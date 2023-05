Il Perù è di scena alla Biennale di Venezia con un focus sull’Amazzonia Il Perù partecipa alla 18° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia (dal 20 maggio al 26 novembre 2023) con una riflessione sul cambiamento climatico e un appello all’azione. “Walkers in Amazonia“, questo il tema del padiglione, parla di deforestazione, degrado ambientale delle foreste amazzoniche e perdita interculturale: temi che sono al centro dell’evento di quest’anno, che cerca di risvegliare una risposta-azione di fronte al cambiamento climatico. L’architetto José Orrego è il direttore della mostra, mentre l’architetto Alexia León ne è la curatrice con la collaborazione di Lucho Marcial, entrambi professionisti selezionati dopo un rigoroso concorso organizzato dal Patronato Cultural del Perú. La presenza del Perù in questa importante esposizione è sostenuta da Promperù e mette in luce un esempio contemporaneo di gestione collettiva del territorio nel dipartimento di San Martín e un’alleanza strategica tra lo Stato (Ministero dell’Educazione/Ugeles), l’Ong Waman Wasi, i rappresentanti delle comunità indigene Kichwa, Awajún e Shawi, le comunità meticce e le istituzioni educative delle province di El Dorado, Lamas e San Martín, che si impegnano a costruire un legame tra comunità, scuola e territorio. Il Padiglione presenta 64 calendari comunitari che danno visibilità a un fenomeno contemporaneo di resistenza collettiva nella lotta per i diritti territoriali indigeni e civili, evidenziando una tecnologia che rischia di scomparire e che valorizza e reinventa le pratiche ancestrali. La scrittrice e architetto anglo-ghanese Lesley Lokko, curatore generale della Biennale di Architettura di Venezia 2023, ha proposto un tema intitolato “Il laboratorio del futuro“, che mette al centro l’Africa. “C’è un luogo in cui tutti i temi dell’equità, delle risorse, della razza, della speranza e della paura convergono e si fondono. L’Africa. A livello antropologico, siamo tutti africani. E ciò che accade in Africa accade a tutti noi”: così Lokko descrive questa esposizione. Per Promperù, manifestazioni di questa portata rappresentano un’opportunità nel settore culturale, che possono consentire di migliorare le proprie quotazioni internazionali e contribuire alla promozione del Perù nel mondo.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nouvelair debutta in Italia con l'apertura di una nuova rotta da Tunisi a Milano Malpensa, che sarà operativa dal prossimo 17 luglio. Il collegamento sarà operato da un Airbus A320 e si affiancherà a quello già esistente di Tunisair, sulla medesima rotta (oltre che su Roma Fiumicino). Il vettore tunisino amplia così il proprio network estivo che prevede l'introduzione di 11 nuove rotte verso diverse destinazioni. Il collegamento con Milano è la 14ª rotta europea prevista dal vettore per la summer 2023. Il mese scorso, la compagnia ha iniziato a operare alcuni voli dall'aeroporto di Sfax-Thyna, il suo quarto hub in Tunisia, per avere un migliore accesso alle sue nuove destinazioni. Nouvelair ha iniziato a operare due voli settimanali tra Sfax e Parigi Cdg lo scorso 19 aprile; dal 1° giugno, lancerà due voli settimanali tra Sfax e Istanbul. Inoltre, verranno estesi i servizi regolari verso Algeria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Svezia, Svizzera e Turchia. Queste destinazioni saranno supportate da una nuova promozione "Fly Me To The World", che proporrà una serie di tariffe speciali. La compagnia ha recentemente annunciato anche l'arrivo di un aeromobile, a supporto del piano di espansione del network: si tratta di un Airbus A320ceo con una capacità di 180 posti, che porta a 12 la flotta di A320. Si tratta del secondo aereo acquistato quest'anno. [post_title] => Nouvelair fa rotta sull'Italia con un volo da Tunisi a Milano, dal 17 luglio [post_date] => 2023-05-24T12:28:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684931285000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446199 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ricettivo dell’Oman è pronto a esibire il meglio di sé e a fornire una gamma unica di servizi che ne valorizzano le attrazioni naturali e il carattere autoctono. Il tutto in linea con la Vision 2040 e forte della spinta del governo per lo sviluppo turistico attraverso Omran Group, holding pubblica governativa. Il settore alberghiero soddisfa ogni tipologia di clientela, dal boutique hotel extra lusso all’albergo diffuso, dalle heritage house ai campi tendati nel deserto, in un perfetto mix tra turismo d’avventura e relax, tradizione e modernità unito ad esperienze uniche e una vasta scelta di attività, dal mare al deserto, dalle montagne alle oasi. L’Europa rappresenta un mercato strategico per i flussi turistici verso l’Oman: l'industria alberghiera identifica tra i principali mercati Germania, Italia, Regno Unito e Francia. Strutture alberghiere in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante e funzionali alle destinazioni: ecco gli hotel, site inspections del programma Visit Oman per il fam trip dedicato agli operatori italiani. L’Alila Jabal Akhdar di Hyatt, vanta un’esperienza esclusiva di prima classe e nel perfetto equilibrio con il territorio. Situato a 2 mila metri sul livello del mare, è un resort ultra lussuoso con vista sui monti Al Hajar. Piscine a sfioro coperte nelle ville lussuose e all’aperto, camere e suite con balcone a vista panoramica e terrazzi a picco sul canyon. Spa, centro benessere e tanti spazi dedicati al relax e alla meditazione. Sono numerose le attività organizzate dal resort, arrampicata su ponte tibetano, via ferrata, ciclismo, yoga, lezioni di cucina, pic nic nel wadi e visite ai villaggi circostanti nella calorosa ospitalità della gente dell'Oman. La proprietà è accessibile solo tramite veicoli 4x4. Sulla