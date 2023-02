India alla presidenza del G20: occasione per promuovere il turismo verde e nuove destinazioni L’India farà del suo anno di presidenza del G20 l’occasione per promuovere il turismo verde, aprire fino a 50 nuove destinazioni turistiche e lanciare una nuova campagna pubblicitaria sui mercati esteri. Come riportato da Reuters, il Paese che ha assunto la presidenza del forum intergovernativo lo scorso dicembre, ospiterà oltre 200 riunioni del G20 in più di 50 località nei prossimi mesi, comprese le principali attrazioni turistiche di Rajasthan, Goa e delle regioni di Jammu e Kashmir, oltre che nei pressi del sito archeologico di Dholavira nel Gujarat. Il governo sta promuovendo iniziative ecologiche per promuovere un turismo responsabile nel Paese e le autorità hanno in programma di garantire alle piccole imprese le risorse necessarie per gli investimenti green e per creare posti di lavoro locali. Durante l’anno saranno oltre 100.000 i delegati stranieri del G20 che visiteranno l’India, secondo le previsioni di Arvind Singh, segretario del ministero del Turismo; il governo auspica inoltre che il numero di turisti stranieri potrebbe raggiungere i 15 milioni nel 2024, portando oltre 30 miliardi di dollari di entrate nelle casse del Paese. Tra le iniziative volte a incentivare gli arrivi ci sono un ulteriore alleggerimento delle norme sui visti e l’introduzione di strutture per l’immigrazione a misura di viaggiatore negli aeroporti.

\r

Ancora non ci siamo, ma il ritorno ai profitti per le compagnie di crociere è davvero vicino, con il 2023 che segnerà con ogni probabilità la ripresa completa del settore. Il gruppo Royal Caribbean è stato l'unico a oggi ad aver chiuso in positivo almeno un trimestre nell'era post-Covid, il terzo, con margini netti per 33 milioni di dollari, ndr. Ciononostante il suo bilancio 2022 è rimasto ancora in perdita per 2,2 miliardi di dollari (contro i -5,3 milioni dell'anno precedente). Le perdite rettificate sono state invece di 1,9 miliardi (-4,8 miliardi nel 2021). Allo stesso tempo è però tornato in territorio positivo il valore dei margini operativi lordi rettificati (adjusted ebitda) a quota 711,6 milioni, contro il rosso da 2,6 miliardi di due anni fa.\r

\"Il 2022 è stato un anno chiave per noi. Abbiamo infatti ripreso la piena operatività di tutte le nostre flotte, portando in crociera un totale di 6 milioni di passeggeri - spiega il presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty -. Siamo inoltre riusciti a rivedere il segno più per quanto riguarda l'ebidta rettificato e in termini di flussi di cassa operativi. Il tutto grazie alla costante crescita dei ricavi e alle nostre strategie di controllo dei costi. Per il 2023 stiamo già registrando una stagione Wave da record, con prenotazioni che si avvicinano ai nostri livelli più alti di sempre. Tutto ciò, insieme all'ampliamento delle finestre di prenotazione, ci consente di essere molto ottimisti per l'anno corrente, con la prospettiva concreta di stabilire nuovi record di profitti e margini operativi lordi\"","post_title":"Rcl chiude il 2022 ancora in rosso, ma migliorano tutti i principali indici di performance","post_date":"2023-02-08T14:03:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675864986000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438943","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'India farà del suo anno di presidenza del G20 l'occasione per promuovere il turismo verde, aprire fino a 50 nuove destinazioni turistiche e lanciare una nuova campagna pubblicitaria sui mercati esteri.\r

\r

Come riportato da Reuters, il Paese che ha assunto la presidenza del forum intergovernativo lo scorso dicembre, ospiterà oltre 200 riunioni del G20 in più di 50 località nei prossimi mesi, comprese le principali attrazioni turistiche di Rajasthan, Goa e delle regioni di Jammu e Kashmir, oltre che nei pressi del sito archeologico di Dholavira nel Gujarat.\r

\r

Il governo sta promuovendo iniziative ecologiche per promuovere un turismo responsabile nel Paese e le autorità hanno in programma di garantire alle piccole imprese le risorse necessarie per gli investimenti green e per creare posti di lavoro locali.\r

