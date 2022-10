La Croazia come destinazione tutto l’anno, il 2023 sarà una sfida E’ vicina, sostenibile, ideale per campeggi, mare, vacanze all’aria aperta, all’insegna del benessere e della salute. La Croazia, che ha registrato una ripresa rapida ed evidente, punta a proporsi come destinazione per tutto l’anno. «Il 2023 non sarà facile anzi sarà una vera e propria sfida – commenta Viviana Vukelic direttrice Ente Nazionale Croato per il Turismo – Dobbiamo fare i conti con la guerra, l’inflazione e la crisi economica. Nonostante queste premesse la Croazia ha superato nel 2022 i 100 milioni di pernottamenti, di cui 4 milioni relativi a turisti italiani. La destinazione ha attirato un pubblico giovane, quello che ha sofferto maggiormente in pandemia. I Festival Musicali, le numerose isole, la possibilità di andare in barca a vela hanno entusiasmato i turisti più giovani».

La Croazia, che ha registrato una ripresa rapida ed evidente, punta a proporsi come destinazione per tutto l'anno. «Il 2023 non sarà facile anzi sarà una vera e propria sfida – commenta Viviana Vukelic direttrice Ente Nazionale Croato per il Turismo – Dobbiamo fare i conti con la guerra, l'inflazione e la crisi economica. Nonostante queste premesse la Croazia ha superato nel 2022 i 100 milioni di pernottamenti, di cui 4 milioni relativi a turisti italiani. La destinazione ha attirato un pubblico giovane, quello che ha sofferto maggiormente in pandemia. I Festival Musicali, le numerose isole, la possibilità di andare in barca a vela hanno entusiasmato i turisti più giovani». 