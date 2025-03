Irlanda: inizio d’anno a rilento, pesa il limite passeggeri imposto all’aeroporto di Dublino Un gennaio da 339.000 visitatori stranieri in Irlanda, che hanno generato un fatturato stimato di 214 milioni di euro: numeri in lieve calo rispetto ai dati dello stesso mese 2024, influenzati dai costi per i viaggiatori e dalle conseguenze del tetto massimo di passeggeri imposto all’aeroporto di Dublino, in un contesto macroeconomico incerto. Lo segnala Tourism Ireland spiegando che l’imposizione al numero di passeggeri sullo scalo ha ridotto l’accesso aereo all’isola da mercati chiave per i visitatori in entrata, come ad esempio la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Una riduzione della capacità può anche esercitare una pressione al rialzo sui prezzi. Negli studi condotti da Tourism Ireland all’estero, il 50% del pubblico potenziale ritiene che l’Irlanda sia un buon affare per un viaggio. La percezione del valore è maggiormente messa in discussione in Gran Bretagna e nei mercati dell’Europa continentale. I dati di ricerca online indicano un calo della domanda globale di voli verso l’Europa occidentale e settentrionale all’inizio del 2025, e l’Irlanda riflette questa tendenza più ampia. In prospettiva, il tetto massimo di passeggeri dell’aeroporto di Dublino verrà sospeso per la stagione estiva, che vedrà un aumento della capacità di posti aerei dai mercati a lungo raggio più importanti per la destinazione, tra cui il Nord America. Nel programma di governo si fa riferimento al sostegno per la revisione del tetto massimo a lungo termine, che sarà fondamentale per il turismo. Nel 2024, la spesa dei visitatori stranieri è cresciuta di oltre il 10% rispetto al 2023, per una cifra stimata in 7 miliardi di euro. Ora l’attesa è per il 17 marzo, giorno di San Patrizio, che come da tradizione convoglierà maggiori flussi turistici verso l’Irlanda, con il programma promozionale di Tourism Ireland che si estenderà a Gran Bretagna, Nord America, Europa continentale e Australia. Condividi