\r

Durante l'anno saranno oltre 100.000 i delegati stranieri del G20 che visiteranno l'India, secondo le previsioni di Arvind Singh, segretario del ministero del Turismo; il governo auspica inoltre che il numero di turisti stranieri potrebbe raggiungere i 15 milioni nel 2024, portando oltre 30 miliardi di dollari di entrate nelle casse del Paese.\r

\r

Tra le iniziative volte a incentivare gli arrivi ci sono un ulteriore alleggerimento delle norme sui visti e l'introduzione di strutture per l'immigrazione a misura di viaggiatore negli aeroporti.","post_title":"India alla presidenza del G20: occasione per promuovere il turismo verde e nuove destinazioni","post_date":"2023-02-08T11:54:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1675857285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bcc Banca Iccrea, per conto del Gruppo Bcc Iccrea e Assoturismo Confesercenti hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una consulenza specialistica nel comparto turistico, a beneficio delle realtà associate alla federazione e alla luce delle ingenti risorse riservate dal Pnrr a questo settore.\r

Quello con il Gruppo Bcc Iccrea, si legge in una nota, «è il primo accordo firmato da Assoturismo con un gruppo bancario nazionale, a testimonianza della forte attenzione che la partnership riserva alle esigenze dell’economia dei territori e ad un settore particolarmente strategico per il Pil italiano, che necessita di strutture ricettive adeguate ai volumi che contraddistinguono il nostro Paese. Oggi il Gruppo BCC Iccrea detiene una quota di mercato per il sostegno al turismo pari al 9%».\r

Grazie all’intesa, spiega la nota nel dettaglio, per le imprese associate ad Assoturismo, sarà quindi possibile ricevere supporto dal Gruppo Bcc Iccrea per servizi consulenziali specifici e finalizzati in particolare all’accesso dei fondi disponibili su Pnrr e attraverso bandi nazionali/regionali, in sinergia con le singole articolazioni territoriali di Confesercenti.\r

\r

Progetti d'innovazione\r

Inoltre, la partnership prevede la predisposizione di eventuali linee di credito dedicate per sostenere la crescita, manageriale e strutturale, del settore alberghiero, e l’opportunità di realizzare iniziative dedicate agli operatori del comparto. Un particolare focus della consulenza, sempre nell’ambito del Pnrr è rivolto allo sviluppo di progetti per l’innovazione, la digitalizzazione, la transizione energetica e verde del settore, con un’attenzione particolare all’imprenditoria alberghiera, affinché si crei una stretta sinergia per la consulenza e la messa in atto dei progetti di investimento presenti nel Piano.\r

\r

\r

«Siamo soddisfatti di aver definito questa importante collaborazione con il Gruppo Bcc Iccrea - ha sottolineato Vittorio Messina, presidente di Assoturismo-Confesercenti -. Grazie a questo accordo, le nostre imprese potranno contare sulla rete di strutture e servizi del Gruppo Iccrea, un gruppo fortemente radicato sul territorio, e delle 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali che costituiscono la rete di Assoturismo e Confesercenti. Una sinergia ancora più importante in vista degli importanti investimenti per il turismo previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’opportunità storica che deve essere colta. Il settore turistico è in un momento cruciale per il suo sviluppo ed è importante che possa far affidamento su banche vicine ai territori e capaci di offrire prodotti finanziari adatti alle esigenze delle singole aziende», ha concluso.\r

\r

\r

","post_title":"Assoturismo-Banca Iccrea: un accordo per le linee di credito","post_date":"2023-02-08T11:40:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675856438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_381697\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Cimminisi[/caption]\r

\r

Come cambia il ruolo dell’agente di viaggi? È questa la domanda cui Fiavet-Confcommercio è chiamata a rispondere nell’edizione 2023 della Bit di Milano. Giuseppe Ciminnisi, presidente f.f. di Fiavet Confcommercio aspetta chi voglia partecipare al convegno nella Padiglione 4, Sala Coral 2 alle 14.30 il 13 febbraio.\r

\r

Ci si interroga sulla necessità di affiliarsi a reti e network nel futuro o essere indipendenti.\r

