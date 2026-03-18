Giappone: nuovo record di arrivi a febbraio, con 3,46 milioni di visitatori Segno più per il numero di visitatori in Giappone durante il mese di febbraio: l’incremento del 6,4%, rispetto all’anno precedente, ha stabilito un nuovo record mensile, nonostante il calo dei turisti cinesi a causa del persistere delle tensioni diplomatiche in corso tra i due paesi. Secondo l’Organizzazione nazionale del turismo del Giappone – Jnto – il mese scorso i turisti in arrivo sono stati complessivamente 3,46 milioni, mentre gli arrivi dalla Cina sono diminuiti del 45% attestandosi a 396.400. Jnto sottolinea che queste cifre sono state in parte favoriti dal fatto che quest’anno le festività del Capodanno lunare sono cadute a febbraio, anziché a fine gennaio (come nel 2025). Al Festival dei ciliegi in fiore di Kawazu, nel Giappone orientale, noto per i suoi ciliegi a fioritura precoce che iniziano a sbocciare all’inizio di febbraio, il calo dei turisti cinesi è stato notevole, ha affermato Hoshi Mori, direttore dell’associazione turistica della città.

Ciononostante, il festival ha attirato circa 630.000 visitatori, il numero più alto dal 2022, grazie a un aumento dei turisti nazionali e di quelli provenienti da Taiwan. La Corea del Sud si è confermata quale principale bacino di provenienza dei visitatori a febbraio, con un aumento del 28% a 1,08 milioni. Gli arrivi da Taiwan a febbraio sono cresciuti del 37% a 693.600. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il rallentamento nei flussi turistici internazionali diretti verso l’Italia, e il progressivo congelamento delle prenotazioni per la stagione primaverile ed estiva: questi i primi effetti del conflitto in Medio Oriente sul sistema ricettivo nazionale. Il quadro che emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Associazione italiana Confindustria Alberghi, su un campione di aziende associate, delinea un impatto asimmetrico che colpisce in particolare le Città d’Arte e il segmento lusso, dove è forte la componente del mercato internazionale. L'analisi evidenzia una contrazione delle prenotazioni extra-UE, con il 62% degli operatori che segnala una diminuzione della domanda e un contestuale incremento delle cancellazioni. L’analisi dei dati evidenzia l’impatto sul comparto lusso, dove la dipendenza dai mercati a lungo raggio è più forte. In particolare, il 67% delle strutture 5 stelle e il 65% di quelle 4 stelle denunciano un aumento delle cancellazioni da mercati extra-UE. Venezia, Roma e Firenze risentono della forte esposizione verso i mercati del Medio Oriente — Israele, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait — e dell’Asia, con Cina e Giappone in testa. Osservando il dettaglio di alcune destinazioni, Torino e Venezia mostrano i primi cali delle prenotazioni, che interessano rispettivamente l’80% e il 73% delle strutture intervistate. Diversa la situazione di Milano, dove la componente business funge da parziale ammortizzatore, pur senza restare immune al trend negativo. Anche sul fronte delle cancellazioni, Venezia e Roma registrano i primi aumenti legati alla clientela extra-UE, che interessano rispettivamente il 93% e l’80% delle strutture campionate, seguite da Milano con il 76%. Temporaneo rallentamento “In questa fase stiamo osservando un temporaneo rallentamento, con una parte della domanda che tende a rinviare le decisioni di viaggio e un mercato che si conferma più prudente, anche nelle dinamiche di prenotazione”, dichiara Confindustria Alberghi. “È però ancora presto per valutare con precisione quali potranno essere gli effetti sulle prossime settimane e sull’andamento della stagione, perché l’evoluzione della situazione resta incerta. Proprio per questo è importante mantenere uno sguardo realistico ma equilibrato: l’Italia continua a essere una destinazione solida e attrattiva, ma sarà necessario monitorare con attenzione l’andamento delle prenotazioni per comprendere meglio gli sviluppi futuri”. Il quadro logistico globale appare oggi fortemente compromesso: come emerge dalle recenti analisi del World Travel & Tourism Council (WTTC), la cancellazione di oltre 43.000 voli e le pesanti restrizioni agli spazi aerei hanno innescato un’impennata dei costi operativi e delle tariffe, con riflessi critici sulla programmazione dei viaggi per la stagione pasquale ed estiva. Secondo le stime attuali dell'organismo internazionale, l’instabilità in Medio Oriente rischia di bruciare ogni giorno 600 milioni di euro a livello globale, colpendo duramente l'intera catena del valore del turismo. In questo scenario, sebbene il mercato domestico mostri una tenuta relativa con un incremento delle cancellazioni limitato al 12%, la contrazione dei flussi internazionali pone seri dubbi sulla redditività delle strutture nel breve-medio periodo. Confindustria Alberghi sottolinea come l’incertezza attuale stia portando a un congelamento delle prenotazioni. La criticità non riguarda solo il Medio Oriente, ma si estende anche ad altri mercati chiave come l’Australia, l’Iran e, in misura minore, gli USA, che iniziano a dare segni di contrazione. L’aumento dei costi dei voli, infatti, funge da ulteriore deterrente: i lunghi viaggi verso l’Europa diventano così meno accessibili. Un contesto complesso che l’Associazione continuerà a monitorare con attenzione per valutarne gli effetti sul settore alberghiero. [post_title] => Confindustria alberghi: congelamento delle prenotazioni per l'Italia [post_date] => 2026-03-18T14:05:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773842746000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509876 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Segno più per il numero di visitatori in Giappone durante il mese di febbraio: l'incremento del 6,4%, rispetto all'anno precedente, ha stabilito un nuovo record mensile, nonostante il calo dei turisti cinesi