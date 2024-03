Il Sud Africa riparte dall’urban lifestyle. Arrivi italiani in costante crescita Il Sud Africa è solitamente associato all’immagine di natura selvaggia e scenari mozzafiato, ma le città sono una tappa da non mancare, Johannesburg, Cape Town, Durban fra le più dinamiche e interessanti: focus dunque sull’urban lifestyle per la destinazione rappresentata sul mercato Italia da Aigo. Un invito a visitare le città, espressione della storia e cultura di questo Paese, prima di dedicarsi ai parchi. Mercato Italia che nonostante l’assenza di un volo diretto, registra un costante aumento degli arrivi in Sud Africa: nel 2023 sono stati 52.000, il 61% in più rispetto all’anno precedente; sempre lo scorso anno gli arrivi internazionali sono stati 8,6 milioni, con un incremento del +30% rispetto al 2022. Cape Town, vivacissima e dinamica, è conosciuta per i sui quartieri innovativi e l’arte contemporanea africana. Enoteche e cantine classiche consentono la scoperta dei vini locali. E ancora, famosi locali per il jazz, hotel e appartamenti di design. Ma non mancano certo le esperienze a contatto con la natura come la possibilità di ammirare le balene, da agosto a novembre. Johannesburg, capitale economico finanziaria, è detta anche città dell’oro per via delle sue antiche miniere. Una città ricca di innovative tendenze artistiche, musicali, culturali. L’Apartheid Museum rappresenta una tappa fondamentale del viaggio. Estremamente varia la proposta ricettiva con boutique hotel straordinari, hotel immersi in una vegetazione lussureggiante come il Saxon che ha ospitato Mandela alla sua liberazione. 12 Decades hotel con 12 design per 12 camere alcune delle quali rendono omaggio ai minatori. Durban, affacciata sull’oceano Indiano, affascinante a livello naturalistico, è la città del surf e del Golden Mile, il miglio d’oro, la spiaggia che attraversa la città. È la terza città del Paese con la più grande comunità indiana le cui tradizioni si riflettono nella cucina, nei colori e mercati. Culla degli Zulu con un grandissimo patrimonio tribale è luogo ideale per un’esperienza autentica tra sciamani e olistica. Molto attiva a livello congressuale sin dal passato, si sta creando i suoi spazi anche glamour e lifestyle. Gallerie di arte contemporanea e locali internazionali. Paradiso dello street food con il famoso bunny chow. La parte occidentale del paese è quella desertica, al confine con la Namibia, meno note le coste lambite dai due oceani, il Paese conta dieci siti Unesco. 19 parchi nazionali patrimonio naturalistico e 49 zone marine protette, dove si trovano i big seven che includono squali e balene. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464626 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto pronto in casa Ita Airways per il decollo del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a London City, operativo dal prossimo 31 marzo con un Airbus A220-100 e 12 frequenze settimanali. "London City è un aeroporto di riferimento per il traffico business ma molto interessante anche per i flussi leisure - osserva Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare -. Il Regno Unito si conferma un mercato sempre più strategico per Ita, che nell’attuale stagione estiva offre ai clienti 100 collegamenti settimanali tra l’Italia e il Regno Unito”. Lo scalo cittadino londinese consente ai passeggeri di beneficiare della vicinanza al centro città; inoltre, i clienti potranno usufruire di comode connessioni grazie al network nazionale e quello intercontinentale operato da Ita Airways dall’hub di Roma Fiumicino, tra cui le mete del Mediteranno (Italia, Spagna e Grecia) e quelle del Sud America come Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires. Il nuovo volo si aggiunge a quello già attivo sulla Milano Linate - London City, con quattro frequenze giornaliere dall’inizio di quest’anno. La compagnia aggiungerà ad aprile un’ulteriore frequenza giornaliera, portando il numero totale di frequenze settimanali a 31 nel picco della stagione estiva. Anche questa rotta sarà operata con l’Airbus A220-100. A ulteriore conferma dell’importanza strategica del Regno Unito, a partire da giugno l’offerta sul mercato britannico sarà arricchita da un ulteriore collegamento da Roma Fiumicino verso l’aeroporto di Gatwick operato con 7 frequenze settimanali. Saranno così 100 i voli settimanali tra Regno Unito e Italia. [post_title] => Ita Airways spinge su Londra: fino a 100 voli settimanali fra Italia e Regno Unito [post_date] => 2024-03-29T10:45:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711709118000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464622 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel Ddl Semplificazioni il turismo ha un ruolo. Non certo di prima fascia, ma comunque ha una sua presenza. E già questa è una novità. Fino a qualche tempo fa il turismo non aveva nessuna voce in capitolo. Ma c'è un ma. Il problema che si riscontra nei provvedimenti previsti per il turismo ha come ottica (sempre e solo quella) il turismo incoming. Cioè i turisti che arrivano in Italia. Andiamo a leggere: "Nel settore del turismo, il disegno di legge punta a semplificare le autorizzazioni, con un’unica istanza e senza dover presentare diverse domande, per l’esercizio delle attività ricettive, prevedendo anche quella per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura, oltre che quella per le attività legate al benessere delle persone e l’organizzazione dei congressi". Quindi alberghi, quindi ricettivo, quindi incoming. C'è una altro paragrafo che ha come argomento le terme, ma siamo lì. Non ci spostiamo di un millimetro. Italiani all'estero Ora vorrei ricordare e non solo al ministro, ma all'intero ministero del turismo, che esiste anche un altro settore, ed è un settore che macina redditi e profitti, e