Grecia al secondo posto per numero di arrivi nell’estate dell’Unione europea Il 2022 ha definitivamente consacrato la G recia protagonista dell’estate e la conferma arriva anche dal numero di passeggeri negli aeroporti ellenici, il secondo più elevato tra i paesi dell’Unione europea. La Grecia ha totalizzato 4,6 milioni di arrivi, alle spalle della Spagna con oltre 13 milioni e prima dell’Italia con 4,1 milioni. Una performance da record, come riferito da Travel Weekly, con il numero di arrivi che è stato pari al 114% del record dell’estate 2019, trend positivo che è proseguito anche nell’autunno. La Confederazione greca del turismo (Sete) ha reso noto che i ricavi per il 2022 hanno superato i 18,2 miliardi di euro del 2019, raggiungendo quota 19 miliardi di euro e con la prospettiva concreta di superare i 20 miliardi di euro. Secondo l’agenzia, la capacità di posti delle compagnie aeree per i voli verso la Grecia dal 29 settembre al 2 ottobre è stata di 708.929 unità e l’afflusso è continuato anche in ottobre.

