Grecia, Kikilias: “Quest’anno ci aspettiamo un’ulteriore crescita del 20%” La Grecia punta dritta a una crescita del 20% per il 2023: Vassilis Kikilias, ministro del turismo, a margine di un evento sull’isola di Rodi, ha definito i contorni di un altro anno positivo per il settore. Kikilias ha ribadito come il turismo rappresenti a tutti gli effetti un pilastro centrale dell’economia greca e quanto siano concrete le aspettative che il comparto benefici di una stagionalità più lunga. La Grecia prevede un forte incremento delle entrate provenienti dai visitatori del Paese, soprattutto da quelli in arrivo dal Nord America. Le proiezioni attuali indicano che per la prossima stagione i voli diretti dagli Stati Uniti genereranno più di un milione di viaggiatori americani e oltre 1 miliardo di euro di entrate. Lo scorso ottobre è stato uno dei mesi migliori degli ultimi anni, con un numero di turisti nel Paese superiore a qualsiasi altro ottobre precedente. La maggior parte dei turisti nell’ultima parte della stagione del 2022 proveniva da Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Polonia, Cipro e Israele.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Grecia punta dritta a una crescita del 20% per il 2023: Vassilis Kikilias, ministro del turismo, a margine di un evento sull'isola di Rodi, ha definito i contorni di un altro anno positivo per il settore. Kikilias ha ribadito come il turismo rappresenti a tutti gli effetti un pilastro centrale dell'economia greca e quanto siano concrete le aspettative che il comparto benefici di una stagionalità più lunga. La Grecia prevede un forte incremento delle entrate provenienti dai visitatori del Paese, soprattutto da quelli in arrivo dal Nord America. Le proiezioni attuali indicano che per la prossima stagione i voli diretti dagli Stati Uniti genereranno più di un milione di viaggiatori americani e oltre 1 miliardo di euro di entrate. Lo scorso ottobre è stato uno dei mesi migliori degli ultimi anni, con un numero di turisti nel Paese superiore a qualsiasi altro ottobre precedente. La maggior parte dei turisti nell'ultima parte della stagione del 2022 proveniva da Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Polonia, Cipro e Israele. [post_title] => Grecia, Kikilias: "Quest'anno ci aspettiamo un'ulteriore crescita del 20%" [post_date] => 2023-02-21T11:05:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676977552000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439911 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Previsioni più rosee nel futuro di Finnair malgrado il percorso verso la redditività sia ancora lungo. Intanto la compagnia, grazie alle più recenti aperture sui mercati asiatici (Cina e Giappone in primis) stima ricavi unitari migliori di quanto previsto per il 2023. La compagnia aerea finlandese ha chiuso l'esercizio 2022 con una perdita netta di 476,2 milioni di euro rispetto ai 464,3 milioni di euro del 2021. I ricavi totali sono aumentati significativamente a 2,357 miliardi di euro rispetto ai precedenti 838,4 milioni. I costi per il carburante sono quasi quadruplicati a 835,1 milioni di euro, ma anche le spese per il traffico sono aumentate a 206,5 milioni di euro da 102,4 milioni di euro, poiché la chiusura dello spazio aereo russo ha costretto la compagnia a volare su rotte più lunghe verso l'Asia. Entro la metà del 2024, Finnair vuole riportare l'Ebit ai livelli pre-pandemia, pari ad almeno il 5%, riducendo sostanzialmente i costi, ottimizzando network e flotta, sfruttando le partnership e risanando il bilancio. Per l'intero anno, Finnair prevede di aumentare la capacità all'80-85% rispetto al 2019. "Stimiamo che la forte domanda di viaggio continuerà nel breve termine, sostenendo i ricavi unitari, sulla scia di quanto già accaduto dalla seconda metà del 2022, ma l'incertezza economica generale indebolirà in parte lo sviluppo della domanda di viaggi nel corso del 2023. Con l'affievolirsi dell'impatto della pandemia in seguito all'apertura della Cina, ci aspettiamo un ritorno alla normale stagionalità" spiega una nota del vettore. [post_title] => Finnair punta a tornare all'80-85% della capacità pre-Covid entro fine 2023 [post_date] => 2023-02-21T10:35:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676975739000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439850 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439871" align="alignleft" width="300"] Francesco e Riccardo Lazzarini[/caption] Per questo inizio di anno il focus è senz'altro sui restyling capitolini della new entry Rose Garden Palace, nonché dello Shangri La. Ma Omnia Hotels non ferma i propri progetti di sviluppo e, dopo aver raggiunto quota otto alberghi, tutti a Roma, si prepara a guardare altrove: "Attualmente stiamo seguendo una serie di operazioni sia nella città Eterna, sia in altre destinazioni italiane come Milano, Venezia e Cortina d’Ampezzo", spiega il