stessa montagna, l’Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, tra i resort di lusso più alti del mondo, situato nel punto della piattaforma a vista sul canyon, visitata dalla principessa Diana, propone numerose attività legate alla montagna ed escursioni presso le vicine fattorie di rose con distillerie, villaggio di fango e siti storici. Una notte al DusitD2 Naseem Resort Jabal Akhdar, quattro stelle immerso nella natura della montagna, attendono l’ospite per attività e avventura con un Parco Avventura a 2 mila metri di altitudine. Il Desert Nights Camp, campo tendato di lusso all'interno del deserto di Sharqiyah, il Wahiba Sands, è tra i migliori boutique hotel dell'Oman, base ideale per scoprire il deserto. Tra dune di sabbia rossa-dorata e wadi cristallini, è a solo due ore di auto da Muscat. Con 55 tende lussuose in stile beduino di cui 6 ville con piscina, si vivono esperienze uniche: giro a dorso di un cammello al tramonto dopo una lunga giornata di dune bashing e dune bike, notti a osservare le stelle e a gustare piatti tradizionali. Muscat l’Hotel Mysk Al Mouj si affaccia sul vivace porto turistico di Al Mouj, un quartiere contemporaneo e alla moda in continua evoluzione, dal design ispirato al flusso e riflusso del mare con piscina a sfioro all’ultimo piano. La marina in prossimità, offre la possibilità di imbarcarsi verso le Isole Daymaniyat a 40 chilometri da Muscat, luogo ideale per lo snorkeling e diving a contatto con le tartarughe marine. W Muscat di Marriott è un hotel e resort cinque stelle lusso sulla spiaggia, situato nel vivace lungomare di Shatti Al Qurum. 279 camere e suite dove il patrimonio dell'Oman incontra il design contemporaneo con vista mozzafiato sul mare. Anche il Kempinski Hotel Muscat, nel cuore della nuova Muscat, offre un soggiorno a cinque stelle lusso, fronte mare su una ampia spiaggia dorata. Per business o leisure, l’Hotel è situato in posizione ideale vicino all'Al Mouj Golf e al porto turistico di Al Mouj, a soli dieci minuti di auto dall'aeroporto internazionale di Muscat. Di nuova costruzione, ad appena 10 mesi dall’inaugurazione, il Jumeirah Muscat Bay è un resort cinque stelle lusso incastonato in una magnifica baia, un rifugio dove le montagne incontrano il mare, adatto per ogni tipologia di viaggiatore, soprattutto luogo ideale per coppie e famiglie. Architettura arabeggiante per la hall, 195 camere e 10 ville da 1.500 euro a notte, dalla vista sul mare suggestiva. In prossimità delle ville è presente anche una delle dimore del Sultano. Il Crowne Plaza Muscat Hotel è situato sulla la spiaggia di Qurum con vista panoramica sul golfo. Si trova a 15 minuti dal Muttrah Souk, a 20 minuti dall’ Aeroporto internazionale e a 10 minuti dal distretto diplomatico e finanziario di Muscat, immerso nel giardino del quartiere residenziale. L’unico hotel della zona con spiaggia privata, offre una vasta scelta di ristoranti con cucina internazionale per colazione, pranzo e cena, cucina persiana e cucina italiana. Bar dall’atmosfera da pub inglese e ristoranti provvisti di terrazza privata dove ammirare favolosi tramonti. Per non perdere un’indimenticabile turtle watchings tour, il Ras al Jinz Turtle Reserve, nella riserva delle tartarughe, è il posto ideale per fermarsi una notte a osservare tartarughe deporre le uova e scorgere le piccole alla ricerca del mare. [gallery ids="446255,446257,446256,446259,446258,446260"] [post_title] => Oman: exploit del ricettivo, dal mare al deserto, dalle montagne alle oasi [post_date] => 2023-05-24T12:10:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684930220000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per ora si tratta solo di una voce raccolta da Reuters e poi rilanciata dal Wall Street Journal. Eppure la cosa potrebbe avere un senso economico, visto che andrebbe a creare un vero colosso dell'ospitalità nel segmento budget e midscale. Un settore che potrebbe andare incontro a un deciso incremento della domanda, a seguito della crescente polarizzazione della domanda dovuta agli effetti di un'inflazione persistente. Stando a quanto riporta un insider, infatti, il gruppo Choice Hotels International starebbe progettando di acquisire Wyndham Hotels & Resorts. Le trattative al momento sarebbero ancora nelle fasi iniziali, così come non sono del tutto chiare le intenzioni delle due parti. In caso di diniego da parte di Wyndham, il gruppo Choice potrebbe persino decidere di optare per una scalata ostile, sostiene peraltro la medesima fonte. Dopo la pubblicazione ieri della notizia da parte del Wall Street Journal, le azioni Wyndham sono peraltro salite del 5,9%, mentre quelle di Choice sono scese del 4,6%. Interpellati dalla stampa americana, entrambi i gruppi si sono rifiutati di commentare quelle che considerano solo delle voci. Al momento il gruppo Choice vanta un portfolio di quasi 7.500 proprietà distribuite in 22 brand differenti, inclusi i marchi midscale Comfort e Quality Inn. Allo stesso tempo, Wyndham conta su circa 9.100 hotel, per un totale di 842.500 camere, operati con vari brand tra cui i budget Super 8 e Ramada. La compagnia è però anche nota per i propri marchi di livello più alto, quali Dolce e gli stessi Wyndham e Wyndham Grand. [post_title] => Choice Hotels mette nel mirino Wyndham: nascerà un colosso dell'ospitalità budget e midscale? [post_date] => 2023-05-24T11:48:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684928931000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'Australia da vivere a tutto tondo, da scoprire attraverso le unicità di natura - dal mare alla foresta pluviale - e cultura - quella aborigena in primis -. Il Down Under corre veloce in questo 2023, primo vero banco di prova post pandemia e, a distanza di poco più di un anno dalla riapertura ai viaggiatori internazionali, traccia un primo bilancio e previsioni decisamente positivi. A livello globale ma anche e soprattutto per il