Korea tourism organization sigla l’accordo con Aviareps L’Organizzazione del turismo della Corea ha nominato Aviareps come suo rappresentante di marketing e pr in Italia e Svezia. Questa partnership strategica mira ad elevare il profilo della Corea del Sud come destinazione turistica di primo piano, attirando più visitatori dall’Italia e dalla Svezia e aumentando la loro spesa e la durata del soggiorno. Questa partnership giunge in un momento cruciale, in cui l’industria dei viaggi guarda alla ripresa e la Corea del Sud punta a posizionarsi come una scelta di punta per i viaggiatori globali. Aviareps sfrutterà la sua vasta esperienza e i suoi approcci innovativi per attuare un piano olistico progettato per stimolare la domanda dei consumatori, aumentare la copertura mediatica sulla destinazione, educare gli agenti di viaggio e aumentare il numero di tour operator che offrono la Corea del Sud come parte del loro portafoglio prodotti. I team di esperti di Aviareps nei mercati locali lavoreranno a stretto contatto con i partner del settore turistico e dei media, assicurando che la destinazione rimanga al centro dell’attenzione dei viaggiatori in cerca di esperienze uniche e arricchenti. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463837 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463850" align="alignleft" width="300"] Lewis Liu Zhaocai, general manager Italy di Hainan Airlines[/caption] Hainan Airlines raddoppia da Milano Malpensa con il decollo, questa mattina, del suo secondo collegamento diretto per la Cina, destinazione Chongqing. La nuova rotta, che si affianca a quella per Shenzhen inaugurata lo scorso settembre, viene operata due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) con un Boeing 787. «Quando abbiamo aperto il volo per Shenzhen - dichiara Lewis Liu Zhaocai, general manager Italy di Hainan Airlines - abbiamo promesso di aumentare la nostra offerta da Milano: ebbene, abbiamo mantenuto quasi subito questa nostra promessa. La rotta per Chongqing è la quarta dall'Italia: si aggiunge infatti alle due già attive da Roma Fiumicino, sempre per Shenzhen e Chongqing. La nostra è la più grande compagnia aerea privata della Cina e opera con una flotta composta principalmente da Boeing 787 ed Airbus A330. Finora abbiamo ripreso e aperto più di 40 rotte internazionali e regionali in partenza da nove città, tra cui Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Guangzhou e Taiyuan. E continueremo a espandere il nostro network in futuro». Sea: la Cina traina la crescita verso l'Asia [caption id="attachment_463845" align="alignright" width="300"] Andrea Tucci, vp aviation business development Sea[/caption] La Cina si guadagna quindi un ruolo da protagonista tra le destinazioni della rete long haul da Malpensa: «Se pensiamo agli sforzi fatti nel 2019 per convincere i vettori cinesi a investire su Milano, oggi non possiamo che essere soddisfatti - osserva Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea -. Allora avevamo solo 3 destinazioni per la Cina: oggi contiamo 34 frequenze settimanali, 8 destinazioni e 5 compagnie aeree per una crescita del 40% in termini di capacità rispetto al 2019. Di fatto, la Cina traina la crescita sull'Asia con una percentuale del 25%». In questo quadro in espansione, con nuovi vettori e nuove destinazioni, Tucci sottolinea come la crescita si traduca soprattutto nell'aggiunta «di nuovi hub di connettività, che garantiscono il migliore servizio per le reti capillari di collegamento che da lì offrono». Infine, cresce l'intero sistema Milano «che per questa estate conta 188 destinazioni in continuo aumento, con un importante crescita del lungo raggio, come testimonia l’evento di oggi, e ulteriori novità, sempre sul long haul, attese per il 2025». [gallery ids="463844,463846,463842"] [post_title] => Hainan Airlines: taglio del nastro per la Milano-Chongqing, seconda rotta da Malpensa [post_date] => 2024-03-19T13:36:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710855416000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463824 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo aveva già anticipato il direttore commerciale e marketing Stefano Maria Simei lo scorso giugno, quando la struttura era ancora in soft opening, ma ora arriva l'annuncio ufficiale: il prossimo maggio aprirà a Marsa Alam la prima proprietà a marchio Th Group in Egitto. Lo ha rivelato, nel corso della seconda edizione dell’Hotellerie Summit organizzato da Pambianco nella sede della Borsa di Milano, Graziano Debellini: "Portare all'estero le nostre gestioni è da tempo tra i nostri obiettivi. E in questo ci sta dando una mano anche il nostro tour operator Baobab", ha spiegato il presidente della compagnia. Th è il infatti già il gruppo leader della montagna italiana, con un fatturato che nel segmento genera più di 50 milioni di euro all'anno. Buona anche la presenza sul mare. "Ora vogliamo perciò espanderci soprattutto nelle città d'arte italiane ed europee, con il piano di sviluppare a breve anche un prodotto a 5 stelle. Presto faremo dei nuovi annunci". L'espansione del gruppo è ovviamente supportata dalla presenza di un partner finanziario come Cdp, entrato nella compagine padovana nel 2017: "Si tratta di un sostegno importante - ha raccontato sempre Debellini -. Fino agli anni 2000 avevamo infatti una buona marginalità. In seguito, prima l'arrivo dell'euro e poi la crisi globale innescata dal fallimento