ceo, Francesco Lazzarini. La compagnia, nata nel 2019 da uno spin-off del gruppo Loan, per volontà dei due fratelli Lazzarini (oltre a Francesco c'è anche Riccardo, ndr), ha avuto subito come obiettivo quello di far crescere il proprio portfolio iniziale di sei strutture, "Il Covid ha ovviamente rallentato un po' i nostri piani iniziali, ma siamo comunque riusciti ad aggiungere, oltre al Rose Garden, anche il St. Martin - ammette il ceo -. Dallo scorso aprile, poi, la domanda è tornata, superando persino i livelli del 2019. Tutto ciò ci ha consentito di recuperare il fatturato mancato nei primi tre mesi (segnati dalla variante Omicron, ndr) e di chiudere l’anno al di sopra dell'anno pre-Covid, con un fatturato totale di 30 punti percentuali superiore alle previsione di crescita iniziali". E pure il 2023 pare per ora seguire le medesime orme: "A gennaio e febbraio - rivela Francesco Lazzarini - abbiamo già registrato performance migliori rispetto al 2019, in termini sia di occupazione, sia di prezzo medio. Tutto ciò ci fa ragionevolmente pensare che supereremo ancora una volta gli obiettivi prefissati, che per quest'anno puntavano a totalizzare un 20% in più rispetto al 2022". E non spaventa neppure, in prospettiva, la competizione che nella città di Roma potrebbe arrivare dalla vera e propria ondata di nuove aperture di catene internazionali prevista nei prossimi anni. "In realtà, al contrario, credo che si tratti di una grande opportunità per la destinazione - conclude il Ceo -. Avere grandi investitori che mostrano fiducia e investono nella capitale produce senz'altro concorrenza aggiuntiva, ma allo stesso tempo rende la città sempre più appealing come meta per congressi internazionali, eventi sportivi e artistici. Genera quindi la possibilità di attrarre domanda aggiuntiva proveniente da una tipologia di turismo con capacità di spesa più alta. Rubare la scena ad altre capitali europee per questo tipo di eventi supporta la crescita del prezzo medio e dà così la possibilità di colmare quel gap tariffario con i competitor che pativamo negli anni pre-Covid. Non solo: contribuisce anche alla destagionalizzazione del mercato, andando a coprire spesso i periodi nei quali il viaggiatore leisure è meno presente". [post_title] => Omnia Hotels: prossime fermate Milano, Venezia e Cortina [post_date] => 2023-02-21T09:45:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676972756000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Niente più controlli separati per liquidi e device negli aeroporti spagnoli, a partire dal 2024. Aena, la società pubblica spagnola che gestisce i principali scali del Paese, ha ufficialmente comunicato la decisione che consentirà quindi ai passeggeri di evitare di mettere liquidi e dispositivi elettronici nelle vaschette di sicurezza grazie all'installazione di nuovi scanner 3D ai controlli di sicurezza. Gli aeroporti di Madrid Barajas e Barcellona El Prat, che convogliano il 40% del traffico passeggeri in Spagna, saranno i primi a installare i nuovi scanner, che saranno successivamente posizionati anche a Palma di Maiorca e in altri aeroporti entro la fine del 2024. Intanto, quest'anno, Aena bandirà una gara d'appalto per l'acquisto degli scanner a raggi X 3D: la società investirà 1,17 miliardi di euro per rinnovare i dispositivi di controllo e sicurezza dei bagagli tra il 2018 e il 2028. [post_title] => Aeroporti spagnoli: niente più controlli separati per liquidi e pc dal 2024 [post_date] => 2023-02-21T09:20:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676971257000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439822" align="alignleft" width="300"] Michaël Delafosse, sindaco di Montpellier[/caption] Montpellier introdurrà il trasporto pubblico gratuito. Sarà la più grande città francese ad introdurre un tale sistema. A partire dal 21 dicembre 2023, i residenti potranno utilizzare un pass gratuito per i trasporti attraverso la rete di autobus e tram della città. Il sistema mira a ridurre le emissioni, l’inquinamento e migliorare l’accessibilità per gli abitanti della città. «Introducendo il trasporto libero, abbiamo il coraggio di prendere una grande misura di giustizia sociale, di progresso, che funziona per la transizione ecologica». Ha twittato il sindaco di Montpellier, Michaël Delafosse. Montpellier sperimenta il trasporto gratuito nei fine settimana da settembre 2020. Nel 2021 era stato esteso ai giorni feriali per gli under 18 e over 65. L’ulteriore estensione del progetto rientra nella spesa della città di 150 milioni di euro a favore della mobilità a zero emissioni. Che comprende anche investimenti nelle piste ciclabili e la creazione di una zona a basse emissioni. Quali altri paesi europei offrono il trasporto gratuito? Due paesi europei si distinguono per i loro pionieristici sistemi di trasporto gratuito. La capitale estone Tallinn ha introdotto il trasporto pubblico gratuito nel 2013. Nel 