che una parte di questi redditi diventano erario dello Stato. Si tratta di tutte quelle organizzazioni turistiche, fra tour operator e agenzie di viaggio specializzate nell'outgoing. Cioè coloro che mandano i nostri connazionali all'estero. Su questo segmento neanche una parola. Eppure anche questo settore avrebbe bisogno di un supporto da parte dello Stato. ma lo Stato e il ministero se ne dimenticano sempre. Non va bene. Avevo già scritto che sarebbe opportuno che qualcuno si prenda la briga di spiegare quale sia l'importanza di questa grossa fascia di operatori e agenzie che lavorano sull'estero. In modo da far capire a chi di dovere di prenderli inconsiderazione, ogni tanto magari, mica sempre. Ma insomma è necessario che le istituzioni abbiano idea di cosa sia l'outgoing, in modo da inserirlo nei prossimi provvedimenti. Giuseppe Aloe [post_title] => Nel Ddl Semplificazioni solo turismo incoming. E L'outgoing? [post_date] => 2024-03-29T10:44:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711709081000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci milioni di passeggeri per una crescita del 5% rispetto allo scorso anno: queste le previsioni di Trenitalia per la Pasqua alle porte. Festività che vedono protagonista il Sud Italia, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite. Tanti gli italiani che hanno deciso di spostarsi verso città d’arte come Venezia. Quanti ai treni regionali a fare la parte del leone sono invece i borghi e siti di interesse culturale, in particolare in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia Per un weekend lungo, o una gita fuori porta, il 27 e 28 marzo e l’1 e 2 aprile, torna il Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, che viaggia di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa consentendo di raggiungere la propria meta già al mattino. Partenze da Milano alle 21:20 e da Reggio Calabria alle 22:19. Fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Paola, Lamezia Centrale, Rosarno, Villa S. Giovanni. Forte risalto all'offerta intermodale garantita da FrecciaLink - il servizio integrato treno+bus di Trenitalia che nel periodo pasquale ha potenziato i propri collegamenti per permettere alle persone di viaggiare con comodità. Quest’anno, i viaggi in FrecciaLink sono cresciuti del 90% rispetto al 2022, e oltre 1 milione di passeggeri ha acquistato un biglietto per utilizzare i 123 Link del Regionale. Sempre nel 2023 sono stati oltre 40.000 i biglietti acquistati per raggiungere la Sicilia con collegamenti treno+nave che, dal 10 dicembre, sono ancora più green poiché il traghettamento viene effettuato utilizzando locomotori alimentati a batterie. [post_title] => Trenitalia: 10 milioni di passeggeri scelgono il treno per le vacanze di Pasqua [post_date] => 2024-03-29T10:32:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711708341000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464565 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Situato nel cuore del centro storico, vicino al Pantheon e a piazza Venezia, ha aperto ieri il Radisson Collection Hotel, Roma Antica, sesto indirizzo del soft brand omonimo. L'albergo include 84 camere, alcune delle quali dotate di terrazze panoramiche. Con una superficie di 80 metri quadrati, le stanze Friends e Family Stay possono in particolare accogliere fino a sei adulti. A disposizione degli ospiti anche un bagno turco e un centro fitness. Il ristorante Modius celebra inoltre la tradizione culinaria capitolina con un focus speciale sui primi, proponendo versioni accurate dei grandi classici. Presente pure il Modius on the Roof - Terrazza, situato all'ottavo piano. Grazie alla ristrutturazione del palazzo Lares Permarini per creare il Radisson Collection Roma Antica è stata poi scoperta una gemma archeologica nascosta: un frammento dell'antico muro di cinta della Porticus Minucia di epoca imperiale. La realizzazione di un modello tridimensionale del monumento ha consentito tra l'altro di individuare la sua esatta collocazione rispetto all’odierno tessuto urbano. Dopo i ritrovamenti, in corso d’opera è stato ampliato il progetto con l’aggiunta della valorizzazione in situ dei resti archeologici, che saranno visitabili al piano interrato dell’hotel, corredati da un video multimediale. "L'estetica accattivante dell'hotel e la sua posizione ideale lo rendono un esempio notevole della nostra visione di lusso contemporaneo - commenta il global president e chief operating officer di Radisson Hotel Group, Chema Basterrechea -. Con questa nuova aggiunta, siamo orgogliosi di avvicinarci al nostro obiettivo di raggiungere 30 hotel in Italia entro il 2027, a testimonianza del nostro costante impegno nei confronti dell'industria turistica tricolore". [post_title] => Aperto a Roma il Radisson Collection Hotel, Roma Antica [post_date] => 2024-03-29T10:12:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711707164000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Sud Africa è solitamente associato all’immagine di natura selvaggia e scenari mozzafiato, ma le città sono una tappa da non mancare, Johannesburg, Cape Town, Durban fra le più dinamiche e interessanti: focus dunque sull'urban lifestyle per la destinazione rappresentata sul mercato Italia da Aigo. Un invito a visitare le città, espressione della storia e cultura di questo Paese, prima di dedicarsi ai parchi. Mercato Italia che nonostante l’assenza di un volo diretto, registra un costante aumento degli arrivi in Sud Africa: nel 2023 sono stati 52.000, il 61% in più rispetto all’anno precedente; sempre lo scorso anno gli arrivi internazionali sono stati 8,6 milioni, con un incremento del +30% rispetto al 2022. Cape Town, vivacissima e dinamica, è conosciuta per i sui quartieri innovativi e l’arte contemporanea africana. Enoteche e cantine classiche consentono la scoperta dei vini locali. E ancora, famosi locali per il jazz, hotel e appartamenti di design. Ma non mancano certo le esperienze a contatto con la natura come la possibilità di ammirare le balene, da agosto a novembre. Johannesburg, capitale economico finanziaria, è detta anche città dell’oro per via delle sue antiche miniere. Una città ricca di innovative tendenze artistiche, musicali, culturali. L’Apartheid Museum rappresenta una tappa fondamentale del viaggio. Estremamente varia la proposta ricettiva con boutique hotel straordinari, hotel immersi in una vegetazione lussureggiante come il Saxon che ha ospitato Mandela alla sua liberazione. 