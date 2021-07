Israele: dal 1° agosto al via gli individuali. C’è aria di ripresa e molto entusiasmo

E’ emozionata Kalanit Goren Perry, finalmente di nuovo ad un evento “in presenza” in qualità di direttore Italia dell’Ente del Turismo Israeliano. «Sono qui da un anno, ma è come se fosse il mio primo mese, vista la pandemia e le limitazioni – spiega ad una affollata platea in conferenza stampa, per presentare le novità 2021 della ripresa dello stato – La situazione in Israele è buona, e siamo pronti a ri accogliere turisti di ogni tipo. Il 18 giugno è giunto il primo piccolo gruppo di turisti e dal 1 agosto si potrà riprendere il viaggio su base individuale».

Ci tiene anche Maria Grazia Falcone a rassicurare i presenti )(ed i loro lettori sulla situazione sanitaria sicura.

«Abbiamo ripreso il calendario degli eventi – spiega Falcone, ancora dell’ufficio da anni – ad esempio si è appena tenuto il Pride, che con una presenza massiccia ed anche una collega italiana, si è recata a Tel Aviv per l’evento, ed è stato bello vedere la ripresa delle attività turistche che tanto stanno mancando al mondo intero».

La situazione in Israele, cosa è cambiato?

«Il 58% della popolazione è vaccinata – prosegue Goren Perry – abbiamo abolito le mascherine all’aperto, anche se ultimamente abbiamo fatto un piccolo passo indietro, abbiamo il sistema scolare totalmente in presenza, l’apertura di tutte le strutture ricreative come cinema, ristoranti, bar a cui si può accedere anche senza green card».

Nel frattempo si stanno realizzando nuove aperture di hotel: Six Sesnes, ad esempio, la nota catena thailandese, che apre una struttura a Shaharut, nell’estremo sud dello stato ebraico, o l’Aabraham hostel a Eilat.

«Di contro si potenziano i cammini, come ad esempio quello da Emmaus al deserto -conclude Falcone – si sono rinnovati alcuni musei, come il Terra Sancta museum o il Museo della torre di David. E ci sono nuovamente eventi in presenza, come è stato il “Pride” della scorsa settimana a Tel Aviv e i prossimi Jerusalem film Festival e Festival dello Joga».

Israele è pronta e voi?