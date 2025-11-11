Giamaica verso la piena operatività: aperti tutti e tre gli aeroporti internazionali La Giamaica compie nuovi passi avanti nel ripristino della sua piena operatività, dopo il passaggio dell’uragano Melissa nelle scorse settiamane. I tre aeroporti internazionali – Sangster International (Montego Bay), Norman Manley (Kingston) e Ian Fleming (Ocho Rios) – sono aperti e le principali arterie stradali, tra cui l’intero asse Negril-Montego Bay-Ocho Rios-Kingston, risultano completamente percorribili, consentendo la ripresa dei trasporti pubblici e privati. Anche il sistema di telecomunicazioni è stato in gran parte ristabilito, con la copertura mobile e internet in rapido miglioramento, grazie al lavoro congiunto degli aiuti nazionali e internazionali. Sul fronte dell’ospitalità – di cui si possono avere puntuali aggiornamenti sul portale ufficiale Travel Alerts della Giamaica – 33 strutture risultano ad oggi pienamente operative tra Negril, Montego Bay, Kingston e Ocho Rios, e oltre 50 hotel hanno già riaperto le prenotazioni per i prossimi soggiorni: la conferma della ripresa ufficiale del comparto turistico è prevista entro il 15 dicembre. In questa fase di rilancio, il turismo si conferma un motore importante di ripartenza e di ripresa economica del Paese, essenziale per sostenere la ricostruzione delle comunità locali e mantenere vivo e forte il cuore dell’ospitalità giamaicana. Il Governo, per accelerare la piena ripresa, ha anche attivato la piattaforma ufficiale Support Jamaica, dedicata alla raccolta fondi e al coordinamento degli interventi di ricostruzione. Condividi

\r

«La filosofia che contraddistingue Shiruq ci conduce alla ricerca continua di itinerari fuori dal comune che, con accompagnatori esperti, riescono a garantire suggestioni ancora più incredibili ai partecipanti - commenta Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq, che traccia un quadro anche sui trend in atto sul fronte della domanda-. Le prenotazioni sull’autunno e le Festività ci hanno già stupito positivamente con picchi di domanda sull’Algeria ed il Senegal che è stato senz’altro la grande rivelazione del 2025. Il 2026 crediamo sarà un anno in cui il fascino dell’Egitto si farà sentire ancora più forte, soprattutto ora che al Cairo ha aperto il Grand Egyptian Museum. E’ probabile che l’Uzbekistan continui ad attirare molto interesse e al momento anche il Vietnam sembra rimanere una meta molto richiesta».\r

\r

“Dove la terra si apre al cielo” è un viaggio di 11 giorni in partenza il 6 febbraio alla scoperta della regione Afar in Etiopia, da vivere con i mezzi 4x4 (3 partecipanti per auto). Il 2 marzo è prevista invece la partenza del tour “Dune atlantiche e oasi perdute” che in 10 giorni attraversa le meraviglie della Mauritania, l’unico Paese sahariano dove il deserto corre fino al mare e le dune si tuffano nell’Atlantico.\r

\r

Il 6 marzo parte un tour dal fascino intramontabile, studiato in una veste diversa: la navigazione sul Nilo, combinata al Cairo, prevede ogni visita dedicata esclusivamente ai clienti Shiruq e a guidare il piccolo gruppo sarà lo storico ed esperto di egittologia Piero Pasini che arricchirà ogni tappa con racconti ed interpretazioni affascinanti sulla civiltà dei Faraoni.\r

\r

“Alle radici del culto del fuoco” in partenza il 15 marzo è un itinerario di 8 giorni alla scoperta dell’Azerbaijan, al suono di echi lontani delle carovane della Via della Seta, di racconti millenari e storie legate al culto del fuoco, centrale nello zoroastrismo praticato in questa regione.\r

\r

Infine, il 4 aprile parte l’emozionante “Etnie e panorami sotto il cielo dello Yunnan”, un’esperienza memorabile di 14 gg in una delle Province più suggestive della Cina Meridionale.","post_title":"Shiruq by Mappamondo: nuovi itinerari 2026 nel segno di cultura e scoperta","post_date":"2025-11-11T13:06:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762866387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giamaica compie nuovi passi avanti nel ripristino della sua piena operatività, dopo il passaggio dell'uragano Melissa nelle scorse settiamane. I tre aeroporti internazionali - Sangster International (Montego Bay), Norman Manley (Kingston) e Ian Fleming (Ocho Rios) - sono aperti e le principali arterie stradali, tra cui l’intero asse Negril-Montego Bay-Ocho Rios-Kingston, risultano completamente percorribili, consentendo la ripresa dei trasporti pubblici e privati.\r