a causa del persistere delle tensioni diplomatiche in corso tra i due paesi. Secondo l'Organizzazione nazionale del turismo del Giappone - Jnto - il mese scorso i turisti in arrivo sono stati complessivamente 3,46 milioni, mentre gli arrivi dalla Cina sono diminuiti del 45% attestandosi a 396.400. Jnto sottolinea che queste cifre sono state in parte favoriti dal fatto che quest'anno le festività del Capodanno lunare sono cadute a febbraio, anziché a fine gennaio (come nel 2025). Al Festival dei ciliegi in fiore di Kawazu, nel Giappone orientale, noto per i suoi ciliegi a fioritura precoce che iniziano a sbocciare all'inizio di febbraio, il calo dei turisti cinesi è stato notevole, ha affermato Hoshi Mori, direttore dell'associazione turistica della città. Ciononostante, il festival ha attirato circa 630.000 visitatori, il numero più alto dal 2022, grazie a un aumento dei turisti nazionali e di quelli provenienti da Taiwan. La Corea del Sud si è confermata quale principale bacino di provenienza dei visitatori a febbraio, con un aumento del 28% a 1,08 milioni. Gli arrivi da Taiwan a febbraio sono cresciuti del 37% a 693.600. [post_title] => Giappone: nuovo record di arrivi a febbraio, con 3,46 milioni di visitatori [post_date] => 2026-03-18T12:14:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773836086000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli ultimi anni il settore turistico ha accelerato fortemente la propria trasformazione digitale. Hotel, compagnie aeree e operatori turistici stanno cercando nuovi strumenti per semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’esperienza dei viaggiatori. Tra le soluzioni più semplici ed efficaci che stanno emergendo ci sono i QR code. Oggi i QR code sono utilizzati in molti contesti del turismo: nelle hall degli hotel, nei musei, negli aeroporti e perfino nelle destinazioni turistiche. Basta una scansione con lo smartphone per accedere immediatamente a contenuti utili per il viaggio. Informazioni di viaggio sempre aggiornate Uno dei vantaggi principali dei QR code è la possibilità di collegare i viaggiatori a informazioni aggiornate in tempo reale. In una struttura alberghiera, ad esempio, un QR code può essere utilizzato per accedere al menu del ristorante, prenotare servizi della spa o consultare una guida della città. Nei musei o nei siti culturali, invece, i codici possono fornire contenuti multimediali o spiegazioni aggiuntive sulle opere. In molti casi, queste soluzioni permettono di ridurre la necessità di materiale cartaceo e di offrire informazioni sempre aggiornate. Un supporto per il turismo digitale Molte destinazioni stanno adottando QR code anche per migliorare l’esperienza dei visitatori. In alcune città europee, ad esempio, i codici vengono posizionati vicino a monumenti o punti di interesse per offrire informazioni storiche, mappe o suggerimenti di itinerari. Questa tecnologia è particolarmente utile per i viaggiatori internazionali, che possono accedere facilmente a contenuti digitali nella propria lingua. Il vantaggio dei QR code dinamici Oltre ai QR code tradizionali, nel turismo stanno guadagnando popolarità anche i codici dinamici. A differenza dei codici statici, questi permettono di aggiornare il contenuto collegato senza dover ristampare il codice. Per esempio, un hotel può modificare il link collegato al codice per aggiornare informazioni sui servizi o sugli eventi stagionali. Strumenti come un generatore qr code dinamico permettono alle aziende del settore turistico di gestire queste informazioni in modo flessibile, mantenendo lo stesso codice su materiali stampati o segnaletica. Una tecnologia semplice ma efficace Nel turismo, l’esperienza del viaggiatore dipende spesso dalla facilità con cui può accedere alle informazioni durante il soggiorno. I QR code rappresentano una soluzione semplice per collegare il mondo fisico hotel, musei o destinazioni con contenuti digitali sempre disponibili. Per questo motivo sempre più operatori del settore stanno integrando questa tecnologia nei propri servizi, trasformando un semplice codice in uno strumento utile per migliorare il viaggio. [post_title] => Come i QR code stanno migliorando l’esperienza digitale nel turismo [post_date] => 2026-03-18T10:37:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773830252000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Venezia traccia un bilancio estremamente positivo delle settimane delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026. Settimane che hanno visto il Marco Polo protagonista in qualità di porta d'accesso privilegiata al territorio, un punto d’arrivo preparato accuratamente nel corso dei due anni precedenti, Per Venezia, terzo scalo intercontinentale italiano, l’essere port of entry ufficiale dell’evento si è infatti tradotto in numeri importanti: 1.500 sono stati gli atleti e paratleti che hanno utilizzato il Marco Polo (oltre il 15% in più di quelli stimati), 7.000 gli altri ospiti collegati ai Giochi, 11.300 i bagagli complessivi, con punte di 3.700 bagagli gestiti per atleti e ospiti in un giorno. Cuore dei lavori l’action room, la sala operativa dedicata al coordinamento dei processi operativi, gestita congiuntamente da Save e MiCo, con la collaborazione di operatori ed enti aeroportuali. Parallelamente a queste attività l’aeroporto, in continuo coordinamento con le Forze dell’ordine, ha accolto arrivi e partenze di oltre 40 dignitari con relative delegazioni nazionali ed internazionali. «L’esperienza dei Giochi olimpici si chiude per il nostro aeroporto con una conferma della preparazione di una comunità aeroportuale che ancora una volta ha dimostrato la sua professionalità nel programmare, prevedere, intervenire con efficacia in un contesto operativo nuovo e complesso - ha dichiarato Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save -. Una squadra che in questi mesi si è allargata agli operatori della Fondazione Milano Cortina, creando un clima