La Croazia incontra le agenzie nel workshop organizzato dal Gruppo Travel La Croazia rafforza il legame con l’Italia nel workshop organizzato dal Gruppo Travel. L’evento, che è stato ospitato ieri all’InterContinental Rome Ambasciatori Palace di Via Veneto, ha visto la partecipazione di numerosi player del settore turistico croato e circa 80 agenzie di viaggio italiane accorse per scoprire le novità di prodotto. L’Italia è uno dei mercati chiave, con un flusso in costante incremento di turisti e un interesse crescente da parte dei più giovani, attratti dalla bellezza delle isole e delle coste nei mesi estivi, ma anche dalle opportunità del turismo attivo e dal cartellone di eventi e festival organizzati dal Paese. Durante il workshop, Viviana Vukelic, direttrice dell’ente nazionale croato per il turismo in Italia, ha delineato gli obiettivi futuri del turismo nel paese: “Puntiamo a posizionarci come una destinazione sostenibile che offre esperienze diversificate, cultura, mice, turismo attivo, benessere, ma anche lusso – spiega ricordando l’importanza dell’entrata della Croazia nell’area Schengen dal 1° gennaio 2023, che ha semplificato significativamente i viaggi per i cittadini europei.



L’evento ha anche messo in luce l’impegno della Croazia nel migliorare la connettività con l’Italia. La stagione estiva del 2024 vedrà l’introduzione di sette nuovi voli, che si aggiungono ai numerosi collegamenti marittimi e terrestri già esistenti, rendendo il paese ancora più accessibile. All’evento hanno partecipato Igor Surdich, primo segretario della ambasciata croata in Italia, e Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio, che ha ricordato l’importanza dei rapporti con le destinazioni come la Croazia e la rilevanza del segmento outgoing per il settore, spesso ingiustamente penalizzato rispetto all’incoming. Condividi