Secondo quanto si legge da Il Messaggero, l'indagine era stata avviata dopo il «consistente precludere gli acquisti da parte delle agenzie di viaggio» dei biglietti Ryanair tramite il sito internet della stessa low cost e «nell'offerta di condizioni peggiorative tramite gds, così impedendo e/o ostacolando» le agenzie nella vendita di biglietti aerei della compagnia. Il tutto a scapito di «una concorrenza effettiva nei mercati della vendita dei servizi turistici, a danno delle agenzie di viaggi e con effetti negativi per il benessere dei consumatori che si avvalgono di tali operatori». L'Agcm ha fissato in 30 giorni il termine entro il quale Ryanair potrà presentare «nuovi scritti difensivi e chiedere di essere sentita». [post_title] => L'Antitrust striglia Ryanair: «Informazioni fuorvianti sull'indagine in corso» [post_date] => 2025-03-04T10:27:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741084020000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485765 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dovrebbe entrare in vigore entro fine 2025 la più volte annunciata e altrettante volte rimandata tassa di soggiorno per i turisti stranieri che arrivano in Thailandia. La nuova tempistica è stata annunciata dal ministro del Turismo e dello Sport, Sorawong Thienthong. Il ministro ha spiegato che i viaggiatori stranieri che arrivano in aereo dovranno pagare 300 baht (poco più di 8 dollari), così come è previsto anche per coloro che entreranno nel Paese via terra e via acqua, ma avranno il diritto di entrare più volte nell'arco di 30-60 giorni. Mancano ancora i dettagli sulle modalità di introduzione della tassa, che però secondo Sorawong potrebbe essere integrata con la prossima Thailand Digital Arrival Card (Tdac) per snellire la riscossione delle imposte, che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio. «La tassa di soggiorno può non essere un importo elevato che scoraggerebbe i turisti, ma se la riscossione è complicata, sarà scomoda. Il nostro obiettivo è perciò quello di rendere il processo il più agevole possibile». [post_title] => Thailandia: la tassa di ingresso per i turisti stranieri sarà in vigore entro fine 2025 [post_date] => 2025-03-03T12:26:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741004775000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le associazioni Aiav, Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi hanno scritto all’Autorità garante delle concorrenza e del mercato per segnalare pratiche scorrette dei vettori Air France e KLM. Le due compagnie aeree hanno escluso le agenzie di viaggio dall’acquisto di biglietteria aerea con carte di credito aziendali, per conto dei propri clienti. Sostengono, infatti, come legittima la loro policy di autorizzare, in modo unilaterale, l’acquisto con carte a loro “gradite”. Questa scelta rappresenta una condotta sleale che penalizza il mondo dell’intermediazione, ma anche il consumatore che sceglie di farsi rappresentare da un’agente di viaggio per le proprie scelte di acquisto. La scelta delle compagnie aeree appare ancora di più scorretta se si considera che non vi sono, invece, limitazioni per l’acquisto di biglietti aerei con carte di credito personali. Questa misura limita anche la capacità di spesa del passeggero perché questi ha di solito un plafond di acquisto meno elevato dell’agenzia di viaggio. Si pensi ai viaggi di gruppo, o agli acquisti familiari dove la spesa è molto elevata. Disparità Dichiarano Aiav, Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi: “Comprendiamo che i vettori debbano uniformare le procedure di vendita della biglietteria con le Reso Iata, ma non riteniamo facciano un favore a loro ed al mercato tutto, imponendo regole contrarie agli interessi dei partner e della clientela. La Reso 890 va cambiata. Speriamo che tutti sposino la nostra battaglia e non si creino invece soluzioni di business a costo per le agenzie di viaggio per aggirare il problema, rinunciando a far valere i nostri diritti. Lanciamo questa iniziativa e ci aspettiamo anche l’intervento a nostro fianco delle Associazioni dei consumatori e dell’ABI”. Infine questa operazione crea una disparità tra carte di credito “gradite” e “sgradite” e, considerando il volume delle transazioni interessate, penalizza alcune società emittenti carte di credito a favore di altre, violando il Codice del consumo. Le associazioni chiedono di intervenire immediatamente perché le agenzie di viaggio, per la biglietteria già emessa, si vedono richiedere dalle compagnie, per la pretesa violazione della Reso 890, una penale pari al 5% del prezzo del biglietto, del tutto sproporzionate ed eccessiva, considerando che è 50 volte maggiore della commissione loro riconosciuta che è dello 0,01%. [post_title] => Associazioni contro Air France che non fa usare card aziendali alle adv [post_date] => 2025-03-03T10:33:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740998023000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485698 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ue e turismo. Cattive notizie per le agenzie di viaggio e i tour operator. Il Parlamento europeo ha pubblicato una bozza di relazione sulla direttiva sui viaggi organizzati che ignora le richieste dei rappresentanti del settore e mantiene una serie di modifiche che, se approvate, rappresenteranno un “pericolo per la liquidità” delle società di organizzazione viaggi. In una dichiarazione congiunta, Ectaa ha espresso il loro “sorpreso” per il contenuto del documento, sostenendo che “ignora le serie preoccupazioni sollevate dal settore su aspetti chiave”. Particolarmente preoccupante è il limite del 25% sui pagamenti anticipati per i pacchetti turistici, una misura che “pone un onere aggiuntivo sugli organizzatori, che già offrono garanzie ai clienti in caso di insolvenza”. “La limitazione dei pagamenti anticipati non ridurrebbe quindi il rischio di insolvenza, ma indebolirebbe finanziariamente gli operatori, soprattutto nella prima metà dell’anno”, avvertono le due organizzazioni. Consumatori e adv "Se l'obiettivo è davvero quello di proteggere i consumatori, perché non garantire che i pagamenti anticipati siano protetti in tutti i servizi di viaggio anziché concentrarsi esclusivamente sui tour operator?", si chiede Eric Drésin, segretario generale dell'Ectaa. Un altro aspetto che ha suscitato il rifiuto frontale del settore è la definizione del pacchetto turistico. L'esecutivo dell'UE intende estenderlo anche a due vendite effettuate sullo stesso sito web nell'arco di 72 ore. "Questo approccio crea molta incertezza, poiché le agenzie non saranno in grado di determinare se un servizio di viaggio prenotato è autonomo o parte di un pacchetto prima che siano trascorse 72 ore", hanno osservato. [post_title] => Direttiva Ue: per ora rimane il limite del 25% sui pagamenti anticipati [post_date] => 2025-02-28T13:51:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740750701000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio alla scoperta degli istituti più prestigiosi di Inghilterra e Scozia. Class (Cultural Language Association), in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, presenta un’opportunità dedicata ai docenti, interamente pagabile con la Carta del docente. Il primo viaggio è già in programma dal 6 all'8 marzo, con partenza da Milano o Roma e include tre diversi tour in Inghilterra e