di collaborazione che è stato determinante per i risultati raggiunti. Il successo di questa edizione delle Olimpiadi, il ricordo positivo che lascia a chi, a qualsiasi livello, le ha vissute, porta con sé un altro valore aggiunto, che consiste nell’aver fatto scoprire e vivere ad un largo pubblico internazionale alcuni tra i luoghi più belli del nostro Paese, le nostre montagne mai abbastanza conosciute, alle quali molti avranno il desiderio di ritornare. Come Gruppo e come aeroporto, siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito a questo risultato». [post_title] => Aeroporto di Venezia: tutti i numeri del traffico legato a Olimpiadi e Paralimpiadi [post_date] => 2026-03-18T10:34:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773830069000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una domanda di viaggio dinamica, che si traduce in una crescita solida nelle destinazioni europee e americane: è la fotografia scattata da Civitatis sui trend delle prenotazioni per la prossima settimana di Pasqua dall'inizio del conflitto in Medio Oriente. I dati della piattaforma specializzata nella prenotazione di tour e attività, mostrano che i viaggiatori stanno dando priorità alla sicurezza e alla ricchezza culturale di destinazioni consolidate. Senza tralasciare mete come il Giappone o il Sud-est asiatico, che continuano a raccogliere numerose prenotazioni, le aree geografiche che hanno registrato la maggiore accelerazione nell'ultima settimana sono - a livello europeo - Atene, Budapest, Siviglia o Cracovia registrano una crescita spettacolare. In Italia, Napoli, Roma, Firenze e Venezia guidano la domanda, insieme a Torino, Milano, Matera e le isole. In America Latina spiccano Rio de Janeiro e Buenos Aires, seguiti da Messico e Repubblica Dominicana. Infine, in Nord America, città come Orlando o Las Vegas superano il 50% di incremento. «Civitatis mantiene un monitoraggio costante della situazione globale per garantire la migliore esperienza al cliente - afferma il cco, Enrique Espinel che, in relazione alle destinazioni che attualmente risentono di criticità logistiche in Medio Oriente, spiega -: La nostra priorità assoluta è la tranquillità del viaggiatore e il supporto ai nostri partner locali. Stiamo lavorando fianco a fianco con i tour operator nelle zone colpite per offrire alternative flessibili. Per le agenzie e i viaggiatori i cui piani hanno subito variazioni, abbiamo attivato protocolli di supporto diretto che includono la gestione rapida dei rimborsi o il cambio di data per tutte le prenotazioni nelle aree interessate». [post_title] => Civitatis: «Crescono Europa e Americhe, di riflesso alla crisi in Medio Oriente» [post_date] => 2026-03-18T10:21:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773829318000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ajet aggiorna la policy relative alla modifiche dei voli in relazione all’attuale situazione in Medio Oriente, che coinvolge Iran, Iraq, Siria, Libano, Emirati Arabi Uniti, Dammam e Riyadh. In una nota al trade, la compagnia aerea spiega che tutti i passeggeri di AJet Airlines registrati per i voli da/per Iran, Iraq, Siria, Libano, Emirati Arabi Uniti, Dammam e Riyadh dal 28 febbraio 2026 al 31 marzo 2026 (inclusi), per i biglietti emessi entro il 28 febbraio 2026, possono effettuare modifiche entro il 10 maggio 2026 (incluso). Nel dettaglio: le modifiche alla prenotazione saranno effettuate gratuitamente. Per le richieste di rimborso: i biglietti non utilizzati saranno rimborsati gratuitamente; i biglietti parzialmente utilizzati, per i quali il viaggio non è stato completato, il rimborso dei voli non utilizzati sarà effettuato gratuitamente. Proroga della validità del biglietto: può essere estesa fino al 10 maggio 2026 (incluso) senza alcuna differenza tariffaria o penale. Queste policy si applicano anche ai servizi accessori e saranno valide solo per i voli operati da AJet. [post_title] => Ajet aggiorna la policy per cancellazioni e modifiche dei biglietti [post_date] => 2026-03-18T09:25:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773825955000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509817 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La domanda globale di trasporto aereo passeggeri dovrebbe più che raddoppiare entro il 2050: questo lo scenario tratteggiato dalla Iata che, nel periodo intermedio, stima che la domanda raggiunga i 20,8 trilioni di passeggeri-chilometri (Rpk), sulla base di un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 3,1% (2024-2050) rispetto ai 9 trilioni di Rpk registrati nel 2024. Uno scenario di crescita più elevata vedrebbe un Cagr del 3,3% con la domanda di passeggeri che raggiungerebbe i 21,9 trilioni di Rpk nel 2050. Uno scenario di crescita più bassa vedrebbe un CAGR del 2,9% con la domanda di passeggeri che raggiungerebbe i 19,5 trilioni di Rpk entro il 2050. I diversi scenari sono determinati da modelli alternativi di crescita economica a lungo termine, popolazione, andamento dei prezzi del carburante per l'aviazione, transizione energetica globale e sviluppo della capacità dal lato dell'offerta nel trasporto aereo. «Le prospettive per il trasporto aereo sono positive - commenta il direttore generale della Iata, Willie Walsh -. Le persone vogliono viaggiare e, in tutti i nostri scenari modellizzati, la domanda di voli dovrebbe più che raddoppiare entro la metà del secolo. Questa è una buona notizia per lo sviluppo economico e sociale globale, poiché la crescita del settore aereo catalizzerà opportunità, tra cui posti di lavoro, in tutto il mondo. Il nostro rapporto sulla domanda a lungo termine fornisce a governi, industria e fornitori di energia una solida base per la pianificazione a lungo termine. Sottolinea la necessità di quadri politici a sostegno di fattori chiave per il successo, quali lo sviluppo di infrastrutture efficienti, l’agevolazione dell’accesso al mercato, l’armonizzazione normativa e un’efficace