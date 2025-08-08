La crescita del Vietnam: 12 milioni di turisti internazionali nel 2025 Il settore turistico vietnamita continua a registrare numeri in forte crescita: nei primi sette mesi del 2025 il Paese asiatico ha accolto oltre 12 milioni di visitatori internazionali, con un incremento del 22,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce l’Ufficio nazionale di statistica del ministero delle Finanze vietnamita, come riporta Vietnam News. Solo nel mese di luglio, gli arrivi hanno toccato quota 1,56 milioni, con un aumento del 35,7% su base annua. Fattori chiave del boom turistico includono politiche sui visti più favorevoli e campagne promozionali in particolare per le celebrazioni per le festività nazionali, confermando l’Asia come il principale mercato di provenienza, con quasi 10 milioni di arrivi, seguita da Europa e America. Le destinazioni più gettonate restano le due metropoli Hanoi e Ho Chi Minh City, insieme alle località balneari di Da Nang, Phu Quoc e Nha Trang, apprezzate per l’offerta variegata e la vivace scena ricettiva. Il comparto turistico ha trainato anche i consumi: nei primi sette mesi, il fatturato da servizi di alloggio e ristorazione ha raggiunto circa 19 miliardi di dollari, segnando un +15%, mentre quello dei servizi turistici è cresciuto del +20%. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495816 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il rilascio dei passaporti negli uffici postali, attivo da poco più di un anno, ha già superato i 90 mila documenti. Un fenomeno che sta riscrivendo la geografia amministrativa del Paese e che, nel frattempo, si prepara a sbarcare anche in città medie come Brescia, Livorno, Trapani, Vercelli e Novara, dove il servizio partirà il prossimo 22 settembre. La rivoluzione è firmata Poste Italiane, attraverso il progetto Polis. Una strategia capillare che punta a trasformare gli uffici postali in hub di cittadinanza, in grado di offrire servizi anagrafici in prossimità. Oggi sono 2.300 i comuni attivi, ma entro marzo 2026 l’obiettivo è raggiungere quota 6.900. Grandi città E anche le grandi città entrano gradualmente nel perimetro: Roma ha già superato le 4.800 richieste, pur avendo avviato il servizio solo nel settembre 2024; Milano è partita a marzo 2025, toccando quota 1.330. Una spinta che ha costretto Poste e Ministero dell’Interno a rivedere gli slot giornalieri disponibili, soprattutto in aree ad alta domanda come Vicenza, Monza, Bergamo, Potenza. Una novità importante è arrivata anche a giugno: rilascio possibile in comuni senza ufficio postale. L’utente può ora recarsi nell’ufficio del comune limitrofo, abbattendo così uno dei principali ostacoli all’accesso. [post_title] => Passaporti alla Poste, si allarga ancora il perimetro. Nuove 5 città [post_date] => 2025-08-08T15:07:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754665630000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495813 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da oggi, l’Elenco nazionale delle guide temporanee è disponibile sul portale delle professioni turistiche, segnando un altro importante passo avanti nell’ambito della riforma della professione di guida turistica prevista dalla legge 190/2023. Le guide estere che hanno conseguito un’abilitazione professionale o che hanno maturato esperienza professionale nel ruolo, per almeno un anno negli ultimi dieci, in uno Stato Ue, appartenente allo spazio economico europeo o in Svizzera, potranno dunque ora accedere all’Elenco nazionale ed esercitare la professione sul territorio italiano, in modalità temporanea e occasionale, per 60 giorni, di cui non più di 20 consecutivi, nell’arco di 12 mesi dalla data di iscrizione. Per farlo, occorre accedere alla piattaforma delle professioni turistiche attraverso il sito istituzionale del ministero del turismo. I soggetti che abbiano già ottenuto l’autorizzazione dal ministero all’esercizio temporaneo e occasionale della professione saranno iscritti d’ufficio in questo nuovo elenco e potranno esercitare la professione per i 12 mesi successivi alla data di ottenimento dell’autorizzazione. Attraverso la scansione del QR Code presente sul tesserino temporaneo, sarà possibile verificare l’effettiva iscrizione della guida temporanea all’Elenco Nazionale. “Con l’istituzione dell’Elenco, dotiamo l’industria di un nuovo strumento per contrastare l’abusivismo, garantire trasparenza e legalità e assicurare un turismo di qualità che tuteli anche i professionisti del settore” ha dichiarato il ministro del turismo Daniela Santanchè. [post_title] => L'Elenco delle guide temporanee è sul portale