\r

Giuseppe Ciminnisi si concentrerà sui nuovi scenari che attendono le agenzie di viaggio nel post pandemia, dalle nuove difficoltà di ingresso in molti Paesi, alla guerra che esclude una parte dell’offerta di medio raggio, ma anche sulla ripresa di fette di mercato che le agenzie hanno trascurato lasciando spazio all’abusivismo.\r

Critica ai network\r

Secondo Fiavet-Confcommercio lo scenario della filiera è completamente cambiato, ma questo stesso cambiamento può rappresentare un’occasione per riappropriarsi del proprio ruolo, senza ricadere negli errori del passato, grazie anche all’innovazione e alla tecnologia che ci vengono in aiuto in termini di trasparenza.\r

\r

Quanto ai network, al centro del tema dell’evento, essendo Fiavet-Confcommercio un sindacato datoriale, la lettura è necessariamente parziale. «Le integrazioni verticali, se hanno favorito da una parte le possibilità commerciali, hanno snaturato il ruolo stesso di consulenza e libera scelta dell’agente, che va supportato, senza tuttavia fargli perdere la sue peculiarità soggettive e professionali che non possono essere omologate» afferma Giuseppe Ciminnisi.","post_title":"Fiavet: come cambia il ruolo dell'adv? La risposta in Bit","post_date":"2023-02-08T10:43:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675853037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Profili per i comparti food&beverage e accoglienza. Ma anche un responsabile tecnico e addetto alle risorse umane, con comprovata esperienza nel settore per la sede pugliese della società. Partirà dalla Sicilia il 22 e 23 febbraio la campagna di recruiting di Garibaldi Hotels. Dopo la prima tappa a Scoglitti, presso il Baraka Village, il tour toccherà altre quattro diverse città per la ricerca di un totale di 120 figure professionali da inserire sia nella sede di Ostuni, sia nelle dieci strutture ricettive presenti in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino-Alto Adige.\r

\r

“Il capitale umano dell’impresa, nell’idea collettiva, viene considerato come la fonte principale del vantaggio competitivo tra le diverse aziende presenti sul mercato - sottolinea l'amministratore delegato di Garibaldi Hotels, Egidio Ventimiglia -. Nella mia visione d’impresa sono madri e padri di famiglia, ragazzi con la voglia di iniziare un loro percorso di formazione. Ed è proprio per questo che, nell’attuale scenario economico di incertezza e competitività, diviene indispensabile scegliere i propri collaboratori con la volontà di garantire loro non solo un percorso di crescita ma anche e soprattutto un porto sicuro. Attrarre i migliori talenti sarà fondamentale per strutturare insieme a tutta la squadra il percorso di crescita che stiamo vivendo”.\r

\r

Il calendario completo con tutte le giornate di recruiting è disponibile sul sito nella sezione Lavora con noi. Le selezioni si svolgeranno attraverso la formula Open day dalle 10 alle 18, direttamente nelle sedi operative del gruppo. È possibile inviare la propria candidatura, specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire a: recruiting2023@garibaldihotels.it. Le risorse selezionate potranno inoltre, accedere al percorso di formazione previsto dal gruppo alberghiero: una settimana di Accademy per trasferire competenze, valori ma anche passione e motivazione.","post_title":"Garibaldi Hotels: al via la campagna di recruiting 2023. Si cercano 120 nuove risorse","post_date":"2023-02-08T10:28:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675852092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438871\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La direttrice dell'ente Marta Teixidor con lo staff[/caption]\r

\r

Oggi a Milano si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della Catalogna e dei suoi nuovi piani per l’anno appena iniziato.\r

\r

Marta Teixidor direttrice dell’ente catalano in Italia ha presentato tutte le nuove proposte della regione che ha visto 14.8 milioni di turisti nel 2022, il 155% in più del 2021 e ci si aspetta che questi numeri nel corso dell’anno crescano per tornare a quelli pre-pandemia.\r

