Isole Canarie: sono 56 le spiagge premiate con la Bandiera Blu Molte delle spiagge sono in cima alla classifica delle migliori della Spagna, con la differenza rispetto al continente che si può fare un tuffo nelle acque pulite e limpide in mezzo all’Atlantico e sdraiarsi sulla sabbia per rilassarsi e prendere il sole in qualsiasi periodo dell’anno, perché è praticamente sempre bel tempo, grazie al clima con temperature miti e calde. Le spiagge che possono vantare la Bandiera Blu sono esattamente 56, un numero che le classifica tra le regioni con il maggior numero di Bandiere Blu in Europa. Questo garantisce non solo l’eccezionale qualità dell’acqua, ma anche la presenza di eccellenti strutture, servizi e comfort che consentono ai visitatori di rilassarsi e godersi il tempo senza preoccupazioni. Uno degli aspetti più sorprendenti dell’arcipelago è la notevole diversità dei suoi paesaggi costieri. Sulla costa ci sono i villaggi di pescatori e sullo sfondo le montagne color ocra o le foreste di smeraldo; dal mare si scorgono le scogliere e di seguito le dune di sabbia, la varietà è davvero sorprendente. Tra tutte spiccano, ad esempio, a Gran Canaria le spiagge di Las Nieves e Playa de Meloneras; a Lanzarote Las Cucharas; a Fuerteventura, Corralejo e Gran Tarajal; a Tenerife Playa del Duque; a La Palma Bajamar; a La Gomera Playa de Santiago e Playa de la Cueva; infine a El Hierro, Timijiraque. Condividi