2020, Lussemburgo è diventato il primo paese al mondo ad abolire le tariffe su tutti i trasporti pubblici. La Spagna sta sperimentando l'introduzione di biglietti ferroviari gratuiti per i viaggi a breve e media distanza nell'ambito di un programma che durerà fino alla fine dell'anno. Essa mira a ridurre l'impatto della crisi del costo della vita, riducendo al contempo le emissioni di CO2. La Germania ha introdotto una misura analoga tra giugno e agosto dello scorso anno, con un pass nazionale scontato per i trasporti pubblici. Ha consentito ai viaggiatori di usufruire senza limiti dei servizi locali e regionali a soli 9 euro al mese. Insieme, la Francia e la Germania regalano quest'estate 60.000 biglietti ferroviari gratuiti ai giovani per incoraggiare gli scambi culturali. Più di 50 città europee hanno introdotto il trasporto pubblico gratuito, citando le ambizioni climatiche e l'uguaglianza sociale come loro principali motivazioni. [post_title] => Montpellier: da dicembre 2023 i trasporti pubblici saranno gratuiti [post_date] => 2023-02-20T11:42:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676893346000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa ha rinnovato gli accordi con i principali trade partner spagnoli, dalle agenzie di viaggio alle agenzie online, dai tour operator ai network. La compagnia aerea spagnola affronta il nuovo anno basando le sue strategie su due pilastri fondamentali. Da un lato, una flotta rinnovata e unificata con velivoli Boeing, nello specifico 737-800 e 787 Dreamliner. Entrambi i modelli, insieme al 737 Max, che entrerà in flotta nel 2024, sono i più moderni ed efficienti nella loro categoria e consentono ad Air Europa di rispondere al mercato con un aumento della capacità e dell'offerta. La flotta che raggiungerà le 50 unità in estate contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità perseguiti, grazie all'integrazione di modelli che consumano meno carburante e riducono significativamente le emissioni. Per quest'anno, inoltre, Air Europa aumenterà le frequenze verso destinazioni strategiche e opererà nuove rotte nella stagione estiva. In un anno in cui si continuerà a monitorare l'evoluzione di alcune criticità che generano instabilità nel mercato, come l'evoluzione del prezzo del greggio e l'inflazione, la domanda di viaggio resta comunque elevata: per questo, la compagnia prevede di aumentare l'offerta posti di circa 17% rispetto al 2022. [post_title] => Air Europa rinnova gli accordi con il trade spagnolo. Capacità a +17% sul 2022 [post_date] => 2023-02-20T08:58:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676883485000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439739 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La crisi pandemica? Un capitolo chiuso. Almeno per Autentico Hospitality che da quest'anno abbandona finalmente il fatidico 2019 quale benchmark di riferimento delle proprie performance, tornando finalmente a concentrarsi sui raffronti anno su anno. "Il 2022 è stato da record per noi - racconta infatti il ceo della compagnia fiorentina, Mario Cardone -. Soprattutto nel segmento alto di gamma, grazie in particolare al ritorno degli americani". E anche le previsioni per il 2023 sembrano oggi virare per il meglio: "I timori legati all'inflazione paiono essersi diradati e le prenotazioni risultano sostanzialmente in linea con quelle dello stesso periodo dell'anno scorso", rivela ancora Cardone. In casa Autentico Hotels, brand lusso del gruppo, sono due le ultime novità: il 5 stelle capitolino Palazzo Ripetta, riaperto lo scorso dicembre dopo una serie di lavori di ristrutturazione, e il sardo Le Dune Piscinas (che in realtà è un gradito ritorno, ndr): una struttura di 28 camere direttamente sulla spiaggia, "dove tra le altre cose Marco Mengoni ha girato il video della canzone vincitrice di Sanremo", rivela Cardone. Con le due new entry, la collezione sale quindi a un totale di 16 indirizzi: "Tutte strutture a 5 stelle a conduzione familiare, perché questo è il nostro dna". E' a quota diciotto invece la Prestigio Collection: lanciata un paio di anni fa, raccoglie indirizzi a 4 e 5 stelle, nonché offerte extralberghiere dal livello upscale in su, come ville, magioni, masserie... E anche in questo caso si contano un paio di nuovi ingressi: l'all-suite capitolino Le Reve de Naim in piazza di Spagna, nonché il 4 stelle Vannucci di Città della Pieve, di proprietà della famiglia Wirth, storici titolari dell'Hassler di Roma. "La mission del nostro gruppo - conclude Cardone - è quella di fare da acceleratori sul mercato del trade, che per il mercato medio-alto ha un potenziale pari almeno al 25% del fatturato totale delle strutture con cui collaboriamo. Per questo, realizziamo una seria di azioni mirate, tramite le quali incontriamo oltre mille agenzie e tour operator all'anno a livello globale". [post_title] => Cardone, Autentico: la crisi è superata. Ora