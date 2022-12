Grecia verso la piena ripresa del turismo: entrate per almeno 18 miliardi di euro L’industria turistica della Grecia è definitivamente proiettata verso nuovi record di crescita. Secondo quanto dichiarato dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis le entrate derivanti dal settore raggiungeranno almeno i 18 miliardi di euro quest’anno, superando quindi le stime iniziali del governo. L’economia greca dovrebbe crescere del 5,6% quest’anno, grazie alla forte ripresa del turismo dopo le pesanti perdite subite durante la pandemia, alla domanda interna e all’aumento degli investimenti. Mitsotakis, a margine di un evento ad Atene, ha affermato che nel 2022 il settore turistico ha registrato “una piena ripresa” nonostante l’impennata dell’inflazione e l’impatto della guerra in Ucraina. Le previsioni iniziali della Grecia indicavano entrate per 15 miliardi di euro, ma i ricavi saranno superiori di almeno 3 miliardi, ha precisato Mitsotakis. Entro la fine dell’anno, inoltre, gli arrivi turistici dovrebbero raggiungere l’88% dei livelli record registrati nel 2019, quando più di 32 milioni di turisti hanno visitato il Paese.

