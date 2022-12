Germania: i pernottamenti dei turisti stranieri raggiungono i due terzi dei livelli 2019 La Germania si appresta a chiudere il 2022 con una performance positiva dei flussi turistici internazionali. Secondo quando reso noto dall’Ente Nazionale Germanico per il Turismo nel terzo trimestre il volume dei pernottamenti degli ospiti stranieri ha raggiunto circa l’85% del livello pre-crisi. Secondo l’Ufficio federale di statistica, tra gennaio e settembre 2022 i pernottamenti dei visitatori internazionali sono saliti a 50,6 milioni, il 72% rispetto allo stesso periodo del 2019. A luglio hanno raggiunto l’84%, ad agosto l’83% e a settembre l’87%. I mercati principali di provenienza sono stati i Paesi Bassi, seguiti da Svizzera, Stati Uniti, Austria e Polonia. “Le intenzioni di viaggio rimangono elevate. Lo conferma l’ultimo studio “Monitoring Sentiment in Intra European Travel” condotto dalla European Travel Commission nell’ottobre 2022 – sottolinea Petra Hedorfer, presidente del Consiglio direttivo dell’Ente Germanico -. Il 70% dei viaggiatori provenienti dall’Europa, il mercato più importante per la Germania, che copre l’80% della domanda, sta pianificando di viaggiare nei prossimi sei mesi: un aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Le destinazioni estere all’interno dell’Europa sono preferite dal 62% degli europei, con un aumento del 7% rispetto al 2021. Allo stesso tempo, la percentuale di coloro che desiderano fare una vacanza nel proprio Paese o un viaggio a lungo raggio è in calo del 3%”. Sulla base dei dati attuali, l’istituto di ricerche di mercato Tourism Economics prevede per la Germania un volume di circa 60 milioni di pernottamenti da parte di stranieri nel 2022: circa due terzi del precedente anno record del 2019. Un ulteriore aumento del turismo in entrata da 60 a 67 milioni di pernottamenti internazionali è previsto in Germania nel 2023. Nel sondaggio autunnale dell’Etc, la Germania sale dal sesto al quarto posto dopo Francia, Spagna e Italia nella classifica delle destinazioni di viaggio più richieste per i prossimi sei mesi.