il benchmark è il 2022 [post_date] => 2023-02-17T13:11:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676639461000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi Navi Veloci, che fa parte del gruppo Msc, festeggia quest’anno i 30 anni di attività. Nel 1993 fu infatti l’armatore Aldo Grimaldi, proprietario allora della Gnv, a creare i cruise ferry: unità che coniugavano capacità di trasporto auto e merci con il comfort per i passeggeri al pari di una nave da crociera, velocizzando nello stesso tempo i collegamenti. Per i festeggiamenti dei 30 anni, la compagnia ha quindi in programma molte iniziative b2b e b2c. Non solo: a fine 2024 arriverà anche la prima unità delle nuove costruzioni in programma. Nel 2023 la compagnia, dopo aver chiuso il 2022 con oltre 2,2 milioni di passeggeri, punta su un consolidamento dell’offerta. «Nonostante i due anni di crisi – commenta Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director – la capacità è aumentata del 50%. L’armatore Gianluigi Aponte ha creduto nella compagnia e abbiamo rafforzato le nostre linee. Ci aspettiamo una domanda molto sostenuta, dal momento che tutti gli indicatori sono positivi, anche per quanto concerne l’advance booking. Nel 2022 sono tornati gli stranieri. I passeggeri dalla Germania hanno fatto registrare una crescita a doppia cifra percentuale». E a vantaggio della clientela c'è anche la possibilità di scegliere pagamenti rateizzati. Per quanto concerne invece l’offerta a bordo, la sicurezza resta un aspetto fondamentale. «Gli spazi ampi a disposizione rappresentano un valore aggiunto – conclude Matteo della Valle – E’ molto alta l’attenzione su cluster come le famiglie con bambini e chi viaggia con animali domestici. In entrambi i casi ci sono spazi ad hoc, percorsi e attività dedicate. Non solo: rinnoviamo continuamente l’offerta di food & beverage per seguire gusti e richieste della clientela». [post_title] => Gnv festeggia i 30 anni di attività: obiettivo consolidare l'offerta [post_date] => 2023-02-17T12:42:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676637738000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' l'isola di Boa Vista, a Capo Verde, l'ultima novità in casa Alpitour World: una struttura ex Iberostar ora a gestione Voihotels e brandizzata Bravo. "Entrerà in portfolio a partire dal prossimo 3 maggio - racconta il chief product officer tour operating del gruppo, Franco Campazzo -. Al momento stiamo ipotizzando tre rotazioni settimanali Neos da Milano, Roma e Verona. Ma siamo già pronti a far salire a quattro i collegamenti, se la risposta del mercato dovesse essere particolarmente buona, con un raddoppio su uno dei tre scali già serviti". Interessante l'idea alla base dell'operazione: "Capo Verde è una delle poche destinazioni a medio raggio non ancora inflazionata dall'offerta low cost, con la loro chimera, spesso non reale, delle tariffe super-scontate - spiega sempre Campazzo -. E' quindi perfetta per pacchetti tour operating. Da qui la decisione di un investimento importante su una struttura da 200 camere complessive". Per il resto, il gruppo sta lavorando su un paio di ulteriori progetti ma è ancora troppo presto per svelarne i dettagli. Preoccupa invece un po' la questione inflazione, prosegue Campazzo, "se non altro perché, a fronte di aumenti prevedibili, le persone si aspettano inevitabilmente di più. Il rischio è quello di rimanere al di sotto delle aspettative crescenti dei clienti. Ciò detto, le nostre contrattazioni procedono bene. Nella maggior parte dei casi gli incrementi sono organici, niente di sopra le righe. Fanno eccezione quelle strutture che durante la pandemia hanno abbassato un po' troppo i prezzi, per paura di perdere troppa domanda. Ora cercano di tornare su valori economicamente più sostenibili, ma se l'aumento è eccessivo diventa difficile. Per agevolare il mercato, quello che possiamo fare noi di Alpitour, è rinunciare a una parte di profitto, non incrementando i nostri margini proporzionalmente alla crescita delle tariffe, come invece normalmente dovrebbe accadere (un'opzione, quest'ultima, già anticipata a noi di Travel Quotidiano, in un'intervista di inizio gennaio, dal general manager tour operating, Pier Ezhaya, ndr)". [post_title] => Alpitour e la novità Capo Verde: "Dove le low cost non arrivano" [post_date] => 2023-02-17T12:32:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676637175000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grecia kikilias questanno ci aspettiamo unulteriore crescita del 20" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":43,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2005,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Grecia punta dritta a una crescita del 20% per il 2023: Vassilis Kikilias, ministro del turismo, a margine di un evento sull'isola di Rodi, ha definito i contorni di un altro anno positivo per il settore.\r