mercato italiano. Lo spiega Eva Seller, regional general manager Continental Europe Tourism Australia, ieri a Milano insieme ai rappresentanti di Northern Territory, Queensland, South Australia, Victoria, Western Australia: «Vogliamo mettere in evidenza quanto oggi sia di nuovo semplice viaggiare in Australia, anzi forse più di prima (grazie anche al volo diretto di Qantas sulla Roma-Perth, che ripartirà il prossimo 18 giugno): non ci sono più restrizioni di sorta legate al Covid, è necessario solo il visto, esattamente come prima. Attualmente la capacità voli sul Paese è all'84% rispetto al periodo pre pandemia». E se all'inizio la ripartenza è stata lenta, «lo scorso marzo gli arrivi italiani hanno raggiunto l'85% del dato dello stesso mese 2019, mentre il risultati dei 12 mesi alla fine di marzo si attesta al 61% per un totale di 47.100 passeggeri. Numeri che ci fanno molto felici e che posizionano l'Italia al terzo posto tra i principali mercati europei (escludendo il Regno Unito, ndr)». Il recupero completo ai numeri 2019 è previsto «per il 2025, ma potrebbe concretizzarsi anche prima, molto dipende da come andranno i flussi provenienti dalla Cina, che ha solo recentemente riaperto le proprie frontiere». La certezza è quella di una grande voglia di Australia, che traspare sia dalle segnalazioni dei tour operator che programmano la destinazione sia dalla tipologia di viaggiatore che raggiunge il Paese: «Se inizialmente il traffico era prevalentemente Vrf, ora è decisamente tornata la componente leisure». E l'aumento che registrano le tariffe aeree - a livello globale e non solo verso l'Australia - sembra non rappresentare un freno alle prenotazioni: «Credo che oggi il desiderio di viaggiare sia maggiore di quello di risparmiare. E le persone tendono anche ad allungare la permanenza media nel Paese, sia per compensare la spesa del volo che è la quota maggiore del viaggio, sia per scoprire più stati e vivere esperienze diverse. Il soggiorno medio per un turista italiano è di 21 giorni. Per contro i servizi a terra non hanno costi così elevati e anche il tasso di cambio con il dollaro australiano è particolarmente favorevole». [post_title] => L'Australia e il ritorno dei turisti italiani. Seller: «C'è una grande voglia di viaggiare» [post_date] => 2023-05-24T11:38:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684928333000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446227 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ospitato nel Drechsler Palace, precedentemente sede dell'institute of Ballet, il W Budapest segnerà il prossimo luglio il debutto dell'omonimo brand di casa Marriott in Ungheria. L'hotel, per cui sono già aperte le prenotazioni, si trova in Andrassy Avenue, la via dello shopping più lussuosa della città e patrimonio mondiale Unesco. La struttura disporrà di 151 camere e suite, un destination bar, una W lounge rivisitata, una programmazione locale e un nuovo ristorante di ispirazione asiatica chiamato Nightingale, che prende il nome dall'opera omonima di Igor Stravinsky. "Con un ricco patrimonio architettonico e storico, Budapest offre una miscela variegata di influenze culturali e avventure gastronomiche che la rendono la destinazione perfetta per la nostra prima apertura nell'Europa orientale - sottolinea Jenni Benzaquen, svp Europe, Middle East and Africa brand portfolio di Marriott International -. Siamo entusiasti dell'arrivo di W Hotels in Ungheria, che sarà caratterizzato da un’evoluzione e un design innovativo del brand”. [gallery ids="446240,446241,446242"] [post_title] => Il brand W di casa Marriott si espande in Ungheria: in arrivo a luglio una struttura a Budapest [post_date] => 2023-05-24T10:56:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684925786000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ministero del turismo. Allora: non voglio essere polemico e quindi non è mia intenzione criticare le azioni del ministro, ma prendere in esame il linguaggio. Daniela Santanché usa spesso se non sempre il futuro semplice: faremo, daremo, arriveranno. Ecco, a me questo futuro semplice non piace (ma forse è una mia idiosincrasia). A me piacciono quei ministri e in generale quelle istituzioni che prima fanno le cose e poi convocano una conferenza stampa. Allora il verbo utilizzato è il passato prossimo: abbiamo fatto, sono arrivati ecc ecc. In questo modo si dà sicurezza a chi ascolta. Alle popolazioni in difficoltà, ai segmenti economici in crisi. Se invece si usa sempre il futuro semplice questa sicurezza scompare. Un consiglio Ero presente quando all'assemblea Fto il ministro disse a gennaio arriveranno i 39 milioni per il turismo organizzato. Era novembre, siamo a maggio, a fine maggio, e per avere quei soldi bisogna ancora penare. Allora, caro ministro le consiglio, anche per non ingenerare sfiducia in chi la ascolta, di fare prima le cose e poi di comunicarle. Che lei dica con un post sul sito Mitur di Facebook: "Arriveranno 10 milioni alle imprese turistiche emiliano romagnole colpite dal maltempo" è poco importante. Ci deve dire quando arriveranno: domani, dopodomani, fra cinque giorni. Perché nella vaghezza del futuro semplice le persone non possono fare che aspettare e sperare. E io credo che a quelle popolazioni colpite dall'alluvione devono invece sapere nei minimi dettagli cosa il governo intende fare per loro. Giuseppe Aloe [post_title] => Ministero del turismo: uso smodato del futuro semplice. Meglio il passato prossimo [post_date] => 2023-05-24T10:47:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684925263000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' scettico Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways, sull'obiettivo dell'industria aeronautica di raggiungere le zero emissioni di CO2 entro il 2050. Il ceo, uno dei protagonisti dell'intero settore del trasporto aereo a livello mondiale, segnala infatti l'inadeguatezza delle