delle professioni turistiche [post_date] => 2025-08-08T14:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754664965000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha annunciato l'intenzione di presentare un'offerta vincolante ad Air Europa per una quota di minoranza nella compagnia aerea Globalia. "A seguito di studi di fattibilità, l'investimento è stato valutato come coerente con gli obiettivi di creazione di valore a lungo termine dell'azienda, previsti dalla sua strategia 2033", ha dichiarato la società in un comunicato. Turkish, che detiene già il 50% di SunExpress in una joint venture con Lufthansa e il 49% di Air Albania, da essa fondata, afferma di voler "rafforzare" la propria posizione nel settore dell'aviazione globale e "migliorare" la propria competitività sul mercato e ha pertanto tenuto colloqui non vincolanti per valutare una fusione con Air Europa e potenziali sinergie di partnership. Proprietà La compagnia aerea, controllata dal fondo sovrano Türkiye Wealth Fund, di cui lo Stato turco detiene il 49,12% del capitale e la parte restante è quotata in borsa, evidenzia la complementarietà della rete globale di Turkish Airlines e della presenza di Air Europa nella penisola iberica e in America Latina, sia nel segmento passeggeri che in quello cargo, che consente una "crescita accelerata e su larga scala nel mercato latinoamericano". [post_title] => Turkish presenterà a breve un'offerta vincolante su Air Europa [post_date] => 2025-08-08T13:32:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754659931000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La tariffa da 10 euro per attraversare il Ponte sullo Stretto rappresenterà, con ogni probabilità, il pedaggio più caro al mondo. Lo afferma il Codacons, commentando la nota della società Stretto di Messina secondo cui alla data di entrata in esercizio del ponte, si stima una tariffa base per le autovetture di circa 10 euro. Stando ai dati disponibili ad oggi, per attraversare i 3,66 km del ponte la spesa si aggirerà attorno ai 10 euro ad automobilista, in pratica 2,73 euro a chilometro. Oggi sulla rete autostradale italiana il costo medio del pedaggio ammonta a 0,075 euro a chilometro, che sale a 0,089 euro sulle autostrade di montagna. Ad esempio per attraversare i 603 km che separano il casello di Roma Sud da quello di Milano Nord, si paga oggi un pedaggio di 45,5 euro. Se si guarda all’estero, il pedaggio per l’Eurotunnel che collega la Francia al Regno costa 72 euro per percorrere 50,45 km, con una spesa media di 1,42 euro a chilometro. Questo significa che il pedaggio pagato dai cittadini per attraversare il Ponte sullo Stretto costerebbe il 3.540% in più rispetto le normali tariffe autostradali praticate oggi sul territorio italiano. [post_title] => Il pedaggio sul ponte di Messina costerà 10 euro. E' il più alto del mondo [post_date] => 2025-08-08T13:15:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754658917000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495804 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I dati sulla puntualità dei treni diffusi oggi dal gruppo Fs sono del tutto insoddisfacenti per il Codacons, con particolare riferimento all’alta velocità. Numeri che, purtroppo, peggioreranno ad agosto a causa dei tanti cantieri aperti sulla rete. Un tasso di puntualità al 71% per i treni Av equivale a circa 3 convogli su 10 che arrivano a destinazione in ritardo – spiega il Codacons – Dato ancor più grave se si considera che chi utilizza l’alta velocità spende tariffe sensibilmente più elevate rispetto agli altri collegamenti in cambio di viaggi più veloci. Numeri quelli sulla puntualità dei treni destinati ad essere stravolti ad agosto, a causa dei tanti cantieri aperti sulla rete e legati al Pnrr: uno studio realizzato dal Codacons attesta infatti come per andare da Roma a Milano ad agosto con un Frecciarossa si impiegherà da un minimo di 4 ore e 50 minuti a un massimo di 5 ore e 40 minuti, circa 110 minuti in più rispetto ai normali tempi di percorrenza; ci vorranno circa 120 minuti in più per raggiungere in treno Napoli partendo da Milano. Fino a +100 minuti tra Firenze e Napoli, fino a +60 minuti tra Roma e Firenze – calcola l’associazione. [post_title] => Codacons: il 71% di puntualità dei treni av di Fs è insoddisfacente [post_date] => 2025-08-08T13:09:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754658558000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495798 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_288091" align="alignleft" width="300"] La baia di Ha Long, uno dei punti più belli del VIetnam[/caption] Il settore turistico vietnamita continua a registrare numeri in forte crescita: nei primi sette mesi del 2025 il Paese asiatico ha accolto oltre 12 milioni di visitatori internazionali, con un incremento del 22,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica del ministero delle Finanze vietnamita, come riporta Vietnam News. Solo nel mese di luglio, gli arrivi hanno toccato quota 1,56 milioni, con un aumento del 35,7% su base annua. Fattori chiave del boom turistico includono politiche sui visti più favorevoli e campagne promozionali in particolare per le celebrazioni per le festività nazionali, confermando l'Asia come il principale mercato di provenienza, con quasi 10 milioni di arrivi, seguita da Europa e America. Le destinazioni più gettonate restano le due metropoli Hanoi e Ho Chi Minh City, insieme alle località balneari di Da Nang, Phu Quoc e Nha Trang, apprezzate per l'offerta variegata e la vivace scena ricettiva. Il comparto turistico ha trainato anche i consumi: nei primi sette mesi, il fatturato da servizi di alloggio e ristorazione ha raggiunto circa 19 miliardi di dollari, segnando un +15%, mentre quello dei servizi turistici è cresciuto del +20%. [post_title] => La crescita del Vietnam: 12 milioni di turisti internazionali nel 2025 [post_date] => 2025-08-08T12:32:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754656371000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495796" align="alignleft" width="300"] Franco Marinoni[/caption] "Il vero problema delle famiglie italiane è che i loro bilanci sono sempre più gravati dalle spese obbligate, in particolare per casa e trasporti. Di conseguenza, rimane sempre meno per le spese discrezionali, come viaggi e tempo libero. Intanto, le imprese sono costrette a ritoccare i listini e a concentrare gli incassi in periodi sempre più brevi per far quadrare i conti". Lo afferma Franco Marinoni, direttore generale di Confcommercio Toscana, commentando i dati diffusi dall'Ufficio Studi sull'andamento delle spese obbligate nel periodo 1995-2025. "Ogni anno, su una spesa media pro capite di 22.114 euro, ben 9.343 euro sono assorbiti dalle spese obbligate", prosegue in una nota Marinoni. In testa le spese per l'abitazione (5.171 euro, +109 euro rispetto al 2024), seguite da quelle per assicurazioni e carburanti (2.151 euro) ed energia (1.651 euro). Dinamica dei prezzi A rendere più pesante il quadro, si spiega da Confcommercio, è la dinamica dei prezzi: negli ultimi dieci anni, quelli delle spese obbligate sono aumentati del 132%, più del doppio rispetto ai beni commercializzabili (+55%). In particolare, l'energia - pur con un rallentamento nel 2025 - ha registrato un aumento del 178% in trent'anni. "In questo contesto, è evidente che toscani e italiani abbiano sempre meno risorse da destinare ai consumi liberi - conclude Marinoni -. Per qualcuno, anche un semplice gelato artigianale gustato in riva al mare o passeggiando per il centro di Firenze o Siena può diventare un lusso che pesa su bilanci già precari". "Occorre restituire potere d'acquisto alle famiglie, intervenendo su tasse, tariffe e costo del lavoro. Altrimenti, insieme ai consumi, si blocca l'intera economia". [post_title] => Il vero problema del turismo è il bilancio delle famiglie italiane [post_date] => 2025-08-08T12:28:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754656100000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495793 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A luglio 2025, a fronte di un aumento delle tariffe medie sul 2024, l’Italia si colloca ai vertici del mercato turistico nel Mediterraneo: da un lato, il nostro Paese guida per tasso di saturazione ota, segnando un 43,2% contro il 27,8% della Francia, il 35,1% della Grecia e il 39,2% della Spagna; dall’altro, risulta essere competitivo sul fronte dei prezzi, con una tariffa media di 156,20 euro, inferiore sia a Grecia (229,40 euro) che a Spagna (181,90 euro). È quanto si apprende dall’infografica mensile del ministero del turismo elaborata dell’ufficio statistica in base alle analisi di Data Appeal. Inoltre, l’Italia registra un tasso di saturazione ota del 47,9% a giugno e, finora, del 32,2% per agosto. Relativamente alla permanenza nell’intero trimestre estivo, i turisti statunitensi fanno segnare la durata media di soggiorno più lunga (12,8 notti), seguiti da francesi (5,5 notti) e britannici (5,3 notti). Per quanto concerne il prodotto balneare, Ravenna, Cattolica, Tropea e Finale Ligure risultano i Comuni col più alto livello di saturazione; mentre Agropoli, Nardò e Sciacca si contraddistinguono per il maggior incremento percentuale, nel confronto col medesimo periodo del 2024. Nell’ambito del prodotto montano, invece, sono Pescasseroli, Ortisei, Tesero, Cortina d’Ampezzo e Selva di