Lehman Brothers ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo quindi deciso di aprire il nostro capitale: nel 2011 è arrivo il gruppo Isa di Trento e sei anni più tardi Cdp: un fondo paziente che mira a valorizzare il territorio e che rimarrà sicuramente con noi almeno fino alle Olimpiadi invernali del 2026. Una prospettiva temporale che ci garantisce una certa sicurezza, al contrario di quello che avviene a volte con alcuni fondi internazionali che vengono da noi più da padroni che da partner". Oltra alla ristrutturazione e industrializzazione dei processi interni, l'apertura del capitale ha garantito a Th anche una crescita sostanziale dei volumi, passati dai circa 30 milioni di fatturato di inizio millennio ai 187 milioni di euro del 2023 con una marginalità del 4,7% (ebitda margin). La reddittività c'è, insomma, ma non è ancora elevatissima, "anche se chi consulta i nostri bilanci può vedere moltissimi ammortamenti - ha sottolineato Debellini -. Questo vuol dire che stiamo investendo e crescendo. Sono convinto che nel 2024 assisteremo a delle ottime sorprese. Mi aspetto un ebidta di almeno 10 milioni di euro. In fondo, negli Usa sono abituati ad aspettare cinque o sei anni prima di tirare le somme su una start-up. E noi siamo in linea da questa prospettiva". [post_title] => Debellini, Th: Cdp garantisce una stabilità sconosciuta a molti fondi stranieri [post_date] => 2024-03-19T12:55:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710852934000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463827 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Organizzazione del turismo della Corea ha nominato Aviareps come suo rappresentante di marketing e pr in Italia e Svezia. Questa partnership strategica mira ad elevare il profilo della Corea del Sud come destinazione turistica di primo piano, attirando più visitatori dall'Italia e dalla Svezia e aumentando la loro spesa e la durata del soggiorno. Questa partnership giunge in un momento cruciale, in cui l'industria dei viaggi guarda alla ripresa e la Corea del Sud punta a posizionarsi come una scelta di punta per i viaggiatori globali. Aviareps sfrutterà la sua vasta esperienza e i suoi approcci innovativi per attuare un piano olistico progettato per stimolare la domanda dei consumatori, aumentare la copertura mediatica sulla destinazione, educare gli agenti di viaggio e aumentare il numero di tour operator che offrono la Corea del Sud come parte del loro portafoglio prodotti. I team di esperti di Aviareps nei mercati locali lavoreranno a stretto contatto con i partner del settore turistico e dei media, assicurando che la destinazione rimanga al centro dell'attenzione dei viaggiatori in cerca di esperienze uniche e arricchenti. [post_title] => Korea tourism organization sigla l'accordo con Aviareps [post_date] => 2024-03-19T12:14:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710850471000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463808 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un menu speciale per il viaggio inaugurale preparato dagli chef Enrico e Roberto Cerea del ristorante Da Vittorio di Brusaporto, nonché uno spettacolo di droni per festeggiare l'arrivo della Bellissima nel porto do Shanghai. Msc Crociere è la prima compagnia di crociere internazionale a riprendere le operazioni di navigazione dalla Cina da quando è iniziata la pandemia. Oltre alla stessa Shanghai, la nave avrà come homeport Keelung e Shenzhen per tutta l'estate 2024. La programmazione invernale 2024-25 nella regione prevede poi partenza della Splendida da Shenzhen e Xiamen, da dicembre 2024 fino ad aprile 2025, nonché ancora della Bellissima da Shanghai, a partire da gennaio 2025. "Il primo scalo della Bellissima a Shanghai riafferma il nostro impegno per un mercato che continua a svolgere un ruolo strategico per noi - spiega il ceo di Msc Cruises, Gianni Onorato -. Stiamo rispettando il nostro impegno nel portare nella regione una moderna ammiraglia e siamo pronti a investire ancora in Cina, contribuendo al sostegno dell'economia locale. Vogliamo promuovere lo sviluppo dell'industria delle crociere nella regione, promuovere il turismo culturale e i relativi mercati." [post_title] => Il ritorno di Msc in Cina. Si riparte con la Bellissima da Shanghai [post_date] => 2024-03-19T10:00:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710842453000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463765 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet ha inaugurato a Birmingham la sua prima nuova base nel Regno Unito dal 2012 ad oggi: la compagnia vara dunque una nuova stagione di crescita dal mercato britannico. La nuova base, con il posizionamento di tre aeromobili, prevede 140 nuovi posti di lavoro per piloti e membri dell'equipaggio, oltre alla creazione di altri 1.200 posti di lavoro indiretti. «Questa base ci permette di sfruttare le opportunità offerte dalla forte domanda esistente sia per i viaggi di piacere che per quelli d'affari, oltre a far crescere ulteriormente la nostra quota nel mercato dei pacchetti vacanza» ha affermato il ceo della compagnia aerea, Johan Lundgren. Sono 16 le nuove rotte operative da Birmingham, tra cui quelle per Antalya, Sharm el Sheikh, Rodi e Kos. L'espansione porta easyJet ad operare quest'anno un numero di voli nel Regno Unito mai raggiunto prima, con 57 milioni di posti in vendita - un balzo in avanti del 10% rispetto