forniture di carburante sostenibile per l'aviazione (Saf) e i progetti alternativi all'idrogeno, che sono ancora agli albori. «Non credo che saremo in grado di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Tutti ne parlano, ma siamo realistici: non c'è una produzione sufficiente di carburante sostenibile per l'aviazione", ha dichiarato Al Baker in occasione del Qatar Economic Forum, organizzato da Bloomberg e ripreso da Reuters. L'avvertimento del numero uno di Qatar Airways arriva pochi giorni prima che le compagnie aeree globali discutano come mettere in pratica l'impegno per il clima durante l'assemblea annuale della Iata, che si terrà a Istanbul il prossimo giugno. Poiché le emissioni dell'aviazione sono considerate difficili da ridurre senza una tecnologia radicale, l'attenzione si è concentrata soprattutto sui carburanti "drop-in" che possono essere inseriti nell'attuale generazione di motori a reazione, come il Saf a base di piante o rifiuti e le alternative sintetiche. "L'unico contributo significativo in termini di cambiamento tecnologico è il Sustainable Aviation Fuel. È l'unica cosa che può spostare l'ago della bilancia da qui al 2050", ha affermato anche il ceo di Boeing, Dave Calhoun, durante il medesimo evento a Doha. [post_title] => Al Baker, Qatar Airways: l'obiettivo zero emissioni entro il 2050 sarebbe irraggiungibile [post_date] => 2023-05-24T10:35:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684924528000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446217 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per ora si chiama Project H3 ed è il nuovo format di ospitalità per soggiorni lunghi targato Hilton e dedicato al segmento lower-midscale. Il ceo Chris Nassetta ne aveva già accennato durante la presentazione dei dati della prima trimestrale del gruppo ma ora è arrivata anche la conferma della novità, con una nota ufficiale del gruppo. Il format, che ancora non ha un nome ufficiale, è stato ideato in collaborazione con gli investitori partner e pensato per venire incontro alle esigenze di chi ha necessità di soluzioni abitative per soggiorni superiori alle 20 notti. Un mercato composto da viaggiatori corporate e business che, stando alle stime di Hilton, varrebbe circa 300 miliardi di dollari a livello globale e che la compagnia ancora non presiede con i suoi attuali 18 brand. Gli hotel Project H3 saranno realizzati sulle tonalità del legno caldo, con una palette di colori ispirata agli agriturismi e caratterizzata da qualche tocco leggero in stile industrial. Il patio all'aperto sarà dotato di griglie, focolare e sedute comode. La lobby, chiamata Hive, sarà realizzata in modo da garantire un facile accesso a tutti i servizi della struttura, con una visuale in grado di spaziare dal front desk fino al fitness centre, passando per la lavanderia e i negozi retail a disposizione degli ospiti. Le suite saranno disegnate con un layout flessibile e provviste di quattro aree distinte per il riposo, il lavoro, la cucina e i momenti di relax. Agli ospiti saranno anche garantiti ampi spazi per sistemare i propri bagagli. Stando a quanto dichiarato dal chief financial officer and president of global development di Hilton, Kevin Jacobs, al momento la compagnia avrebbe in corso oltre 100 trattative relative al nuovo format extended-stay. La nuova iniziativa del gruppo con base in Virginia si inserisce peraltro in un trend consolidato tra le grandi major dell'ospitalità globale. Oltre a Hilton, anche Hyatt e Marriott sarebbero infatti impegnate nella definizione di nuovi format e brand specificamente dedicati al segmento midscale dei soggiorni lunghi [post_title] => Si chiama Project H3 il nuovo format extended-stay griffato Hilton [post_date] => 2023-05-24T10:22:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684923738000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446216 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kenya Airways, dal prossimo 1° giugno, trasferirà alcuni dei suoi voli al Terminal 1C dell’aeroporto Jomo Kenyatta di Nairobi, al fine di per ottimizzare le operazioni della stagione estiva. La compagnia aerea, dopo aver ridotto la perdita dell'intero anno 2022 del 17% a 43 milioni di dollari, a fronte di ricavi in aumento del 66% (900 milioni di dollari9, ora prevede un ritorno ai profitti nel 2024, dopo un decennio di bilanci in rosso. Secondo quanto spiegato dal ceo del gruppo, Allan Kilavuka, i guadagni lordi dell'ultimo esercizio sono stati inferiori di appena il 5% rispetto a quelli del 2019, prima della pandemia, e sono indicativi della ripresa del gruppo prevista per l'anno prossimo. I ricavi sono stati sostenuti da un aumento del 68% del numero di passeggeri, che ha raggiunto i 3,7 milioni, e da una crescita del 3,5% del traffico merci, che hanno raggiunto le 65.000 tonnellate. Il load factor passeggeri è salito al 74%, appena il 3,9% in meno del fattore di carico raggiunto nel 2019. "Il 2023 si presenta bene e speriamo di continuare così. Prevediamo di raggiungere il pareggio finanziario entro la fine del 2023 e il profitto nel 2024", ha dichiarato agli investitori Michael Joseph, presidente del consiglio di amministrazione di KQ. [post_title] => Kenya Airways sposta alcuni voli al terminal 1C di Nairobi. Obiettivo profitti per il 2024 [post_date] => 2023-05-24T10:22:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684923738000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il peru e di scena alla biennale di venezia con un focus sullamazzonia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":8672,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nouvelair debutta in Italia con l'apertura di una nuova rotta da Tunisi a Milano Malpensa, che sarà operativa dal prossimo 17 luglio. Il collegamento sarà operato da un Airbus A320 e si affiancherà a quello già esistente di Tunisair, sulla medesima rotta (oltre che su Roma Fiumicino).\r