12 Decades hotel con 12 design per 12 camere alcune delle quali rendono omaggio ai minatori. Durban, affacciata sull’oceano Indiano, affascinante a livello naturalistico, è la città del surf e del Golden Mile, il miglio d’oro, la spiaggia che attraversa la città. È la terza città del Paese con la più grande comunità indiana le cui tradizioni si riflettono nella cucina, nei colori e mercati. Culla degli Zulu con un grandissimo patrimonio tribale è luogo ideale per un’esperienza autentica tra sciamani e olistica. Molto attiva a livello congressuale sin dal passato, si sta creando i suoi spazi anche glamour e lifestyle. Gallerie di arte contemporanea e locali internazionali. Paradiso dello street food con il famoso bunny chow. La parte occidentale del paese è quella desertica, al confine con la Namibia, meno note le coste lambite dai due oceani, il Paese conta dieci siti Unesco. 19 parchi nazionali patrimonio naturalistico e 49 zone marine protette, dove si trovano i big seven che includono squali e balene. [post_title] => Il Sud Africa riparte dall’urban lifestyle. Arrivi italiani in costante crescita [post_date] => 2024-03-29T09:41:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => south-african-tourism [1] => sud-africa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => South African Tourism [1] => sud africa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711705281000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Reggio Calabria rimarrà chiuso al traffico dal 9 all'11 aprile, dalle 17:30 alle 9:30 del mattino successivo, per lavori di riqualifica alle infrastrutture di volo e contestuale attività di implementazione di sistemi e infrastrutture nel terminal passeggerei. Secondo quanto spiegato dalla Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi, "la chiusura comporterà la cancellazione dei soli voli provenienti da Roma Fiumicino con arrivo a Reggio Calabria alle ore 22:45 (Az 1161) nelle date del 9 e 11 aprile ed in partenza dall'aeroporto di Reggio Calabria alle ore 6:40 (AZ 1154) nelle date del 10 e 12 aprile, per un totale di quattro voli". I lavori riguardano: sostituzione e riqualifica degli aiuti visivi luminosi per la sicurezza del volo e realizzazione di un nuovo impianto luci soglia pista 15 e 33. In particolare le luci della pista saranno aggiornate con sistemi a led innovativi di maggiore efficienza e con notevole riduzione dei consumi energetici e quindi con minore impatto ambientale. Prevista anche un'indagine (carotaggio) sulla pavimentazione dell'area di movimento, il varo delle travi per gli impalcati sul torrente Sant'Agata necessari per la messa in sicurezza della viabilità perimetrale con interventi sul sistema di smistamento bagagli; le lavorazioni di impiantistica antincendio nella nuova sala arrivi. "Questi interventi - sottolinea la nota Sacal - fanno parte del programma di ristrutturazione ed adeguamento tecnologico dell'aeroporto di Reggio Calabria finalizzato non solo al miglioramento delle infrastrutture di volo ma ad una riqualificazione dell'attuale terminal necessario per il traffico di passeggeri provenienti dai Paesi extra Ue". [post_title] => Reggio Calabria: scalo chiuso tra il 9 e l'11 aprile per lavori di riqualificazione [post_date] => 2024-03-29T09:17:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711703845000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464545 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jet2.com ha sceltol'aeroporto di Bournemouth come dodicesima base nel Regno Unito: dall'estate 2025 la compagnia aerea collegherà lo scalo del Dorset con 16 destinazioni in Europa, tra le Isole Canarie e il Mediterraneo, cominciando con 27 voli settimanali e due mete - Fuerteventura e Madeira - che saranno un'esclusiva da Bournemouth. Due aeromobili inizialmente basati, che opereranno dalla città per tutta l'estate: il primo volo è programmato alla volta di Tenerife il 1° aprile 2025. La compagnia stima di creare più di 100 posti di lavoro, con posizioni disponibili tra il personale di volo, l'equipaggio di cabina, l'ingegneria e le operazioni a terra. «Passeggeri e agenti di viaggio ci hanno chiesto a lungo di fare questo investimento - ha dichiarato Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays - quindi siamo assolutamente felici di annunciare che l'aeroporto di Bournemouth diventerà il nostro 12° aeroporto di base nel Regno Unito. Quest'ultima espansione è un'ulteriore dimostrazione della nostra fiducia e riflette la nostra strategia a lungo termine di essere il leader del Regno Unito per i viaggi leisure. «Questa novità rappresenta un enorme voto di fiducia nell'aeroporto di Bournemouth da parte di Jet2.com e Jet2holidays, che hanno scelto lo scalo come loro nuovo aeroporto di base in quella che è un'importante espansione delle loro operazioni nel sud dell'Inghilterra - ha aggiunto Andrew Bell, ceo di Regional and City Airports, che possiede l'aeroporto di Bournemouth -. Creerà nuovi posti di lavoro a livello locale, aggiungerà 16 nuove destinazioni al nostro network, fino a 27 voli in più a settimana e si stima che altri 300.000 passeggeri utilizzeranno l'aeroporto». [post_title] => Jet2.com ha scelto Bournemouth come 12esima base nel Regno Unito, dal 2025 [post_date] => 