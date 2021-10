Il Wttc sceglie l’Arabia Saudita e Riyadh per il 22° Global Summit dell’associazione

La ventiduesima assemblea del Wttc si svolgerà a Riyadh, in Arabia Saudita, alla fine del 2022. L’evento seguirà il prossimo Global Summit che si terrà a Manila, nelle Filippine, dal 14 al 16 marzo 2022.

«Fin dall’inizio, quando la pandemia ha portato i viaggi internazionali a un arresto quasi totale, l’Arabia Saudita ha dimostrato il suo impegno totale per il nostro settore, assicurando che sia rimasto in prima linea nell’agenda globale – ha dichiarato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, parlando dalla Future Investment Initiative a Riyadh -. È stata determinante nel guidare la ripresa di un settore che è fondamentale per le economie, i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza in tutto il mondo. Per questo siamo grati e vogliamo riconoscere i loro incredibili sforzi portando direttamente qui, il prossimo anno, il settore Global Travel & Tourism».

«Accolgo con favore la decisione di scegliere l’Arabia Saudita come paese ospitante del prossimo Wttc Global Summit nel 2022 – ha commentato Al Khateeb, ministro del turismo dell’Arabia Saudita -. Questa è un’occasione unica per il settore privato e per il governo che insieme possono ridisegnare il turismo per il futuro, ed è fantastico tenere questo evento nel Regno. E’ il riconoscimento della leadership saudita per aiutare il settore del turismo globale a riprendersi e, soprattutto, a diventare più sostenibile”.

L’ultima indagine del Wttc evidenzia che il settore turistico del Medio Oriente quest’anno è destinato a crescere del 27,1%, davanti a Europa e America Latina; inoltre, con il dovuto sostegno dei governi all’industria turistica, i posti di lavoro nel settore potrebbero raggiungere 6,6 milioni nel 2022, avvicinandosi così ai livelli pre-pandemici.