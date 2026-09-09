Quando il cinema si fa viaggio: con VisitBritain all’anteprima di “Amori & Incantesimi 2” Ci sono sere in cui il cinema non si limita a raccontare una storia, ma spalanca le porte di un viaggio. È esattamente l’atmosfera che si respirava all’anteprima esclusiva di Amori & Incantesimi 2, il nuovo capitolo della celebre saga con Sandra Bullock e Nicole Kidman. L’evento milanese, nato dalla collaborazione tra Warner Bros Pictures e VisitBritain, è l’esempio di come il grande schermo possa trasformarsi in un potente catalizzatore di flussi turistici. La pellicola è infatti una delle grandi protagoniste della nuova campagna “Starring Great Britain” dell’ente del turismo, un progetto nato per valorizzare il legame tra l’industria cinematografica e il territorio. Un’opportunità di business tra schermi e territorio Mentre le luci in sala si spengono, la magia prende il sopravvento rivelando al settore turistico un potenziale commerciale. Girato interamente tra suggestivi villaggi storici, castelli e paesaggi fiabeschi della campagna inglese, il film offre una vetrina d’eccezione e nuovi spunti di prodotto. Le atmosfere ricche di mistero e magia della pellicola rispondono perfettamente al trend del set-jetting (il turismo legato alle location di film e serie TV). Un segmento in forte crescita che continua a influenzare le scelte d’acquisto dei viaggiatori che cercano sempre più l’emozione del “già visto sullo schermo” offrendo ai professionisti l’occasione di creare itinerari tematici, fly & drive o tour di forte appeal. Networking e nuovi itinerari oltremanica tra il trade cinematografico e turistico. La sfida è aperta: vendere una destinazione significa vendere un’emozione, e l’Inghilterra vista sul grande schermo non è mai stata così vicina e desiderabile. La richiesta di “Gran Bretagna magica” sta per decollare. (Anna Morrone) Condividi

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I nuovi trend\r

I trend delle prenotazioni stanno cambiando. «E’ sempre più frequente ricevere in Chiriatti richieste di quotazioni di tour e circuiti che i nostri partner ricevono dai loro clienti (o sviluppano loro stessi) chiaramente elaborati tramite l’ausilio di strumenti AI. Spesso gli stessi itinerari presentano inesattezze o meglio ancora proposte di tappe che nella realtà dei fatti è impossibile realizzare per questioni logistiche e di tempo. Il nostro lavoro come sempre ricade nell’ambito del professionismo e ritenendoci degli artigiani del turismo, contattiamo il cliente di persona, diamo delle delucidazioni e la consulenza necessaria per “aggiustare” l’itinerario e proporre quello più corretto e adeguato al target di rifermento del cliente. L’AI è una grande novità, che per certi aspetti facilita spesso il nostro lavoro, soprattutto nel tailor made, ma di base bisogna conoscere il territorio, le sue peculiarità e il prodotto, solo così si riescono a dare gli input giusti agli strumenti AI per sviluppare itinerari e proposte di viaggio realizzabili e fruibili. Sul discorso prezzi e quotazioni credo che l’AI non sia ancora in grado di sviluppare preventivi precisi ed affidabili».\r

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Tra le regioni italiane, al primo posto si trova la Toscana, seguita da Campania ed Emilia Romagna. Guardando invece alle destinazioni europee, la classifica vede in testa la Spagna, seguita da Francia e Grecia. Per quanto riguarda le strutture ricettive, gli alberghi sono la scelta principale (30%), seguiti dalle seconde case (25%) e dai B&B (17%). Seguono case in affitto (11%), agriturismi (6%) e villaggi vacanze o resort (5%).\r

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Continua la stagione crocieristica a Trieste. Come si legge su Ansa, dopo gli intensi mesi estivi, che hanno portato 26 toccate a giugno, 21 a luglio e 25 ad agosto, anche settembre e ottobre saranno mesi caratterizzati da tanti passeggeri.\r

