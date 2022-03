Isole Vergini Britanniche: online il nuovo sito dell’ente del turismo

Nuovo sito web per le Isole Vergini Britanniche. All’indirizzo www.bvitourism.com nuovi contenuti visivi di grande impatto e una piattaforma che fornisce una maggiore capacità di promuovere le imprese turistiche locali con descrizioni complete e accurate dei servizi offerti. La British Virgin Islands Tourist Board & Film Commission (BVITB) ha creato un’esperienza digitale moderna e accattivante per la destinazione che punta ad assicurare anche un posizionamento on-line solido e user-friendly per l’ente di promozione turistica. Il nuovo sito viene lanciato in lingua inglese, ma seguiranno versioni in oltre 10 lingue.

I visitatori apprezzeranno la facilità di navigazione e la possibilità di contattare direttamente le imprese. Ulteriori caratteristiche migliorate aiuteranno gli utenti a pianificare accuratamente la loro visita, permettendo di evidenziare le imprese di interesse usando le funzioni di geomarketing del sito. Questa caratteristica chiave della strategia di ottimizzazione del sito web dà alla BVITB la capacità di indirizzare le persone in base alla posizione geografica – un mezzo innovativo per migliorare la portata globale del marketing delle BVI.

“Creare un’esperienza nuova ed eccitante, ma al contempo informativa per tutti i visitatori del sito web del BVITB era la nostra priorità. Questo strumento interattivo consente ai nostri partner del settore del turismo di impegnarsi efficacemente con i potenziali ospiti”, ha affermato Clive McCoy, Director of Tourism. “Questo progetto è iniziato nel 2021 e sono lieto di svelare il sito web all’avanguardia che risponderà alle nostre esigenze per il prossimo futuro”.