transizione verso l’energia pulita». Il ritmo di crescita sarà disomogeneo tra le diverse regioni: secondo lo scenario intermedio, l'Asia-Pacifico e l'Africa dovrebbero essere le regioni in più rapida crescita nel periodo 2024-2050, con tassi di crescita annuali composti rispettivamente del 3,8% e del 3,6%. L'Europa e il Nord America dovrebbero registrare una crescita più lenta, pari al 2,5% e al 2,8%. [post_title] => La Iata stima il raddoppio della domanda di viaggio entro il 2050 [post_date] => 2026-03-18T09:00:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773824434000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509812 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'offerta diversificata di collegamenti aerei insieme alle infrastrutture dedicate all'aviazione privata consentono alle Maldive di rimanere una destinazione accessibile anche in un momento delicato come quello attuale che inevitabilmente si riversa sul turismo e sulle scelte di viaggio. Grazie all'ampliamento dei voli commerciali e all'aumento del traffico dell'aviazione privata, l'arcipelago dell'oceano Indiano continua a dimostrare la propria resilienza come destinazione turistica di alto livello, mantenendo la connettività sia per i viaggiatori di lusso che per quelli tradizionali, nonostante le continue interruzioni del traffico aereo nei principali hub mediorientali. Dati recenti della Maldives Airports Company Limited mostrano un forte aumento del traffico dell'aviazione privata: tra il 28 febbraio e il 14 marzo sono atterrati alle Maldive 128 jet privati, pari ad un aumento del 166% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le cifre indicano un chiaro cambiamento nelle abitudini di viaggio tra i viaggiatori di fascia alta che cercano un accesso diretto alla destinazione insulare. L'anno scorso le Maldive hanno registrato una media di cinque arrivi di jet privati al giorno nello stesso periodo, con un picco giornaliero di nove velivoli. Quest'anno la media è salita a più di dodici arrivi giornalieri, con un record di 18 jet atterrati solo il 3 marzo. Anche le compagnie aeree commerciali stanno rispondendo all’evoluzione della domanda di viaggi aggiungendo voli per le Maldive, in risposta alla ricerca da parte dei viaggiatori di soluzioni alternative alle tradizionali rotte via Medio Oriente. Ad esempio: Edelweiss Air amplierà il collegamento tra Zurigo e Malé: dal 3 aprile all’8 maggio, la compagnia aerea aumenterà la frequenza della rotta da tre a quattro voli settimanali; tra il 12 e il 27 aprile, la frequenza salirà ulteriormente a cinque voli a settimana. Anche Air India ha annunciato un ampliamento temporaneo delle operazioni internazionali: 78 voli aggiuntivi stanno operando dallo scorso 10 marzo e fino al 18 marzo su nove rotte che collegano Delhi e Mumbai con destinazioni quali Malé, Colombo e i principali hub europei e americani. La compagnia aerea sta impiegando l’Airbus A320neo sui servizi ampliati tra India e Maldive, aggiungendo al network circa 17.660 posti. [post_title] => Maldive: accessibilità garantita da un maggior numero di voli diretti. Boom dei jet privati [post_date] => 2026-03-17T14:30:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773757857000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 300.000 turisti stranieri hanno partecipato al Carnevale 2026 in Brasile, per un contributo record di quasi 158 milioni di euro a livello nazionale. Cifre da incorniciare per il Paese che, durante i sette giorni di festeggiamenti, ha segnato quindi una crescita del 17% del numero di visitatori internazionali rispetto al 2025. Quest'anno i numerosi eventi legati al Carnevale hanno attratto complessivamente 65 milioni di persone (+22%), generado un impatto economico di 18,6 miliardi di reais (circa 3 miliardi di euro): si tratta della cifra più elevata in termini di entrate per un mese di febbraio dall'inizio delle rilevazioni, nel 2011. Come riferito da L'Echo Touristique, più di un terzo (36%) dei visitatori internazionali ha partecipato al carnevale di Rio de Janeiro: qui il tasso di occupazione medio degli hotel ha raggiunto il 99,02%, superando così il 98,62% dello scorso anno, secondo il sindacato Hotéisio. La performance migliore spetta comunque al Carnevale di San Paolo, che ha accolto 16,5 milioni di visitatori, con un impatto economico pari a 7 miliardi di reais (1,3 miliardi di dollari). In misura minore, i carnevali di Recife e Olinda registrano una crescita significativa del numero di turisti internazionali (+49%). Il Brasile sta vivendo una crescita turistica significative: nel 2025, per la prima volta, il Paese ha accolto più di 9 milioni di turisti internazionali. Una cifra che supera di gran lunga il record del 2024 (6,77 milioni di visitatori). [post_title] => Il Brasile e l'eredità del Carnevale: edizione 2026 da record, con oltre 300.000 turisti stranieri [post_date] => 2026-03-17T14:09:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773756547000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "giappone nuovo record di arrivi a febbraio con 346 milioni di visitatori" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2678,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il rallentamento nei flussi turistici internazionali diretti verso l’Italia, e il progressivo congelamento delle prenotazioni per la stagione primaverile ed estiva: questi i primi effetti del conflitto in Medio Oriente sul sistema ricettivo nazionale. Il quadro che emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Associazione italiana Confindustria Alberghi, su un campione di aziende associate, delinea un impatto asimmetrico che colpisce in particolare le Città d’Arte e il segmento lusso, dove è forte la componente del mercato internazionale. L'analisi evidenzia una contrazione delle prenotazioni extra-UE, con il 62% degli operatori che segnala una diminuzione della domanda e un contestuale incremento delle cancellazioni.\r