\r

Il vettore tunisino amplia così il proprio network estivo che prevede l'introduzione di 11 nuove rotte verso diverse destinazioni. Il collegamento con Milano è la 14ª rotta europea prevista dal vettore per la summer 2023. Il mese scorso, la compagnia ha iniziato a operare alcuni voli dall'aeroporto di Sfax-Thyna, il suo quarto hub in Tunisia, per avere un migliore accesso alle sue nuove destinazioni.\r

\r

Nouvelair ha iniziato a operare due voli settimanali tra Sfax e Parigi Cdg lo scorso 19 aprile; dal 1° giugno, lancerà due voli settimanali tra Sfax e Istanbul. Inoltre, verranno estesi i servizi regolari verso Algeria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Svezia, Svizzera e Turchia. Queste destinazioni saranno supportate da una nuova promozione \"Fly Me To The World\", che proporrà una serie di tariffe speciali.\r

\r

La compagnia ha recentemente annunciato anche l'arrivo di un aeromobile, a supporto del piano di espansione del network: si tratta di un Airbus A320ceo con una capacità di 180 posti, che porta a 12 la flotta di A320. Si tratta del secondo aereo acquistato quest'anno.","post_title":"Nouvelair fa rotta sull'Italia con un volo da Tunisi a Milano, dal 17 luglio","post_date":"2023-05-24T12:28:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684931285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ricettivo dell’Oman è pronto a esibire il meglio di sé e a fornire una gamma unica di servizi che ne valorizzano le attrazioni naturali e il carattere autoctono. Il tutto in linea con la Vision 2040 e forte della spinta del governo per lo sviluppo turistico attraverso Omran Group, holding pubblica governativa.\r

Il settore alberghiero soddisfa ogni tipologia di clientela, dal boutique hotel extra lusso all’albergo diffuso, dalle heritage house ai campi tendati nel deserto, in un perfetto mix tra turismo d’avventura e relax, tradizione e modernità unito ad esperienze uniche e una vasta scelta di attività, dal mare al deserto, dalle montagne alle oasi. L’Europa rappresenta un mercato strategico per i flussi turistici verso l’Oman: l'industria alberghiera identifica tra i principali mercati Germania, Italia, Regno Unito e Francia.\r

Strutture alberghiere in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante e funzionali alle destinazioni: ecco gli hotel, site inspections del programma Visit Oman per il fam trip dedicato agli operatori italiani.\r

L’Alila Jabal Akhdar di Hyatt, vanta un’esperienza esclusiva di prima classe e nel perfetto equilibrio con il territorio. Situato a 2 mila metri sul livello del mare, è un resort ultra lussuoso con vista sui monti Al Hajar. Piscine a sfioro coperte nelle ville lussuose e all’aperto, camere e suite con balcone a vista panoramica e terrazzi a picco sul canyon. Spa, centro benessere e tanti spazi dedicati al relax e alla meditazione. Sono numerose le attività organizzate dal resort, arrampicata su ponte tibetano, via ferrata, ciclismo, yoga, lezioni di cucina, pic nic nel wadi e visite ai villaggi circostanti nella calorosa ospitalità della gente dell'Oman. La proprietà è accessibile solo tramite veicoli 4x4.\r

Sulla stessa montagna, l’Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, tra i resort di lusso più alti del mondo, situato nel punto della piattaforma a vista sul canyon, visitata dalla principessa Diana, propone numerose attività legate alla montagna ed escursioni presso le vicine fattorie di rose con distillerie, villaggio di fango e siti storici.\r

Una notte al DusitD2 Naseem Resort Jabal Akhdar, quattro stelle immerso nella natura della montagna, attendono l’ospite per attività e avventura con un Parco Avventura a 2 mila metri di altitudine.\r

Il Desert Nights Camp, campo tendato di lusso all'interno del deserto di Sharqiyah, il Wahiba Sands, è tra i migliori boutique hotel dell'Oman, base ideale per scoprire il deserto. Tra dune di sabbia rossa-dorata e wadi cristallini, è a solo due ore di auto da Muscat. Con 55 tende lussuose in stile beduino di cui 6 ville con piscina, si vivono esperienze uniche: giro a dorso di un cammello al tramonto dopo una lunga giornata di dune bashing e dune bike, notti a osservare le stelle e a gustare piatti tradizionali.\r