Val Gardena i Comuni con la saturazione più elevata; laddove Castel di Sangro e Pré-Saint-Didier registrano il maggior aumento percentuale di saturazione. [post_title] => Italia ai vertici del mercato turistico del Mediterraneo per saturazione ota [post_date] => 2025-08-08T12:21:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754655709000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495791 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_333746" align="alignleft" width="300"] Roberto e Giuseppe Pagliara[/caption] Il brand Valtur, da quando nel 2018 è stato acquisito dal Gruppo Nicolaus, gruppo turistico tra i più importanti in Italia, ha messo la sostenibilità e la consapevolezza ambientale e sociale tra i pilastri del proprio sistema di valori. Un orientamento che non si traduce soltanto in scelte operative concrete — riduzione degli sprechi, eliminazione della plastica, utilizzo di energie rinnovabili, valorizzazione delle risorse locali, interazione rispettosa e reciproca con le comunità ospitanti — ma anche nella volontà di generare valore culturale e consapevolezza ambientale da condividere con gli ospiti. In linea con questo approccio, il brand ha deciso di far fare un significativo passo in avanti a Valtur Discovery, il programma di divulgazione naturalistica e astronomica, realizzato con il coinvolgimento di professionisti qualificati e pensato per offrire esperienze educative e coinvolgenti all’interno di una selezione di Valtur. Partnership Quest’estate, infatti, l’attività viene realizzata in collaborazione con la World Sustainability Foundation, fondazione riconosciuta per il proprio impegno nella tutela della biodiversità e nella promozione di pratiche sostenibili a livello internazionale. “La conoscenza e il rispetto dell’ecosistema ospitante, in tutta la sua ricchezza e generosità, unite alla promozione di pratiche di turismo responsabile, rappresentano i cardini del progetto e della visione sostenibile del brand Valtur e di tutto il Gruppo Nicolaus. Siamo molto orgogliosi, quindi, di essere riusciti ad attivare una partnership alla quale tenevamo particolarmente come quella con la World Sustainability Foundation”, commenta Giuseppe Pagliara, ad del gruppo Nicolaus. Grazie alla condivisione di principi e obiettivi comuni, il programma approfondisce ulteriormente, con creatività, ironia e uno storytelling accattivante per tutte le età, i contenuti dei laboratori esperienziali per adulti e bambini; delle osservazioni astronomiche e dei momenti formativi pensati per avvicinare gli ospiti alla conoscenza dell’ecosistema locale, patrimonio a cui Valtur riserva la massima attenzione nell’ottica di creare un turismo che apra le porte dei resort come invito alla scoperta dei territori da parte degli ospiti e come contributo trasversale alle economie locali. Strumenti chiave Preziosi strumenti chiave che saranno condivisi con tutti gli ospiti anche a supporto di queste attività, i due documenti stilati dalla World Sustainability Foundation, con un lessico accattivante e capace di trasmettere a adulti e bambini il senso profondo di rapportarsi al pianeta e a tutti i suoi abitanti con rispetto e attenzione ai dettagli che possono fare la differenza: il Manifesto del Turista Sostenibile, una guida chiara e immediata per adottare comportamenti virtuosi durante la vacanza, e le Pillole di Sostenibilità, che compongono un vademecum utile e concreto per orientarsi verso stili di viaggio e di vita più responsabili. “Grazie anche a questa nuova unione di intenti e di visioni il programma Valtur Discovery assume un ruolo ancora più strategico all’interno dell’impegno aziendale verso un turismo che sia non solo attento e coerente con i principi ESG, ma anche capace di generare consapevolezza, educazione e meraviglia”, conclude Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus. [post_title] => La sostenibilità di Valtur Discovery, programma di divulgazione ambientale [post_date] => 2025-08-08T12:14:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754655286000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la crescita del vietnam" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":28,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":9895,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495816","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il rilascio dei passaporti negli uffici postali, attivo da poco più di un anno, ha già superato i 90 mila documenti. Un fenomeno che sta riscrivendo la geografia amministrativa del Paese e che, nel frattempo, si prepara a sbarcare anche in città medie come Brescia, Livorno, Trapani, Vercelli e Novara, dove il servizio partirà il prossimo 22 settembre.\r