2024-03-29T09:15:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711703732000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464590 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione del Rendez-vous en France che si è svolto a Tolosa nei giorni scorsi, è stata presentata l’edizione 2024 della campagna #ExploreFrance. Con il suggestivo “Sogna in grande, vivi slow” le 13 organizzazioni turistiche regionali della Francia metropolitana e una ventina di aziende del settore si uniscono ad Atout France per lanciare la campagna di promozione della destinazione Francia a livello internazionale. Con l’obiettivo di promuovere esperienze di viaggio indimenticabili e rispettose dell'ambiente. In continuità con il 2023, la campagna del 2024 valorizzerà ulteriormente l’offerta che soddisfa le aspirazioni dei viaggiatori alla ricerca di un turismo più lento, più sostenibile e più autentico. Ancor di più in un anno come questo, che è caratterizzato dalla presenza di grandi eventi. E, proprio nell’ambito della strategia nazionale volta a fare della Francia la prima destinazione mondiale del cicloturismo entro il 2030, Atout France in collaborazione con France Vélo Tourisme ha voluto porre un accento particolare sulla pratica del cicloturismo. Oltre 20.755 km di itinerari ciclabili sparsi su tutto il territorio, 10 itinerari Eurovélo (la Vélodyssée, la Scandibérique, la Vélomaritime, la Traversata Maio 20, la Via Romea Francigena, la Véloroute Rhine o la Via Rhôna per citarne solo alcuni) e quasi 60 itinerari identificati che permettono di scoprire, al proprio ritmo e in tutta libertà, panorami incredibili e luoghi irraggiungibili in auto. «Sogna in grande, vivi slow» si rivolge a tutti i viaggiatori, dagli appassionati di ciclismo sportivo alle famiglie in cerca di attività ricreative all'aria aperta, ma anche a chi ama l’avventura e desidera partire e attraversare la Francia da una regione all'altra: la Loira in bicicletta, l'avventura in Gravel-bike sulla Grande Traversata del Giura, l'itinerario Vélomaritime in Normandia, la Dolce Via o l'Ardèche in bicicletta, la Provenza e la Durance in Bici, ecc... «Rivolta al grande pubblico, la campagna si intensificherà a inizio aprile su 10 mercati europei: Germania, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Danimarca, Svezia e Austria, nonché Stati Uniti e Canada. Vogliamo raggiungere anche nuovi mercati più lontani grazie alle opportunità di sviluppo dei partner istituzionali, con l’obiettivo di introdurre la dimensione della sostenibilità per la destinazione Francia nei mercati del Messico, Brasile, Cina, Taiwan, Hong Kong, India, Singapore, Corea del Sud, Giappone, Australia ed Emirati Arabi Uniti» ha dichiarato Caroline Leboucher, ceo di Atout France Il collettivo ha scelto inoltre di puntare sulla campagna #ExploreFrance 2024 per valorizzare siti e zone ancora poco frequentati, consentendo di garantire ai visitatori un'esperienza di soggiorno originale, ma anche luoghi emblematici, che suscitano una vera emozione, invitando a viaggiare anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza, rispondendo così alle strategie di destagionalizzazione dei territori. [gallery ids="464591,464592,464593"] [post_title] => «Sogna in grande, vivi slow» al via la nuova campagna #ExploreFrance [post_date] => 2024-03-29T09:00:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => atout-francia [1] => explorefrance [2] => francia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Atout Francia [1] => ExploreFrance [2] => francia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711702813000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464568 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tante sono le novità firmate Guiness per la programmazione 2024-2025. L’offerta del tour operator è di 240 itinerari e più di 1000 partenze lungo tutto l'arco dell’anno verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo. Partendo dall’Asia Orientale, una esclusiva new entry è il Bhutan (Gran Tour Bhutan & Nepal Prestige) , uno dei paesi meno accessibili al turismo e allo stesso tempo depositario di una grande ricchezza naturale e spirituale. In Thailandia, gli itinerari proposti sono aumentati a 5, coniugando le attrazioni più belle della capitale e del nord del paese con le meraviglie dell’arcipelago thailandese (Gran Tour Thailandia, Thailandia & Phuket, Bangkok & Ko Samui, Bangkok e Khao Lak, Meraviglie della Natura). Anche nella vicina Indonesia la programmazione ha visto ampliare il numero di itinerari: Gran Tour Indonesia - Java & Bali, Amazing Bali -, l’isola degli Dei e la novità Bali & Lombok. Grande rientro la Cina, presente anche in un combinato con il Tibet. Spostandoci in America Latina, le Galapagos impreziosiscono un nuovo tour in Ecuador, mentre il Cile si allarga a comprendere anche l’Isola di Pasqua, una delle destinazioni più remote del pianeta. In Africa e nel Vicino Oriente, le novità sono rispettivamente l’Algeria e l’Arabia Saudita. I primi mesi dell’anno sono più che promettenti e confermano in larga parte le proiezioni di fine 2023: il mercato è sicuramente in netta ripresa, con alcune destinazioni in particolare sulla cresta dell’onda. Il Giappone continua a registrare numeri da sold-out, gli Usa sono in costante ascesa e l’Europa attira sempre con i suoi evergreen. [post_title] => In casa Guiness tante novità sulle destinazioni Mondo nel 2024-2025 [post_date] => 2024-03-28T15:57:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711641444000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il sud africa riparte dallurban lifestyle arrivi italiani in costante crescita" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3109,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto pronto in casa Ita Airways per il decollo del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a London City, operativo dal prossimo 31 marzo con un Airbus A220-100 e 12 frequenze settimanali.\r

