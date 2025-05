Irlanda dell’Ovest chiama Italia: volo diretto su Knock e il meglio della Wild Atlantic Way Ovest dell’Irlanda protagonista del workshop organizzato da Turismo Irlandese, in collaborazione con Ireland West Airport che è stata occasione per promuovere il collegamento aereo tra Milano Bergamo e Knock. Diciassette aziende della filiera turistica irlandese, dagli hotel alle distillerie, dalle attività all’aperto ad attrazioni turistiche sono stati protagonisti di un faccia a faccia con i principali tour operator e agenti di viaggio italiani, durante l’evento di networking che si è concluso con una degustazione di prodotti irlandesi, preparati da Good Food Ireland. Tourism Ireland mira a supportare in modo sostenibile le economie delle comunità in tutta l’isola, aumentando le entrate in bassa stagione con l’obiettivo di raggiungere un +6,5% all’anno entro il 2030. Un elemento chiave di questa strategia prevede la collaborazione con aeroporti e compagnie aeree regionali per promuovere voli che portino i visitatori direttamente nelle regioni meno battute dal turismo. «Siamo lieti di collaborare con l’aeroporto di Ireland West Airport, Good Food Ireland e i nostri partner del settore turistico per evidenziare la facilità di accesso da Milano Bergamo a Knock con Ryanair – ha commentato Marcella Ercolini, responsabile Italia di Turismo Irlandese (nella foto) -, nonché alcune delle numerose attrazioni da vedere e fare lungo la splendida Wild Atlantic Way. Il nostro obiettivo è quello di ispirare i turisti a scegliere l’Irlanda e supportare in modo sostenibile le economie e le comunità locali, incrementando le prenotazioni di voli verso aeroporti regionali come l’Ireland West Airport». Condividi