\r

L’analisi dei dati evidenzia l’impatto sul comparto lusso, dove la dipendenza dai mercati a lungo raggio è più forte. In particolare, il 67% delle strutture 5 stelle e il 65% di quelle 4 stelle denunciano un aumento delle cancellazioni da mercati extra-UE. Venezia, Roma e Firenze risentono della forte esposizione verso i mercati del Medio Oriente — Israele, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait — e dell’Asia, con Cina e Giappone in testa.\r

\r

Osservando il dettaglio di alcune destinazioni, Torino e Venezia mostrano i primi cali delle prenotazioni, che interessano rispettivamente l’80% e il 73% delle strutture intervistate. Diversa la situazione di Milano, dove la componente business funge da parziale ammortizzatore, pur senza restare immune al trend negativo. Anche sul fronte delle cancellazioni, Venezia e Roma registrano i primi aumenti legati alla clientela extra-UE, che interessano rispettivamente il 93% e l’80% delle strutture campionate, seguite da Milano con il 76%.\r

Temporaneo rallentamento\r

“In questa fase stiamo osservando un temporaneo rallentamento, con una parte della domanda che tende a rinviare le decisioni di viaggio e un mercato che si conferma più prudente, anche nelle dinamiche di prenotazione”, dichiara Confindustria Alberghi. “È però ancora presto per valutare con precisione quali potranno essere gli effetti sulle prossime settimane e sull’andamento della stagione, perché l’evoluzione della situazione resta incerta. Proprio per questo è importante mantenere uno sguardo realistico ma equilibrato: l’Italia continua a essere una destinazione solida e attrattiva, ma sarà necessario monitorare con attenzione l’andamento delle prenotazioni per comprendere meglio gli sviluppi futuri”.\r

\r

Il quadro logistico globale appare oggi fortemente compromesso: come emerge dalle recenti analisi del World Travel & Tourism Council (WTTC), la cancellazione di oltre 43.000 voli e le pesanti restrizioni agli spazi aerei hanno innescato un’impennata dei costi operativi e delle tariffe, con riflessi critici sulla programmazione dei viaggi per la stagione pasquale ed estiva. Secondo le stime attuali dell'organismo internazionale, l’instabilità in Medio Oriente rischia di bruciare ogni giorno 600 milioni di euro a livello globale, colpendo duramente l'intera catena del valore del turismo. In questo scenario, sebbene il mercato domestico mostri una tenuta relativa con un incremento delle cancellazioni limitato al 12%, la contrazione dei flussi internazionali pone seri dubbi sulla redditività delle strutture nel breve-medio periodo.\r

\r

Confindustria Alberghi sottolinea come l’incertezza attuale stia portando a un congelamento delle prenotazioni. La criticità non riguarda solo il Medio Oriente, ma si estende anche ad altri mercati chiave come l’Australia, l’Iran e, in misura minore, gli USA, che iniziano a dare segni di contrazione. L’aumento dei costi dei voli, infatti, funge da ulteriore deterrente: i lunghi viaggi verso l’Europa diventano così meno accessibili. Un contesto complesso che l’Associazione continuerà a monitorare con attenzione per valutarne gli effetti sul settore alberghiero.\r

\r

","post_title":"Confindustria alberghi: congelamento delle prenotazioni per l'Italia","post_date":"2026-03-18T14:05:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773842746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Segno più per il numero di visitatori in Giappone durante il mese di febbraio: l'incremento del 6,4%, rispetto all'anno precedente, ha stabilito un nuovo record mensile, nonostante il calo dei turisti cinesi a causa del persistere delle tensioni diplomatiche in corso tra i due paesi.\r

\r

Secondo l'Organizzazione nazionale del turismo del Giappone - Jnto - il mese scorso i turisti in arrivo sono stati complessivamente 3,46 milioni, mentre gli arrivi dalla Cina sono diminuiti del 45% attestandosi a 396.400.\r

\r

Jnto sottolinea che queste cifre sono state in parte favoriti dal fatto che quest'anno le festività del Capodanno lunare sono cadute a febbraio, anziché a fine gennaio (come nel 2025).\r