\"London City è un aeroporto di riferimento per il traffico business ma molto interessante anche per i flussi leisure - osserva Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare -. Il Regno Unito si conferma un mercato sempre più strategico per Ita, che nell’attuale stagione estiva offre ai clienti 100 collegamenti settimanali tra l’Italia e il Regno Unito”.\r

Lo scalo cittadino londinese consente ai passeggeri di beneficiare della vicinanza al centro città; inoltre, i clienti potranno usufruire di comode connessioni grazie al network nazionale e quello intercontinentale operato da Ita Airways dall’hub di Roma Fiumicino, tra cui le mete del Mediteranno (Italia, Spagna e Grecia) e quelle del Sud America come Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires.\r

Il nuovo volo si aggiunge a quello già attivo sulla Milano Linate - London City, con quattro frequenze giornaliere dall’inizio di quest’anno. La compagnia aggiungerà ad aprile un’ulteriore frequenza giornaliera, portando il numero totale di frequenze settimanali a 31 nel picco della stagione estiva. Anche questa rotta sarà operata con l’Airbus A220-100.\r

A ulteriore conferma dell’importanza strategica del Regno Unito, a partire da giugno l’offerta sul mercato britannico sarà arricchita da un ulteriore collegamento da Roma Fiumicino verso l’aeroporto di Gatwick operato con 7 frequenze settimanali. Saranno così 100 i voli settimanali tra Regno Unito e Italia.","post_title":"Ita Airways spinge su Londra: fino a 100 voli settimanali fra Italia e Regno Unito","post_date":"2024-03-29T10:45:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711709118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel Ddl Semplificazioni il turismo ha un ruolo. Non certo di prima fascia, ma comunque ha una sua presenza. E già questa è una novità. Fino a qualche tempo fa il turismo non aveva nessuna voce in capitolo. Ma c'è un ma. Il problema che si riscontra nei provvedimenti previsti per il turismo ha come ottica (sempre e solo quella) il turismo incoming. Cioè i turisti che arrivano in Italia.\r

\r

Andiamo a leggere: \"Nel settore del turismo, il disegno di legge punta a semplificare le autorizzazioni, con un’unica istanza e senza dover presentare diverse domande, per l’esercizio delle attività ricettive, prevedendo anche quella per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura, oltre che quella per le attività legate al benessere delle persone e l’organizzazione dei congressi\".\r

\r

Quindi alberghi, quindi ricettivo, quindi incoming. C'è una altro paragrafo che ha come argomento le terme, ma siamo lì. Non ci spostiamo di un millimetro.\r

Italiani all'estero\r

Ora vorrei ricordare e non solo al ministro, ma all'intero ministero del turismo, che esiste anche un altro settore, ed è un settore che macina redditi e profitti, e che una parte di questi redditi diventano erario dello Stato. Si tratta di tutte quelle organizzazioni turistiche, fra tour operator e agenzie di viaggio specializzate nell'outgoing. Cioè coloro che mandano i nostri connazionali all'estero.\r

\r

Su questo segmento neanche una parola. Eppure anche questo settore avrebbe bisogno di un supporto da parte dello Stato. ma lo Stato e il ministero se ne dimenticano sempre. Non va bene. \r

\r

Avevo già scritto che sarebbe opportuno che qualcuno si prenda la briga di spiegare quale sia l'importanza di questa grossa fascia di operatori e agenzie che lavorano sull'estero. In modo da far capire a chi di dovere di prenderli inconsiderazione, ogni tanto magari, mica sempre. Ma insomma è necessario che le istituzioni abbiano idea di cosa sia l'outgoing, in modo da inserirlo nei prossimi provvedimenti. \r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Nel Ddl Semplificazioni solo turismo incoming. E L'outgoing?","post_date":"2024-03-29T10:44:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1711709081000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci milioni di passeggeri per una crescita del 5% rispetto allo scorso anno: queste le previsioni di Trenitalia per la Pasqua alle porte.\r

