresi. Il festival esiste da tempo e, in origine, veniva organizzato annualmente in una località diversa dell'Ungheria per donare agli studenti un’esperienza di campeggio come simbolo dell’inizio delle vacanze. \r

\r

Campus Festival: per il suo 15° compleanno nel 2023, la festa che avviene a Debrecen è uno dei maggiori eventi musicali e culturali popolari dell'Ungheria. Oltre a star mondiali come Parov Stelar, ZAZ e Robin Schulz, sono stati annunciati altri eccezionali artisti internazionali che daranno vita, dal 19 al 23 luglio, a quattro giorni di celebrazioni, tra due grandi palcoscenici e vari spettacoli di intrattenimento. \r

\r

Sziget Festival: nell’isola di Óbuda, il Sziget, nato nel 1993, è considerato uno dei più grandi festival musicali d'Europa. Dal 9 al 14 agosto, la grande manifestazione musicale regalerà a migliaia di visitatoti più di 1.000 esibizioni in 60 palchi diversi per 6 giorni e una vasta gamma di attività artistiche come spettacoli circensi, esibizioni di danza, scene teatrali, performance e luoghi creati appositamente per presentare progetti di arte visiva.","post_title":"Ungheria fra eventi e festival: gli appuntamenti di un'estate a pieno ritmo","post_date":"2023-06-15T12:50:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686833435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua la ripresa per il settore crocieristico. Se è vero che la pandemia ha cambiato l’assetto delle vendite è anche vero che ora l’estate è focalizzata principalmente su Nord Europa e Mediterraneo. Il prodotto di alta gamma è molto richiesto, anche perché il crocierista cerca sempre di elevare la propria esperienza a bordo.\r

\r

«Stiamo vendendo molto bene il Mediterraneo per luglio e agosto – commenta Chiara Lagioni, responsabile crociere per Gioco Viaggi –. In particolare sulle crociere premium di Princess e Holland America Line, che prevedono partenze da Trieste. Molto richieste le dieci notti con tariffe sicuramente interessanti per il pubblico italiano». E per quanto riguarda i prezzi, Gioco Viaggi segnala anche i last minute che consentono di approfittare di quote che partono dai 399 euro per le sette notti a giugno.\r

\r

«Ci stiamo preparando per l’inverno con i Caraibi – aggiunge Chiara Lagioni –e punteremo sulla nuova Sun Princess. Nel 2024 ci saranno due novità per Princess Cruises e Cunard». Princess Cruises, in particolare, vara la Sun Princess, prima nave classe Sphere, la più grande unità costruita da Fincantieri e la prima di Princess ad avere l’alimentazione con gas naturale liquefatto. A febbraio sarà nel Mediterraneo (da Barcellona a Civitavecchia) con itinerari sette/dieci/14 notti. In Inverno sarà ai Carabi da Fort Lauderdale. Cunard invece battezzerà la Queen Anne, che si aggiunge alle tre sorelle: entrerà in servizio a maggio 2024 e poi sarà impegnata nel giro del mondo da gennaio 2025.\r

\r

Molta infine l’attenzione nei confronti del trade: Gioco Viaggi ha appena organizzato un fam trip con Star Clippers e Welcome Travel, al quale hanno partecipato sette agenti del network, che hanno potuto toccare con mano l’esperienza a bordo di un veliero della compagnia in navigazione lungo le coste del Mediterraneo .","post_title":"Gioco Viaggi: cresce la domanda di crociere. E per il 2024 in arrivo due novità Princess e Cunard","post_date":"2023-06-15T12:50:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686833418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il recupero, nonché una nuova corsa ai profitti, dell'industria del trasporto aereo è ormai concreto. Lo sono altrettanto le incertezze che aleggiano attorno al rallentamento dell'economia, all'aumento delle tariffe, al ritardo nelle consegne dei velivoli. AlixPartners definisce un quadro che lascia comunque spazio all'ottimismo e delinea anche una netta avanzata dei vettori low cost, a scapito delle compagnie aeree tradizionali.\r

