Conto alla rovescia per l’imminente inaugurazione del nuovo porto di Istanbul che già da questo mese dovrebbe accogliere le prime navi da crociera.

Il Galataport ha comportato un investimento di 1,7 miliardi di dollari: la nuova infrastruttura sarà in grado di accogliere 25 milioni di persone ed è stata pensata anche come un luogo di aggregazione per l’intera città, laddove una volta non c’era nulla se non lo sguardo verso il mare.

Questo non sarà soltanto un luogo di arrivo e transito delle navi ma una location ideale dove si incroceranno arte e cultura, gastronomia e shopping, nonché attrazioni e servizi per visitatori e residenti. Tra gli edifici degni di nota anche un nuovo edificio museale progettato da Renzo Piano e ancora il Museo di pittura e scultura della Mimar Sinan Fine Arts University di Istanbul e la Piazza Tophane caratterizzata dalla torre dell’orologio, il simbolo di questa nuova zona.