Scozia. L'esperienza offrirà agli insegnanti l'occasione di approfondire il sistema educativo britannico da una prospettiva pratica e orientativa, esplorando le sue eccellenze e le numerose opportunità di studio e mobilità internazionale pensate per gli studenti. Ma la collaborazione tra Class e Trinity Viaggi Studio si declina anche in altre offerte riservate agli insegnanti, tra cui corsi di aggiornamento per chi che desidera fare un soggiorno studio all’estero usufruendo della stessa Carta del docente. Le destinazioni includono la University of Essex di Colchester (luglio, durata otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite), il Newbattle Abbey College di Edimburgo (agosto. durata: otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite); Londra (luglio. Durata otto giorni / sette notti, sistemazione in residence); tre proposte differenti infine su Dublino tra luglio e agosto, per soggiorni sempre di otto giorni / sette notti con sistemazione in residence. [post_title] => Trinity ViaggiStudio e Class: proposte dedicate agli insegnanti con Carta del docente [post_date] => 2025-02-27T12:09:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740658182000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485581 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due nuovi safari camp di lusso per il gruppo Marriott International: il The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp e il Jw Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp sono il frutto di una doppia firma, rispettivamente con Lazizi Mara Limited e Lazizi Solio Limited, entrambi parte della Lazizi Group of Companies. “A fronte del successo riscontrato finora nel nostro portfolio di luxury safari in Africa e della crescente domanda di alloggi outdoor ed esperienze di ospitalità non convenzionali (il Jw Marriott Masai Mara Lodge è stato inaugurato nel 2023, ndr), la firma di questi accordi con Lazi Group of Companies segna un'altra pietra miliare nella nostra crescita”, racconta Jerome Briet, chief development officer, per Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International. Con la sua apertura prevista per agosto 2025, The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp sarà situato nella regione dell’Africa sub-sahariana. La struttura sorgerà nel cuore della riserva nazionale del Masai Mara. Offrirà 20 suite in tenda, tra cui una suite presidenziale con quattro camere da letto, ciascuna dotata di un’area living, una lounge privata, una plunge pool a sfioro e docce sia interne sia esterne. I piani prevedono esperienze culinarie in diversi ambienti, tra cui un ristorante multi-cuisine con una selezionata cantina di vini, una terrazza panoramica per l’osservazione delle stelle e un autentico boma sudafricano, dove gli ospiti possono gustare cene intorno al fuoco, ascoltare racconti della cultura locale e immergersi nell’atmosfera della savana. La struttura includerà anche una spa e centro benessere, una palestra all’aperto, una piscina, un discovery hub, una map room e uno studio fotografico. Gli ospiti potranno vivere Game drive esclusivi su misura, oltre a esperienze culturali personalizzate per immergersi nella bellezza e nelle tradizioni del Masai Mara. Previsto in apertura all'inizio del 2026, il Jw Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp sorgerà nella Solio Game Reserve. Il campo sarà composto da 20 tende-lodge, tra cui due suite, ciascuna con due camere da letto e dotate di piscina privata. Il progetto include vari spazi dedicati al benessere, tra cui il Jw Garden. L’offerta gastronomica comprenderà quattro esperienze culinarie, compresi un ristorante tradizionale e uno panoramico sulla terrazza. Inoltre, la struttura ospiterà anche una Spa by Jw, una piscina, un centro fitness, una conservancy house, una stalla per cavalli, una boutique e un rifugio per osservare gli animali. Gli ospiti potranno scegliere tra una vasta gamma di attività, tra cui safari a cavallo, safari notturni, passeggiate guidate nella natura, escursioni in quad attraverso le pianure di Solio e visite a un orfanotrofio privato per rinoceronti. [post_title] => In arrivo due nuovi safari camp per Marriott International [post_date] => 2025-02-27T11:23:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740655399000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot Polish Airlines chiude il 2024 con 10,7 milioni di passeggeri trasportati, un utile operativo di 195 milioni di euro e un profitto netto di 167 milioni di euro. La compagnia segnala che i risultati rappresentano il secondo risultato finanziario più alto degli ultimi decenni: i ricavi si sono attestati a 2,5 miliardi di euro. Nonostante l'aumento della concorrenza sul mercato e la riduzione dei prezzi dei biglietti, la compagnia aerea ha mantenuto un margine di profitto operativo dell'8,1%. Secondo la compagnia aerea polacca, questo risultato è stato raggiunto grazie alla «gestione attiva del network, alla massimizzazione dei ricavi unitari, al rigoroso controllo dei costi e all'utilizzo efficace delle opportunità offerte dal mercato dei voli charter, nonostante l'aumento dei costi di servizio». Il segmento charter ha rappresentato 1,3 milioni di passeggeri, con un aumento del 18,5% rispetto all'anno precedente, su un totale di 10,7 milioni trasportati dal vettore. Sempre lo scorso anno la compagnia ha effettuato due importanti investimenti: la costruzione di una nuova business lounge a Chicago e l'ampliamento e la ristrutturazione della business lounge Lot Polonez all'aeroporto di Varsavia. [post_title] => Lot Polish Airlines: il 2024 è uno dei migliori esercizi della storia della compagnia [post_date] => 2025-02-27T10:59:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740653995000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485567 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha ottenuto il via libera dal governo australiano per l'acquista del 25% delle quote di Virgin Australia dalla società di private equity statunitense Bain Capital. L'accordo, secondo quanto annunciato dal ministro del Tesoro, Jim Chalmers, porterà all'offerta di un maggior numero di voli e creerà più posti di lavoro, rafforzando la competitività nel settore. L'operazione segue il via libera della Commissione australiana sulla concorrenza ad un'alleanza quinquennale tra le due compagnie che assicurerà 28 collegamenti settimanali fra Doha e le città australiane di Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. Tra le condizioni imposte, la rappresentanza australiana nel consiglio di amministrazione della Virgin. [post_title] => Qatar Airways ottiene il via libera per l'acquisizione del 25% di Virgin Australia [post_date] => 2025-02-27T10:09:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740650982000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "irlanda inizio danno a rilento pesa il limite passeggeri imposto allaeroporto di dublino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1241,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un gennaio da 339.000 visitatori stranieri in Irlanda, che hanno generato un fatturato stimato di 214 milioni di euro: numeri in lieve calo rispetto ai dati dello stesso mese 2024, influenzati dai costi per i viaggiatori e dalle conseguenze del tetto massimo di passeggeri imposto all'aeroporto di Dublino, in un contesto macroeconomico incerto.\r