Anche il sistema di telecomunicazioni è stato in gran parte ristabilito, con la copertura mobile e internet in rapido miglioramento, grazie al lavoro congiunto degli aiuti nazionali e internazionali.\r

Sul fronte dell’ospitalità - di cui si possono avere puntuali aggiornamenti sul portale ufficiale Travel Alerts della Giamaica - 33 strutture risultano ad oggi pienamente operative tra Negril, Montego Bay, Kingston e Ocho Rios, e oltre 50 hotel hanno già riaperto le prenotazioni per i prossimi soggiorni: la conferma della ripresa ufficiale del comparto turistico è prevista entro il 15 dicembre.\r

In questa fase di rilancio, il turismo si conferma un motore importante di ripartenza e di ripresa economica del Paese, essenziale per sostenere la ricostruzione delle comunità locali e mantenere vivo e forte il cuore dell’ospitalità giamaicana.\r

Il Governo, per accelerare la piena ripresa, ha anche attivato la piattaforma ufficiale Support Jamaica, dedicata alla raccolta fondi e al coordinamento degli interventi di ricostruzione.","post_title":"Giamaica verso la piena operatività: aperti tutti e tre gli aeroporti internazionali","post_date":"2025-11-11T12:16:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762863361000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501272\" align=\"aligncenter\" width=\"434\"] Cetinje[/caption]\r

\r

Con la nuova rappresentanza ufficiale della Travel Open Day srl, il Paese si presenta in Italia come meta emergente per famiglie e operatori, tra natura, cultura e ospitalità genuina.\r

\r

In un’epoca in cui il viaggio assume sempre più il significato di condivisione, scoperta e armonia con la natura, il Montenegro si propone come una destinazione ideale per le famiglie italiane. Un Paese che riesce a unire, in un territorio compatto e accessibile, il mare e la montagna, la cultura e la natura, la curiosità dei bambini e il desiderio degli adulti di vivere esperienze autentiche. Viaggiare in Montenegro con la propria famiglia significa riscoprire il piacere del tempo lento, dell’avventura leggera, dell’incontro con luoghi e persone che conservano un’anima genuina. È una terra dove tutto è a portata di mano, dove la varietà dei paesaggi consente di passare in poche ore dal blu dell’Adriatico alle vette dei parchi nazionali, e dove ogni esperienza diventa occasione per imparare, stupirsi e creare ricordi condivisi.\r

Il Montenegro e il nuovo sguardo del mercato italiano\r

La decisione di aprire una rappresentanza ufficiale in Italia segna per il Montenegro l’inizio di una nuova stagione di attenzione verso il nostro Paese. La destinazione rafforza la propria presenza nel mercato italiano con l’obiettivo di raccontare il suo volto autentico a un pubblico sempre più curioso e consapevole, e di costruire un dialogo diretto con agenzie di viaggio, tour operator e professionisti del turismo.\r

\r

Negli ultimi anni, la percezione del Montenegro si è evoluta: da meta balneare a destinazione completa, capace di unire natura, cultura e ospitalità in un’esperienza su misura per ogni età. È oggi riconosciuto come una nuova scoperta del Mediterraneo, una terra vicina ma ancora poco esplorata, su cui il mercato italiano sta imparando a puntare con crescente interesse. Il Paese si propone come un’alternativa autentica e sostenibile, ideale per le famiglie, ma anche per chi cerca esperienze genuine, ritmi lenti e contatto con la natura. Il Montenegro si racconta così come una destinazione che unisce semplicità e meraviglia: un luogo dove le famiglie trovano equilibrio e condivisione, dove il viaggio diventa scoperta reciproca. Dalle spiagge tranquille di Petrovac ai sentieri immersi nella foresta di Biogradska Gora, fino ai vicoli storici di Cetinje, ogni esperienza diventa un invito a riscoprire la bellezza del tempo passato insieme e la gioia dell’autenticità.\r