\r

Festività che vedono protagonista il Sud Italia, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite. Tanti gli italiani che hanno deciso di spostarsi verso città d’arte come Venezia.\r

\r

Quanti ai treni regionali a fare la parte del leone sono invece i borghi e siti di interesse culturale, in particolare in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia\r

\r

\r

\r

Per un weekend lungo, o una gita fuori porta, il 27 e 28 marzo e l’1 e 2 aprile, torna il Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, che viaggia di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa consentendo di raggiungere la propria meta già al mattino. Partenze da Milano alle 21:20 e da Reggio Calabria alle 22:19. Fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Paola, Lamezia Centrale, Rosarno, Villa S. Giovanni.\r

\r

Forte risalto all'offerta intermodale garantita da FrecciaLink - il servizio integrato treno+bus di Trenitalia che nel periodo pasquale ha potenziato i propri collegamenti per permettere alle persone di viaggiare con comodità. Quest’anno, i viaggi in FrecciaLink sono cresciuti del 90% rispetto al 2022, e oltre 1 milione di passeggeri ha acquistato un biglietto per utilizzare i 123 Link del Regionale. Sempre nel 2023 sono stati oltre 40.000 i biglietti acquistati per raggiungere la Sicilia con collegamenti treno+nave che, dal 10 dicembre, sono ancora più green poiché il traghettamento viene effettuato utilizzando locomotori alimentati a batterie.","post_title":"Trenitalia: 10 milioni di passeggeri scelgono il treno per le vacanze di Pasqua","post_date":"2024-03-29T10:32:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711708341000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situato nel cuore del centro storico, vicino al Pantheon e a piazza Venezia, ha aperto ieri il Radisson Collection Hotel, Roma Antica, sesto indirizzo del soft brand omonimo. L'albergo include 84 camere, alcune delle quali dotate di terrazze panoramiche. Con una superficie di 80 metri quadrati, le stanze Friends e Family Stay possono in particolare accogliere fino a sei adulti. A disposizione degli ospiti anche un bagno turco e un centro fitness. Il ristorante Modius celebra inoltre la tradizione culinaria capitolina con un focus speciale sui primi, proponendo versioni accurate dei grandi classici. Presente pure il Modius on the Roof - Terrazza, situato all'ottavo piano.\r

\r

Grazie alla ristrutturazione del palazzo Lares Permarini per creare il Radisson Collection Roma Antica è stata poi scoperta una gemma archeologica nascosta: un frammento dell'antico muro di cinta della Porticus Minucia di epoca imperiale. La realizzazione di un modello tridimensionale del monumento ha consentito tra l'altro di individuare la sua esatta collocazione rispetto all’odierno tessuto urbano. Dopo i ritrovamenti, in corso d’opera è stato ampliato il progetto con l’aggiunta della valorizzazione in situ dei resti archeologici, che saranno visitabili al piano interrato dell’hotel, corredati da un video multimediale.\r

\r

\"L'estetica accattivante dell'hotel e la sua posizione ideale lo rendono un esempio notevole della nostra visione di lusso contemporaneo - commenta il global president e chief operating officer di Radisson Hotel Group, Chema Basterrechea -. Con questa nuova aggiunta, siamo orgogliosi di avvicinarci al nostro obiettivo di raggiungere 30 hotel in Italia entro il 2027, a testimonianza del nostro costante impegno nei confronti dell'industria turistica tricolore\".","post_title":"Aperto a Roma il Radisson Collection Hotel, Roma Antica","post_date":"2024-03-29T10:12:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711707164000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sud Africa è solitamente associato all’immagine di natura selvaggia e scenari mozzafiato, ma le città sono una tappa da non mancare, Johannesburg, Cape Town, Durban fra le più dinamiche e interessanti: focus dunque sull'urban lifestyle per la destinazione rappresentata sul mercato Italia da Aigo. Un invito a visitare le città, espressione della storia e cultura di questo Paese, prima di dedicarsi ai parchi.\r

\r

Mercato Italia che nonostante l’assenza di un volo diretto, registra un costante aumento degli arrivi in Sud Africa: nel 2023 sono stati 52.000, il 61% in più rispetto all’anno precedente; sempre lo scorso anno gli arrivi internazionali sono stati 8,6 milioni, con un incremento del +30% rispetto al 2022. \r

\r

Cape Town, vivacissima e dinamica, è conosciuta per i sui quartieri innovativi e l’arte contemporanea africana. Enoteche e cantine classiche consentono la scoperta dei vini locali. E ancora, famosi locali per il jazz, hotel e appartamenti di design. Ma non mancano certo le esperienze a contatto con la natura come la possibilità di ammirare le balene, da agosto a novembre.\r

\r

Johannesburg, capitale economico finanziaria, è detta anche città dell’oro per via delle sue antiche miniere. Una città ricca di innovative tendenze artistiche, musicali, culturali. L’Apartheid Museum rappresenta una tappa fondamentale del viaggio. Estremamente varia la proposta ricettiva con boutique hotel straordinari, hotel immersi in una vegetazione lussureggiante come il Saxon che ha ospitato Mandela alla sua liberazione. 12 Decades hotel con 12 design per 12 camere alcune delle quali rendono omaggio ai minatori.\r