\r

Al Festival dei ciliegi in fiore di Kawazu, nel Giappone orientale, noto per i suoi ciliegi a fioritura precoce che iniziano a sbocciare all'inizio di febbraio, il calo dei turisti cinesi è stato notevole, ha affermato Hoshi Mori, direttore dell'associazione turistica della città.\r

Ciononostante, il festival ha attirato circa 630.000 visitatori, il numero più alto dal 2022, grazie a un aumento dei turisti nazionali e di quelli provenienti da Taiwan.\r

\r

La Corea del Sud si è confermata quale principale bacino di provenienza dei visitatori a febbraio, con un aumento del 28% a 1,08 milioni. Gli arrivi da Taiwan a febbraio sono cresciuti del 37% a 693.600.","post_title":"Giappone: nuovo record di arrivi a febbraio, con 3,46 milioni di visitatori","post_date":"2026-03-18T12:14:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773836086000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi anni il settore turistico ha accelerato fortemente la propria trasformazione digitale. Hotel, compagnie aeree e operatori turistici stanno cercando nuovi strumenti per semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’esperienza dei viaggiatori.\r

\r

Tra le soluzioni più semplici ed efficaci che stanno emergendo ci sono i QR code.\r

\r

Oggi i QR code sono utilizzati in molti contesti del turismo: nelle hall degli hotel, nei musei, negli aeroporti e perfino nelle destinazioni turistiche. Basta una scansione con lo smartphone per accedere immediatamente a contenuti utili per il viaggio.\r

Informazioni di viaggio sempre aggiornate\r

Uno dei vantaggi principali dei QR code è la possibilità di collegare i viaggiatori a informazioni aggiornate in tempo reale.\r

\r

In una struttura alberghiera, ad esempio, un QR code può essere utilizzato per accedere al menu del ristorante, prenotare servizi della spa o consultare una guida della città. Nei musei o nei siti culturali, invece, i codici possono fornire contenuti multimediali o spiegazioni aggiuntive sulle opere.\r

\r

In molti casi, queste soluzioni permettono di ridurre la necessità di materiale cartaceo e di offrire informazioni sempre aggiornate.\r

Un supporto per il turismo digitale\r

Molte destinazioni stanno adottando QR code anche per migliorare l’esperienza dei visitatori. In alcune città europee, ad esempio, i codici vengono posizionati vicino a monumenti o punti di interesse per offrire informazioni storiche, mappe o suggerimenti di itinerari.\r

\r

Questa tecnologia è particolarmente utile per i viaggiatori internazionali, che possono accedere facilmente a contenuti digitali nella propria lingua.\r

Il vantaggio dei QR code dinamici\r

Oltre ai QR code tradizionali, nel turismo stanno guadagnando popolarità anche i codici dinamici. A differenza dei codici statici, questi permettono di aggiornare il contenuto collegato senza dover ristampare il codice.\r

\r

Per esempio, un hotel può modificare il link collegato al codice per aggiornare informazioni sui servizi o sugli eventi stagionali.\r

\r

Strumenti come un generatore qr code dinamico permettono alle aziende del settore turistico di gestire queste informazioni in modo flessibile, mantenendo lo stesso codice su materiali stampati o segnaletica.\r

Una tecnologia semplice ma efficace\r

Nel turismo, l’esperienza del viaggiatore dipende spesso dalla facilità con cui può accedere alle informazioni durante il soggiorno. I QR code rappresentano una soluzione semplice per collegare il mondo fisico hotel, musei o destinazioni con contenuti digitali sempre disponibili.\r

\r

Per questo motivo sempre più operatori del settore stanno integrando questa tecnologia nei propri servizi, trasformando un semplice codice in uno strumento utile per migliorare il viaggio.\r

\r

","post_title":"Come i QR code stanno migliorando l’esperienza digitale nel turismo","post_date":"2026-03-18T10:37:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773830252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'aeroporto di Venezia traccia un bilancio estremamente positivo delle settimane delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026. Settimane che hanno visto il Marco Polo protagonista in qualità di porta d'accesso privilegiata al territorio, un punto d’arrivo preparato accuratamente nel corso dei due anni precedenti,\r

Per Venezia, terzo scalo intercontinentale italiano, l’essere port of entry ufficiale dell’evento si è infatti tradotto in numeri importanti: 1.500 sono stati gli atleti e paratleti che hanno utilizzato il Marco Polo (oltre il 15% in più di quelli stimati), 7.000 gli altri ospiti collegati ai Giochi, 11.300 i bagagli complessivi, con punte di 3.700 bagagli gestiti per atleti e ospiti in un giorno. Cuore dei lavori l’action room, la sala operativa dedicata al coordinamento dei processi operativi, gestita congiuntamente da Save e MiCo, con la collaborazione di operatori ed enti aeroportuali. \r

Parallelamente a queste attività l’aeroporto, in continuo coordinamento con le Forze dell’ordine, ha accolto arrivi e partenze di oltre 40 dignitari con relative delegazioni nazionali ed internazionali.\r

«L’esperienza dei Giochi olimpici si chiude per il nostro aeroporto con una conferma della preparazione di una comunità aeroportuale che ancora una volta ha dimostrato la sua professionalità nel programmare, prevedere, intervenire con efficacia in un contesto operativo nuovo e complesso - ha dichiarato Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save -. Una squadra che in questi mesi si è allargata agli operatori della Fondazione Milano Cortina, creando un clima di collaborazione che è stato determinante per i risultati raggiunti. Il successo di questa edizione delle Olimpiadi, il ricordo positivo che lascia a chi, a qualsiasi livello, le ha vissute, porta con sé un altro valore aggiunto, che consiste nell’aver fatto scoprire e vivere ad un largo pubblico internazionale alcuni tra i luoghi più belli del nostro Paese, le nostre montagne mai abbastanza conosciute, alle quali molti avranno il desiderio di ritornare. Come Gruppo e come aeroporto, siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito a questo risultato». \r