\r

La ripresa del traffico aereo è stata continua negli ultimi mesi e tutte le regioni, Asia inclusa dopo la recente riapertura della Cina, sono avviate a tornare ai livelli pre-Covid. Il traffico domestico nel 2023 ha già superato il livello pre-crisi del 2019, grazie alla recente accelerazione in Asia e Cina (a fine 2022 il traffico domestico era ancora -20% rispetto al 2019); il traffico intercontinentale ha visto una significativa crescita nei primi mesi del 2023, pur rimanendo a circa -15% % del livello pre-pandemia. Le rotte tra Asia ed Europa o Nord America sono quelle più lontane dal pieno recupero, con un livello di “sedili” previsti per tutto il 2023 pari a circa il 78% e 63% rispetto al 2019.\r

\r

Restano molteplici le incertezze che le compagnie aeree devono affrontare: da un lato l'impatto del rallentamento economico globale e della crescita dei prezzi al consumo, che potrebbe ridurre il reddito disponibile delle famiglie e di conseguenza la domanda di viaggi; il tutto in un contesto di prezzi di biglietti aerei che rimangono attualmente ancora elevati; dall’altro l’incremento dei costi del lavoro e dei tassi di interesse, oltre a una situazione di ritardi nelle consegne di aeromobili e parti di ricambio che incidono sull'operatività. Infine, le nuove normative di decarbonizzazione in Europa che avranno un impatto sui prezzi dei biglietti.\r

\r

«Tra il 2019 e il 2023 i vettori tradizionali europei hanno perso 6 punti percentuali di quota di mercato a favore delle compagnie aeree low cost nel traffico intra-europeo - ha sottolineato Michele Mauri, partner e managing director di AlixPartners -. Se guardiamo ai sedili in vendita fino a fine 2023, Ryanair, che è prevista aumentare la sua quota in Europa dal 13% al 19%, è di fatto la compagnia che sta guidando questa crescita, mentre le altre low cost mostrano andamenti più stabili. La più recente ripresa del traffico internazionale sta finalmente aiutando le compagnie tradizionali, che ricavano la maggior parte dei loro profitti dai voli a lungo raggio».\r

\r

Infine, la sostenibilità ambientale che sta cambiando anche le abitudini di viaggio: quasi la metà dei viaggiatori dichiara di essere disposta a pagare di più per un viaggio sostenibile e circa il 42% dichiara di essere incline a ridurre la distanza dei viaggi. Tra questi viaggiatori attenti alla sostenibilità, circa il 20-25% sono molto propensi a modificare le abitudini di viaggio.","post_title":"Trasporto aereo fra ripresa, incertezze e avanzata low cost (a scapito delle legacy)","post_date":"2023-06-15T11:50:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686829806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra il 2024 e il 2026, almeno 15 nuovi porti si aggiungeranno a quelli già operativi per consentire alla flotta Msc Crociere di collegarsi alle reti elettriche a terra, così da rafforzare ulteriormente l’impegno e i progressi verso la decarbonizzazione, nonché da permettere di ridurre le emissioni mentre le navi sono ormeggiate nei porti. Si rafforzano i piani della compagnia per il cosiddetto cold ironing, la cui fruibilità, nel periodo 2024-2026, sarà estesa ad almeno cinque tra i principali porti italiani, su un totale di 15 scalati dalle navi Msc. Il tutto naturalmente a condizione che venga realizzato il progetto di elettrificazione delle banchine, varato dal governo italiano, che prevede il finanziamento delle opere a terra attraverso i fondi del Pnrr. Il piano comprende inoltre i seguenti scali: Barcellona e Valencia in Spagna, Stavanger e Norfjordied in Norvegia, Miami negli Usa, Copenaghen in Danimarca, Marsiglia in Francia, Rotterdam nei Paesi Bassi, La Valletta a Malta e Stoccolma in Svezia.\r

