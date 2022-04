La Francia riparte dal turismo “douce” e sostenibile. Potenziata la formazione per adv FrancExpert

Il Roadshow Francia 2022 rinnova l’offerta turistica del paese con itinerari legati all’arte, alla cultura e all’enogastronomia, con un’attenzione particolare per il turismo sostenibile e lo sport: le due tendenze del momento.

Una delegazione composta da 27 partecipanti e guidata da Frédéric Meyer – direttore Italia, Grecia, Svizzera ed Europa del Sud di Atout France – narra luoghi e cultura, locations e servizi, favoriti dal potenziamento dei voli tra la Francia e l’Italia, dalle nuove tratte dei ferries di Corsica Sardinia Ferries e dei treni, in particolare di Trenitalia. Il Roadshow incontra gli agenti di viaggio a Milano e Roma e ha programmato due giorni di appuntamenti digitali per interfacciarsi con tutte le altre adv italiane: per un totale di 657 incontri, in presenza e virtuali.

L’attenzione particolare per l’Italia è testimoniata anche dal programma di formazione per agenti di viaggio FrancExpert. «Nel 2019 abbiamo accolto 7 milioni di visitatori italiani con 42 milioni di pernottamenti e nella seconda metà del 2021 c’è stato un importante aumento del 7% rispetto al 2019 – spiega Meyer – Per questo l’Agenzia per lo sviluppo del Turismo Francese ha ideato il programma FrancExpert, che viene offerto gratuitamente online iscrivendosi al sito francexpert.it. Sono disponibili 5 moduli di formazione relativi alle regioni francesi e a diverse tematiche: con dei semplici test e delle escursioni in loco si potrà conoscere meglio la Francia e promuoverla, ottenendo le 3 stelle che portano a una qualifica di agente certificato FrancExpert e a un premio. Ben 420 adv italiane hanno aderito al programma».

E’ in crescita anche la domanda italiana per la realizzazione di eventi Mice . Il Roadshow Francia 2022 ospita professionisti specializzati proprio nell’accogliere meet-incentive, come le strutture alberghiere haut-niveau dislocate nel sud Francia, a Saint-Tropez, Saint-Paul-de Vence e Marsiglia. Ma anche il nuovissimo e spazioso Sheraton Nice Airport o le mete emergenti per viaggi all’insegna della sostenibilità, dalla Provenza all’Occitania, all’Alsazia.