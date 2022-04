India: Kerala alla ribalta fra natura, avventura e soggiorni nel segno della mindfulness

Il Kerala torna a presentare una proposta turistica unica al trade italiano che spazia dalla “natura lussureggiante all’offerta olistica dalla filosofia ayurveda” come sottolineato da Venu V. Ias, additional chief secretary, tourism, Government of Kerala, in occasione dell’annuale workshop svoltosi ieri a Milano con adv e tour operator.

“Essere qui, dopo questi due anni così particolarmente difficili per il mondo del turismo, ha una valenza davvero importante. Un grazie speciale va in particolare al comparto trade, sempre pronto a sostenerci. Anche grazie al vostro supporto ci è possibile sperare in una ripresa rapida e consistente. In particolare, non vediamo l’ora di tornare ad accogliere i tanti turisti italiani che scelgono il Kerala, auspicando di raggiungere presto i livelli di arrivi pre-pandemici. Il nostro Paese nel 2019 ha accolto 28.046 italiani, con un incremento a doppia cifra (+14,46%) rispetto all’anno precedente”.

Tra le proposte illustrate, il soggiorno nelle Kettuvallam: le case galleggianti che hanno a disposizione un bacino di 900 km con un’intricata rete di corsi d’acqua. Gli amanti della natura potranno semplicemente godere delle colline e delle foreste del Western Ghats. Ai più avventurosi invece, il Kerala offre la possibilità di praticare trekking, biking, kayak, rafting o di campeggiare in varie destinazioni in tutto lo Stato, che conta 16 riserve naturali e i cinque parchi nazionali. Una nuova tendenza turistica che sta diventando sempre più popolare è il soggiorno in caravan: perfetto per ammirare in autonomia i paesaggi che caratterizzano quest’area del Paese.

Diversi i partner locali che hanno partecipato al workshop: DMC Alhind Tours and Travels Private Limited, Pioneer Personalized Holidays, la struttura ricettiva Cgh Earth, gli Ayurvedic Centre Ayurveda Mana, Kairali Ayurvedic Group, Somatheeram Ayurveda Group e Qatar Airways.