\r

Kikilias ha ribadito come il turismo rappresenti a tutti gli effetti un pilastro centrale dell'economia greca e quanto siano concrete le aspettative che il comparto benefici di una stagionalità più lunga.\r

\r

La Grecia prevede un forte incremento delle entrate provenienti dai visitatori del Paese, soprattutto da quelli in arrivo dal Nord America. Le proiezioni attuali indicano che per la prossima stagione i voli diretti dagli Stati Uniti genereranno più di un milione di viaggiatori americani e oltre 1 miliardo di euro di entrate.\r

\r

Lo scorso ottobre è stato uno dei mesi migliori degli ultimi anni, con un numero di turisti nel Paese superiore a qualsiasi altro ottobre precedente. La maggior parte dei turisti nell'ultima parte della stagione del 2022 proveniva da Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Polonia, Cipro e Israele.","post_title":"Grecia, Kikilias: \"Quest'anno ci aspettiamo un'ulteriore crescita del 20%\"","post_date":"2023-02-21T11:05:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676977552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439911","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Previsioni più rosee nel futuro di Finnair malgrado il percorso verso la redditività sia ancora lungo. Intanto la compagnia, grazie alle più recenti aperture sui mercati asiatici (Cina e Giappone in primis) stima ricavi unitari migliori di quanto previsto per il 2023.\r

\r

La compagnia aerea finlandese ha chiuso l'esercizio 2022 con una perdita netta di 476,2 milioni di euro rispetto ai 464,3 milioni di euro del 2021. I ricavi totali sono aumentati significativamente a 2,357 miliardi di euro rispetto ai precedenti 838,4 milioni. I costi per il carburante sono quasi quadruplicati a 835,1 milioni di euro, ma anche le spese per il traffico sono aumentate a 206,5 milioni di euro da 102,4 milioni di euro, poiché la chiusura dello spazio aereo russo ha costretto la compagnia a volare su rotte più lunghe verso l'Asia.\r

\r

Entro la metà del 2024, Finnair vuole riportare l'Ebit ai livelli pre-pandemia, pari ad almeno il 5%, riducendo sostanzialmente i costi, ottimizzando network e flotta, sfruttando le partnership e risanando il bilancio.\r

\r

Per l'intero anno, Finnair prevede di aumentare la capacità all'80-85% rispetto al 2019. \"Stimiamo che la forte domanda di viaggio continuerà nel breve termine, sostenendo i ricavi unitari, sulla scia di quanto già accaduto dalla seconda metà del 2022, ma l'incertezza economica generale indebolirà in parte lo sviluppo della domanda di viaggi nel corso del 2023. Con l'affievolirsi dell'impatto della pandemia in seguito all'apertura della Cina, ci aspettiamo un ritorno alla normale stagionalità\" spiega una nota del vettore.","post_title":"Finnair punta a tornare all'80-85% della capacità pre-Covid entro fine 2023","post_date":"2023-02-21T10:35:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676975739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439871\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco e Riccardo Lazzarini[/caption]\r

\r

Per questo inizio di anno il focus è senz'altro sui restyling capitolini della new entry Rose Garden Palace, nonché dello Shangri La. Ma Omnia Hotels non ferma i propri progetti di sviluppo e, dopo aver raggiunto quota otto alberghi, tutti a Roma, si prepara a guardare altrove: \"Attualmente stiamo seguendo una serie di operazioni sia nella città Eterna, sia in altre destinazioni italiane come Milano, Venezia e Cortina d’Ampezzo\", spiega il ceo, Francesco Lazzarini.\r

\r

La compagnia, nata nel 2019 da uno spin-off del gruppo Loan, per volontà dei due fratelli Lazzarini (oltre a Francesco c'è anche Riccardo, ndr), ha avuto subito come obiettivo quello di far crescere il proprio portfolio iniziale di sei strutture, \"Il Covid ha ovviamente rallentato un po' i nostri piani iniziali, ma siamo comunque riusciti ad aggiungere, oltre al Rose Garden, anche il St. Martin - ammette il ceo -. Dallo scorso aprile, poi, la domanda è tornata, superando persino i livelli del 2019. Tutto ciò ci ha consentito di recuperare il fatturato mancato nei primi tre mesi (segnati dalla variante Omicron, ndr) e di chiudere l’anno al di sopra dell'anno pre-Covid, con un fatturato totale di 30 punti percentuali superiore alle previsione di crescita iniziali\".\r