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A settembre sono previste 16 navi, la prima arriverà il 5 settembre, l'Orient Express Corinthian.Due attraccheranno il giorno dopo, la Mein Schiff 4 e la Msc Fantasia. Il 9 sarà il turno della Crystal Serenity. Due toccate anche il 12 settembre con Marella Explorer 2 e Norwegian Gem. Il 13 settembre tornerà la Mein Schiff 4 e martedì 15 la Msc Fantasia. Il 17 settembre approderà sulle rive cittadine AidaBlu, e nei giorni dopo ancora Mein Schiff 4, Oosterdam, Msc Fantasia, Marella Explorer 2 e Norwegian Gem.\r

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Anche ottobre porterà a Trieste tante tappe crocieristiche, una ventina in tutto. Da novembre gli arrivi si ridurranno, con dieci navi previste, ancora meno a dicembre, quando saranno quattro. L'ultima unità da crociera dell'anno sarà in città il giorno di Natale. L'Artemis infatti sarà in transito a Trieste il 25 dicembre.\r

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Orient Express Corinthian\r

Intanto, come riporta Il Piccolo, Orient Express Corinthian, la nave a vela più grande del mondo, ha fatto tappa ieri in città e tornerà nuovamente il 31 agosto e il 5 settembre. A colpire l'occhio sono sicuramente i grandi alberi, che rendono unica la sua linea. Lunga 220 metri può ospitare poco più di cento passeggeri, in un totale di 54 suites. La sua costruzione è recente: è uscita dai Chantiers de l’Atlantique ad aprile 2026.L'imbarcazione è stata realizzata \"ispirandosi all’eredità di Orient Express\", che «reinterpreta l’eleganza dell’artigianato francese per una nuova era del lusso in mare.\r

Dagli interni su misura alle esperienze culturali accuratamente selezionate, ogni viaggio è una fusione di arte ed esplorazione.\r

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A bordo sono presenti vari ristoranti, bar, spazi wellness e ambienti dedicati all’intrattenimento. In uno dei ristoranti in particolare è operativo uno chef stellato, mentre per drink e stuzzichini c’è anche il “Wagon Bar”. A disposizione anche una biblioteca con 1.500 volumi e poi cinema, sala musica, teatro e palestra. Una particolarità della nave è un accesso diretto al mare, con giochi acquatici e punti per il relax, grazie a una piattaforma che si trova al livello più basso.\r

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Tra gli itinerari con partenza da Trieste figura una breve crociera che toccherà Venezia e Rovigno, e un’altra più lunga che da Trieste farà tappa a Rovigno, Lesina, Dubrovnik, per proseguire verso il Montenegro, con destinazione finale Malta.\r

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Le suite\r

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Una delle curiosità riguarda le suite,: c’è ad esempio quella dedicata ad Agatha Christie, con letti king-size, bagno in marmo, opere d’arte a tema letterario, sala fitness privata e un’ampia terrazza con jacuzzi, o la panoramica “Prestige”. O ancora le suite che portano il nome dei venti, come Libeccio, sempre con terrazza panoramica sul mare, Zephir, \"un ampio rifugio con due camere da letto intitolato al vento di ponente, caratterizzato da tonalità ispirate alla costa, tessuti lussuosi e opere d’arte realizzate su misura\" o Mistral.\r

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La vacanza all inclusive comprende un servizio di maggiordomo personalizzato. Ma è anche possibile prenotare “tender limousine di lusso”, un’imbarcazione più piccola, per scendere a terra quando si desidera durante la permanenza della nave nei porti.\r

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Poi ci sono le escursioni. Tra le esperienze proposte durante le prossime tappe dell’Orient Express Corinthian figura la scoperta dei tartufi in Istria e un viaggio tra le vigne e i vini del territorio.\r