\r

La regione ha proposto molte nuove attività per i visitatori: da grandi viaggi organizzati con multiple mete come il Gran Tour Catalunya, alla commemorazione dei 50 anni dalla morte di Picasso e il centenario della morte di Lluìs Domènech i Montaner per il quale si terranno più eventi, ci sarà inoltre la possibilità di fare esperienze enogastronomiche direttamente dai piccoli produttori, festival e concerti, eventi sportivi e tanto altro.\r

\r

«Il 2022 è stato per la Catalogna un anno di rilancio – sottolinea Marta Teixidor, – come testimoniamo i dati recentemente diffusi, che mostrano flussi turistici stranieri in deciso aumento, e ci permettono di guardare al futuro con rinnovati ottimismo e fiducia. Siamo orgogliosi del numero degli arrivi confermati dai diversi mercati che continuano ad apprezzare la nostra terra, ricca di storia, cultura e tradizioni, testimoni di un territorio generoso e prodigo di esperienze, sempre diverse e dense di significato. Un apprezzamento che si è trasformato in fiducia e in numeri davvero da record».\r

Espansione su tutti i fronti\r

L’Italia si conferma al 5° posto generando il 7% degli arrivi totali, per un totale di 1.037.000 visitatori, su questi dati si creano nuove connettività dalla Sardegna nello specifico da Cagliari e Olbia con Volotea.\r

\r

Insomma tanti investimenti che fanno pensare che la Catalogna voglia rientrare nel primo piano del turismo europeo e mondiale. Si è parlato anche degli anni che verranno, con l’importantissimo evento che si terrà l’anno prossimo: l’America’s Cup, che permetterà di rivelare il territorio al di fuori di Barcellona, andando altresì a promuovere il turismo nautico come opportunità per attrarre un turista che predilige trascorrere le vacanze in mare.\r

\r

Nel 2025 invece si parla della ristrutturazione del Camp Nou, mentre invece per il 2026, centesimo anniversario della morte di Gaudì, dovrebbe essere secondo le stime l’anno della conclusione ai lavori della Sagrada Familia.","post_title":"Catalogna: programmi per il 2023 e ambizioni di crescita","post_date":"2023-02-07T12:14:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1675772045000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438844","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438849\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Alison Cryer[/caption]\r

\r

In occasione della Bit di Milano 2023 Representation Plus International (RPI), società inglese di servizi di marketing, rappresentanza e pr, dal 1988 specializzata nel settore del turismo, lancia il suo “associate office” in Italia. Si rafforza così il network di RPI (Representation Plus International), già presente in India, Grecia e Emirati Arabi e a cui seguiranno a breve, Germania, Francia e Spagna.\r

\r

La società collaborerà con professionisti in loco e mira a fornire ai propri clienti una conoscenza approfondita della cultura locale e del business del settore turistico nei mercati di origine del turismo outbound, per dare loro un’opportunità di crescita a livello globale. Buy local go Global!\r

\r

Representation Plus vuole promuovere innovazione, collaborando con i propri clienti per individuare soluzioni sostenibili di sviluppo del turismo, che consenta la crescita delle economie locali e delle comunità. Gli “associate office” collaborano con i settori Leisure, Business, MICE e media nei propri paesi di riferimento.\r

\r

\"Representation è entusiasta di annunciare la partnership strategica con Giuseppe Veronelli e Matteo Pomini partner di GemPro Travel Services, che insieme a Marzia Bestetti, Managing partner di Ma&Mi, agenzia di comunicazione milanese, metteranno a disposizione dei clienti il giusto mix di esperienze e contatti consolidati nel settore del turismo - ha dichiarato Alison Cryer MBE, Representation Plus, founder e managing director -. Giuseppe, Matteo e il loro team hanno una storica reputazione nel mercato italiano, che combacia con il nostro obiettivo di fornire ai nostri clienti servizi di rappresentanza e marketing best in class in tutto il mondo. Il loro compito è quello di promuovere localmente la relazione tra clienti e consumatori, il mercato trade e la comunicazione sui media, diventando un vero e proprio punto di riferimento per il mercato italiano per la fornitura di servizi specializzati», conclude Alison Cryer. \r

\r

Representation Plus International rappresenta clienti in tutta Europa, compreso il mercato italiano, un esempio sono Le Samoa, con cui collabora da oltre 12 anni, il cui obiettivo è stata la condivisione della loro visione per raggiungere la neutralità carbonica, attraverso una rete di sostenitori della crescita locale, che condividono le stesse idee.\r