all'operativo dello scorso anno. [post_title] => EasyJet apre una nuova base a Birmingham, la prima nel Regno Unito degli ultimi 12 anni [post_date] => 2024-03-19T09:45:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710841533000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463762 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways ha lanciato un programma di investimenti multimilionario per rinnovare le attrezzature di supporto a terra all'aeroporto di Heathrow, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 sia in volo sia a terra. La compagnia aerea britannica sostituirà gradualmente i suoi veicoli di terra a Heathrow, come furgoni e automobili, trasportatori di merci e gradini per passeggeri, passando ad alternative ibride o elettriche, ove disponibili. Già oggi, oltre il 90% dei veicoli e delle attrezzature di terra di British Airways a Heathrow sono a zero emissioni elettriche quando vengono utilizzati o guidati (ibridi) o funzionano con carburante a olio vegetale idro-trattato (Hvo). Le iniziative previste includono: sostituzione di oltre 750 attrezzature di terra, tra cui i bowser per il carburante, da combustibile fossile a Hvo; sostituzione di tutti i 20 veicoli a motore diesel per il carico e lo scarico dei container sugli aeromobili con modelli ibridi elettrici; graduale eliminazione di tutti i 38 autobus passeggeri diesel nei prossimi due anni, con 23 che dovrebbero essere completamente elettrici e i restanti 15 che funzionano con carburante Hvo, con un grande parco di ricarica a Heathrow, attualmente in fase di sviluppo. Questi miglioramenti rientrano nell'investimento di 7 miliardi di sterline di British Airways per la trasformazione di molti aspetti della sua attività nei prossimi tre anni. Si basano inoltre sui precedenti miglioramenti apportati a terra dalla compagnia aerea, tra cui l'introduzione di auto elettriche e ibride per guidare i colleghi in volo lungo le carreggiate, l'utilizzo di veicoli di pushback telecomandati, chiamati Mototok, per gli aeromobili a corto raggio e la garanzia che gli aeromobili si colleghino all'elettricità a Heathrow quando sono in sosta per contribuire ad alimentare le luci e l'aria condizionata. [post_title] => British Airways: investimento multimilionario a Heathrow per la riduzione delle emissioni [post_date] => 2024-03-19T09:30:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710840637000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463745 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463747" align="alignleft" width="300"] Einar Orn Olafsson, nuovo ceo di Play[/caption] Passaggio di consegne al vertice di Play: Birgir Jónsson, ceo del vettore islandese dal 2021 (nella foto), lascerà il posto a Einar Örn Ólafsson, attualmente presidente del consiglio di amministrazione della low cost nonché principale azionista della compagnia aerea islandese. «Sono impaziente di ricoprire questo nuovo ruolo - afferma Ólafsson -. Dopo una grande fase di crescita negli ultimi anni sotto la forte guida di Birgir, la società è ora a un punto di svolta. In qualità di maggiore azionista della società, vorrei portare a termine il mio investimento. Conosco molto bene le attività e i dipendenti di Play e vedo ampie opportunità e progetti interessanti per il futuro». [caption id="attachment_463746" align="alignright" width="300"] Birgir Jónsson[/caption] Jónsson ha descritto la sua attività in Play ome una "vera avventura" e ha elogiato la "compagnia aerea low-cost islandese" dopo che è stata costruita in un "tempo relativamente breve". «Un panorama competitivo nell'industria dell'aviazione si tradurrà in tariffe più basse, in una selezione diversificata di destinazioni e in turisti stranieri di valore, il che è particolarmente importante per un'isola come l'Islanda. Play ha ormai lasciato la sua fase di start-up ed è cresciuta fino a diventare una compagnia aerea matura». Jónsson continuerà a lavorare per Play fino al 2 aprile 2024 e rimarrà come consulente della compagnia aerea per i prossimi mesi. In questo inizio 2024 la low cost opera attraverso un network di 40 destinazioni in Europa con cinque aeroporti serviti negli Stati Uniti e in Canada; in flotta ci sono 10 aeromobili, di cui sei A320neo e quattro A321neo. [post_title] => Cambio al vertice di Play: Einar Orn Olafsson è il nuovo ceo della low cost islandese [post_date] => 2024-03-18T13:08:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710767325000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463719 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 10 anni di attività, 16 fra dipendenti e consulenti, una crescita record post Covid e nuovi progetti. Per Volver Viaggi, operatore ligure fondato da Giada Marabotto, è tempo di bilanci ma soprattutto di pianificazioni in linea con le richieste del mercato, fatto di viaggiatori responsabili e molto attenti nello scegliere esperienze ad hoc per le proprie esigenze. «Siamo partite da zero – commenta Giada Marabotto – e cresciute di anno in anno. L’incremento record post Covid ha ricambiato grandi sforzi fatti in un periodo molto difficile. Nei primi tre mesi del 2024 abbiamo quasi raggiunto i 4 milioni di euro di vendite». Sta crescendo a doppia cifra il segmento dei viaggi di gruppo lungo raggio con accompagnatori Volver, grazie alla collaborazione con travel blogger e Influencer. La tendenza è quella di personalizzare perché è il cliente a richiederlo. «Vendiamo