","post_title":"Aeroporto di Venezia: tutti i numeri del traffico legato a Olimpiadi e Paralimpiadi","post_date":"2026-03-18T10:34:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773830069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una domanda di viaggio dinamica, che si traduce in una crescita solida nelle destinazioni europee e americane: è la fotografia scattata da Civitatis sui trend delle prenotazioni per la prossima settimana di Pasqua dall'inizio del conflitto in Medio Oriente.\r

\r

I dati della piattaforma specializzata nella prenotazione di tour e attività, mostrano che i viaggiatori stanno dando priorità alla sicurezza e alla ricchezza culturale di destinazioni consolidate. Senza tralasciare mete come il Giappone o il Sud-est asiatico, che continuano a raccogliere numerose prenotazioni, le aree geografiche che hanno registrato la maggiore accelerazione nell'ultima settimana sono - a livello europeo - Atene, Budapest, Siviglia o Cracovia registrano una crescita spettacolare. In Italia, Napoli, Roma, Firenze e Venezia guidano la domanda, insieme a Torino, Milano, Matera e le isole.\r

In America Latina spiccano Rio de Janeiro e Buenos Aires, seguiti da Messico e Repubblica Dominicana. Infine, in Nord America, città come Orlando o Las Vegas superano il 50% di incremento.\r

\r

\r

«Civitatis mantiene un monitoraggio costante della situazione globale per garantire la migliore esperienza al cliente - afferma il cco, Enrique Espinel che, in relazione alle destinazioni che attualmente risentono di criticità logistiche in Medio Oriente, spiega -: La nostra priorità assoluta è la tranquillità del viaggiatore e il supporto ai nostri partner locali. Stiamo lavorando fianco a fianco con i tour operator nelle zone colpite per offrire alternative flessibili. Per le agenzie e i viaggiatori i cui piani hanno subito variazioni, abbiamo attivato protocolli di supporto diretto che includono la gestione rapida dei rimborsi o il cambio di data per tutte le prenotazioni nelle aree interessate».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Civitatis: «Crescono Europa e Americhe, di riflesso alla crisi in Medio Oriente»","post_date":"2026-03-18T10:21:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773829318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ajet aggiorna la policy relative alla modifiche dei voli in relazione all’attuale situazione in Medio Oriente, che coinvolge Iran, Iraq, Siria, Libano, Emirati Arabi Uniti, Dammam e Riyadh.\r

\r

In una nota al trade, la compagnia aerea spiega che tutti i passeggeri di AJet Airlines registrati per i voli da/per Iran, Iraq, Siria, Libano, Emirati Arabi Uniti, Dammam e Riyadh dal 28 febbraio 2026 al 31 marzo 2026 (inclusi), per i biglietti emessi entro il 28 febbraio 2026, possono effettuare modifiche entro il 10 maggio 2026 (incluso).\r

\r

Nel dettaglio: le modifiche alla prenotazione saranno effettuate gratuitamente. Per le richieste di rimborso: i biglietti non utilizzati saranno rimborsati gratuitamente; i biglietti parzialmente utilizzati, per i quali il viaggio non è stato completato, il rimborso dei voli non utilizzati sarà effettuato gratuitamente.\r

\r

Proroga della validità del biglietto: può essere estesa fino al 10 maggio 2026 (incluso) senza alcuna differenza tariffaria o penale. Queste policy si applicano anche ai servizi accessori e saranno valide solo per i voli operati da AJet.","post_title":"Ajet aggiorna la policy per cancellazioni e modifiche dei biglietti","post_date":"2026-03-18T09:25:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773825955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La domanda globale di trasporto aereo passeggeri dovrebbe più che raddoppiare entro il 2050: questo lo scenario tratteggiato dalla Iata che, nel periodo intermedio, stima che la domanda raggiunga i 20,8 trilioni di passeggeri-chilometri (Rpk), sulla base di un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 3,1% (2024-2050) rispetto ai 9 trilioni di Rpk registrati nel 2024.\r

\r

Uno scenario di crescita più elevata vedrebbe un Cagr del 3,3% con la domanda di passeggeri che raggiungerebbe i 21,9 trilioni di Rpk nel 2050. Uno scenario di crescita più bassa vedrebbe un CAGR del 2,9% con la domanda di passeggeri che raggiungerebbe i 19,5 trilioni di Rpk entro il 2050.\r

I diversi scenari sono determinati da modelli alternativi di crescita economica a lungo termine, popolazione, andamento dei prezzi del carburante per l'aviazione, transizione energetica globale e sviluppo della capacità dal lato dell'offerta nel trasporto aereo.\r