\r

Dal febbraio 2023 le navi di Msc Crociere hanno utilizzato con successo l'alimentazione da terra nei porti di Southampton, nel Regno Unito, e di Kristiansand, in Norvegia, e nel corso di quest'estate la compagnia testerà le strutture nel porto norvegese di Haugesund. Quest'anno sono inoltre previste altre iniziative in Europa per una serie di navi di a Bergen e Alesund in Norvegia e a Warnemunde in Germania. La compagnia utilizzerà l'energia elettrica da terra anche nei porti tedeschi di Amburgo quest'inverno e di Kiel nell'estate del 2024.\r

\r

Msc Crociere ha poi firmato lo scorso anno un memorandum d'intesa con Cruise Baltic per l'alimentazione a terra nell'area del mar Baltico. Dal 2017, infine, tutte le nuove navi della compagnia sono dotate di alimentazione da terra come standard. Insieme ai retrofit completati su altre unità, il 67% della flotta è oggi dotato di questa tecnologia. Ulteriori navi saranno dotate di questa tecnologia man mano che i porti dei loro itinerari di navigazione renderanno disponibile l'alimentazione da terra.\r

\r

\"L'alimentazione da terra è un fattore importante nel nostro percorso verso operazioni a zero emissioni di gas serra - spiega la vp sustainability & esg di Msc Crociere, Linden Coppell -. Abbiamo investito molto nei sistemi ibridi di depurazione dei gas di scarico per ridurre in modo sostanziale le emissioni atmosferiche locali e ora abbiamo bisogno che un maggior numero di porti in tutta Europa e oltre introducano l'alimentazione da terra il più rapidamente possibile. Riducendo notevolmente le emissioni nei porti, stiamo adempiendo alla nostra responsabilità nei confronti delle città e delle comunità costiere che le nostre navi visitano e servono. Insieme all'utilizzo di combustibile gnl, al miglioramento dell'efficienza energetica, all'utilizzo di un trattamento innovativo delle acque reflue e al riciclaggio dei rifiuti, stiamo facendo passi avanti positivi nel contribuire ad affrontare il cambiamento climatico e proteggere la biodiversità degli oceani\".","post_title":"Cresce il numero di porti in cui le navi Msc potranno sfruttare l'alimentazione da terra","post_date":"2023-06-15T11:25:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686828328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair compie un balzo in avanti nella stagione estiva 2024 (31 marzo - 26 ottobre) con un aggiornamento dell'operativo in linea con l'aumento della domanda di viaggio che prevede un maggior numero di frequenze tra l'hub di Helsinki e le destinazioni dell'Europa settentrionale e centrale e del Giappone. Novità della summer sarà Wroclaw (Breslavia), operativa dal 2 aprile 2024.\r

\r

In Scandinavia, la compagnia aggiungerà frequenze per Tromsø e Trondheim in Norvegia e riporterà i voli che operava prima della pandemia tra Helsinki e Bergen con scalo a Stoccolma, Arlanda. Ci sarà anche un'ulteriore frequenza mattutina da Helsinki ad Arlanda, così come più frequenze per Billund, in Danimarca.\r

\r

In Germania, ci saranno più frequenze per Düsseldorf e Amburgo. Nel Regno Unito e in Irlanda, Finnair aggiungerà frequenze per Manchester, Dublino ed Edimburgo. Il vettore potenzierà anche le rotte verso Tokyo Narita e Osaka.\r

\r

In Polonia, oltre ad aumentare le frequenze per Cracovia, la compagnia reintrodurrà i voli per Danzica e introdurrà Wroclaw come nuova destinazione. La vivace città, conosciuta come la Silicon Valley polacca, ha un centro storico intatto con musei d'arte, caffè, ristoranti e negozi vintage.\r