Muscat l’Hotel Mysk Al Mouj si affaccia sul vivace porto turistico di Al Mouj, un quartiere contemporaneo e alla moda in continua evoluzione, dal design ispirato al flusso e riflusso del mare con piscina a sfioro all’ultimo piano. La marina in prossimità, offre la possibilità di imbarcarsi verso le Isole Daymaniyat a 40 chilometri da Muscat, luogo ideale per lo snorkeling e diving a contatto con le tartarughe marine.\r

W Muscat di Marriott è un hotel e resort cinque stelle lusso sulla spiaggia, situato nel vivace lungomare di Shatti Al Qurum. 279 camere e suite dove il patrimonio dell'Oman incontra il design contemporaneo con vista mozzafiato sul mare.\r

Anche il Kempinski Hotel Muscat, nel cuore della nuova Muscat, offre un soggiorno a cinque stelle lusso, fronte mare su una ampia spiaggia dorata. Per business o leisure, l’Hotel è situato in posizione ideale vicino all'Al Mouj Golf e al porto turistico di Al Mouj, a soli dieci minuti di auto dall'aeroporto internazionale di Muscat.\r

Di nuova costruzione, ad appena 10 mesi dall’inaugurazione, il Jumeirah Muscat Bay è un resort cinque stelle lusso incastonato in una magnifica baia, un rifugio dove le montagne incontrano il mare, adatto per ogni tipologia di viaggiatore, soprattutto luogo ideale per coppie e famiglie. Architettura arabeggiante per la hall, 195 camere e 10 ville da 1.500 euro a notte, dalla vista sul mare suggestiva. In prossimità delle ville è presente anche una delle dimore del Sultano.\r

Il Crowne Plaza Muscat Hotel è situato sulla la spiaggia di Qurum con vista panoramica sul golfo. Si trova a 15 minuti dal Muttrah Souk, a 20 minuti dall’ Aeroporto internazionale e a 10 minuti dal distretto diplomatico e finanziario di Muscat, immerso nel giardino del quartiere residenziale. L’unico hotel della zona con spiaggia privata, offre una vasta scelta di ristoranti con cucina internazionale per colazione, pranzo e cena, cucina persiana e cucina italiana. Bar dall’atmosfera da pub inglese e ristoranti provvisti di terrazza privata dove ammirare favolosi tramonti.\r

Per non perdere un’indimenticabile turtle watchings tour, il Ras al Jinz Turtle Reserve, nella riserva delle tartarughe, è il posto ideale per fermarsi una notte a osservare tartarughe deporre le uova e scorgere le piccole alla ricerca del mare.\r

[gallery ids=\"446255,446257,446256,446259,446258,446260\"]","post_title":"Oman: exploit del ricettivo, dal mare al deserto, dalle montagne alle oasi","post_date":"2023-05-24T12:10:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684930220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per ora si tratta solo di una voce raccolta da Reuters e poi rilanciata dal Wall Street Journal. Eppure la cosa potrebbe avere un senso economico, visto che andrebbe a creare un vero colosso dell'ospitalità nel segmento budget e midscale. Un settore che potrebbe andare incontro a un deciso incremento della domanda, a seguito della crescente polarizzazione della domanda dovuta agli effetti di un'inflazione persistente. Stando a quanto riporta un insider, infatti, il gruppo Choice Hotels International starebbe progettando di acquisire Wyndham Hotels & Resorts.\r

\r

Le trattative al momento sarebbero ancora nelle fasi iniziali, così come non sono del tutto chiare le intenzioni delle due parti. In caso di diniego da parte di Wyndham, il gruppo Choice potrebbe persino decidere di optare per una scalata ostile, sostiene peraltro la medesima fonte. Dopo la pubblicazione ieri della notizia da parte del Wall Street Journal, le azioni Wyndham sono peraltro salite del 5,9%, mentre quelle di Choice sono scese del 4,6%. Interpellati dalla stampa americana, entrambi i gruppi si sono rifiutati di commentare quelle che considerano solo delle voci.\r

\r

Al momento il gruppo Choice vanta un portfolio di quasi 7.500 proprietà distribuite in 22 brand differenti, inclusi i marchi midscale Comfort e Quality Inn. Allo stesso tempo, Wyndham conta su circa 9.100 hotel, per un totale di 842.500 camere, operati con vari brand tra cui i budget Super 8 e Ramada. La compagnia è però anche nota per i propri marchi di livello più alto, quali Dolce e gli stessi Wyndham e Wyndham Grand.\r

\r

","post_title":"Choice Hotels mette nel mirino Wyndham: nascerà un colosso dell'ospitalità budget e midscale?","post_date":"2023-05-24T11:48:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684928931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'Australia da vivere a tutto tondo, da scoprire attraverso le unicità di natura - dal mare alla foresta pluviale - e cultura - quella aborigena in primis -. Il Down Under corre veloce in questo 2023, primo vero banco di prova post pandemia e, a distanza di poco più di un anno dalla riapertura ai viaggiatori internazionali, traccia un primo bilancio e previsioni decisamente positivi. A livello globale ma anche e soprattutto per il mercato italiano. \r