La rivoluzione è firmata Poste Italiane, attraverso il progetto Polis. Una strategia capillare che punta a trasformare gli uffici postali in hub di cittadinanza, in grado di offrire servizi anagrafici in prossimità. Oggi sono 2.300 i comuni attivi, ma entro marzo 2026 l’obiettivo è raggiungere quota 6.900.\r

\r

Grandi città\r

E anche le grandi città entrano gradualmente nel perimetro: Roma ha già superato le 4.800 richieste, pur avendo avviato il servizio solo nel settembre 2024; Milano è partita a marzo 2025, toccando quota 1.330. Una spinta che ha costretto Poste e Ministero dell’Interno a rivedere gli slot giornalieri disponibili, soprattutto in aree ad alta domanda come Vicenza, Monza, Bergamo, Potenza.\r

Una novità importante è arrivata anche a giugno: rilascio possibile in comuni senza ufficio postale. L’utente può ora recarsi nell’ufficio del comune limitrofo, abbattendo così uno dei principali ostacoli all’accesso.","post_title":"Passaporti alla Poste, si allarga ancora il perimetro. Nuove 5 città","post_date":"2025-08-08T15:07:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1754665630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da oggi, l’Elenco nazionale delle guide temporanee è disponibile sul portale delle professioni turistiche, segnando un altro importante passo avanti nell’ambito della riforma della professione di guida turistica prevista dalla legge 190/2023.\r

Le guide estere che hanno conseguito un’abilitazione professionale o che hanno maturato esperienza professionale nel ruolo, per almeno un anno negli ultimi dieci, in uno Stato Ue, appartenente allo spazio economico europeo o in Svizzera, potranno dunque ora accedere all’Elenco nazionale ed esercitare la professione sul territorio italiano, in modalità temporanea e occasionale, per 60 giorni, di cui non più di 20 consecutivi, nell’arco di 12 mesi dalla data di iscrizione. Per farlo, occorre accedere alla piattaforma delle professioni turistiche attraverso il sito istituzionale del ministero del turismo.\r

I soggetti che abbiano già ottenuto l’autorizzazione dal ministero all’esercizio temporaneo e occasionale della professione saranno iscritti d’ufficio in questo nuovo elenco e potranno esercitare la professione per i 12 mesi successivi alla data di ottenimento dell’autorizzazione. Attraverso la scansione del QR Code presente sul tesserino temporaneo, sarà possibile verificare l’effettiva iscrizione della guida temporanea all’Elenco Nazionale.\r

“Con l’istituzione dell’Elenco, dotiamo l’industria di un nuovo strumento per contrastare l’abusivismo, garantire trasparenza e legalità e assicurare un turismo di qualità che tuteli anche i professionisti del settore” ha dichiarato il ministro del turismo Daniela Santanchè.","post_title":"L'Elenco delle guide temporanee è sul portale delle professioni turistiche","post_date":"2025-08-08T14:56:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754664965000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha annunciato l'intenzione di presentare un'offerta vincolante ad Air Europa per una quota di minoranza nella compagnia aerea Globalia. \"A seguito di studi di fattibilità, l'investimento è stato valutato come coerente con gli obiettivi di creazione di valore a lungo termine dell'azienda, previsti dalla sua strategia 2033\", ha dichiarato la società in un comunicato.\r