\r

Lo segnala Tourism Ireland spiegando che l'imposizione al numero di passeggeri sullo scalo ha ridotto l'accesso aereo all'isola da mercati chiave per i visitatori in entrata, come ad esempio la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Una riduzione della capacità può anche esercitare una pressione al rialzo sui prezzi.\r

\r

Negli studi condotti da Tourism Ireland all'estero, il 50% del pubblico potenziale ritiene che l'Irlanda sia un buon affare per un viaggio. La percezione del valore è maggiormente messa in discussione in Gran Bretagna e nei mercati dell'Europa continentale. I dati di ricerca online indicano un calo della domanda globale di voli verso l'Europa occidentale e settentrionale all'inizio del 2025, e l'Irlanda riflette questa tendenza più ampia.\r

\r

In prospettiva, il tetto massimo di passeggeri dell'aeroporto di Dublino verrà sospeso per la stagione estiva, che vedrà un aumento della capacità di posti aerei dai mercati a lungo raggio più importanti per la destinazione, tra cui il Nord America. Nel programma di governo si fa riferimento al sostegno per la revisione del tetto massimo a lungo termine, che sarà fondamentale per il turismo.\r

\r

Nel 2024, la spesa dei visitatori stranieri è cresciuta di oltre il 10% rispetto al 2023, per una cifra stimata in 7 miliardi di euro. \r

\r

Ora l'attesa è per il 17 marzo, giorno di San Patrizio, che come da tradizione convoglierà maggiori flussi turistici verso l'Irlanda, con il programma promozionale di Tourism Ireland che si estenderà a Gran Bretagna, Nord America, Europa continentale e Australia. ","post_title":"Irlanda: inizio d'anno a rilento, pesa il limite passeggeri imposto all'aeroporto di Dublino","post_date":"2025-03-04T13:08:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1741093695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora testa a testa fra l'Antitrust e Ryanair: questa volta l'autorità di controllo dei mercati accusa la low cost di aver fornito «informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in esito alle richieste» dell'Agcm del dicembre 2023, sul potenziate «abuso di posizione dominante».\r

