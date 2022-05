Il Belgio abolisce le ultime restrizioni Covid: ingresso libero anche per i turisti extra-Ue

Il Belgio elimina le ultime restrizioni di viaggio contro il Covid, consentendo l’ingresso per scopi non essenziali – e dunque per turismo – anche a chi proviene da Paesi extra-Ue. Allo stesso tempo, le autorità hanno anche abolito l’obbligo di effettuare il test il primo e il settimo giorno di arrivo, nonché l’obbligo di quarantena per un periodo di dieci giorni.

Non sarà più necessario compilare il Passenger Locator Form prima di recarsi nel Paese o presentare un certificato valido di vaccinazione, guarigione o il risultato negativo di un test.

“Tuttavia, ciò non si applica ai viaggiatori provenienti da un Paese con una nuova variante preoccupante. Per loro continuano ad applicarsi le regole attuali”, ha dichiarato il primo ministro Alexander De Croo nel comunicato stampa che annuncia le modifiche relative alle norme contro il Covid-19.

È stato inoltre abolito l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto pubblici e in altri luoghi. Tuttavia, la misura rimane in vigore per gli ospedali, gli studi medici, le farmacie, nonché nei luoghi particolarmente affollati.