Petrovac: la quiete del mare e la vita semplice\r

Tra le destinazioni più adatte alle famiglie c’è Petrovac, una graziosa cittadina balneare situata tra Budva e Bar, lungo una baia tranquilla che sembra disegnata per i più piccoli. Le spiagge, di sabbia fine o ciottoli levigati, sono protette da acque calme e limpide, mentre la passeggiata sul lungomare invita a giornate rilassate, tra gelati, caffè e piccole escursioni in barca verso le isole di Katič e Sveta Nedjelja. Il ritmo è quello del Mediterraneo autentico, dove il tempo sembra dilatarsi e ogni momento si trasforma in un piccolo rituale familiare.\r

\r

A Petrovac, l’ospitalità montenegrina si fonde con un turismo discreto e accogliente: alberghi a misura d’uomo, ristoranti che propongono piatti semplici e genuini, e un’atmosfera che invita a vivere la vacanza con serenità. È il luogo perfetto per un primo incontro con il Montenegro, adatto a chi viaggia con bambini e cerca una dimensione sicura e naturale, lontana dal turismo di massa.\r

Dal mare alle montagne, il passo è breve: la natura diventa la compagna di viaggio ideale per proseguire l’avventura familiare.\r

Biogradska Gora: la natura che educa e incanta\r

[caption id=\"attachment_501273\" align=\"aligncenter\" width=\"470\"] Parco Nazionale di Biogradska Gora[/caption]\r

\r

Dalle spiagge del sud si può salire verso l’interno e raggiungere il Parco Nazionale di Biogradska Gora, un paradiso naturale dove la foresta incontra i laghi glaciali e la montagna si fa accessibile anche ai più piccoli. Qui, nella parte centrale del Paese, si conserva una delle ultime foreste primarie d’Europa: alberi secolari alti oltre cinquanta metri, sentieri che attraversano radure fiorite e un lago che riflette il cielo come uno specchio.\r

\r

Il parco è un luogo perfetto per le famiglie che desiderano avvicinare i bambini alla natura in modo attivo e rispettoso: camminate facili, gite in barca, picnic e osservazione degli animali selvatici fanno di Biogradska Gora un’aula a cielo aperto dove ogni passo diventa una lezione di meraviglia. La sua accessibilità lo rende una meta ideale per chi viaggia con bambini, grazie alla presenza di percorsi brevi e aree di sosta ben segnalate.\r

E dopo la natura, il viaggio prosegue nel cuore culturale del Paese, dove storia e curiosità si incontrano a misura di bambino.\r

Cetinje: la cultura che parla anche ai più piccoli\r

[caption id=\"attachment_501274\" align=\"aligncenter\" width=\"478\"] Cetinje[/caption]\r

\r

Scendendo verso sud, il viaggio conduce a Cetinje, l’antica capitale reale del Montenegro, oggi centro culturale e spirituale del Paese. In questa città elegante e raccolta, circondata da montagne e collegata a Kotor e Podgorica da panoramiche strade di montagna, la storia si intreccia con la quotidianità.\r

\r

Per le famiglie, Cetinje offre un percorso di scoperta ricco e divertente: musei che raccontano il passato del Paese in modo interattivo, residenze storiche trasformate in spazi espositivi, chiese e monasteri immersi nel verde. Passeggiare con i bambini lungo i viali alberati della città è come attraversare un libro di storia vivente: ogni edificio, ogni targa, ogni piazza custodisce un frammento dell’identità montenegrina.\r

\r

E quando arriva il momento di una pausa, caffè e pasticcerie accolgono con la consueta ospitalità locale, offrendo dolci tradizionali e sorrisi sinceri. Cetinje è il punto d’incontro perfetto tra curiosità e serenità, cultura e gioco, dove anche la storia diventa occasione di dialogo familiare.","post_title":"Il Montenegro punta sull'Italia: una destinazione autentica e family-friendly","post_date":"2025-11-11T11:56:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762862212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FlixBus ha aperto le vendite dei primi biglietti per viaggiare in Australia: con l’ingresso sul mercato australiano, Flix raggiunge il numero di 45 Paesi e cinque continenti collegati. Il nuovo servizio sarà operativo da giovedì 20 novembre e collegherà le principali città nella parte sudorientale del Paese, tra cui Melbourne, Canberra e Sydney. L’itinerario prevede anche fermate strategiche presso aeroporti domestici e internazionali, con l’obiettivo di incrementare la mobilità dei viaggiatori in arrivo sia dalle altre città australiane che dall’estero.\r