\r

GemPro Travel Services, di cui Giuseppe Veronelli e Matteo Pomini sono managing partner, attraverso le società Interplanet e APG ITALY, che rappresentano compagnie aeree, rent-a-car, compagnie di navigazione e dmc sul mercato italiano dal 1982, è molto conosciuta in Italia nei mercati MICE, business e leisure. Giuseppe Veronelli commenta così l’accordo con RPI, «Siamo molto onorati di iniziare questa collaborazione come Associati RPI Italia, per fornire servizi e soluzioni di marketing innovativi e di alta qualità. Non vediamo l'ora di iniziare la partnership con RPI, per differenziare maggiormente la nostra base di clientela e per generare business per l'industria turistica italiana e per i nostri futuri clienti».\r

\r

","post_title":"Representation Plus presenta il suo ufficio associato in Italia alla Bit","post_date":"2023-02-07T11:10:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1675768230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un totale di 410 agenzie invitate, di cui 120 premiate per 17 categorie di riconoscimenti. La ventisettesima edizione dei Protagonisti del mare è in corso a bordo di Costa Smeralda in rada a Sanremo, in contemporanea con il festival: un'occasione per consolidare la relazione tra i top partner e la compagnia del gruppo Carnival.\r

\r

“Tornano le premiazioni a bordo - spiega Roberto Alberti, svp chief commercial officer Costa Crociere -. C’è grande partecipazione e grande entusiasmo e feedback molto positivi. In questo momento di segnali incoraggianti è fondamentale il coinvolgimento di chi lavora per la compagnia e dei nostri partner. Questa poi è un'opportunità importante per il mercato, perché ripropone la partnership con Sanremo. Questa edizione con una nave viva è una grande vetrina per brand e prodotto: sarà un grande volano per i risultati di quest'anno”.\r

\r

Si respira in effetti un’atmosfera vivace ed elettrizzante ai Protagonisti del Mare 2023; si percepisce l’entusiasmo delle agenzie che confermano una ripresa delle prenotazioni per le prossime stagioni, anche per il 2024, per il quale sono state già aperte le vendite. Non solo: da gennaio si è anche registrato un allungamento della finestra di booking. “I 12 road show fatti in quattro settimane a fine 2022 hanno avuto un ottimo riscontro - aggiunge Carlo Schiavon, country manager Italia -. Abbiamo raccontato la nuova proposta di contratto e già da gennaio si è avuto un cambio di marcia, con risultati importanti che hanno superato il 2019. Obiettivi sfidanti ma non impossibili”.\r

\r

","post_title":"Costa Crociere: gli agenti Protagonisti del Mare e della ripresa del settore","post_date":"2023-02-07T10:53:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1675767223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438816","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nove padiglioni che si articolano su 40 mila metri quadrati di superficie espositiva, per un totale di 636 espositori, il 40% dei quali rappresentati da nuove aziende, e oltre 100 eventi con 150 speaker tra formazione e iniziative esperienziali. Sono i numeri della quarantasettesima edizione di Hospitality – il Salone dell’Accoglienza, in corso di svolgimento in questi giorni a Riva del Garda (dal 6 al 9 febbraio).\r

\r

“Siamo orgogliosi di aprire questa manifestazione con cifre da record, che superano ampiamente quelli pre-Covid - sottolinea il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini -. Oggi inauguriamo una fiera internazionale, grazie al riconoscimento che abbiamo ottenuto lo scorso maggio e che rinnoveremo per il prossimo anno. Un riconoscimento che rappresenta una garanzia di qualità e affidabilità e che ci ha permesso di dare sempre maggiore impulso alle attività di incoming, incrementando la presenza di buyer esteri da più Paesi. Abbiamo voluto dedicare grande attenzione anche agli operatori dell’ospitalità del futuro, implementando le collaborazioni con gli istituti alberghieri e con la presenza di 11 startup tecnologiche”.","post_title":"Numeri da record per l'edizione 2023 di Hospitality – il Salone dell’Accoglienza","post_date":"2023-02-07T09:53:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675763580000]}]}}