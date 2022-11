Il Libano rilancia la promozione dopo l’ingresso fra le Cultural Routes of the Council of Europe “Vogliamo ridestare un concreto dialogo interculturale con l’Europa e promuovere la nostra proposta turistica che muove da una storia millenaria per poi declinarsi in altri aspetti, dalla gastronomia alla natura“. Rachid Chamoun, advisor del ministero del turismo del Libano per le relazioni internazionali (nella foto), sintetizza alcuni degli obiettivi della partecipazione del Paese alla 24a Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. Una presenza che ha celebrato in primis la recente adesione del Libano all’Enlarged Partial Agreement delle Cultural Routes of the Council of Europe (Itinerari culturali del Consiglio d’Europa) “con quattro strade principali: la Phoenicians Route, la Legado Andalucía, la strada dei vini e quella degli ulivi. I 54 siti del patrimonio culturale del Libano ci consentono di proporre un’ampia gamma di scenari: aree interne e costiere, rurali e urbane; oltre ai cinque siti dichiarati patrimonio culturale Unesco“. Chamoun sottolinea una volta di più la “necessità per l’economia del Paese di aprirsi al mondo” favorendo “lo scambio di idee ed esperienze nell’ottica di promuovere i siti e le destinazioni di grande valore archeologico, per aumentare le opportunità economiche e le ricadute occupazionali”. Si comincia quindi proprio dal turismo: “Il Ministero libanese del Turismo ha istituito un sistema di Destination Management Organization per sviluppare il ruolo delle comunità locali, la creazione di posti di lavoro e di guide turistiche. Siamo desiderosi di stabilire partnership pubblico-privato reciprocamente vantaggiose. E nei nostri piani c’è sicuramente l’organizzazione di fam trip per i tour operator italiani e internazionali”. Intanto, “negli ultimi due mesi” il Paese ha totalizzato “oltre 1,5 milioni di arrivi che hanno generato un contributo all’economia di oltre 6 miliardi di dollari”.