\r

E pure il 2023 pare per ora seguire le medesime orme: \"A gennaio e febbraio - rivela Francesco Lazzarini - abbiamo già registrato performance migliori rispetto al 2019, in termini sia di occupazione, sia di prezzo medio. Tutto ciò ci fa ragionevolmente pensare che supereremo ancora una volta gli obiettivi prefissati, che per quest'anno puntavano a totalizzare un 20% in più rispetto al 2022\".\r

\r

E non spaventa neppure, in prospettiva, la competizione che nella città di Roma potrebbe arrivare dalla vera e propria ondata di nuove aperture di catene internazionali prevista nei prossimi anni. \"In realtà, al contrario, credo che si tratti di una grande opportunità per la destinazione - conclude il Ceo -. Avere grandi investitori che mostrano fiducia e investono nella capitale produce senz'altro concorrenza aggiuntiva, ma allo stesso tempo rende la città sempre più appealing come meta per congressi internazionali, eventi sportivi e artistici. Genera quindi la possibilità di attrarre domanda aggiuntiva proveniente da una tipologia di turismo con capacità di spesa più alta. Rubare la scena ad altre capitali europee per questo tipo di eventi supporta la crescita del prezzo medio e dà così la possibilità di colmare quel gap tariffario con i competitor che pativamo negli anni pre-Covid. Non solo: contribuisce anche alla destagionalizzazione del mercato, andando a coprire spesso i periodi nei quali il viaggiatore leisure è meno presente\".","post_title":"Omnia Hotels: prossime fermate Milano, Venezia e Cortina","post_date":"2023-02-21T09:45:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676972756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Niente più controlli separati per liquidi e device negli aeroporti spagnoli, a partire dal 2024. Aena, la società pubblica spagnola che gestisce i principali scali del Paese, ha ufficialmente comunicato la decisione che consentirà quindi ai passeggeri di evitare di mettere liquidi e dispositivi elettronici nelle vaschette di sicurezza grazie all'installazione di nuovi scanner 3D ai controlli di sicurezza.\r

\r

Gli aeroporti di Madrid Barajas e Barcellona El Prat, che convogliano il 40% del traffico passeggeri in Spagna, saranno i primi a installare i nuovi scanner, che saranno successivamente posizionati anche a Palma di Maiorca e in altri aeroporti entro la fine del 2024.\r

\r

Intanto, quest'anno, Aena bandirà una gara d'appalto per l'acquisto degli scanner a raggi X 3D: la società investirà 1,17 miliardi di euro per rinnovare i dispositivi di controllo e sicurezza dei bagagli tra il 2018 e il 2028.","post_title":"Aeroporti spagnoli: niente più controlli separati per liquidi e pc dal 2024","post_date":"2023-02-21T09:20:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676971257000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michaël Delafosse, sindaco di Montpellier[/caption]\r

\r

Montpellier introdurrà il trasporto pubblico gratuito. Sarà la più grande città francese ad introdurre un tale sistema.\r

\r

A partire dal 21 dicembre 2023, i residenti potranno utilizzare un pass gratuito per i trasporti attraverso la rete di autobus e tram della città. Il sistema mira a ridurre le emissioni, l’inquinamento e migliorare l’accessibilità per gli abitanti della città.\r

\r

«Introducendo il trasporto libero, abbiamo il coraggio di prendere una grande misura di giustizia sociale, di progresso, che funziona per la transizione ecologica». Ha twittato il sindaco di Montpellier, Michaël Delafosse.\r

\r

Montpellier sperimenta il trasporto gratuito nei fine settimana da settembre 2020. Nel 2021 era stato esteso ai giorni feriali per gli under 18 e over 65. L’ulteriore estensione del progetto rientra nella spesa della città di 150 milioni di euro a favore della mobilità a zero emissioni. Che comprende anche investimenti nelle piste ciclabili e la creazione di una zona a basse emissioni.\r

Quali altri paesi europei offrono il trasporto gratuito?\r

Due paesi europei si distinguono per i loro pionieristici sistemi di trasporto gratuito. La capitale estone Tallinn ha introdotto il trasporto pubblico gratuito nel 2013. Nel 2020, Lussemburgo è diventato il primo paese al mondo ad abolire le tariffe su tutti i trasporti pubblici.\r