Turkish, che detiene già il 50% di SunExpress in una joint venture con Lufthansa e il 49% di Air Albania, da essa fondata, afferma di voler \"rafforzare\" la propria posizione nel settore dell'aviazione globale e \"migliorare\" la propria competitività sul mercato e ha pertanto tenuto colloqui non vincolanti per valutare una fusione con Air Europa e potenziali sinergie di partnership.\r

\r

Proprietà\r

La compagnia aerea, controllata dal fondo sovrano Türkiye Wealth Fund, di cui lo Stato turco detiene il 49,12% del capitale e la parte restante è quotata in borsa, evidenzia la complementarietà della rete globale di Turkish Airlines e della presenza di Air Europa nella penisola iberica e in America Latina, sia nel segmento passeggeri che in quello cargo, che consente una \"crescita accelerata e su larga scala nel mercato latinoamericano\".","post_title":"Turkish presenterà a breve un'offerta vincolante su Air Europa","post_date":"2025-08-08T13:32:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754659931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La tariffa da 10 euro per attraversare il Ponte sullo Stretto rappresenterà, con ogni probabilità, il pedaggio più caro al mondo. Lo afferma il Codacons, commentando la nota della società Stretto di Messina secondo cui alla data di entrata in esercizio del ponte, si stima una tariffa base per le autovetture di circa 10 euro.\r

\r

Stando ai dati disponibili ad oggi, per attraversare i 3,66 km del ponte la spesa si aggirerà attorno ai 10 euro ad automobilista, in pratica 2,73 euro a chilometro. Oggi sulla rete autostradale italiana il costo medio del pedaggio ammonta a 0,075 euro a chilometro, che sale a 0,089 euro sulle autostrade di montagna. Ad esempio per attraversare i 603 km che separano il casello di Roma Sud da quello di Milano Nord, si paga oggi un pedaggio di 45,5 euro.\r

\r

Se si guarda all’estero, il pedaggio per l’Eurotunnel che collega la Francia al Regno costa 72 euro per percorrere 50,45 km, con una spesa media di 1,42 euro a chilometro.\r

Questo significa che il pedaggio pagato dai cittadini per attraversare il Ponte sullo Stretto costerebbe il 3.540% in più rispetto le normali tariffe autostradali praticate oggi sul territorio italiano.","post_title":"Il pedaggio sul ponte di Messina costerà 10 euro. E' il più alto del mondo","post_date":"2025-08-08T13:15:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754658917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati sulla puntualità dei treni diffusi oggi dal gruppo Fs sono del tutto insoddisfacenti per il Codacons, con particolare riferimento all’alta velocità. Numeri che, purtroppo, peggioreranno ad agosto a causa dei tanti cantieri aperti sulla rete.\r

Un tasso di puntualità al 71% per i treni Av equivale a circa 3 convogli su 10 che arrivano a destinazione in ritardo – spiega il Codacons – Dato ancor più grave se si considera che chi utilizza l’alta velocità spende tariffe sensibilmente più elevate rispetto agli altri collegamenti in cambio di viaggi più veloci.\r

Numeri quelli sulla puntualità dei treni destinati ad essere stravolti ad agosto, a causa dei tanti cantieri aperti sulla rete e legati al Pnrr: uno studio realizzato dal Codacons attesta infatti come per andare da Roma a Milano ad agosto con un Frecciarossa si impiegherà da un minimo di 4 ore e 50 minuti a un massimo di 5 ore e 40 minuti, circa 110 minuti in più rispetto ai normali tempi di percorrenza; ci vorranno circa 120 minuti in più per raggiungere in treno Napoli partendo da Milano. Fino a +100 minuti tra Firenze e Napoli, fino a +60 minuti tra Roma e Firenze – calcola l’associazione.","post_title":"Codacons: il 71% di puntualità dei treni av di Fs è insoddisfacente","post_date":"2025-08-08T13:09:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754658558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_288091\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La baia di Ha Long, uno dei punti più belli del VIetnam[/caption]\r

\r

Il settore turistico vietnamita continua a registrare numeri in forte crescita: nei primi sette mesi del 2025 il Paese asiatico ha accolto oltre 12 milioni di visitatori internazionali, con un incremento del 22,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica del ministero delle Finanze vietnamita, come riporta Vietnam News.\r