\r

Tutte le nuove frequenze europee, già in vendita, si collegano perfettamente con il network a lungo raggio di Finnair verso l'Asia e gli Stati Uniti.\r

\r

","post_title":"Finnair spicca il volo sull'estate 2024: più frequenze sulle rotte europee e verso il Giappone","post_date":"2023-06-15T09:41:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686822098000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447641","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una crescita nel 2022 del +12,6 percento di presenze rispetto al 2019, il tratto di costa siciliana ricompresa fra Selinunte e Gela (Costa del Mito) ha registrato il miglior risultato del Paese in fortissima controtendenza rispetto al dato nazionale che aveva segnato un evidente calo con il - 10,3 % e con quello della regione Sicilia rimasto fondamentalmente invariato.\r

Un divario quindi di ben 23 punti percentuali che incorona appunto la Costa del Mito come la reginetta della ripresa del turismo italiano.\r

\r

Al centro della Costa del Mito ci sono Agrigento che, con la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi nel 2025 sarà la Capitale Italiana della Cultura.\r

\r

Un piccolo miracolo italiano dovuto all’opera della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. «Quello che è avvenuto – spiega l’amministratore della DMO Fabrizio La Gaipa - è che è cresciuta la permanenza media. Quindi, non il dato degli “arrivi” che è caratterizzato da grande volatilità, ma quello più rilevante delle “presenze”, cioè il numero di notti che gli ospiti hanno deciso di spendere nel nostro territorio dopo averne valutato le attrattive. Con il sostegno dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, nel Ministero e dell’Enit, abbiamo investito sul turismo esperienziale, lento e sostenibile, mettendo a sistema le grandi opportunità disponibili in questi centocinquanta chilometri di costa e nel territorio che da questi si irradia. Abbiamo proposto l’area archeologica più vasta del mondo che si affaccia su spiagge incontaminate ed esperienze ancora autentiche in borghi fuori dal tempo. Abbiamo proposto il lusso di un’eccellenza accessibile a tutti e lo abbiamo fatto utilizzando le strategie di marketing più innovative con, fra l'altro, un largo uso evoluto dei social».\r

\r

Costa del Mito è l’area archeologica più estesa al mondo con 150 km di spiagge dorate e riserve naturali con ben tre parchi archeologici. Da Selinunte a Gela un viaggio per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio. Costa del Mito è la prima destinazione costiera di Sicilia. È l’offerta di un’esperienza totale e immersiva che mette insieme cultura e natura lungo la fascia costiera centro-meridionale della Sicilia: il Parco Archeologico e Paesaggistico più esteso al mondo, la Valle dei Templi con i suoi 1.300 ettari; poi Selinunte, l’area archeologica più densa di monumenti con i suoi 5 chilometri di itinerari; quindi, Gela, con l’Acropoli e le Mura Timoleontee di Capo Soprano ed Eraclea Minoa con il suo Antiquarium e il Teatro Greco proteso verso il Mar Mediterraneo. ","post_title":"Per la Costa del Mito una crescita del 12,6% nel post pandemia","post_date":"2023-06-14T14:23:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1686752585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro appuntamenti formativi, altrettanti itinerari inediti off the beaten path e una serata in navigazione sul Mincio. Naar Tour Operator, in collaborazione con l'Academy targata Brand Usa, ha coinvolto oltre 500 agenti di viaggi in una serie di webinar condotti tra i mesi di marzo e maggio, dando l'opportunità di scoprire luoghi meno noti della destinazione e di approfondirne gli aspetti più originali. Obiettivo ultimo dell'iniziativa, quello di stimolare la curiosità dei partecipanti, offrendo loro un prodotto completo e ricco di esperienze. Protagonisti delle attività formativa, appunto, i quattro itinerari The Great Outdoors, che si aggiungono agli altri 180 dedicati agli Usa all’interno della programmazione Naar: a tracciare il percorso, un unico filo conduttore nel segno della natura e della vasta gamma di proposte outdoor che contraddistinguono la meta.\r