pochissimo ‘da catalogo’ e molto su misura – aggiunge Marabotto - il viaggiatore è sempre più informato e desidera esperienze ad hoc per le sue esigenze. Abbiamo una specializzazione per target, più che per destinazione, laddove quasi ognuna delle nostre risorse si dedica a una tipologia specifica di viaggi». L’operatore ha provveduto ad intensificare il back office e l’amministrazione, per garantire un supporto preciso e rapido a chi vende e un controllo di gestione e dei numeri affidabile. «Siamo fieri dei risultati raggiunti e – continua la titolare Volver - specialmente dell’EBITDA, pur essendo consapevoli della difficoltà a crescere come marginalità nel settore. L’obiettivo è vendere meno ma con un margine più alto, dando valore alla nostra consulenza ed esperienza. Di recente ho ricevuto una proposta di acquisto dell’azienda da parte di un importante gruppo quotato in borsa, ma non è questa la direzione che intendo prendere”. Intanto proseguono gli investimenti sul marketing e sul digitale: il 2024 sarà l’anno del restyling del sito web con schede prodotto più accattivanti e innovative, con l’obiettivo di utilizzare in maniera consapevole l’intelligenza artificiale. «Stiamo lavorando sulle prenotazioni anticipate – conclude Marabotto - stiamo già confermando dei viaggi lungo raggio per capodanno 2025 e ci impegnano quotidianamente per alzare il valore medio delle pratiche e la proposta di prodotti rivolti ad un target medio-alto. L’obiettivo 2024 è chiudere l’anno con 5 milioni di volume d’affari ed un tasso di conversione e soddisfazione clienti sempre in crescita. I segmenti principali saranno sicuramente tour di gruppo e viaggi personalizzati lungo raggio, turismo scolastico e incoming”. [post_title] => Volver tour operator, obiettivo crescere e alzare il valore medio delle pratiche [post_date] => 2024-03-18T12:03:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710763393000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una relazione sempre più stretta quella tra Malta Tourism Authority e gli agenti di viaggio: l'ente ha infatti realizzato e portato a termine ben tre fam trip consecutivi a cui hanno partecipato un totale di 19 agenti provenienti da tutta Italia. I viaggi sono stati effettuati in collaborazione con Air Malta, la compagnia di bandiera che cesserà le operazioni il 30 marzo, quando al suo posto entrerà in servizio KM Malta Airlines, che sarà operativo sulle rotte chiave di Catania, Milano Linate e Roma Fiumicino. «Il programma di fam trip appena concluso è un tassello rappresentativo dei progetti che Mta ha studiato per il trade per il 2024 - afferma Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia -. Il nostro supporto agli agenti ed agli operatori punta a coinvolgerli direttamente nel racconto e nella commercializzazione della destinazione, cercando di far conoscere la reale offerta dell’arcipelago, fatta di standard qualitativi alti in termini di servizi e prodotto. Lo storico rapporto che lega l’ente al trade si basa su una fiducia consolidata e duratura che negli anni ha dato proficui risultati e su cui pertanto continuiamo ad investire con entusiasmo». Differenti temi sono stati scelti per i 3 itinerari. Il primo gruppo (19-22 febbraio) partito da Catania si è dedicato ad un programma incentrato sulle offerte per le famiglie ed ha soggiornato nella cittadina di Qawra. L’itinerario è stato studiato per offrire spunti da proporre a famiglie dinamiche che non puntano solo ad una vacanza di mare, mostrando anche strutture ricettive in grado di offrire servizi all-in-one, attività culturali ed esperienze interattive per adulti e bambini. Il secondo gruppo (22-25 febbraio) ha volato da Linate soggiornando a Sliema e ha potuto approfondire meglio i temi active e lifestyle con cenni al segmento luxury. Dato il crescente interesse dell’area metropolitana di Milano per Malta, il programma realizzato per questo secondo gruppo puntava a mostrare quanto Malta sia in linea con le richieste del viaggiatore che cerca un lusso legato ad esperienze autentiche, in connessione con il territorio, capace di combinare eleganti servizi con strutture di qualità ed experience uniche, in equilibrio tra cultura e attività outdoor. Infine, il gruppo in arrivo da Roma (25-28 febbraio) si è concentrato sul binomio mare e cultura facendo base a Qawra. Malta che negli ultimi anni è riuscita ad affrancarsi dal cliché che la idealizzava come una destinazione legata squisitamente ai soggiorni mare, è stata raccontata in questo itinerario come una meta perfetta per un city break tra cultura, natura e storia, con un’offerta ricettiva di alto livello. Il progetto è stato studiato con il fine di raccontare Malta, Gozo e Comino da ogni angolazione. Durante i soggiorni, sono stati realizzati anche diverse site inspection di strutture ricettive localizzate in diverse aree dell’isola, proprio per evidenziare la differenziazione nell’offerta hospitality della dest inazione. [post_title] => Malta rinsalda la relazione con il trade: successo per i tre fam trip da tre città italiane [post_date] => 2024-03-18T11:25:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710761135000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "korea tourism organization" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2286,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lewis Liu Zhaocai, general manager Italy di Hainan Airlines[/caption]\r