\r

La Spagna sta sperimentando l'introduzione di biglietti ferroviari gratuiti per i viaggi a breve e media distanza nell'ambito di un programma che durerà fino alla fine dell'anno. Essa mira a ridurre l'impatto della crisi del costo della vita, riducendo al contempo le emissioni di CO2.\r

\r

La Germania ha introdotto una misura analoga tra giugno e agosto dello scorso anno, con un pass nazionale scontato per i trasporti pubblici. Ha consentito ai viaggiatori di usufruire senza limiti dei servizi locali e regionali a soli 9 euro al mese.\r

\r

Insieme, la Francia e la Germania regalano quest'estate 60.000 biglietti ferroviari gratuiti ai giovani per incoraggiare gli scambi culturali.\r

\r

Più di 50 città europee hanno introdotto il trasporto pubblico gratuito, citando le ambizioni climatiche e l'uguaglianza sociale come loro principali motivazioni.","post_title":"Montpellier: da dicembre 2023 i trasporti pubblici saranno gratuiti","post_date":"2023-02-20T11:42:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676893346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa ha rinnovato gli accordi con i principali trade partner spagnoli, dalle agenzie di viaggio alle agenzie online, dai tour operator ai network. \r

\r

La compagnia aerea spagnola affronta il nuovo anno basando le sue strategie su due pilastri fondamentali. Da un lato, una flotta rinnovata e unificata con velivoli Boeing, nello specifico 737-800 e 787 Dreamliner. Entrambi i modelli, insieme al 737 Max, che entrerà in flotta nel 2024, sono i più moderni ed efficienti nella loro categoria e consentono ad Air Europa di rispondere al mercato con un aumento della capacità e dell'offerta. La flotta che raggiungerà le 50 unità in estate contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità perseguiti, grazie all'integrazione di modelli che consumano meno carburante e riducono significativamente le emissioni.\r

\r

Per quest'anno, inoltre, Air Europa aumenterà le frequenze verso destinazioni strategiche e opererà nuove rotte nella stagione estiva. In un anno in cui si continuerà a monitorare l'evoluzione di alcune criticità che generano instabilità nel mercato, come l'evoluzione del prezzo del greggio e l'inflazione, la domanda di viaggio resta comunque elevata: per questo, la compagnia prevede di aumentare l'offerta posti di circa 17% rispetto al 2022.","post_title":"Air Europa rinnova gli accordi con il trade spagnolo. Capacità a +17% sul 2022","post_date":"2023-02-20T08:58:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676883485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crisi pandemica? Un capitolo chiuso. Almeno per Autentico Hospitality che da quest'anno abbandona finalmente il fatidico 2019 quale benchmark di riferimento delle proprie performance, tornando finalmente a concentrarsi sui raffronti anno su anno. \"Il 2022 è stato da record per noi - racconta infatti il ceo della compagnia fiorentina, Mario Cardone -. Soprattutto nel segmento alto di gamma, grazie in particolare al ritorno degli americani\". E anche le previsioni per il 2023 sembrano oggi virare per il meglio: \"I timori legati all'inflazione paiono essersi diradati e le prenotazioni risultano sostanzialmente in linea con quelle dello stesso periodo dell'anno scorso\", rivela ancora Cardone.\r

\r

In casa Autentico Hotels, brand lusso del gruppo, sono due le ultime novità: il 5 stelle capitolino Palazzo Ripetta, riaperto lo scorso dicembre dopo una serie di lavori di ristrutturazione, e il sardo Le Dune Piscinas (che in realtà è un gradito ritorno, ndr): una struttura di 28 camere direttamente sulla spiaggia, \"dove tra le altre cose Marco Mengoni ha girato il video della canzone vincitrice di Sanremo\", rivela Cardone. Con le due new entry, la collezione sale quindi a un totale di 16 indirizzi: \"Tutte strutture a 5 stelle a conduzione familiare, perché questo è il nostro dna\".\r

\r

E' a quota diciotto invece la Prestigio Collection: lanciata un paio di anni fa, raccoglie indirizzi a 4 e 5 stelle, nonché offerte extralberghiere dal livello upscale in su, come ville, magioni, masserie... E anche in questo caso si contano un paio di nuovi ingressi: l'all-suite capitolino Le Reve de Naim in piazza di Spagna, nonché il 4 stelle Vannucci di Città della Pieve, di proprietà della famiglia Wirth, storici titolari dell'Hassler di Roma.\r

