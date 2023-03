La Finlandia svela come essere felici con una masterclass a tema nella regione dei laghi Imparare ad essere felici: come? Con una vera e propria masterclass organizzata da chi di felicità se ne intende davvero, la Finlandia. Il Paese, eletto per cinque anni di seguito come il più felice del mondo, ha deciso di svelare a dieci persone provenienti da ogni angolo del globo i segreti per essere felici e per farlo, ha messo a punto una masterclass dedicata. Questa esperienza, in programma a giugno nella regione dei laghi, riunirà presso il Kuru Resort i fortunati partecipanti e coach esperti che avranno il compito di guidarli alla scoperta di uno stile di vita equilibrato per essere felici come i finlandesi. Al centro delle sessioni di coaching vi saranno quattro focus tematici: natura e stile di vita, salute ed equilibrio, design e quotidianità, alimentazione e benessere. La masterclass di 4 giorni (dal 12 al 15 giugno 2023) è interamente gratuita per tutti i 10 partecipanti selezionati e Visit Finland coprirà le spese di viaggio da e per la destinazione. Le candidature sono aperte fino al 2 aprile 2023 e gli interessati possono iscriversi individualmente oppure con un amico o un partner. “Una delle domande poste più di frequente è: ‘Come si fa ad essere così felici? – afferma Heli Jimenez, senior director, International Marketing di Business Finland -. Siamo convinti che la felicità finlandese derivi dal forte legame con la natura e da uno stile di vita all’insegna della semplicità: a differenza di quanto si pensi, infatti, non è uno stato mistico ma un’abilità che può essere appresa e condivisa. Con immense foreste, incantevoli laghi e arcipelaghi, la Finlandia è il luogo perfetto per fare esperienze immersive, rilassarsi ed entrare in contatto con la natura per ritrovare la felicità interiore. Per la nostra masterclass abbiamo quindi scelto il periodo e i coach migliori, uno dei resort più belli della Finlandia con l’obiettivo di offrire a tutti un’opportunità davvero unica per scoprire la meraviglia della felicità: chiunque, soprattutto i più curiosi, possono iscriversi e partecipare”.