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","post_title":"Trieste prosegue la stagione crocieristica. Arriva Orient Express Corinthian","post_date":"2026-08-28T10:41:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787913685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli alberghi veneziani puntano a superare il 90% di occupazione durante la Mostra del Cinema. Lo afferma il direttore dell'Associazione veneziana albergatori Daniele Minotto, che definisce agosto \"soddisfacente\" con un'occupazione media tra il 70 e il 95% a seconda delle zone e delle categorie: oltre l'85% al Lido, circa l'80% in centro storico, il 70-75% in terraferma.\r

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Per settembre Minotto prevede un prolungamento dei buoni risultati anche oltre la Mostra, \"probabilmente in scia a Homo Faber\".\r

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\"Dare numeri assoluti non è facile, in quanto il 2025 ha visto notevoli cambiamenti sull'offerta turistica alberghiera\", sottolinea Minotto, secondo cui \"i dati rilevati tra i soci dimostrano che gli investimenti di riqualificazione dell'offerta hanno ripagato, e sono le strutture che hanno investito ad aver raccolto i risultati migliori\".","post_title":"La Mostra del Cinema di Venezia aiuta il riempimento degli alberghi","post_date":"2026-08-28T10:07:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787911676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489467\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Via Borgognona, Roma[/caption]\r

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Nei mesi di luglio e agosto 2026 i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa complessiva pari a 20,4 miliardi di euro, di cui 541 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi.\r

Si tratta della maggiore spesa che i turisti sosterrebbero, a parità di vacanza, rispetto ai listini della scorsa estate: 2,86 euro per ogni pernottamento e 12,50 euro per soggiorno, con un impatto pari a 244,5 milioni di euro nel mese di luglio e a 296,3 milioni in quello di agosto.\r

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Emerge dal rapporto dell'Istituto Demoskopika che l'Ansa ha pubblicato in anteprima. Sul versante della dinamica dei prezzi, l'indice nazionale dei prezzi al consumo turistico per l'intera collettività (Nict), elaborato dall'Istituto di ricerca su dati Istat, registra nel mese di luglio 2026 una crescita del 2,6% su base annua: il valore più contenuto dell'ultimo triennio e inferiore al 2,9% dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic).\r

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Rallentamento\r

A rallentare, tuttavia, è la velocità dell'aumento e non il livello dei prezzi, che nel mese di luglio 2026 risultano comunque superiori del 2,6% rispetto a quelli dello stesso mese del 2025 e si sommano agli incrementi degli anni precedenti.\r

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Nel paniere turistico crescono soprattutto i prezzi del trasporto aereo nazionale (+6,2%) e dei servizi di alloggio (+4,0%); sul versante opposto il trasporto aereo di passeggeri arretra nel suo complesso (−5,6%), con le tariffe internazionali a −7,6%, e diminuiscono anche i pacchetti vacanza nazionali (−5,2%). La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più elevati in Liguria (4,58 euro), Calabria (4,17) e Puglia (4,05), a fronte di 1,61 euro in Valle d'Aosta e Piemonte","post_title":"Demoskopika, a luglio e agosto spesa turistica in Italia di 20,4 miliardi","post_date":"2026-08-28T10:03:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787911423000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Qantas alza il sipario sulla nuova Business Suite dedicata alla flotta di Airbus A321Xlr che, per la prima volta, vede la compagnia australiana introdurre un letto completamente reclinabile su un aeromobile a corridoio singolo.\r

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Le Suite sono state progettate \"per trasformare l’esperienza di viaggio sulle rotte più lunghe\" spiega il vettore, compresi i servizi transcontinentali da e per Perth, e sulle rotte internazionali a corto e medio raggio.\r

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Qantas ribadisce come \"la domanda di viaggi in classe premium continua a superare quella della classe Economy, con i ricavi delle cabine premium che crescono al doppio del ritmo di quelli della classe Economy su tutta la rete internazionale di Qantas\". \r