\r

Solo nel mese di luglio, gli arrivi hanno toccato quota 1,56 milioni, con un aumento del 35,7% su base annua. Fattori chiave del boom turistico includono politiche sui visti più favorevoli e campagne promozionali in particolare per le celebrazioni per le festività nazionali, confermando l'Asia come il principale mercato di provenienza, con quasi 10 milioni di arrivi, seguita da Europa e America.\r

\r

Le destinazioni più gettonate restano le due metropoli Hanoi e Ho Chi Minh City, insieme alle località balneari di Da Nang, Phu Quoc e Nha Trang, apprezzate per l'offerta variegata e la vivace scena ricettiva. Il comparto turistico ha trainato anche i consumi: nei primi sette mesi, il fatturato da servizi di alloggio e ristorazione ha raggiunto circa 19 miliardi di dollari, segnando un +15%, mentre quello dei servizi turistici è cresciuto del +20%.","post_title":"La crescita del Vietnam: 12 milioni di turisti internazionali nel 2025","post_date":"2025-08-08T12:32:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1754656371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495796\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Marinoni[/caption]\r

\r

\"Il vero problema delle famiglie italiane è che i loro bilanci sono sempre più gravati dalle spese obbligate, in particolare per casa e trasporti. Di conseguenza, rimane sempre meno per le spese discrezionali, come viaggi e tempo libero. Intanto, le imprese sono costrette a ritoccare i listini e a concentrare gli incassi in periodi sempre più brevi per far quadrare i conti\". Lo afferma Franco Marinoni, direttore generale di Confcommercio Toscana, commentando i dati diffusi dall'Ufficio Studi sull'andamento delle spese obbligate nel periodo 1995-2025.\r

\r

\"Ogni anno, su una spesa media pro capite di 22.114 euro, ben 9.343 euro sono assorbiti dalle spese obbligate\", prosegue in una nota Marinoni. In testa le spese per l'abitazione (5.171 euro, +109 euro rispetto al 2024), seguite da quelle per assicurazioni e carburanti (2.151 euro) ed energia (1.651 euro).\r

Dinamica dei prezzi\r

A rendere più pesante il quadro, si spiega da Confcommercio, è la dinamica dei prezzi: negli ultimi dieci anni, quelli delle spese obbligate sono aumentati del 132%, più del doppio rispetto ai beni commercializzabili (+55%). In particolare, l'energia - pur con un rallentamento nel 2025 - ha registrato un aumento del 178% in trent'anni.\r

\r

\"In questo contesto, è evidente che toscani e italiani abbiano sempre meno risorse da destinare ai consumi liberi - conclude Marinoni -. Per qualcuno, anche un semplice gelato artigianale gustato in riva al mare o passeggiando per il centro di Firenze o Siena può diventare un lusso che pesa su bilanci già precari\".\r

\r

\"Occorre restituire potere d'acquisto alle famiglie, intervenendo su tasse, tariffe e costo del lavoro. Altrimenti, insieme ai consumi, si blocca l'intera economia\".","post_title":"Il vero problema del turismo è il bilancio delle famiglie italiane","post_date":"2025-08-08T12:28:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754656100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A luglio 2025, a fronte di un aumento delle tariffe medie sul 2024, l’Italia si colloca ai vertici del mercato turistico nel Mediterraneo: da un lato, il nostro Paese guida per tasso di saturazione ota, segnando un 43,2% contro il 27,8% della Francia, il 35,1% della Grecia e il 39,2% della Spagna; dall’altro, risulta essere competitivo sul fronte dei prezzi, con una tariffa media di 156,20 euro, inferiore sia a Grecia (229,40 euro) che a Spagna (181,90 euro).\r

È quanto si apprende dall’infografica mensile del ministero del turismo elaborata dell’ufficio statistica in base alle analisi di Data Appeal.\r

Inoltre, l’Italia registra un tasso di saturazione ota del 47,9% a giugno e, finora, del 32,2% per agosto. Relativamente alla permanenza nell’intero trimestre estivo, i turisti statunitensi fanno segnare la durata media di soggiorno più lunga (12,8 notti), seguiti da francesi (5,5 notti) e britannici (5,3 notti).\r

