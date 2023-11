Irlanda del Nord: nuova strategia per rilanciare l’industria turistica Incentivare i turisti a scegliere soggiorni più lunghi e, di conseguenza, ad aumentare la spesa media degli stessi: questo in estrema sintesi l’obiettivo principe della nuova strategia turistica dell’Irlanda del Nord, che mira ad accrescere il valore dell’industria turistica fino al 75% nell’arco dei prossimi dieci anni. Il Dipartimento per l’Economia, che ha redatto la bozza della strategia, evidenzia che quest’anno il numero di visitatori raggiungerà il 90% dei livelli del 2019. Sempre nel 2019, la spesa turistica annuale in Irlanda del Nord ha raggiunto per la prima volta il miliardo di sterline. Il settore ha poi subito una forte contrazione a causa della pandemia, prima di centrare una parziale ripresa. «La nostra attenzione non si concentrerà sull’aumentare il numero dei visitatori, quanto più sull’incentivare i turisti a trattenersi più a lungo nel Paese, a fruire di più prodotti turistici e quindi a spendere di più». Il piano propone di concentrare le risorse su quattro mercati chiave: il mercato interno dell‘Irlanda del Nord, la Gran Bretagna, la Repubblica d’Irlanda e il Nord America.

Il dipartimento ha dichiarato che questi mercati sono stati scelti per la loro “portata, il valore, il potenziale di crescita e la probabile propensione a considerare l’Irlanda del Nord come meta di vacanza”.

La strategia mira anche a fare dell'Irlanda del Nord una destinazione da vivere lungo tutto l'anno e a diffondere la spesa turistica al di fuori dei tradizionali punti di interesse turistico.