\r

Hainan Airlines raddoppia da Milano Malpensa con il decollo, questa mattina, del suo secondo collegamento diretto per la Cina, destinazione Chongqing. La nuova rotta, che si affianca a quella per Shenzhen inaugurata lo scorso settembre, viene operata due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) con un Boeing 787.\r

\r

«Quando abbiamo aperto il volo per Shenzhen - dichiara Lewis Liu Zhaocai, general manager Italy di Hainan Airlines - abbiamo promesso di aumentare la nostra offerta da Milano: ebbene, abbiamo mantenuto quasi subito questa nostra promessa. La rotta per Chongqing è la quarta dall'Italia: si aggiunge infatti alle due già attive da Roma Fiumicino, sempre per Shenzhen e Chongqing. La nostra è la più grande compagnia aerea privata della Cina e opera con una flotta composta principalmente da Boeing 787 ed Airbus A330. Finora abbiamo ripreso e aperto più di 40 rotte internazionali e regionali in partenza da nove città, tra cui Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Guangzhou e Taiyuan. E continueremo a espandere il nostro network in futuro».\r

\r

Sea: la Cina traina la crescita verso l'Asia\r

\r

[caption id=\"attachment_463845\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Andrea Tucci, vp aviation business development Sea[/caption]\r

\r

La Cina si guadagna quindi un ruolo da protagonista tra le destinazioni della rete long haul da Malpensa: «Se pensiamo agli sforzi fatti nel 2019 per convincere i vettori cinesi a investire su Milano, oggi non possiamo che essere soddisfatti - osserva Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea -. Allora avevamo solo 3 destinazioni per la Cina: oggi contiamo 34 frequenze settimanali, 8 destinazioni e 5 compagnie aeree per una crescita del 40% in termini di capacità rispetto al 2019. Di fatto, la Cina traina la crescita sull'Asia con una percentuale del 25%».\r

\r

In questo quadro in espansione, con nuovi vettori e nuove destinazioni, Tucci sottolinea come la crescita si traduca soprattutto nell'aggiunta «di nuovi hub di connettività, che garantiscono il migliore servizio per le reti capillari di collegamento che da lì offrono».\r

\r

Infine, cresce l'intero sistema Milano «che per questa estate conta 188 destinazioni in continuo aumento, con un importante crescita del lungo raggio, come testimonia l’evento di oggi, e ulteriori novità, sempre sul long haul, attese per il 2025».\r

\r

[gallery ids=\"463844,463846,463842\"]\r

","post_title":"Hainan Airlines: taglio del nastro per la Milano-Chongqing, seconda rotta da Malpensa","post_date":"2024-03-19T13:36:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710855416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo aveva già anticipato il direttore commerciale e marketing Stefano Maria Simei lo scorso giugno, quando la struttura era ancora in soft opening, ma ora arriva l'annuncio ufficiale: il prossimo maggio aprirà a Marsa Alam la prima proprietà a marchio Th Group in Egitto. Lo ha rivelato, nel corso della seconda edizione dell’Hotellerie Summit organizzato da Pambianco nella sede della Borsa di Milano, Graziano Debellini: \"Portare all'estero le nostre gestioni è da tempo tra i nostri obiettivi. E in questo ci sta dando una mano anche il nostro tour operator Baobab\", ha spiegato il presidente della compagnia. Th è il infatti già il gruppo leader della montagna italiana, con un fatturato che nel segmento genera più di 50 milioni di euro all'anno. Buona anche la presenza sul mare. \"Ora vogliamo perciò espanderci soprattutto nelle città d'arte italiane ed europee, con il piano di sviluppare a breve anche un prodotto a 5 stelle. Presto faremo dei nuovi annunci\".\r

\r

L'espansione del gruppo è ovviamente supportata dalla presenza di un partner finanziario come Cdp, entrato nella compagine padovana nel 2017: \"Si tratta di un sostegno importante - ha raccontato sempre Debellini -. Fino agli anni 2000 avevamo infatti una buona marginalità. In seguito, prima l'arrivo dell'euro e poi la crisi globale innescata dal fallimento Lehman Brothers ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo quindi deciso di aprire il nostro capitale: nel 2011 è arrivo il gruppo Isa di Trento e sei anni più tardi Cdp: un fondo paziente che mira a valorizzare il territorio e che rimarrà sicuramente con noi almeno fino alle Olimpiadi invernali del 2026. Una prospettiva temporale che ci garantisce una certa sicurezza, al contrario di quello che avviene a volte con alcuni fondi internazionali che vengono da noi più da padroni che da partner\".\r