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Diretta conseguenza di questo trend il fatto che \"gli aeromobili di nuova generazione che entrano a far parte della flotta presentano una percentuale più elevata di posti in classe premium rispetto ai velivoli che sostituiscono\".\r

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“Investire in nuovi aeromobili è uno dei modi più significativi con cui possiamo migliorare l’esperienza di volo - ha commentato la ceo della compagnia, Vanessa Hudson -. Qantas ha introdotto la Business Class nel mondo nel 1979 e da allora abbiamo continuato a ridefinirne il significato. Queste nuove Suites sulla nostra flotta di aeromobili a fusoliera stretta di nuova generazione rappresentano un ulteriore passo in questo percorso, trasformando l’esperienza in cabina premium e il livello di comfort per i nostri clienti che volano su tratte nazionali più lunghe e su servizi internazionali a corto e medio raggio.”\r

I dettagli della Suite\r

Su ciascun A321Xlr le Suite saranno disposte in una configurazione 1-1 a spina di pesce angolata, una novità assoluta per un aeromobile a corridoio singolo di Qantas, che sfrutta al massimo lo spazio della cabina per offrire a ogni passeggero un letto completamente reclinabile e una porta scorrevole per la privacy. \r

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Ogni Suite offre uno schermo di intrattenimento da 19 pollici, ricarica wireless e tramite Usb-C per mantenere carichi i dispositivi, Wi-Fi veloce e gratuito per rimanere connessi e un ampio spazio di stivaggio che consente di tenere a portata di mano un laptop e gli oggetti personali per tutta la durata del volo.\r

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Il primo dei 16 A321XLR configurati con le nuove Business Suites dovrebbe arrivare nel 2028: il velivolo di nuova generazione ha un’autonomia fino a 8.700 chilometri, oltre 3.000 chilometri in più rispetto al Boeing 737.\r

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","post_title":"Qantas: ecco la nuova Business Suite dedicata agli Airbus A321Xlr","post_date":"2026-08-28T09:25:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787909104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520792","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates introdurrà il nuovo Airbus A350 sui voli EK344/345 tra Dubai e Kuala Lumpur dal prossimo 1° settembre, portando così a 52 i posti giornalieri disponibili in Premium economy nella capitale malese e affiancando l’A350 al Boeing 777 riammodernato che opera sui voli EK346/347.\r

L’A350 conta 32 posti in Business Class completamente reclinabili, in configurazione 1-2-1, 28 posti in Premium economy e 238 posti in Economy Class, combinando interni contemporanei con maggiore comfort e tecnologie avanzate.\r

I passeggeri di Business Class potranno usufruire di sedili completamente reclinabili in configurazione 1-2-1, dotati anche di ricarica wireless. In tutte le cabine premium, le tendine elettroniche dei finestrini, quando chiuse, presentano il motivo dell’albero Ghaf, mentre i passeggeri possono consultare i menu digitali di bordo sugli schermi del sistema di intrattenimento ice.\r

L’ultima generazione del sistema di intrattenimento di bordo ice di Emirates è dotata di schermi 4K e 4K HDR touchscreen ultra-reattivi, che offrono un’esperienza cinematografica ancora più immersiva a bordo. I passeggeri possono inoltre usufruire di una connessione Wi-Fi ad alte prestazioni, supportata dalla rete satellitare Global Xpress (GX) di ViaSat, con Wireless Access Point di nuova generazione progettati per garantire una connettività ancora migliore in tutto l’aeromobile.\r

