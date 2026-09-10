Inghilterra: ai sindaci la facoltà di introdurre una tassa turistica sui pernottamenti Il governo britannico valuta la possibilità di insignire i sindaci inglesi del potere di introdurre una tassa sui pernottamenti dei turisti. Nello specifico, ai leader locali sarebbe consentito applicare una tassa turistica senza limiti massimi, calcolata in percentuale sul costo di hotel, bed and breakfast e altre tipologie di alloggio, anziché come importo forfettario. Secondo quanto riferisce Bbc, i rappresentanti del settore ricettivo hanno già avvertito che l’iniziativa potrebbe creare problemi al turismo domestico in Inghilterra e in primis a risentirne sarebbero le famiglie. Il governo ritiene però improbabile che i sindaci rendano la tassa eccessivamente onerosa, dato che le vacanze a basso budget sarebbero tutelate dal fatto che non si tratta di un importo forfettario. L’idea di una tassa turistica era già stata proposta per la prima volta dall’ex primo ministro Keir Starmer, lo scorso novembre, ed è simile a iniziative già in vigore in Scozia e in altre destinazioni europee. Una fonte governativa ha affermato che «spetterà ai leader locali e agli elettori locali» in Inghilterra «decidere cosa è giusto per la propria zona». Condividi

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La chiusura della manifestazione, domenica 13 settembre alle ore 20.00, è affidata al suggestivo concerto di Irene Fornaciari e Federico Biagetti.\r

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Tanti gli eventi in programma, dai boat tour ai laboratori per bambini fino alla mostra d’arte a cura del collettivo The Spezziner. Per l’occasione sono previsti anche battelli in partenza dalla Spezia grazie alla collaborazione con il Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre e Golfo dei Poeti. Inoltre, durante le giornate di Mytiliade, Pandora, imbarcazione di Vela Tradizionale A.S.D., sarà attraccata e pronta ad accogliere a bordo bambini e bambine per un piccolo viaggio alla scoperta della vela tradizionale e della vita di mare.\r

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«Mytiliade – dichiara il sindaco di Lerici Marco Russo - È soprattutto un'occasione per raccontare Lerici all'interno di un contesto più ampio, quello mediterraneo, con cui condividiamo molto più di quanto immaginiamo: prodotti, tradizioni, economie, mestieri e comunità che, pur appartenendo a territori diversi, si ritrovano anche attorno alla tavola e al rapporto con il mare. Attraverso la gastronomia e la valorizzazione dei nostri saperi vogliamo quindi rafforzare il posizionamento di Lerici come città mediterranea, capace di dialogare con altre realtà, di accogliere e di raccontare la propria identità aprendosi al mondo. I muscoli diventano così il punto di partenza di un viaggio che parla di mare, di persone, di lavoro e di cultura».","post_title":"Mytiliade 2026, dall’11 al 13 settembre Lerici racconta il Mediterraneo tra sapori ed esperienze","post_date":"2026-09-09T10:39:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788950372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air amplia sensibilmente l'operativo voli da Tel Aviv, con il ripristino di cinque rotte e l'aumento delle frequenze su una serie di collegamenti già esistenti in tutta Europa.\r

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La low cost ungherese introdurrà cinque voli settimanali per Londra Gatwick, quattro per Catania, tre per Venezia, due per Cluj e due per Iasi.\r

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Il potenziamento del numero dei voli sulle rotte esistente prevede invece: i collegamenti per Budapest passeranno da 14 a 21 voli a settimana, quelli per Bratislava da cinque a sette e quelli per Roma da 12 a 14. I voli per Milano raddoppieranno da sette a 14 a settimana, mentre quelli per Napoli passeranno da cinque a sette e quelli per Bucarest da 11 a 14.\r

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Wizz Air sta inoltre aumentando i collegamenti per Sofia da sei a sette voli settimanali, per Verona da due a tre, per Atene da cinque a sette, per Vilnius da due a quattro e per Varsavia da quattro a cinque.\r

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","post_title":"Wizz Air ripristina rotte da Tel Aviv, incluse quelle per Catania e Venezia","post_date":"2026-09-08T10:26:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788863190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" International e LG Electronics hanno annunciato una collaborazione strategica a lungo termine volta a migliorare l'esperienza dei clienti, a partire da una piattaforma cloud dedicata all'intrattenimento e alle tecnologie in camera.\r

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Marriott prevede di adottare la piattaforma, sviluppata congiuntamente, in tutte le strutture aderenti del proprio portafoglio; l'iniziativa introdurrà un approccio moderno all'intrattenimento in camera e porrà le basi per la gestione dei dispositivi e per esperienze connesse per gli ospiti in tutte le strutture Marriott.\r