\r

Durban, affacciata sull’oceano Indiano, affascinante a livello naturalistico, è la città del surf e del Golden Mile, il miglio d’oro, la spiaggia che attraversa la città. È la terza città del Paese con la più grande comunità indiana le cui tradizioni si riflettono nella cucina, nei colori e mercati. Culla degli Zulu con un grandissimo patrimonio tribale è luogo ideale per un’esperienza autentica tra sciamani e olistica. Molto attiva a livello congressuale sin dal passato, si sta creando i suoi spazi anche glamour e lifestyle. Gallerie di arte contemporanea e locali internazionali. Paradiso dello street food con il famoso bunny chow.\r

\r

La parte occidentale del paese è quella desertica, al confine con la Namibia, meno note le coste lambite dai due oceani, il Paese conta dieci siti Unesco. 19 parchi nazionali patrimonio naturalistico e 49 zone marine protette, dove si trovano i big seven che includono squali e balene.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Sud Africa riparte dall’urban lifestyle. Arrivi italiani in costante crescita","post_date":"2024-03-29T09:41:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["south-african-tourism","sud-africa"],"post_tag_name":["South African Tourism","sud africa"]},"sort":[1711705281000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Reggio Calabria rimarrà chiuso al traffico dal 9 all'11 aprile, dalle 17:30 alle 9:30 del mattino successivo, per lavori di riqualifica alle infrastrutture di volo e contestuale attività di implementazione di sistemi e infrastrutture nel terminal passeggerei.\r

Secondo quanto spiegato dalla Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi, \"la chiusura comporterà la cancellazione dei soli voli provenienti da Roma Fiumicino con arrivo a Reggio Calabria alle ore 22:45 (Az 1161) nelle date del 9 e 11 aprile ed in partenza dall'aeroporto di Reggio Calabria alle ore 6:40 (AZ 1154) nelle date del 10 e 12 aprile, per un totale di quattro voli\".\r

\r

I lavori riguardano: sostituzione e riqualifica degli aiuti visivi luminosi per la sicurezza del volo e realizzazione di un nuovo impianto luci soglia pista 15 e 33. In particolare le luci della pista saranno aggiornate con sistemi a led innovativi di maggiore efficienza e con notevole riduzione dei consumi energetici e quindi con minore impatto ambientale. Prevista anche un'indagine (carotaggio) sulla pavimentazione dell'area di movimento, il varo delle travi per gli impalcati sul torrente Sant'Agata necessari per la messa in sicurezza della viabilità perimetrale con interventi sul sistema di smistamento bagagli; le lavorazioni di impiantistica antincendio nella nuova sala arrivi.\r

\r

\"Questi interventi - sottolinea la nota Sacal - fanno parte del programma di ristrutturazione ed adeguamento tecnologico dell'aeroporto di Reggio Calabria finalizzato non solo al miglioramento delle infrastrutture di volo ma ad una riqualificazione dell'attuale terminal necessario per il traffico di passeggeri provenienti dai Paesi extra Ue\".","post_title":"Reggio Calabria: scalo chiuso tra il 9 e l'11 aprile per lavori di riqualificazione","post_date":"2024-03-29T09:17:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711703845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jet2.com ha sceltol'aeroporto di Bournemouth come dodicesima base nel Regno Unito: dall'estate 2025 la compagnia aerea collegherà lo scalo del Dorset con 16 destinazioni in Europa, tra le Isole Canarie e il Mediterraneo, cominciando con 27 voli settimanali e due mete - Fuerteventura e Madeira - che saranno un'esclusiva da Bournemouth.\r

\r

Due aeromobili inizialmente basati, che opereranno dalla città per tutta l'estate: il primo volo è programmato alla volta di Tenerife il 1° aprile 2025. La compagnia stima di creare più di 100 posti di lavoro, con posizioni disponibili tra il personale di volo, l'equipaggio di cabina, l'ingegneria e le operazioni a terra.\r

\r

«Passeggeri e agenti di viaggio ci hanno chiesto a lungo di fare questo investimento - ha dichiarato Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays - quindi siamo assolutamente felici di annunciare che l'aeroporto di Bournemouth diventerà il nostro 12° aeroporto di base nel Regno Unito. Quest'ultima espansione è un'ulteriore dimostrazione della nostra fiducia e riflette la nostra strategia a lungo termine di essere il leader del Regno Unito per i viaggi leisure.\r

\r

«Questa novità rappresenta un enorme voto di fiducia nell'aeroporto di Bournemouth da parte di Jet2.com e Jet2holidays, che hanno scelto lo scalo come loro nuovo aeroporto di base in quella che è un'importante espansione delle loro operazioni nel sud dell'Inghilterra - ha aggiunto Andrew Bell, ceo di Regional and City Airports, che possiede l'aeroporto di Bournemouth -. Creerà nuovi posti di lavoro a livello locale, aggiungerà 16 nuove destinazioni al nostro network, fino a 27 voli in più a settimana e si stima che altri 300.000 passeggeri utilizzeranno l'aeroporto».","post_title":"Jet2.com ha scelto Bournemouth come 12esima base nel Regno Unito, dal 2025","post_date":"2024-03-29T09:15:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711703732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464590","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione del Rendez-vous en France che si è svolto a Tolosa nei giorni scorsi, è stata presentata l’edizione 2024 della campagna #ExploreFrance.\r