\r

Paesaggi tropicali da Tampa a New Orleans; I grandi spazi di Texas e New Mexico; Natura maestosa da San Francisco a Seattle; Visioni del Pacifico da Los Angeles alle Hawaii sono i nomi di questi viaggi, tutti disponibili sulla piattaforma del tour operator, dove è anche possibile personalizzare l'itinerario, completandolo con i servizi in loco (dal noleggio auto alla scelta della soluzione ricettiva).\r

\r

“La nostra consolidata esperienza sulla destinazione Stati Uniti viene esaltata dalla collaborazione con l’ente del turismo, rappresentando un ulteriore valore aggiunto al percorso formativo degli agenti di viaggio - sottolinea la pm Usa di Narr, Erica Melegari -. Il risultato è una fotografia che vuole mostrare le sfaccettature meno conosciute e più originali di un unico Paese dai mille volti. Di fatto gli Stati Uniti continuano a esercitare un grande fascino sui viaggiatori, richiamando ogni anno un folto numero di repeaters: ecco perché poter contare su idee di viaggio originali, che rappresentano un’alternativa inedita ai circuiti più tradizionali, costituisce un plus significativo”.\r

\r

\"Quinto mercato europeo in termini di arrivi negli Stati Uniti, l'Italia ha un forte legame con gli Usa e stimiamo si torni a un totale di 1,1 milioni di visitatori italiani entro il 2025, raggiungendo nuovamente così i numeri pre-pandemia - aggiunge Jackie Ennis, vice president, global trade development di Brand Usa -. Stiamo investendo in modo significativo nel settore del travel trade in Italia, attraverso una serie di partnership strategiche e attività di cooperazione su misura con tour operator italiani come Naar, con l’obiettivo di promuovere gli States e aumentarne la brand awareness tra i potenziali viaggiatori italiani”.","post_title":"Partnership Naar - Brand Usa: tanta formazione e itinerari off the beaten path","post_date":"2023-06-14T12:40:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686746445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc mette a punto l'ampliamento della flotta a lungo e medio raggio, in risposta al previsto aumento degli arrivi turistici in Marocco e alla prossima espansione del network delle destinazioni servite.\r

\r

Secondo quanto anticipato a Bloomberg dall'amministratore delegato del vettore, Abdelhamid Addou, Ram \"sta apportando gli ultimi ritocchi\" a una gara d'appalto per nuovi aeromobili a lungo e medio raggio. Sebbene non sia stato nominata la casa costruttrice, Royal Air Maroc opera con una flotta di 50 aeromobili per lo più Boeing, con 26 737-800, due 737 Max 8, un 767-300F, cinque 787-8 e quattro 787-9 Dreamliner, oltre a quattro Embraer 190 e sei Atr 72-600.\r

\r

\"Una flotta più grande è essenziale se vogliamo diventare una compagnia aerea più globale e sfruttare lo status del Marocco come grande attrazione turistica\", ha dichiarato il ceo, soprattutto quando la debolezza delle compagnie aeree africane (ad eccezione di Ethiopian Airlines) ha favorito Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines. Per lui, il potenziale del continente africano \"è molto grande e deve essere sviluppato dalle compagnie aeree africane\".\r

\r

Royal Air Maroc mira a fare della base all'aeroporto di Casablanca-Mohammed V l'\"hub di transito più grande per l'Africa subsahariana\" e intende aggiungere \"molte nuove rotte\" al network attuale, principalmente verso l'Africa, l'Europa e le Americhe.\r

\r

La compagnia aerea ha già annunciato che prenderà in leasing per l'estate un Airbus A330-200 di Air Belgium con equipaggio per servire Parigi e Istanbul, con inizio del servizio già da mercoledì prossimo.","post_title":"Royal Air Maroc amplia la flotta di medio e lungo raggio. I piani sull'hub di Casablanca","post_date":"2023-06-14T10:14:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686737684000]}]}}