\r

\"La mission del nostro gruppo - conclude Cardone - è quella di fare da acceleratori sul mercato del trade, che per il mercato medio-alto ha un potenziale pari almeno al 25% del fatturato totale delle strutture con cui collaboriamo. Per questo, realizziamo una seria di azioni mirate, tramite le quali incontriamo oltre mille agenzie e tour operator all'anno a livello globale\".","post_title":"Cardone, Autentico: la crisi è superata. Ora il benchmark è il 2022","post_date":"2023-02-17T13:11:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676639461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi Navi Veloci, che fa parte del gruppo Msc, festeggia quest’anno i 30 anni di attività. Nel 1993 fu infatti l’armatore Aldo Grimaldi, proprietario allora della Gnv, a creare i cruise ferry: unità che coniugavano capacità di trasporto auto e merci con il comfort per i passeggeri al pari di una nave da crociera, velocizzando nello stesso tempo i collegamenti. Per i festeggiamenti dei 30 anni, la compagnia ha quindi in programma molte iniziative b2b e b2c. Non solo: a fine 2024 arriverà anche la prima unità delle nuove costruzioni in programma.\r

\r

Nel 2023 la compagnia, dopo aver chiuso il 2022 con oltre 2,2 milioni di passeggeri, punta su un consolidamento dell’offerta. «Nonostante i due anni di crisi – commenta Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director – la capacità è aumentata del 50%. L’armatore Gianluigi Aponte ha creduto nella compagnia e abbiamo rafforzato le nostre linee. Ci aspettiamo una domanda molto sostenuta, dal momento che tutti gli indicatori sono positivi, anche per quanto concerne l’advance booking. Nel 2022 sono tornati gli stranieri. I passeggeri dalla Germania hanno fatto registrare una crescita a doppia cifra percentuale».\r

\r

E a vantaggio della clientela c'è anche la possibilità di scegliere pagamenti rateizzati. Per quanto concerne invece l’offerta a bordo, la sicurezza resta un aspetto fondamentale. «Gli spazi ampi a disposizione rappresentano un valore aggiunto – conclude Matteo della Valle – E’ molto alta l’attenzione su cluster come le famiglie con bambini e chi viaggia con animali domestici. In entrambi i casi ci sono spazi ad hoc, percorsi e attività dedicate. Non solo: rinnoviamo continuamente l’offerta di food & beverage per seguire gusti e richieste della clientela».\r

\r

","post_title":"Gnv festeggia i 30 anni di attività: obiettivo consolidare l'offerta","post_date":"2023-02-17T12:42:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676637738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' l'isola di Boa Vista, a Capo Verde, l'ultima novità in casa Alpitour World: una struttura ex Iberostar ora a gestione Voihotels e brandizzata Bravo. \"Entrerà in portfolio a partire dal prossimo 3 maggio - racconta il chief product officer tour operating del gruppo, Franco Campazzo -. Al momento stiamo ipotizzando tre rotazioni settimanali Neos da Milano, Roma e Verona. Ma siamo già pronti a far salire a quattro i collegamenti, se la risposta del mercato dovesse essere particolarmente buona, con un raddoppio su uno dei tre scali già serviti\". Interessante l'idea alla base dell'operazione: \"Capo Verde è una delle poche destinazioni a medio raggio non ancora inflazionata dall'offerta low cost, con la loro chimera, spesso non reale, delle tariffe super-scontate - spiega sempre Campazzo -. E' quindi perfetta per pacchetti tour operating. Da qui la decisione di un investimento importante su una struttura da 200 camere complessive\".\r

\r

Per il resto, il gruppo sta lavorando su un paio di ulteriori progetti ma è ancora troppo presto per svelarne i dettagli. Preoccupa invece un po' la questione inflazione, prosegue Campazzo, \"se non altro perché, a fronte di aumenti prevedibili, le persone si aspettano inevitabilmente di più. Il rischio è quello di rimanere al di sotto delle aspettative crescenti dei clienti. Ciò detto, le nostre contrattazioni procedono bene. Nella maggior parte dei casi gli incrementi sono organici, niente di sopra le righe. Fanno eccezione quelle strutture che durante la pandemia hanno abbassato un po' troppo i prezzi, per paura di perdere troppa domanda. Ora cercano di tornare su valori economicamente più sostenibili, ma se l'aumento è eccessivo diventa difficile. Per agevolare il mercato, quello che possiamo fare noi di Alpitour, è rinunciare a una parte di profitto, non incrementando i nostri margini proporzionalmente alla crescita delle tariffe, come invece normalmente dovrebbe accadere (un'opzione, quest'ultima, già anticipata a noi di Travel Quotidiano, in un'intervista di inizio gennaio, dal general manager tour operating, Pier Ezhaya, ndr)\".","post_title":"Alpitour e la novità Capo Verde: \"Dove le low cost non arrivano\"","post_date":"2023-02-17T12:32:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676637175000]}]}}