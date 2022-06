Geoff Freeman è il nuovo ceo della U.S. Travel Association

E’ Geoff Freeman il nuovo ceo della U.S. Travel Association. Freeman, che sarà ufficialmente in carica dal prossimo 1° settembre, raccoglie l’eredità di Roger Dow, dimissionario dopo un’avventura lunga ben 17 anni al vertice dell’associazione.

Freeman entra a far parte dell’Usta dopo aver ricoperto per diversi anni ruoli di leadership: è ceo della Consumer Brands Association e in precedenza è stato capo dell’American Gaming Association. Freeman ha avuto un ruolo chiave nella realizzazione del Travel Promotion Act del 2009 e nella creazione di Brand Usa.

“Siamo orgogliosi di accogliere nuovamente Geoff Freeman alla guida della U.S. Travel Association. Geoff è molto stimato a Washington e ben conosciuto in tutto il nostro settore”, ha dichiarato Christine Duffy, presidente nazionale della U.S. Travel Association.

“Sono ansioso di mettermi al lavoro per conto di questo incredibile settore – ha commentato il nuovo ceo -. Ci sono poche industrie più essenziali di questa per l’economia della nazione”.