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\"La nostra collaborazione con LG riflette l'impegno di Marriott nello sviluppo di tecnologie in grado di elevare l'esperienza dei clienti in tutto il nostro portafoglio\", ha dichiarato Drew Pinto, executive vice president e chief revenue and technology officer di Marriott International. \"Combinando le competenze di LG nell'ambito dei dispositivi connessi con l'esperienza di Marriott nell'ospitalità e la sua piattaforma aziendale, stiamo creando un'esperienza in camera più fluida e personalizzata, aiutando al contempo i team degli hotel a operare con maggiore efficienza. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la creazione di un ecosistema tecnologico più intelligente, capace di evolversi di pari passo con le esigenze dei nostri ospiti\".","post_title":"Marriott stringe un accordo strategico a lungo termine con LG Electronics","post_date":"2026-09-07T12:05:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788782751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In arrivo il regolamento dell’Ue per limitare gli affitti brevi. Si chiama Affordable Housing Act ed è il regolamento scritto dalla Commissione europea per affrontare la crisi degli affitti e del caro-prezzi delle abitazioni. La bozza del documento, che stabilisce i requisiti che definiscono le aree sotto stress abitativo, sarà presentata il 9 settembre da Palazzo Berlaymont.\r

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Un’iniziativa europea che, però, non viene vista di buon occhio dall’Associazione italiana gestori affitti brevi: “Se i sindaci avranno il potere di introdurre restrizioni alle locazioni brevi, l'Italia rischia di perdere milioni di posti letto e milioni di arrivi a vantaggio di altri Paesi europei”, si legge in una nota dell’Aigab. \r

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Naturalmente l'Associazione non pensa alle città, al loro benessere, al fatto che ci sono migliaia di case che non sono disponibili sul mercato degli affitti normali. Che di conseguenza ci sono migliaia e migliaia di giovani e di famiglie che non trovano case da affittare, creando un problema enorme di vita reale, e non di vita turistica. \r

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Se il regolamento europea cercherà di razionalizzare questo mercato senza regole, noi lo appoggeremo. Bisogna prima pensare alla comunità, poi al singolo. Il singolo senza comunità non è nessuno.","post_title":"L'Ue studia un regolamento per limitare gli affitti brevi. Bene","post_date":"2026-09-07T09:54:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788774845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521274","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un piano di investimenti da 64 milioni di euro: è quello annunciato per l'Aeroporto dello Stretto dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro e dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, insieme al nuovo presidente di Sacal. Obiettivo: \"proiettare Reggio e la sua area metropolitana al futuro e farlo in maniera stabile\".\r

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Come si legge dall'Ansa, nei 64 milioni di interventi rientrano la nuova area partenze (36 milioni); l'adeguamento funzionale del distaccamento aeroportuale dei Vigili del fuoco (2,5 milioni); demolizione di ruderi e manufatti pericolosi con riqualifica della intera area antistante la struttura aeroportuale (3,5 milioni); riqualifica della pavimentazione dell'area di movimento aeromobili (3,5 milioni); riqualifica ambientale dell'area a valle dello scalo, prospiciente il mare (3,5 milioni); interventi per security e la digitalizzazione dell'intero aeroporto (5 milioni); e infine gli interventi di riqualificazione dell'intera viabilità di accesso e transito prospiciente lo scalo, per la quale sono destinati quasi 8 milioni.\r

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Vigna ha poi evidenziato come lo scalo \"passerà dalle 36 rotazioni dello scorso inverno alle 43 di quest'anno, con una offerta di 30.000 posti in più rispetto alla passata stagione\".\r

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\"Per creare turismo non serve solo uno scalo efficiente - ha aggiunto il presidente della Regione Occhiuto - serve un'offerta turistica generata dal territorio con attrattori, strutture ricettive, B&B e servizi capaci di accogliere e trattenere i passeggeri\". Sarà proprio questa la prossima fase di intervento della Regione. \"La nostra idea è quella di trasformare lo scalo reggino in una porta d'accesso non soltanto alla Calabria, ma anche alla Sicilia orientale: vogliamo fare dell'aeroporto dello Stretto, l'aeroporto di Taormina e delle Isole Eolie, e la realizzazione del nuovo pontile sul mare, va in questa direzione\".\r

","post_title":"Nuove prospettive per l'Aeroporto dello Stretto: investimenti per 64 mln di euro","post_date":"2026-09-04T11:42:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788522169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo in Umbria continua a rappresentare uno dei principali motori dell'economia regionale. Lo sottolinea Federalberghi osservando che \"la stagione non è ancora conclusa e per questo Federalberghi Umbria Confcommercio non intende anticipare valutazioni sui dati complessivi: i conti si faranno a fine anno.\r