\r

Secondo quanto si legge da Il Messaggero, l'indagine era stata avviata dopo il «consistente precludere gli acquisti da parte delle agenzie di viaggio» dei biglietti Ryanair tramite il sito internet della stessa low cost e «nell'offerta di condizioni peggiorative tramite gds, così impedendo e/o ostacolando» le agenzie nella vendita di biglietti aerei della compagnia.\r

\r

Il tutto a scapito di «una concorrenza effettiva nei mercati della vendita dei servizi turistici, a danno delle agenzie di viaggi e con effetti negativi per il benessere dei consumatori che si avvalgono di tali operatori».\r

\r

L'Agcm ha fissato in 30 giorni il termine entro il quale Ryanair potrà presentare «nuovi scritti difensivi e chiedere di essere sentita».","post_title":"L'Antitrust striglia Ryanair: «Informazioni fuorvianti sull'indagine in corso»","post_date":"2025-03-04T10:27:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741084020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dovrebbe entrare in vigore entro fine 2025 la più volte annunciata e altrettante volte rimandata tassa di soggiorno per i turisti stranieri che arrivano in Thailandia. La nuova tempistica è stata annunciata dal ministro del Turismo e dello Sport, Sorawong Thienthong.\r

\r

Il ministro ha spiegato che i viaggiatori stranieri che arrivano in aereo dovranno pagare 300 baht (poco più di 8 dollari), così come è previsto anche per coloro che entreranno nel Paese via terra e via acqua, ma avranno il diritto di entrare più volte nell'arco di 30-60 giorni.\r

\r

Mancano ancora i dettagli sulle modalità di introduzione della tassa, che però secondo Sorawong potrebbe essere integrata con la prossima Thailand Digital Arrival Card (Tdac) per snellire la riscossione delle imposte, che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio.\r

\r

«La tassa di soggiorno può non essere un importo elevato che scoraggerebbe i turisti, ma se la riscossione è complicata, sarà scomoda. Il nostro obiettivo è perciò quello di rendere il processo il più agevole possibile».","post_title":"Thailandia: la tassa di ingresso per i turisti stranieri sarà in vigore entro fine 2025","post_date":"2025-03-03T12:26:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1741004775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le associazioni Aiav, Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi hanno scritto all’Autorità garante delle concorrenza e del mercato per segnalare pratiche scorrette dei vettori Air France e KLM.\r

Le due compagnie aeree hanno escluso le agenzie di viaggio dall’acquisto di biglietteria aerea con carte di credito aziendali, per conto dei propri clienti. Sostengono, infatti, come legittima la loro policy di autorizzare, in modo unilaterale, l’acquisto con carte a loro “gradite”. Questa scelta rappresenta una condotta sleale che penalizza il mondo dell’intermediazione, ma anche il consumatore che sceglie di farsi rappresentare da un’agente di viaggio per le proprie scelte di acquisto.\r

La scelta delle compagnie aeree appare ancora di più scorretta se si considera che non vi sono, invece, limitazioni per l’acquisto di biglietti aerei con carte di credito personali.\r

Questa misura limita anche la capacità di spesa del passeggero perché questi ha di solito un plafond di acquisto meno elevato dell’agenzia di viaggio. Si pensi ai viaggi di gruppo, o agli acquisti familiari dove la spesa è molto elevata.\r

\r

Disparità\r

Dichiarano Aiav, Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi: “Comprendiamo che i vettori debbano uniformare le procedure di vendita della biglietteria con le Reso Iata, ma non riteniamo facciano un favore a loro ed al mercato tutto, imponendo regole contrarie agli interessi dei partner e della clientela. La Reso 890 va cambiata. Speriamo che tutti sposino la nostra battaglia e non si creino invece soluzioni di business a costo per le agenzie di viaggio per aggirare il problema, rinunciando a far valere i nostri diritti. Lanciamo questa iniziativa e ci aspettiamo anche l’intervento a nostro fianco delle Associazioni dei consumatori e dell’ABI”.\r

Infine questa operazione crea una disparità tra carte di credito “gradite” e “sgradite” e, considerando il volume delle transazioni interessate, penalizza alcune società emittenti carte di credito a favore di altre, violando il Codice del consumo.\r

Le associazioni chiedono di intervenire immediatamente perché le agenzie di viaggio, per la biglietteria già emessa, si vedono richiedere dalle compagnie, per la pretesa violazione della Reso 890, una penale pari al 5% del prezzo del biglietto, del tutto sproporzionate ed eccessiva, considerando che è 50 volte maggiore della commissione loro riconosciuta che è dello 0,01%. \r

