Francia: nel 2025 potrebbe essere la destinazione più visitata al mondo, con 93,7 milioni di arrivi La Francia è destinata a salire sul primo gradino del podio dei paesi più visitati al mondo nel 2025, quando gli arrivi internazionali saliranno a 93,7 milioni. La previsione è quella stilata da GlobalData che evidenzia come il Paese sorpasserà quindi la Spagna, che aveva superato la Francia nel 2021. All’interno del rapporto “Tourism Destination Market Insight: Western Europe”, la Francia deteneva il titolo di Paese più visitato al mondo prima della pandemia, con 88,1 milioni di visitatori nel 2019. Ma, nel 2021 è stata superata dalla Spagna. Con 66,6 milioni di visitatori internazionali nel 2022, la Francia è ora destinata a riprendersi il titolo, con il numero di arrivi internazionali che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 12,1% tra il 2022 e il 2025. “Insieme all’Italia e alla Spagna, la Francia rappresenta un mercato significativo della crescita in Europa occidentale – sottolinea Hannah Free, analista del settore viaggi e turismo di GlobalData -. Il Paese non è popolare solo tra i viaggiatori provenienti dall’Europa stessa – in particolare Regno Unito, Germania e Belgio – ma anche quelli che arrivano da paesi più lontani, tra cui Cina e Stati Uniti”. La Spagna, da parte sua, ha accolto 26,3 milioni di visitatori nel 2021 ed entro il 2025, si prevede che questo numero salirà a 89,5 milioni.