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Il settore sta comunque attraversando una fase indiscutibilmente positiva, con quattro anni di crescita costante alle spalle\". Secondo Federalberghi, \"è questo il momento di ragionare su come consolidare nel tempo i risultati raggiunti e sostenere in modo strutturato la promozione dell'Umbria sui mercati turistici\".\r

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\"L'andamento è buono e questo è certamente un dato positivo\", afferma il presidente di Federalberghi Umbria Confcommercio, Simone Fittuccia. \"Ma sarebbe un errore pensare che possiamo abbassare la guardia. Il turismo umbro viene da anni di crescita e proprio per questo non possiamo fermarci adesso. Dobbiamo lavorare per mantenere e, se possibile, incrementare i flussi, costruendo una strategia di promozione che abbia continuità e risorse adeguate nel tempo\".\r

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La proposta di Federalberghi - spiega una nota di Confcommercio Umbria - è quella di mettere a sistema una quota percentuale degli introiti dell'imposta di soggiorno, ormai applicata dalla maggior parte dei Comuni a vocazione turistica, destinandola a un fondo regionale per la promozione dell'Umbria.","post_title":"Federalbegrhi Umbria: una quota della tassa di soggiorno per la promozione","post_date":"2026-09-03T09:36:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788428191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_521156\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Filippo Pagliara[/caption]\r

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L’estate di Chiriatti Tour si chiude in positivo. «Per noi che abbiamo un core business fortemente sbilanciato sui prodotti tour e circuiti per gruppi e fly e drive – spiega Filippo Pagliara, responsabile area incoming – dmc Italy - l’estate è sempre una stagionalità di transito. Tuttavia, a fronte di una riduzione del mercato interno abbiamo notato un incremento di arrivi da diversi Paesi europei, su tutti Francia e Spagna e dai mercati intercontinentali, su tutti Usa e Sud America».\r

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Al momento quindi «i nostri dati 2026 parlano chiaro, con un aumento pari al 7,8% quanto a fatturato totale e un +12% di arrivi dall’estero rispetto al 2025. In particolare, tutta l’Italia dei piccoli borghi sta vivendo una fase nuova e realmente proficua. Dopo anni di promozione della “Piccola Italia,” quella più autentica, finalmente il mercato dà segnali incoraggianti su questo fronte. Sono sempre di più infatti le richieste di scoprire regioni e angoli suggestivi che fino a poco tempo fa nessuno si sognava di chiedere e credo che questo dipenda dall’ottimo lavoro fatto in giro per il mondo dall’Enit e dagli uffici regionali per il turismo, che sempre di più tendono a promuovere mete e destinazioni meno conosciute e molto più autentiche. Ad esempio il Molise ci ha sorpreso quest’anno con 4 gruppi (da Sud America e Usa) che hanno chiesto specificatamente di inserirlo in itinerari tailor made».\r

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Quest’anno «Chiriatti ha inoltre registrato un aumento del last minute soprattutto nel prodotto mare, che per noi fortunatamente non è il prodotto più importante. Sicuramente sul prodotto tour abbiamo visto un aumento di polizze annullamento per via delle varie incertezze globali che purtroppo persistono».\r

I nuovi trend\r

I trend delle prenotazioni stanno cambiando. «E’ sempre più frequente ricevere in Chiriatti richieste di quotazioni di tour e circuiti che i nostri partner ricevono dai loro clienti (o sviluppano loro stessi) chiaramente elaborati tramite l’ausilio di strumenti AI. Spesso gli stessi itinerari presentano inesattezze o meglio ancora proposte di tappe che nella realtà dei fatti è impossibile realizzare per questioni logistiche e di tempo. Il nostro lavoro come sempre ricade nell’ambito del professionismo e ritenendoci degli artigiani del turismo, contattiamo il cliente di persona, diamo delle delucidazioni e la consulenza necessaria per “aggiustare” l’itinerario e proporre quello più corretto e adeguato al target di rifermento del cliente. L’AI è una grande novità, che per certi aspetti facilita spesso il nostro lavoro, soprattutto nel tailor made, ma di base bisogna conoscere il territorio, le sue peculiarità e il prodotto, solo così si riescono a dare gli input giusti agli strumenti AI per sviluppare itinerari e proposte di viaggio realizzabili e fruibili. Sul discorso prezzi e quotazioni credo che l’AI non sia ancora in grado di sviluppare preventivi precisi ed affidabili».\r

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","post_title":"Chiriatti Tour, Pagliara: «L'incoming non si ferma ma cambia pelle»","post_date":"2026-09-02T14:56:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788360976000]}]}}