\r

«Siamo lieti di annunciare l’ingresso in Australia, il nostro 45° mercato – un evento significativo nell’ambito della nostra visione, focalizzata sull’innovazione del settore dei viaggi in autobus a lunga percorrenza,» ha affermato André Schwämmlein, amministratore delegato e fondatore di Flix. «Con questo lancio si conferma il potenziale della nostra infrastruttura tecnologica e del nostro modello di business collaborativo per l’espansione globale, e si consolida l’impegno di Flix a costruire un’offerta sostenibile sul lungo termine in ogni mercato.»\r

\r

Il lancio riflette la strategia di lungo termine di Flix per l’ingresso in nuovi mercati, focalizzata sulla costruzione di network scalabili destinati a crescere e connettere sempre più comunità. Inoltre, dimostra la sua abilità di integrarsi in nuovi contesti attraverso un’infrastruttura digitale che supporta, fra le altre cose, un’efficace pianificazione delle rotte, il pricing dinamico e la customer experience.\r

\r

Oggi Flix collega oltre 8.000 destinazioni in 45 Paesi e cinque continenti attraverso la sinergia con una rete di partner locali. Entro la fine del 2025, la società ha in programma di iniziare le operazioni in Perù.\r

\r

","post_title":"FlixBus debutta in Australia: operativi dal 20 novembre i primi collegamenti","post_date":"2025-11-11T10:09:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762855747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per l'Emirates World Store a Riad: situato nel cuore della città, il nuovo store di 288 mq è uno spazio elegante e raffinato, ispirato a una lounge, dove i clienti potranno pianificare il loro prossimo viaggio, ricevere consulenze personalizzate e scoprire i prodotti distintivi di Emirates attraverso display interattivi.\r

\r

“L’Arabia Saudita è uno dei nostri mercati più importanti e l'apertura dell'Emirates World Store a Riad riflette il nostro impegno verso il Paese - ha dichiarato Adnan Kazim, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale del vettore di Dubai -. Questo store rivoluziona il modo in cui i clienti vivono il nostro brand, offrendo un servizio personalizzato, un processo di prenotazione fluido e soluzioni di viaggio pensate su misura per le loro esigenze”.\r

\r

Il concetto “Emirates World” ridefinisce l’esperienza retail tradizionale delle compagnie aeree, combinando un servizio personalizzato con tecnologie interattive intelligenti. Nel negozio di Riad, i visitatori possono esplorare i prodotti di bordo distintivi di Emirates, come la famosa lounge dell’A380 e la suite di Prima Classe, e ricevere consulenze personalizzate dal personale di viaggio Emirates per la pianificazione dell'itinerario, l'acquisto dei biglietti o qualsiasi altra necessità.\r

\r

Emirates opera in Arabia Saudita da oltre trent’anni, con 74 voli settimanali tra Dubai e i quattro principali aeroporti del Paese - Riad, Gedda, Dammam e Medina. Grazie a questi voli, i viaggiatori possono raggiungere oltre 150 destinazioni globali con un comodo scalo a Dubai.","post_title":"Taglio del nastro per l'Emirates World Store a Riad","post_date":"2025-11-11T09:46:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762854403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor, dopo il ritiro ufficiale dopo 35 anni dell'ultimo Boeing 757-300, entra nella nuova era 100% Airbus, con una flotta più silenziosa e più efficiente in termini di consumo di carburante.\r

\r

Il 5 novembre, il vettore tedesco ha dato l'addio al suo iconico Boeing 757-300 con un volo speciale tra Francoforte e Vienna, seguito da una cerimonia che ha riunito oltre 300 ospiti: dipendenti, partner di lunga data, appassionati di aviazione e rappresentanti politici ed economici. \r

