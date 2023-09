Isole Cook: online il nuovo sito corporate con novità e strumenti utili al trade Nuovo sito corporate e nuova newsletter: le Isole Cook moltiplicano le iniziative dedicate al trade ulteriori strumenti di informazione e supporto per tour operator e agenti di viaggio, nonché ai media. Si comincia dal sito, già online, che è sito è suddiviso in sezioni che facilitano il reperimento delle informazioni: la prima è Trade & Media e dispone di risorse utili per la vendita, la formazione di agenti di viaggio e staff booking all’interno dei tour operator tra cui brochure in lingua italiana, presentazioni in power point e l’illustrazione del programma di familiarizzazione. In rilievo, il Cook Islands Specialist Program, il training online destinato agli operatori del settore che vogliono approfondire e certificare la propria conoscenza sulla destinazione. Nella sezione Market reports gli agenti di viaggio troveranno statistiche ed analisi su arrivi, social media activity, previsioni, destination development strategy, mentre l’area Market Insights pubblica regolarmente gli esiti dei censimenti dei flussi turistici fungendo da indicatore rispetto alla provenienza e alla tipologia del visitatore della Polinesia Neozelandese. L’ultima sezione è riservata al programma di certificazione qualità – Cook Islands Quality Assured – che certifica la qualità di un prodotto turistico secondo una serie di standard e linee guida stabiliti sulla base del manifesto “Politica del turismo sostenibile e obiettivi quadro delle Isole Cook” e con i criteri del “Global Sustainable Tourism Council”. La lista delle strutture e dei servizi turistici certificati è consultabile nella stessa pagina. Intanto, in Italia ad ottobre verrà lanciato il numero zero della newsletter delle Cook Islands, appuntamento quadrimestrale di aggiornamento che proporrà contenuti freschi e seguirà anche nella veste grafica le linee guida della nuova brand identity incentrata sul turismo responsabile e rigenerativo. Condividi