","post_title":"Associazioni contro Air France che non fa usare card aziendali alle adv","post_date":"2025-03-03T10:33:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1740998023000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ue e turismo. Cattive notizie per le agenzie di viaggio e i tour operator. Il Parlamento europeo ha pubblicato una bozza di relazione sulla direttiva sui viaggi organizzati che ignora le richieste dei rappresentanti del settore e mantiene una serie di modifiche che, se approvate, rappresenteranno un “pericolo per la liquidità” delle società di organizzazione viaggi. \r

\r

In una dichiarazione congiunta, Ectaa ha espresso il loro “sorpreso” per il contenuto del documento, sostenendo che “ignora le serie preoccupazioni sollevate dal settore su aspetti chiave”.\r

\r

Particolarmente preoccupante è il limite del 25% sui pagamenti anticipati per i pacchetti turistici, una misura che “pone un onere aggiuntivo sugli organizzatori, che già offrono garanzie ai clienti in caso di insolvenza”. “La limitazione dei pagamenti anticipati non ridurrebbe quindi il rischio di insolvenza, ma indebolirebbe finanziariamente gli operatori, soprattutto nella prima metà dell’anno”, avvertono le due organizzazioni.\r

Consumatori e adv\r

\"Se l'obiettivo è davvero quello di proteggere i consumatori, perché non garantire che i pagamenti anticipati siano protetti in tutti i servizi di viaggio anziché concentrarsi esclusivamente sui tour operator?\", si chiede Eric Drésin, segretario generale dell'Ectaa.\r

\r

Un altro aspetto che ha suscitato il rifiuto frontale del settore è la definizione del pacchetto turistico. L'esecutivo dell'UE intende estenderlo anche a due vendite effettuate sullo stesso sito web nell'arco di 72 ore. \"Questo approccio crea molta incertezza, poiché le agenzie non saranno in grado di determinare se un servizio di viaggio prenotato è autonomo o parte di un pacchetto prima che siano trascorse 72 ore\", hanno osservato.\r

\r

","post_title":"Direttiva Ue: per ora rimane il limite del 25% sui pagamenti anticipati","post_date":"2025-02-28T13:51:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740750701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio alla scoperta degli istituti più prestigiosi di Inghilterra e Scozia. Class (Cultural Language Association), in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, presenta un’opportunità dedicata ai docenti, interamente pagabile con la Carta del docente. Il primo viaggio è già in programma dal 6 all'8 marzo, con partenza da Milano o Roma e include tre diversi tour in Inghilterra e Scozia. L'esperienza offrirà agli insegnanti l'occasione di approfondire il sistema educativo britannico da una prospettiva pratica e orientativa, esplorando le sue eccellenze e le numerose opportunità di studio e mobilità internazionale pensate per gli studenti.\r

\r

Ma la collaborazione tra Class e Trinity Viaggi Studio si declina anche in altre offerte riservate agli insegnanti, tra cui corsi di aggiornamento per chi che desidera fare un soggiorno studio all’estero usufruendo della stessa Carta del docente. Le destinazioni includono la University of Essex di Colchester (luglio, durata otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite), il Newbattle Abbey College di Edimburgo (agosto. durata: otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite); Londra (luglio. Durata otto giorni / sette notti, sistemazione in residence); tre proposte differenti infine su Dublino tra luglio e agosto, per soggiorni sempre di otto giorni / sette notti con sistemazione in residence.","post_title":"Trinity ViaggiStudio e Class: proposte dedicate agli insegnanti con Carta del docente","post_date":"2025-02-27T12:09:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740658182000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due nuovi safari camp di lusso per il gruppo Marriott International: il The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp e il Jw Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp sono il frutto di una doppia firma, rispettivamente con Lazizi Mara Limited e Lazizi Solio Limited, entrambi parte della Lazizi Group of Companies. “A fronte del successo riscontrato finora nel nostro portfolio di luxury safari in Africa e della crescente domanda di alloggi outdoor ed esperienze di ospitalità non convenzionali (il Jw Marriott Masai Mara Lodge è stato inaugurato nel 2023, ndr), la firma di questi accordi con Lazi Group of Companies segna un'altra pietra miliare nella nostra crescita”, racconta Jerome Briet, chief development officer, per Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International.\r