\r

Lo spiega Eva Seller, regional general manager Continental Europe Tourism Australia, ieri a Milano insieme ai rappresentanti di Northern Territory, Queensland, South Australia, Victoria, Western Australia: «Vogliamo mettere in evidenza quanto oggi sia di nuovo semplice viaggiare in Australia, anzi forse più di prima (grazie anche al volo diretto di Qantas sulla Roma-Perth, che ripartirà il prossimo 18 giugno): non ci sono più restrizioni di sorta legate al Covid, è necessario solo il visto, esattamente come prima. Attualmente la capacità voli sul Paese è all'84% rispetto al periodo pre pandemia». \r

\r

E se all'inizio la ripartenza è stata lenta, «lo scorso marzo gli arrivi italiani hanno raggiunto l'85% del dato dello stesso mese 2019, mentre il risultati dei 12 mesi alla fine di marzo si attesta al 61% per un totale di 47.100 passeggeri. Numeri che ci fanno molto felici e che posizionano l'Italia al terzo posto tra i principali mercati europei (escludendo il Regno Unito, ndr)». \r

Il recupero completo ai numeri 2019 è previsto «per il 2025, ma potrebbe concretizzarsi anche prima, molto dipende da come andranno i flussi provenienti dalla Cina, che ha solo recentemente riaperto le proprie frontiere».\r

\r

La certezza è quella di una grande voglia di Australia, che traspare sia dalle segnalazioni dei tour operator che programmano la destinazione sia dalla tipologia di viaggiatore che raggiunge il Paese: «Se inizialmente il traffico era prevalentemente Vrf, ora è decisamente tornata la componente leisure».\r

\r

E l'aumento che registrano le tariffe aeree - a livello globale e non solo verso l'Australia - sembra non rappresentare un freno alle prenotazioni: «Credo che oggi il desiderio di viaggiare sia maggiore di quello di risparmiare. E le persone tendono anche ad allungare la permanenza media nel Paese, sia per compensare la spesa del volo che è la quota maggiore del viaggio, sia per scoprire più stati e vivere esperienze diverse. Il soggiorno medio per un turista italiano è di 21 giorni. Per contro i servizi a terra non hanno costi così elevati e anche il tasso di cambio con il dollaro australiano è particolarmente favorevole».","post_title":"L'Australia e il ritorno dei turisti italiani. Seller: «C'è una grande voglia di viaggiare»","post_date":"2023-05-24T11:38:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684928333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446227","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ospitato nel Drechsler Palace, precedentemente sede dell'institute of Ballet, il W Budapest segnerà il prossimo luglio il debutto dell'omonimo brand di casa Marriott in Ungheria. L'hotel, per cui sono già aperte le prenotazioni, si trova in Andrassy Avenue, la via dello shopping più lussuosa della città e patrimonio mondiale Unesco. La struttura disporrà di 151 camere e suite, un destination bar, una W lounge rivisitata, una programmazione locale e un nuovo ristorante di ispirazione asiatica chiamato Nightingale, che prende il nome dall'opera omonima di Igor Stravinsky.\r

\r

\"Con un ricco patrimonio architettonico e storico, Budapest offre una miscela variegata di influenze culturali e avventure gastronomiche che la rendono la destinazione perfetta per la nostra prima apertura nell'Europa orientale - sottolinea Jenni Benzaquen, svp Europe, Middle East and Africa brand portfolio di Marriott International -. Siamo entusiasti dell'arrivo di W Hotels in Ungheria, che sarà caratterizzato da un’evoluzione e un design innovativo del brand”.\r

\r

[gallery ids=\"446240,446241,446242\"]\r

\r

","post_title":"Il brand W di casa Marriott si espande in Ungheria: in arrivo a luglio una struttura a Budapest","post_date":"2023-05-24T10:56:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684925786000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ministero del turismo. Allora: non voglio essere polemico e quindi non è mia intenzione criticare le azioni del ministro, ma prendere in esame il linguaggio. Daniela Santanché usa spesso se non sempre il futuro semplice: faremo, daremo, arriveranno. Ecco, a me questo futuro semplice non piace (ma forse è una mia idiosincrasia).\r

\r

A me piacciono quei ministri e in generale quelle istituzioni che prima fanno le cose e poi convocano una conferenza stampa. Allora il verbo utilizzato è il passato prossimo: abbiamo fatto, sono arrivati ecc ecc.\r

\r

In questo modo si dà sicurezza a chi ascolta. Alle popolazioni in difficoltà, ai segmenti economici in crisi. Se invece si usa sempre il futuro semplice questa sicurezza scompare.\r

Un consiglio\r

Ero presente quando all'assemblea Fto il ministro disse a gennaio arriveranno i 39 milioni per il turismo organizzato. Era novembre, siamo a maggio, a fine maggio, e per avere quei soldi bisogna ancora penare. Allora, caro ministro le consiglio, anche per non ingenerare sfiducia in chi la ascolta, di fare prima le cose e poi di comunicarle. Che lei dica con un post sul sito Mitur di Facebook: \"Arriveranno 10 milioni alle imprese turistiche emiliano romagnole colpite dal maltempo\" è poco importante. Ci deve dire quando arriveranno: domani, dopodomani, fra cinque giorni. \r

\r

Perché nella vaghezza del futuro semplice le persone non possono fare che aspettare e sperare. E io credo che a quelle popolazioni colpite dall'alluvione devono invece sapere nei minimi dettagli cosa il governo intende fare per loro.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Ministero del turismo: uso smodato del futuro semplice. Meglio il passato prossimo","post_date":"2023-05-24T10:47:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684925263000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' scettico Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways, sull'obiettivo dell'industria aeronautica di raggiungere le zero emissioni di CO2 entro il 2050. Il ceo, uno dei protagonisti dell'intero settore del trasporto aereo a livello mondiale, segnala infatti l'inadeguatezza delle forniture di carburante sostenibile per l'aviazione (Saf) e i progetti alternativi all'idrogeno, che sono ancora agli albori.\r