\r

Con il suggestivo “Sogna in grande, vivi slow” le 13 organizzazioni turistiche regionali della Francia metropolitana e una ventina di aziende del settore si uniscono ad Atout France per lanciare la campagna di promozione della destinazione Francia a livello internazionale. Con l’obiettivo di promuovere esperienze di viaggio indimenticabili e rispettose dell'ambiente.\r

\r

In continuità con il 2023, la campagna del 2024 valorizzerà ulteriormente l’offerta che soddisfa le aspirazioni dei viaggiatori alla ricerca di un turismo più lento, più sostenibile e più autentico. Ancor di più in un anno come questo, che è caratterizzato dalla presenza di grandi eventi. E, proprio nell’ambito della strategia nazionale volta a fare della Francia la prima destinazione mondiale del cicloturismo entro il 2030, Atout France in collaborazione con France Vélo Tourisme ha voluto porre un accento particolare sulla pratica del cicloturismo.\r

\r

Oltre 20.755 km di itinerari ciclabili sparsi su tutto il territorio, 10 itinerari Eurovélo (la Vélodyssée, la Scandibérique, la Vélomaritime, la Traversata Maio 20, la Via Romea Francigena, la Véloroute Rhine o la Via Rhôna per citarne solo alcuni) e quasi 60 itinerari identificati che permettono di scoprire, al proprio ritmo e in tutta libertà, panorami incredibili e luoghi irraggiungibili in auto.\r

\r

«Sogna in grande, vivi slow» si rivolge a tutti i viaggiatori, dagli appassionati di ciclismo sportivo alle famiglie in cerca di attività ricreative all'aria aperta, ma anche a chi ama l’avventura e desidera partire e attraversare la Francia da una regione all'altra: la Loira in bicicletta, l'avventura in Gravel-bike sulla Grande Traversata del Giura, l'itinerario Vélomaritime in Normandia, la Dolce Via o l'Ardèche in bicicletta, la Provenza e la Durance in Bici, ecc...\r

\r

«Rivolta al grande pubblico, la campagna si intensificherà a inizio aprile su 10 mercati europei: Germania, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Danimarca, Svezia e Austria, nonché Stati Uniti e Canada. Vogliamo raggiungere anche nuovi mercati più lontani grazie alle opportunità di sviluppo dei partner istituzionali, con l’obiettivo di introdurre la dimensione della sostenibilità per la destinazione Francia nei mercati del Messico, Brasile, Cina, Taiwan, Hong Kong, India, Singapore, Corea del Sud, Giappone, Australia ed Emirati Arabi Uniti» ha dichiarato Caroline Leboucher, ceo di Atout France\r

\r

Il collettivo ha scelto inoltre di puntare sulla campagna #ExploreFrance 2024 per valorizzare siti e zone ancora poco frequentati, consentendo di garantire ai visitatori un'esperienza di soggiorno originale, ma anche luoghi emblematici, che suscitano una vera emozione, invitando a viaggiare anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza, rispondendo così alle strategie di destagionalizzazione dei territori.\r

\r

[gallery ids=\"464591,464592,464593\"]","post_title":"«Sogna in grande, vivi slow» al via la nuova campagna #ExploreFrance","post_date":"2024-03-29T09:00:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-francia","explorefrance","francia"],"post_tag_name":["Atout Francia","ExploreFrance","francia"]},"sort":[1711702813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tante sono le novità firmate Guiness per la programmazione 2024-2025.\r

\r

L’offerta del tour operator è di 240 itinerari e più di 1000 partenze lungo tutto l'arco dell’anno verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo.\r

\r

Partendo dall’Asia Orientale, una esclusiva new entry è il Bhutan (Gran Tour Bhutan & Nepal Prestige) , uno dei paesi meno accessibili al turismo e allo stesso tempo depositario di una grande ricchezza naturale e spirituale. In Thailandia, gli itinerari proposti sono aumentati a 5, coniugando le attrazioni più belle della capitale e del nord del paese con le meraviglie dell’arcipelago thailandese (Gran Tour Thailandia, Thailandia & Phuket, Bangkok & Ko Samui, Bangkok e Khao Lak, Meraviglie della Natura).\r

\r

Anche nella vicina Indonesia la programmazione ha visto ampliare il numero di itinerari: Gran Tour Indonesia - Java & Bali, Amazing Bali -, l’isola degli Dei e la novità Bali & Lombok. Grande rientro la Cina, presente anche in un combinato con il Tibet.\r

\r

Spostandoci in America Latina, le Galapagos impreziosiscono un nuovo tour in Ecuador, mentre il Cile si allarga a comprendere anche l’Isola di Pasqua, una delle destinazioni più remote del pianeta.\r

\r

In Africa e nel Vicino Oriente, le novità sono rispettivamente l’Algeria e l’Arabia Saudita.\r

\r

I primi mesi dell’anno sono più che promettenti e confermano in larga parte le proiezioni di fine 2023: il mercato è sicuramente in netta ripresa, con alcune destinazioni in particolare sulla cresta dell’onda. Il Giappone continua a registrare numeri da sold-out, gli Usa sono in costante ascesa e l’Europa attira sempre con i suoi evergreen.","post_title":"In casa Guiness tante novità sulle destinazioni Mondo nel 2024-2025","post_date":"2024-03-28T15:57:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711641444000]}]}}