\r

Oltra alla ristrutturazione e industrializzazione dei processi interni, l'apertura del capitale ha garantito a Th anche una crescita sostanziale dei volumi, passati dai circa 30 milioni di fatturato di inizio millennio ai 187 milioni di euro del 2023 con una marginalità del 4,7% (ebitda margin). La reddittività c'è, insomma, ma non è ancora elevatissima, \"anche se chi consulta i nostri bilanci può vedere moltissimi ammortamenti - ha sottolineato Debellini -. Questo vuol dire che stiamo investendo e crescendo. Sono convinto che nel 2024 assisteremo a delle ottime sorprese. Mi aspetto un ebidta di almeno 10 milioni di euro. In fondo, negli Usa sono abituati ad aspettare cinque o sei anni prima di tirare le somme su una start-up. E noi siamo in linea da questa prospettiva\".","post_title":"Debellini, Th: Cdp garantisce una stabilità sconosciuta a molti fondi stranieri","post_date":"2024-03-19T12:55:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710852934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Organizzazione del turismo della Corea ha nominato Aviareps come suo rappresentante di marketing e pr in Italia e Svezia. Questa partnership strategica mira ad elevare il profilo della Corea del Sud come destinazione turistica di primo piano, attirando più visitatori dall'Italia e dalla Svezia e aumentando la loro spesa e la durata del soggiorno.\r

\r

Questa partnership giunge in un momento cruciale, in cui l'industria dei viaggi guarda alla ripresa e la Corea del Sud punta a posizionarsi come una scelta di punta per i viaggiatori globali. Aviareps sfrutterà la sua vasta esperienza e i suoi approcci innovativi per attuare un piano olistico progettato per stimolare la domanda dei consumatori, aumentare la copertura mediatica sulla destinazione, educare gli agenti di viaggio e aumentare il numero di tour operator che offrono la Corea del Sud come parte del loro portafoglio prodotti.\r

\r

I team di esperti di Aviareps nei mercati locali lavoreranno a stretto contatto con i partner del settore turistico e dei media, assicurando che la destinazione rimanga al centro dell'attenzione dei viaggiatori in cerca di esperienze uniche e arricchenti.\r

\r

","post_title":"Korea tourism organization sigla l'accordo con Aviareps","post_date":"2024-03-19T12:14:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710850471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463808","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un menu speciale per il viaggio inaugurale preparato dagli chef Enrico e Roberto Cerea del ristorante Da Vittorio di Brusaporto, nonché uno spettacolo di droni per festeggiare l'arrivo della Bellissima nel porto do Shanghai. Msc Crociere è la prima compagnia di crociere internazionale a riprendere le operazioni di navigazione dalla Cina da quando è iniziata la pandemia. Oltre alla stessa Shanghai, la nave avrà come homeport Keelung e Shenzhen per tutta l'estate 2024. La programmazione invernale 2024-25 nella regione prevede poi partenza della Splendida da Shenzhen e Xiamen, da dicembre 2024 fino ad aprile 2025, nonché ancora della Bellissima da Shanghai, a partire da gennaio 2025.\r

\r

\"Il primo scalo della Bellissima a Shanghai riafferma il nostro impegno per un mercato che continua a svolgere un ruolo strategico per noi - spiega il ceo di Msc Cruises, Gianni Onorato -. Stiamo rispettando il nostro impegno nel portare nella regione una moderna ammiraglia e siamo pronti a investire ancora in Cina, contribuendo al sostegno dell'economia locale. Vogliamo promuovere lo sviluppo dell'industria delle crociere nella regione, promuovere il turismo culturale e i relativi mercati.\"","post_title":"Il ritorno di Msc in Cina. Si riparte con la Bellissima da Shanghai","post_date":"2024-03-19T10:00:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710842453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet ha inaugurato a Birmingham la sua prima nuova base nel Regno Unito dal 2012 ad oggi: la compagnia vara dunque una nuova stagione di crescita dal mercato britannico.\r

\r

La nuova base, con il posizionamento di tre aeromobili, prevede 140 nuovi posti di lavoro per piloti e membri dell'equipaggio, oltre alla creazione di altri 1.200 posti di lavoro indiretti.\r

\r

«Questa base ci permette di sfruttare le opportunità offerte dalla forte domanda esistente sia per i viaggi di piacere che per quelli d'affari, oltre a far crescere ulteriormente la nostra quota nel mercato dei pacchetti vacanza» ha affermato il ceo della compagnia aerea, Johan Lundgren.\r

\r

Sono 16 le nuove rotte operative da Birmingham, tra cui quelle per Antalya, Sharm el Sheikh, Rodi e Kos.\r

\r

L'espansione porta easyJet ad operare quest'anno un numero di voli nel Regno Unito mai raggiunto prima, con 57 milioni di posti in vendita - un balzo in avanti del 10% rispetto all'operativo dello scorso anno.","post_title":"EasyJet apre una nuova base a Birmingham, la prima nel Regno Unito degli ultimi 12 anni","post_date":"2024-03-19T09:45:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710841533000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways ha lanciato un programma di investimenti multimilionario per rinnovare le attrezzature di supporto a terra all'aeroporto di Heathrow, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 sia in volo sia a terra.\r

