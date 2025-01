GO! 2025 alza il sipario sul fitto calendario di eventi tra Nova Gorica e Gorizia «La nostra Capitale Europea della Cultura è la prima capitale ad essere doppia e transfrontaliera – dichiara Romina Kocina, direttrice del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Gect Go -. Nova Gorica e Gorizia hanno deciso di presentare nel 2019 la propria candidatura insieme, facendo leva sulla collaborazione transfrontaliera e su un confine inteso non come divisione ma come punto di forza e opportunità». GO! 2025, Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 è un riconoscimento che accomuna due città e un territorio segnati da conflitti e divisioni, ma che oggi rappresenta un’opportunità unica di condivisione e uno stimolo per promuovere il dialogo tra comunità diverse «creando attraverso la cultura un’area senza confini» come sostiene il sindaco di Nova Gorica Samo Turel. «Si tratta di un confine testimone delle tragedie del Novecento che è stato fortemente e drammaticamente divisivo finalmente è un confine dove vediamo germogliare in modo importante rapporti di coesione e di collaborazione internazionale», evidenzia Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia. Stojan Pelko, direttore del programma GO! 2025, svela i quattro temi portanti: Guerra e pace, La creazione del nuovo, Contrabbandieri e Tanto verde. A formare questi pilastri, un cartellone di eventi, mostre e iniziative culturali ed enogastronomiche che avranno inizio l’8 febbraio nella recentemente riqualificata piazza Transalpina, con una cerimonia di apertura simbolica al confine tra Italia e Slovenia che vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Nataša Pirc Musar, presidente della Repubblica di Slovenia. In calendario per tutto il 2025 un migliaio di eventi che avranno due epicentri a Gorizia e Nova Gorica ma che coinvolgeranno tutto il territorio, grazie alla sinergia di enti sloveni e italiani, in particolare del Gect Go e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Al folto programma di GO! 2025, tra cinema, teatro, musica, arte e sostenibilità si aggiunge il palinsesto di GO!2025&Friends, una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali come Sting o Robbie Williams e altre iniziative che coinvolgeranno tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Intensificata anche la rete di trasporti pubblici che, come rivela il presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, per la prima volta collegherà Gorizia e Nova Gorica rendendole vivibili come fossero un’unica città. Condividi