\r

«Le prospettive per il trasporto aereo sono positive - commenta il direttore generale della Iata, Willie Walsh -. Le persone vogliono viaggiare e, in tutti i nostri scenari modellizzati, la domanda di voli dovrebbe più che raddoppiare entro la metà del secolo. Questa è una buona notizia per lo sviluppo economico e sociale globale, poiché la crescita del settore aereo catalizzerà opportunità, tra cui posti di lavoro, in tutto il mondo. Il nostro rapporto sulla domanda a lungo termine fornisce a governi, industria e fornitori di energia una solida base per la pianificazione a lungo termine. Sottolinea la necessità di quadri politici a sostegno di fattori chiave per il successo, quali lo sviluppo di infrastrutture efficienti, l’agevolazione dell’accesso al mercato, l’armonizzazione normativa e un’efficace transizione verso l’energia pulita».\r

\r

Il ritmo di crescita sarà disomogeneo tra le diverse regioni: secondo lo scenario intermedio, l'Asia-Pacifico e l'Africa dovrebbero essere le regioni in più rapida crescita nel periodo 2024-2050, con tassi di crescita annuali composti rispettivamente del 3,8% e del 3,6%. L'Europa e il Nord America dovrebbero registrare una crescita più lenta, pari al 2,5% e al 2,8%.","post_title":"La Iata stima il raddoppio della domanda di viaggio entro il 2050","post_date":"2026-03-18T09:00:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773824434000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'offerta diversificata di collegamenti aerei insieme alle infrastrutture dedicate all'aviazione privata consentono alle Maldive di rimanere una destinazione accessibile anche in un momento delicato come quello attuale che inevitabilmente si riversa sul turismo e sulle scelte di viaggio.\r

\r

Grazie all'ampliamento dei voli commerciali e all'aumento del traffico dell'aviazione privata, l'arcipelago dell'oceano Indiano continua a dimostrare la propria resilienza come destinazione turistica di alto livello, mantenendo la connettività sia per i viaggiatori di lusso che per quelli tradizionali, nonostante le continue interruzioni del traffico aereo nei principali hub mediorientali.\r

\r

Dati recenti della Maldives Airports Company Limited mostrano un forte aumento del traffico dell'aviazione privata: tra il 28 febbraio e il 14 marzo sono atterrati alle Maldive 128 jet privati, pari ad un aumento del 166% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

Le cifre indicano un chiaro cambiamento nelle abitudini di viaggio tra i viaggiatori di fascia alta che cercano un accesso diretto alla destinazione insulare. L'anno scorso le Maldive hanno registrato una media di cinque arrivi di jet privati al giorno nello stesso periodo, con un picco giornaliero di nove velivoli. Quest'anno la media è salita a più di dodici arrivi giornalieri, con un record di 18 jet atterrati solo il 3 marzo.\r

\r

Anche le compagnie aeree commerciali stanno rispondendo all’evoluzione della domanda di viaggi aggiungendo voli per le Maldive, in risposta alla ricerca da parte dei viaggiatori di soluzioni alternative alle tradizionali rotte via Medio Oriente.\r

\r

Ad esempio: Edelweiss Air amplierà il collegamento tra Zurigo e Malé: dal 3 aprile all’8 maggio, la compagnia aerea aumenterà la frequenza della rotta da tre a quattro voli settimanali; tra il 12 e il 27 aprile, la frequenza salirà ulteriormente a cinque voli a settimana.\r

\r

Anche Air India ha annunciato un ampliamento temporaneo delle operazioni internazionali: 78 voli aggiuntivi stanno operando dallo scorso 10 marzo e fino al 18 marzo su nove rotte che collegano Delhi e Mumbai con destinazioni quali Malé, Colombo e i principali hub europei e americani. La compagnia aerea sta impiegando l’Airbus A320neo sui servizi ampliati tra India e Maldive, aggiungendo al network circa 17.660 posti. ","post_title":"Maldive: accessibilità garantita da un maggior numero di voli diretti. Boom dei jet privati","post_date":"2026-03-17T14:30:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773757857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 300.000 turisti stranieri hanno partecipato al Carnevale 2026 in Brasile, per un contributo record di quasi 158 milioni di euro a livello nazionale. Cifre da incorniciare per il Paese che, durante i sette giorni di festeggiamenti, ha segnato quindi una crescita del 17% del numero di visitatori internazionali rispetto al 2025.\r

\r

Quest'anno i numerosi eventi legati al Carnevale hanno attratto complessivamente 65 milioni di persone (+22%), generado un impatto economico di 18,6 miliardi di reais (circa 3 miliardi di euro): si tratta della cifra più elevata in termini di entrate per un mese di febbraio dall'inizio delle rilevazioni, nel 2011.\r

\r

Come riferito da L'Echo Touristique, più di un terzo (36%) dei visitatori internazionali ha partecipato al carnevale di Rio de Janeiro: qui il tasso di occupazione medio degli hotel ha raggiunto il 99,02%, superando così il 98,62% dello scorso anno, secondo il sindacato Hotéisio. \r

\r

La performance migliore spetta comunque al Carnevale di San Paolo, che ha accolto 16,5 milioni di visitatori, con un impatto economico pari a 7 miliardi di reais (1,3 miliardi di dollari). \r

In misura minore, i carnevali di Recife e Olinda registrano una crescita significativa del numero di turisti internazionali (+49%). \r

\r

Il Brasile sta vivendo una crescita turistica significative: nel 2025, per la prima volta, il Paese ha accolto più di 9 milioni di turisti internazionali. Una cifra che supera di gran lunga il record del 2024 (6,77 milioni di visitatori). ","post_title":"Il Brasile e l'eredità del Carnevale: edizione 2026 da record, con oltre 300.000 turisti stranieri","post_date":"2026-03-17T14:09:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773756547000]}]}}