Francoforte riparte dagli eventi: il calendario di festival e mostre

Francoforte, metropoli dal cuore tedesco, ma dall’animo moderno ed europeo, è pronta ad offrire ai viaggiatori nuovi, interessanti, spunti per una fuga “a portata di mano”. La città infatti, grazie alla sua vicinanza all’Italia e ai suoi numerosi collegamenti giornalieri, è la meta perfetta per un weekend fuoriporta diverso dal solito.

Particolarmente intenso, dopo oltre un anno di stop, il calendario di eventi, festival, mostre, shopping e sport: di seguito alcuni degli appuntamenti che sono giù stati confermati in città per la seconda metà dell’anno (e non solo):

06.10.2021 – 30.01.2022: “Nennt mich Rembrandt” mostra dedicata al maestro olandese allo Städel Museum

08.10.2021 – 06.02.2022: Paula Modersohn-Becker, con i dipinti di una delle pittrici tedesche di fine ’800 più conosciute, alla Schirn Kunsthalle.

Autunno 2021: apertura del Deutsches Romantikmuseum, museo dell’arte romantica

Primavera 2022: “Renoir” una mostra dedicata al famoso maestro francese allo Städel Museum

04.11.2022 – 19.02.2023: “Chagall”, mostra dedicata al pittore francese alla Schirn Kunsthalle.

Riapertura del Jewish Museum Frankfurt

Soluzione ideale per visitare i musei e muoversi agevolmente in città, è la Frankfurt Card, che garantisce viaggi gratuiti su tutti i mezzi di trasporto compresi quelli da e per l’aeroporto internazionale di Francoforte: la travelcard è disponibile per uno o due giorni e offre il 50% di sconto su city tour, ingressi a musei e altre attrazioni.