\"Quest’anno celebriamo 30 anni dall’avvio dei voli Emirates per Kuala Lumpur - ha dichiarato Saeed Mubarak, Country Manager di Emirates in Malesia -. Da tre decenni continuiamo a rafforzare la nostra presenza in Malesia e a investire nei nostri prodotti, per garantire ai nostri passeggeri un’esperienza di alta qualità in ogni fase del loro viaggio -. Dopo il successo dell’introduzione del Boeing 777 riammodernato, dotato di Premium economy, ora portiamo a Kuala Lumpur anche l'A350 di nuova generazione. Insieme ai voli operati con A380, questo significa che i viaggiatori in partenza dalla Malesia potranno usufruire di tutti e tre i nostri aeromobili di punta, ciascuno dei quali offre un’esperienza Emirates unica\".","post_title":"Emirates: da settembre l'A350 dotato di Premium economy arriva a Kuala Lumpur","post_date":"2026-08-28T09:00:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787907615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Capri e la Costiera Amalfitana si confermano mete dal forte richiamo internazionale, mentre gli italiani scelgono un ventaglio più ampio di destinazioni, dalle grandi isole agli arcipelaghi minori, fino alle coste dell’Albania.\r

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È quanto emerge dall’analisi di Ferryhopper, piattaforma europea per la prenotazione di traghetti sulle prenotazioni attive al 5 agosto, relative alle partenze in traghetto previste tra l’8 e il 17 agosto 2026.\r

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L’area Napoli–Costiera Amalfitana concentra il 66,5% dei biglietti passeggeri inclusi nell’analisi, ma soltanto il 9% è associato a prenotazioni con un passeggero principale italiano.\r

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A guidare i flussi verso l’area sono invece gli statunitensi, con il 20,5%, seguiti da italiani e britannici, entrambi al 9%, spagnoli all’8% e francesi al 7%.\r

Mappe diversificate\r

Le preferenze degli italiani disegnano una mappa più diversificata, che comprende Sicilia e Isole Eolie, Sardegna, Elba, Tremiti e Corsica, oltre all’area campana. Le Isole Tremiti presentano il profilo più marcatamente nazionale: circa l’80% dei biglietti per l’arcipelago è legato a prenotazioni con un passeggero principale italiano.\r

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Tra i dati più interessanti emerge anche il ruolo dell’Albania. La tratta Brindisi–Valona è la seconda più prenotata dagli italiani, preceduta soltanto dalla Beverello–Capri, mentre Bari–Durazzo si posiziona all’ottavo posto. I collegamenti attraverso l’Adriatico entrano così nella mappa delle principali rotte di Ferragosto, accanto alle tradizionali destinazioni balneari italiane.","post_title":"I turisti internazionali preferiscono Capri e la Costiera amalfitana","post_date":"2026-08-07T11:35:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1786102542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Venezia torna a essere il palcoscenico privilegiato del grande cinema internazionale in occasione della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in programma al Lido dal 2 al 12 settembre 2026.\r

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[caption id=\"attachment_520381\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Hilton Molino Stucky Venice[/caption]\r

Tra cinema sotto le stelle, percorsi gastronomici, cocktail capaci di raccontare una storia e rituali dedicati alla bellezza, l’Hilton Molino Stucky Venice si conferma una cornice d’eccezione da cui vivere la Mostra del Cinema in un’atmosfera riservata ed esclusiva, dove privacy e comfort si fondono con l’energia e il fascino dell’evento, tra la bellezza della Giudecca e le luci senza tempo di Venezia\r

Il cinema sarà protagonista in ogni angolo dell’albergo, ma il fulcro di questo omaggio sarà lo Skyline Rooftop Bar, dove per tutta la durata della Mostra una pagina speciale del menu Shades of Venice sarà dedicata a “Shades of Cinema”.\r

Tre cocktail in edizione limitata rappresenteranno altrettanti momenti iconici di un racconto cinematografico: la scena iniziale, luminosa e immediata, pensata per catturare l’attenzione fin dal primo sorso; il colpo di scena, inatteso, complesso e creativamente dirompente; e infine la scena finale, più profonda e riflessiva, capace di lasciare un’impressione duratura. La terrazza dello Skyline, il rooftop bar più alto della città, diventa così un piccolo set affacciato su Venezia.","post_title":"L'Hilton Molino Stucky Venice festeggia la Mostra del cinema di Venezia","post_date":"2026-08-06T12:13:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1786018429000]}]}}