\r

«Non credo che saremo in grado di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Tutti ne parlano, ma siamo realistici: non c'è una produzione sufficiente di carburante sostenibile per l'aviazione\", ha dichiarato Al Baker in occasione del Qatar Economic Forum, organizzato da Bloomberg e ripreso da Reuters.\r

\r

L'avvertimento del numero uno di Qatar Airways arriva pochi giorni prima che le compagnie aeree globali discutano come mettere in pratica l'impegno per il clima durante l'assemblea annuale della Iata, che si terrà a Istanbul il prossimo giugno.\r

\r

Poiché le emissioni dell'aviazione sono considerate difficili da ridurre senza una tecnologia radicale, l'attenzione si è concentrata soprattutto sui carburanti \"drop-in\" che possono essere inseriti nell'attuale generazione di motori a reazione, come il Saf a base di piante o rifiuti e le alternative sintetiche.\r

\r

\"L'unico contributo significativo in termini di cambiamento tecnologico è il Sustainable Aviation Fuel. È l'unica cosa che può spostare l'ago della bilancia da qui al 2050\", ha affermato anche il ceo di Boeing, Dave Calhoun, durante il medesimo evento a Doha.\r

\r

","post_title":"Al Baker, Qatar Airways: l'obiettivo zero emissioni entro il 2050 sarebbe irraggiungibile","post_date":"2023-05-24T10:35:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684924528000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per ora si chiama Project H3 ed è il nuovo format di ospitalità per soggiorni lunghi targato Hilton e dedicato al segmento lower-midscale. Il ceo Chris Nassetta ne aveva già accennato durante la presentazione dei dati della prima trimestrale del gruppo ma ora è arrivata anche la conferma della novità, con una nota ufficiale del gruppo. Il format, che ancora non ha un nome ufficiale, è stato ideato in collaborazione con gli investitori partner e pensato per venire incontro alle esigenze di chi ha necessità di soluzioni abitative per soggiorni superiori alle 20 notti. Un mercato composto da viaggiatori corporate e business che, stando alle stime di Hilton, varrebbe circa 300 miliardi di dollari a livello globale e che la compagnia ancora non presiede con i suoi attuali 18 brand.\r

\r

Gli hotel Project H3 saranno realizzati sulle tonalità del legno caldo, con una palette di colori ispirata agli agriturismi e caratterizzata da qualche tocco leggero in stile industrial. Il patio all'aperto sarà dotato di griglie, focolare e sedute comode. La lobby, chiamata Hive, sarà realizzata in modo da garantire un facile accesso a tutti i servizi della struttura, con una visuale in grado di spaziare dal front desk fino al fitness centre, passando per la lavanderia e i negozi retail a disposizione degli ospiti.\r

\r

Le suite saranno disegnate con un layout flessibile e provviste di quattro aree distinte per il riposo, il lavoro, la cucina e i momenti di relax. Agli ospiti saranno anche garantiti ampi spazi per sistemare i propri bagagli. Stando a quanto dichiarato dal chief financial officer and president of global development di Hilton, Kevin Jacobs, al momento la compagnia avrebbe in corso oltre 100 trattative relative al nuovo format extended-stay. La nuova iniziativa del gruppo con base in Virginia si inserisce peraltro in un trend consolidato tra le grandi major dell'ospitalità globale. Oltre a Hilton, anche Hyatt e Marriott sarebbero infatti impegnate nella definizione di nuovi format e brand specificamente dedicati al segmento midscale dei soggiorni lunghi","post_title":"Si chiama Project H3 il nuovo format extended-stay griffato Hilton","post_date":"2023-05-24T10:22:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684923738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kenya Airways, dal prossimo 1° giugno, trasferirà alcuni dei suoi voli al Terminal 1C dell’aeroporto Jomo Kenyatta di Nairobi, al fine di per ottimizzare le operazioni della stagione estiva.\r

\r

La compagnia aerea, dopo aver ridotto la perdita dell'intero anno 2022 del 17% a 43 milioni di dollari, a fronte di ricavi in aumento del 66% (900 milioni di dollari9, ora prevede un ritorno ai profitti nel 2024, dopo un decennio di bilanci in rosso. \r

\r

Secondo quanto spiegato dal ceo del gruppo, Allan Kilavuka, i guadagni lordi dell'ultimo esercizio sono stati inferiori di appena il 5% rispetto a quelli del 2019, prima della pandemia, e sono indicativi della ripresa del gruppo prevista per l'anno prossimo. I ricavi sono stati sostenuti da un aumento del 68% del numero di passeggeri, che ha raggiunto i 3,7 milioni, e da una crescita del 3,5% del traffico merci, che hanno raggiunto le 65.000 tonnellate. Il load factor passeggeri è salito al 74%, appena il 3,9% in meno del fattore di carico raggiunto nel 2019.\r

\r

\"Il 2023 si presenta bene e speriamo di continuare così. Prevediamo di raggiungere il pareggio finanziario entro la fine del 2023 e il profitto nel 2024\", ha dichiarato agli investitori Michael Joseph, presidente del consiglio di amministrazione di KQ.","post_title":"Kenya Airways sposta alcuni voli al terminal 1C di Nairobi. Obiettivo profitti per il 2024","post_date":"2023-05-24T10:22:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684923738000]}]}}