Per quanto concerne il prodotto balneare, Ravenna, Cattolica, Tropea e Finale Ligure risultano i Comuni col più alto livello di saturazione; mentre Agropoli, Nardò e Sciacca si contraddistinguono per il maggior incremento percentuale, nel confronto col medesimo periodo del 2024.\r

Nell’ambito del prodotto montano, invece, sono Pescasseroli, Ortisei, Tesero, Cortina d’Ampezzo e Selva di Val Gardena i Comuni con la saturazione più elevata; laddove Castel di Sangro e Pré-Saint-Didier registrano il maggior aumento percentuale di saturazione.","post_title":"Italia ai vertici del mercato turistico del Mediterraneo per saturazione ota","post_date":"2025-08-08T12:21:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754655709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_333746\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto e Giuseppe Pagliara[/caption]\r

Il brand Valtur, da quando nel 2018 è stato acquisito dal Gruppo Nicolaus, gruppo turistico tra i più importanti in Italia, ha messo la sostenibilità e la consapevolezza ambientale e sociale tra i pilastri del proprio sistema di valori. \r

Un orientamento che non si traduce soltanto in scelte operative concrete — riduzione degli sprechi, eliminazione della plastica, utilizzo di energie rinnovabili, valorizzazione delle risorse locali, interazione rispettosa e reciproca con le comunità ospitanti — ma anche nella volontà di generare valore culturale e consapevolezza ambientale da condividere con gli ospiti.\r

In linea con questo approccio, il brand ha deciso di far fare un significativo passo in avanti a Valtur Discovery, il programma di divulgazione naturalistica e astronomica, realizzato con il coinvolgimento di professionisti qualificati e pensato per offrire esperienze educative e coinvolgenti all’interno di una selezione di Valtur. \r

\r

Partnership \r

Quest’estate, infatti, l’attività viene realizzata in collaborazione con la World Sustainability Foundation, fondazione riconosciuta per il proprio impegno nella tutela della biodiversità e nella promozione di pratiche sostenibili a livello internazionale.\r

“La conoscenza e il rispetto dell’ecosistema ospitante, in tutta la sua ricchezza e generosità, unite alla promozione di pratiche di turismo responsabile, rappresentano i cardini del progetto e della visione sostenibile del brand Valtur e di tutto il Gruppo Nicolaus. Siamo molto orgogliosi, quindi, di essere riusciti ad attivare una partnership alla quale tenevamo particolarmente come quella con la World Sustainability Foundation”, commenta Giuseppe Pagliara, ad del gruppo Nicolaus.\r

Grazie alla condivisione di principi e obiettivi comuni, il programma approfondisce ulteriormente, con creatività, ironia e uno storytelling accattivante per tutte le età, i contenuti dei laboratori esperienziali per adulti e bambini; delle osservazioni astronomiche e dei momenti formativi pensati per avvicinare gli ospiti alla conoscenza dell’ecosistema locale, patrimonio a cui Valtur riserva la massima attenzione nell’ottica di creare un turismo che apra le porte dei resort come invito alla scoperta dei territori da parte degli ospiti e come contributo trasversale alle economie locali.\r

\r

Strumenti chiave \r

Preziosi strumenti chiave che saranno condivisi con tutti gli ospiti anche a supporto di queste attività, i due documenti stilati dalla World Sustainability Foundation, con un lessico accattivante e capace di trasmettere a adulti e bambini il senso profondo di rapportarsi al pianeta e a tutti i suoi abitanti con rispetto e attenzione ai dettagli che possono fare la differenza: il Manifesto del Turista Sostenibile, una guida chiara e immediata per adottare comportamenti virtuosi durante la vacanza, e le Pillole di Sostenibilità, che compongono un vademecum utile e concreto per orientarsi verso stili di viaggio e di vita più responsabili. \r

“Grazie anche a questa nuova unione di intenti e di visioni il programma Valtur Discovery assume un ruolo ancora più strategico all’interno dell’impegno aziendale verso un turismo che sia non solo attento e coerente con i principi ESG, ma anche capace di generare consapevolezza, educazione e meraviglia”, conclude Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus.","post_title":"La sostenibilità di Valtur Discovery, programma di divulgazione ambientale","post_date":"2025-08-08T12:14:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1754655286000]}]}}