\r

«La scelta di Vienna come destinazione del volo d'addio sottolinea la crescente importanza di questa città e di altre grandi capitali europee nella nostra rete - ha dichiarato Peter Gerber, ceo di Condor -. Ringraziamo sinceramente gli aeroporti di Francoforte e Vienna per il loro eccezionale sostegno. Questa celebrazione comune simboleggia una transizione di successo verso il nostro nuovo futuro. Per celebrare l'evento, Condor ha alimentato il suo ultimo volo in parte con Saf. La miscela era pari al 50%, la percentuale massima consentita dalle attuali norme internazionali».\r

\r

Il phase-out dei velivoli Boeing pone fine a una storia iniziata nel 1990, quando la compagnia aveva introdotto i primi 757-200 e 767-300Er. Una decisione che rientra nel profondo processo di modernizzazione della flotta avviato da Condor nel 2022, con l'arrivo degli Airbus A330-900neo sui voli a lungo raggio e l'ordine di 41 A320neo e A321neo, le cui consegne sono previste a partire dal 2026. Oggi la compagnia opera quindi una flotta composta da 35 Airbus della famiglia A320ceo (A319, A320 e A321), 3 A320neo, 6 A321neo e 18 A330-900.\r

\r

L'uscita di scena del Boeing 757 segna anche la graduale scomparsa di questo tipo di velivolo in Europa. Oltre a Condor, solo pochi operatori (compresi quelli charter), tra cui Icelandair, utilizzano ancora questo modello nel Vecchio Continente, mentre la sua produzione è stata interrotta da Boeing nel 2004.","post_title":"Condor completa il phase-out dei B757 ed entra nell'era 100% Airbus","post_date":"2025-11-11T09:37:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762853839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spencer & Carter introduce nel portale Clikki una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale. Da fine novembre gli agenti di viaggio e i tour operator avranno a disposizione un nuovo alleato: un sistema AI progettato e sviluppato da Mc Carty & Gloves, società del Gruppo Spencer & Carter, per rendere più semplice, rapida e intelligente la scelta delle coperture assicurative per i propri clienti.\r

Niente più navigazione tra preventivatori diversi o confronti manuali. L’AI integrata nel portale analizza pochi input – destinazione, tipo di viaggiatore, esigenze specifiche – e restituisce in tempo reale le soluzioni più adatte, con focus su massimali, caratteristiche delle polizze e criteri spesso trascurati dai sistemi tradizionali.\r

Con l’AI integrata in Clikki, l’agente di viaggio riceve una consulenza immediata, precisa e senza margini di errore. Può chiedere, ad esempio: “Qual è il massimale minimo consigliato per viaggiare negli Stati Uniti?” e ottenere subito una risposta basata su dati concreti, come gli elevati costi sanitari del Nord America. Il sistema suggerisce quindi la copertura più idonea, senza perdite di tempo in confronti manuali. Lo stesso accade per chi cerca una polizza che includa malattie pregresse o una tutela aggiuntiva sul bagaglio: l’intelligenza artificiale analizza la richiesta e individua automaticamente le opzioni migliori tra quelle disponibili sul portale di Spencer & Carter.\r

\r

Operatività quotidiana\r

Progettato per supportare l’operatività quotidiana, il nuovo strumento risulta utile tanto alle agenzie di recente apertura – che possono così orientarsi più facilmente nell’offerta – quanto a quelle più esperte, fornendo un supporto concreto nei casi che richiedono approfondimenti, valutazioni su nuovi prodotti o risposte puntuali alle domande dei Clienti. In pratica, è come avere al proprio fianco un consulente esperto, capace di interpretare le esigenze del viaggiatore e fornire la soluzione più pertinente in pochi secondi.\r

L’intelligenza artificiale non si ferma alla fase di vendita: entra in gioco anche nella gestione sinistri, attraverso la piattaforma My Clikki. Una volta indicata la tipologia di sinistro da aprire , il sistema fornisce immediatamente l’elenco dei documenti necessari per aprire il sinistro, aiutando gli Operatori a gestire ogni fase con ordine e senza perdite di tempo. Un supporto concreto anche quando il viaggio è già iniziato o si è concluso.\r