\r

Con la sua apertura prevista per agosto 2025, The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp sarà situato nella regione dell’Africa sub-sahariana. La struttura sorgerà nel cuore della riserva nazionale del Masai Mara. Offrirà 20 suite in tenda, tra cui una suite presidenziale con quattro camere da letto, ciascuna dotata di un’area living, una lounge privata, una plunge pool a sfioro e docce sia interne sia esterne. I piani prevedono esperienze culinarie in diversi ambienti, tra cui un ristorante multi-cuisine con una selezionata cantina di vini, una terrazza panoramica per l’osservazione delle stelle e un autentico boma sudafricano, dove gli ospiti possono gustare cene intorno al fuoco, ascoltare racconti della cultura locale e immergersi nell’atmosfera della savana. La struttura includerà anche una spa e centro benessere, una palestra all’aperto, una piscina, un discovery hub, una map room e uno studio fotografico. Gli ospiti potranno vivere Game drive esclusivi su misura, oltre a esperienze culturali personalizzate per immergersi nella bellezza e nelle tradizioni del Masai Mara.\r

\r

Previsto in apertura all'inizio del 2026, il Jw Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp sorgerà nella Solio Game Reserve. Il campo sarà composto da 20 tende-lodge, tra cui due suite, ciascuna con due camere da letto e dotate di piscina privata. Il progetto include vari spazi dedicati al benessere, tra cui il Jw Garden. L’offerta gastronomica comprenderà quattro esperienze culinarie, compresi un ristorante tradizionale e uno panoramico sulla terrazza. Inoltre, la struttura ospiterà anche una Spa by Jw, una piscina, un centro fitness, una conservancy house, una stalla per cavalli, una boutique e un rifugio per osservare gli animali. Gli ospiti potranno scegliere tra una vasta gamma di attività, tra cui safari a cavallo, safari notturni, passeggiate guidate nella natura, escursioni in quad attraverso le pianure di Solio e visite a un orfanotrofio privato per rinoceronti.","post_title":"In arrivo due nuovi safari camp per Marriott International","post_date":"2025-02-27T11:23:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740655399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines chiude il 2024 con 10,7 milioni di passeggeri trasportati, un utile operativo di 195 milioni di euro e un profitto netto di 167 milioni di euro. La compagnia segnala che i risultati rappresentano il secondo risultato finanziario più alto degli ultimi decenni: i ricavi si sono attestati a 2,5 miliardi di euro.\r

\r

Nonostante l'aumento della concorrenza sul mercato e la riduzione dei prezzi dei biglietti, la compagnia aerea ha mantenuto un margine di profitto operativo dell'8,1%. Secondo la compagnia aerea polacca, questo risultato è stato raggiunto grazie alla «gestione attiva del network, alla massimizzazione dei ricavi unitari, al rigoroso controllo dei costi e all'utilizzo efficace delle opportunità offerte dal mercato dei voli charter, nonostante l'aumento dei costi di servizio».\r

\r

Il segmento charter ha rappresentato 1,3 milioni di passeggeri, con un aumento del 18,5% rispetto all'anno precedente, su un totale di 10,7 milioni trasportati dal vettore. Sempre lo scorso anno la compagnia ha effettuato due importanti investimenti: la costruzione di una nuova business lounge a Chicago e l'ampliamento e la ristrutturazione della business lounge Lot Polonez all'aeroporto di Varsavia.","post_title":"Lot Polish Airlines: il 2024 è uno dei migliori esercizi della storia della compagnia","post_date":"2025-02-27T10:59:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740653995000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha ottenuto il via libera dal governo australiano per l'acquista del 25% delle quote di Virgin Australia dalla società di private equity statunitense Bain Capital. \r

\r

\r

\r

L'accordo, secondo quanto annunciato dal ministro del Tesoro, Jim Chalmers, porterà all'offerta di un maggior numero di voli e creerà più posti di lavoro, rafforzando la competitività nel settore.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

L'operazione segue il via libera della Commissione australiana sulla concorrenza ad un'alleanza quinquennale tra le due compagnie che assicurerà 28 collegamenti settimanali fra Doha e le città australiane di Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. Tra le condizioni imposte, la rappresentanza australiana nel consiglio di amministrazione della Virgin.\r

\r

\r

","post_title":"Qatar Airways ottiene il via libera per l'acquisizione del 25% di Virgin Australia","post_date":"2025-02-27T10:09:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740650982000]}]}}