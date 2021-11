Francia: industria turistica in ripresa del 34,9% per fine anno, meglio della media europea

Trend positivo per l’industria turistica in Francia che, secondo i dati emersi da una recente indagine del Wttc, potrebbe raggiungere entro fine anno una crescita del 34,9%: un passo avanti dunque, rispetto alla ripresa generale prevista per l’Europa (+23,9%,) e a quella globale (+30,7%).

Nel 2019, il contributo del settore turistico al Pil francese ha totalizzato 211 miliardi di euro (8,5% dell’economia nazionale); nel 2020, quando la pandemia ha portato al blocco dei viaggi internazionali, lo stesso dato è sceso ad appena 108 miliardi di euro (4,7% dell’economia nazionale). Ora, secondo le stime del Wttc e in base al ritmo attuale di ripresa, il comparto turistico della Francia può aspettarsi una crescita anno su anno di quasi il 35%, pari a un aumento di 38 miliardi di euro.

La ricerca prosegue mostrando che mentre la spesa interna è destinata ad aumentare del 56,6% anno su anno nel 2021, la spesa internazionale potrebbe diminuire dell’1,9% quest’anno.

Tuttavia, l’anno prossimo, mentre la spesa interna è destinata ad aumentare ancora una volta, con una crescita annua del 9,9%, la spesa internazionale dovrebbe rimbalzare del 67,8%, fornendo a sua volta una massiccia spinta sia ai posti di lavoro che all’occupazione.

In termini di occupazione, il settore francese dei viaggi e del turismo sosteneva quasi 2,7 milioni di posti di lavoro prima che la pandemia colpisse.

«La nostra ultima ricerca mostra che il settore dei viaggi e del turismo in Francia sta cominciando a riprendersi più velocemente dei suoi vicini, anche se c’è ancora molta strada da fare – ha dichiarato Julia Simpson, presidente e amministratore delegato del Wttc -. L’anno scorso la pandemia ha fatto perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro in Francia. Quest’anno l’occupazione rimane stabile, ma ci aspettiamo di vedere una grande ripresa dei viaggi e del turismo in Francia l’anno prossimo, finché il paese rimane aperto ai viaggiatori vaccinati».