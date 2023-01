La corsa della Francia: entrate turistiche oltre i 50 miliardi di euro, verso il record 2019 Il 2022 ha segnato il gran ritorno dell’industria turistica della Francia ai livelli pre pandemia: secondo le analisi stilate da Atout France, le entrate turistiche “si avvicineranno al record del 2019: con un aumento del +6,8% a ottobre (rispetto al 2019), gli incassi hanno ormai raggiunto i 50 miliardi di euro, un risultato che dovrebbe garantire, a chiusura del 2022, il raggiungimento del livello record del 2019 di 56,7 miliardi di euro”. I ricavi – spiega la nota dell’ente, ripresa da l’Echo Touristique – sono stati generati in particolare dai mercati di prossimità come Belgio e Germania oltre che dal Regno Unito. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno registrato “la crescita più forte” con ricavi “sostenuti da un tasso di cambio del dollaro ancora in equilibrio con l’euro”.