\r

La compagnia aerea britannica sostituirà gradualmente i suoi veicoli di terra a Heathrow, come furgoni e automobili, trasportatori di merci e gradini per passeggeri, passando ad alternative ibride o elettriche, ove disponibili. Già oggi, oltre il 90% dei veicoli e delle attrezzature di terra di British Airways a Heathrow sono a zero emissioni elettriche quando vengono utilizzati o guidati (ibridi) o funzionano con carburante a olio vegetale idro-trattato (Hvo).\r

\r

Le iniziative previste includono: sostituzione di oltre 750 attrezzature di terra, tra cui i bowser per il carburante, da combustibile fossile a Hvo; sostituzione di tutti i 20 veicoli a motore diesel per il carico e lo scarico dei container sugli aeromobili con modelli ibridi elettrici; graduale eliminazione di tutti i 38 autobus passeggeri diesel nei prossimi due anni, con 23 che dovrebbero essere completamente elettrici e i restanti 15 che funzionano con carburante Hvo, con un grande parco di ricarica a Heathrow, attualmente in fase di sviluppo.\r

\r

Questi miglioramenti rientrano nell'investimento di 7 miliardi di sterline di British Airways per la trasformazione di molti aspetti della sua attività nei prossimi tre anni. Si basano inoltre sui precedenti miglioramenti apportati a terra dalla compagnia aerea, tra cui l'introduzione di auto elettriche e ibride per guidare i colleghi in volo lungo le carreggiate, l'utilizzo di veicoli di pushback telecomandati, chiamati Mototok, per gli aeromobili a corto raggio e la garanzia che gli aeromobili si colleghino all'elettricità a Heathrow quando sono in sosta per contribuire ad alimentare le luci e l'aria condizionata. ","post_title":"British Airways: investimento multimilionario a Heathrow per la riduzione delle emissioni","post_date":"2024-03-19T09:30:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710840637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463745","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463747\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Einar Orn Olafsson, nuovo ceo di Play[/caption]\r

\r

Passaggio di consegne al vertice di Play: Birgir Jónsson, ceo del vettore islandese dal 2021 (nella foto), lascerà il posto a Einar Örn Ólafsson, attualmente presidente del consiglio di amministrazione della low cost nonché principale azionista della compagnia aerea islandese.\r

\r

«Sono impaziente di ricoprire questo nuovo ruolo - afferma Ólafsson -. Dopo una grande fase di crescita negli ultimi anni sotto la forte guida di Birgir, la società è ora a un punto di svolta. In qualità di maggiore azionista della società, vorrei portare a termine il mio investimento. Conosco molto bene le attività e i dipendenti di Play e vedo ampie opportunità e progetti interessanti per il futuro».\r

\r

[caption id=\"attachment_463746\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Birgir Jónsson[/caption]\r

\r

Jónsson ha descritto la sua attività in Play ome una \"vera avventura\" e ha elogiato la \"compagnia aerea low-cost islandese\" dopo che è stata costruita in un \"tempo relativamente breve\". «Un panorama competitivo nell'industria dell'aviazione si tradurrà in tariffe più basse, in una selezione diversificata di destinazioni e in turisti stranieri di valore, il che è particolarmente importante per un'isola come l'Islanda. Play ha ormai lasciato la sua fase di start-up ed è cresciuta fino a diventare una compagnia aerea matura».\r

\r

Jónsson continuerà a lavorare per Play fino al 2 aprile 2024 e rimarrà come consulente della compagnia aerea per i prossimi mesi.\r

\r

In questo inizio 2024 la low cost opera attraverso un network di 40 destinazioni in Europa con cinque aeroporti serviti negli Stati Uniti e in Canada; in flotta ci sono 10 aeromobili, di cui sei A320neo e quattro A321neo.","post_title":"Cambio al vertice di Play: Einar Orn Olafsson è il nuovo ceo della low cost islandese","post_date":"2024-03-18T13:08:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710767325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 10 anni di attività, 16 fra dipendenti e consulenti, una crescita record post Covid e nuovi progetti.\r

\r

Per Volver Viaggi, operatore ligure fondato da Giada Marabotto, è tempo di bilanci ma soprattutto di pianificazioni in linea con le richieste del mercato, fatto di viaggiatori responsabili e molto attenti nello scegliere esperienze ad hoc per le proprie esigenze.\r

\r

«Siamo partite da zero – commenta Giada Marabotto – e cresciute di anno in anno. L’incremento record post Covid ha ricambiato grandi sforzi fatti in un periodo molto difficile. Nei primi tre mesi del 2024 abbiamo quasi raggiunto i 4 milioni di euro di vendite».\r

Sta crescendo a doppia cifra il segmento dei viaggi di gruppo lungo raggio con accompagnatori Volver, grazie alla collaborazione con travel blogger e Influencer.\r