“Dopo aver introdotto per primi sul mercato italiano la polizza Clikki Protect 100K, oggi compiamo un nuovo passo in avanti – dichiara soddisfatto Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale Spencer & Carter –. L’AI che abbiamo sviluppato rappresenta un supporto completo, attivo sia nella fase di vendita sia nella gestione dei sinistri. Bastano poche domande per arrivare alla proposta giusta. È un’evoluzione naturale per una realtà come la nostra, da sempre attenta a offrire strumenti che semplificano il lavoro agli Operatori e rispondono concretamente alle sfide del mercato”.","post_title":"L'Intelligenza artificiale entra nel portale Clikki di Spencer & Carter","post_date":"2025-11-11T09:10:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1762852250000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dresda e l'Italia ancora più vicine con la rotta tra Bolzano e Dresda firmata da SkyAlps, che decollerà il prossimo 10 dicembre, e che apre una nuova porta a viaggi d’arte, musica e relax sulle rive dell’Elba e le meraviglie culturali della Sassonia.\r

\r

Il nuovo collegamento, inizialmente previsto per la stagione invernale 2025/26, è stato ora confermato anche per la primavera e l’estate 2026, garantendo ai passeggeri dell’aeroporto di Bolzano un collegamento veloce e diretto in Sassonia. Un'estensione che, come sottolineato dall’aeroporto di Dresda, «dimostra il crescente interesse turistico e d’affari tra le due regioni».\r

Il debutto del volo coincide con il periodo delle festività natalizie che vedono Dresda tra le mete più affascinanti della Germania, grazie ai suoi mercatini di Natale, alle tradizioni autentiche e all’atmosfera suggestiva lungo l’Elba. Anche dopo le festività, la magia di Dresda continua con grandi eventi come il Carnevale Veneziano dell’Elba (13–15 febbraio).\r

Ma è soprattutto il patrimonio artistico, storico e musicale a spingere il turismo italiano verso Dresda. La ricostruzione della città si è ufficialmente conclusa l’anno scorso, con il termine dei lavori di restauro del Palazzo Reale. Da questo autunno anche lo Zwinger, l'edificio barocco che ospita la Pinacoteca degli Antichi Maestri, ha riaperto il suo imponente cortile ai visitatori, dopo un restauro magistrale iniziato nel 2021, e che ora rivela un perfetto equilibrio tra tradizione barocca e modernità.\r

La primavera e l’estate sono le stagioni della musica in Sassonia, con i festival internazionali di musica classica Dresden Musikfestspiele (14 maggio – 14 giugno 2026) e Moritzburg Festival (7-23 agosto 2026), la rassegna jazz Dixieland Festival (10-17 maggio 2026) e il Festival di Bach a Lipsia (11-21 giugno 2026).\r

In estate Dresda è una città interessante da esplorare anche nei verdi dintorni, tra crociere sull’Elba, escursioni nella Svizzera Sassone, tour tra i romantici borghi e castelli e le pedalate sulla via ciclabile, che lungo il fiume collega Dresda a numerosi altri incantevoli luoghi da scoprire.","post_title":"Dresda più vicina all'Italia grazie ai voli di SkyAlps, che si allungano a tutta l'estate 2026","post_date":"2025-11-10T13:49:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762782584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501174","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Tunisia e le sue attrazioni sbarcano sulla televisione italiana: l'Ente del turismo in Italia, in collaborazione con Alpitourworld, ha sostenuto, in termini di supporto logistico, la realizzazione di una nuova edizione del programma televisivo “Amarsi un po’ - Istruzioni per l’uso”, interamente ambientata nel Paese del Nord Africa.\r

\r

Da ieri quindi, 9 novembre, e per otto settimane consecutive, il format andrà in onda ogni domenica mattina alle ore 10.00 su La7.\r

\r

La prima puntata ha visto protagonisti i conduttori Samanta Togni e Massimiliano Rosolino, che hanno intervistato Karim Jataoui, direttore dell’Ente del Turismo della Tunisia, per raccontare la bellezza, l’autenticità e l’ospitalità di una destinazione sempre più amata dal pubblico italiano. Meta che quest’anno è entrata a pieno titolo tra le 25 mete imperdibili del 2025 secondo Lonely Planet.\r

\r

Un’occasione unica per ispirare nuovi viaggi e far conoscere al grande pubblico la Tunisia come meta di cultura, natura, benessere e avventura.","post_title":"La Tunisia in scena su La7 con il programma “Amarsi un po’ - Istruzioni per l’uso”","post_date":"2025-11-10T12:18:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762777103000]}]}}