\r

La tendenza è quella di personalizzare perché è il cliente a richiederlo.\r

«Vendiamo pochissimo ‘da catalogo’ e molto su misura – aggiunge Marabotto - il viaggiatore è sempre più informato e desidera esperienze ad hoc per le sue esigenze. Abbiamo una specializzazione per target, più che per destinazione, laddove quasi ognuna delle nostre risorse si dedica a una tipologia specifica di viaggi».\r

\r

L’operatore ha provveduto ad intensificare il back office e l’amministrazione, per garantire un supporto preciso e rapido a chi vende e un controllo di gestione e dei numeri affidabile.\r

\r

«Siamo fieri dei risultati raggiunti e – continua la titolare Volver - specialmente dell’EBITDA, pur essendo consapevoli della difficoltà a crescere come marginalità nel settore. L’obiettivo è vendere meno ma con un margine più alto, dando valore alla nostra consulenza ed esperienza. Di recente ho ricevuto una proposta di acquisto dell’azienda da parte di un importante gruppo quotato in borsa, ma non è questa la direzione che intendo prendere”.\r

\r

Intanto proseguono gli investimenti sul marketing e sul digitale: il 2024 sarà l’anno del restyling del sito web con schede prodotto più accattivanti e innovative, con l’obiettivo di utilizzare in maniera consapevole l’intelligenza artificiale.\r

\r

«Stiamo lavorando sulle prenotazioni anticipate – conclude Marabotto - stiamo già confermando dei viaggi lungo raggio per capodanno 2025 e ci impegnano quotidianamente per alzare il valore medio delle pratiche e la proposta di prodotti rivolti ad un target medio-alto. L’obiettivo 2024 è chiudere l’anno con 5 milioni di volume d’affari ed un tasso di conversione e soddisfazione clienti sempre in crescita. I segmenti principali saranno sicuramente tour di gruppo e viaggi personalizzati lungo raggio, turismo scolastico e incoming”.","post_title":"Volver tour operator, obiettivo crescere e alzare il valore medio delle pratiche","post_date":"2024-03-18T12:03:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710763393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una relazione sempre più stretta quella tra Malta Tourism Authority e gli agenti di viaggio: l'ente ha infatti realizzato e portato a termine ben tre fam trip consecutivi a cui hanno partecipato un totale di 19 agenti provenienti da tutta Italia.\r

I viaggi sono stati effettuati in collaborazione con Air Malta, la compagnia di bandiera che cesserà le operazioni il 30 marzo, quando al suo posto entrerà in servizio KM Malta Airlines, che sarà operativo sulle rotte chiave di Catania, Milano Linate e Roma Fiumicino.\r

«Il programma di fam trip appena concluso è un tassello rappresentativo dei progetti che Mta ha studiato per il trade per il 2024 - afferma Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia -. Il nostro supporto agli agenti ed agli operatori punta a coinvolgerli direttamente nel racconto e nella commercializzazione della destinazione, cercando di far conoscere la reale offerta dell’arcipelago, fatta di standard qualitativi alti in termini di servizi e prodotto. Lo storico rapporto che lega l’ente al trade si basa su una fiducia consolidata e duratura che negli anni ha dato proficui risultati e su cui pertanto continuiamo ad investire con entusiasmo».\r

Differenti temi sono stati scelti per i 3 itinerari. Il primo gruppo (19-22 febbraio) partito da Catania si è dedicato ad un programma incentrato sulle offerte per le famiglie ed ha soggiornato nella cittadina di Qawra. L’itinerario è stato studiato per offrire spunti da proporre a famiglie dinamiche che non puntano solo ad una vacanza di mare, mostrando anche strutture ricettive in grado di offrire servizi all-in-one, attività culturali ed esperienze interattive per adulti e bambini.\r

Il secondo gruppo (22-25 febbraio) ha volato da Linate soggiornando a Sliema e ha potuto approfondire meglio i temi active e lifestyle con cenni al segmento luxury. Dato il crescente interesse dell’area metropolitana di Milano per Malta, il programma realizzato per questo secondo gruppo puntava a mostrare quanto Malta sia in linea con le richieste del viaggiatore che cerca un lusso legato ad esperienze autentiche, in connessione con il territorio, capace di combinare eleganti servizi con strutture di qualità ed experience uniche, in equilibrio tra cultura e attività outdoor.\r

Infine, il gruppo in arrivo da Roma (25-28 febbraio) si è concentrato sul binomio mare e cultura facendo base a Qawra. Malta che negli ultimi anni è riuscita ad affrancarsi dal cliché che la idealizzava come una destinazione legata squisitamente ai soggiorni mare, è stata raccontata in questo itinerario come una meta perfetta per un city break tra cultura, natura e storia, con un’offerta ricettiva di alto livello.\r

Il progetto è stato studiato con il fine di raccontare Malta, Gozo e Comino da ogni angolazione. Durante i soggiorni, sono stati realizzati anche diverse site inspection di strutture ricettive localizzate in diverse aree dell’isola, proprio per evidenziare la differenziazione nell’offerta hospitality della dest\r

inazione.","post_title":"Malta rinsalda la relazione con il trade: successo per i tre fam trip da tre città italiane","post_date":"2024-03-18T11:25:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710761135000]}]}}